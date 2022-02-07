Михаил Клюев (Авито): Техпиар — это не спринт, а марафон

Бизнес продолжает бороться за разработчиков, но одного хантинга мало — о компании еще и должны знать. Иначе вы рискуете остаться без классных кандидатов. Для повышения узнаваемости нужно рассказывать о себе, участвовать в мероприятиях и доставлять потенциальным сотрудникам контент о том, как устроена разработка. Этим и занимаются специалисты по…