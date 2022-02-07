Сервис сравнения цен PriceRunner подал иск на €2,1 млрд против Google за ограничение в поисковой выдаче Статьи редакции
PriceRunner обвиняет Google в нарушении антимонопольного законодательства.
- Компания подала иск в суд Стокгольма, потому что Google манипулировала алгоритмами поиска и продвигала собственный сервис сравнения цен на товары в ущерб конкурентам, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление PriceRunner.
- Теперь PriceRunner требует выплатить компенсацию за прибыль, которую она могла бы получить в Великобритании с 2008 года, в Швеции и Дании с 2013 года. По словам представителя компании, сумма иска может увеличиться, потому что Google «все ещё нарушает закон».
- Европейская комиссия неоднократно заявляла о нарушении антимонопольного законодательства со стороны крупных ИТ-компаний. Например, в 2018, 2019 и 2021 годах Google получала штрафы от $1,7 млрд до $5 млрд за ограничения конкурентов.
- В ноябре 2021 года Еврокомиссия представила новый закон, который предлагает запретить компаниям давать приоритет собственным сервисам, мешать пользователям удалять предустановленные приложения и другое. Она надеется, что его примут в 2022 году — до этого его должны одобрить в Европарламенте, а затем страны-члены Евросоюза.
И после таких показательных примеров все еще продолжаются догматические речи о свободе выбора и конкуренции
Монополии это рак капитализма, они ведут к его смерти.
Об этом еще Маркс писал, что путь к социализму лежит через победу монополий, что вполне логично, монополии проще национализировать.
Сервисов сравнения цен все еще уйма. Выбирай сколько хочешь.
Это который Froogle?
А и правильно, давите монополистов, раз есть такая возможность.
Все поисковики находятся в жесточайшем конфликте интересов. Ну конечно они будут продвигать только себя.
На самом деле и в мировых СМИ ровно та же ситуация. Тысячи всевозможных информационных каналов занимаются продвижением социалистической повесточки. Альтернативы это просто единичные случаи.
А разве не так, вот с яндекс ом судятся за то что выдывали свои сервисы в поисковой выдачи выше остальных, те коллективно пожали иск и вроде как яндекс были напряг
Нашли яндекс там друзей и видом отстегивают кому надо
Обычный троллинг от помойки.
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