Право
Богдан Музыченко

Сервис сравнения цен PriceRunner подал иск на €2,1 млрд против Google за ограничение в поисковой выдаче Статьи редакции

PriceRunner обвиняет Google в нарушении антимонопольного законодательства.

  • Компания подала иск в суд Стокгольма, потому что Google манипулировала алгоритмами поиска и продвигала собственный сервис сравнения цен на товары в ущерб конкурентам, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление PriceRunner.
  • Теперь PriceRunner требует выплатить компенсацию за прибыль, которую она могла бы получить в Великобритании с 2008 года, в Швеции и Дании с 2013 года. По словам представителя компании, сумма иска может увеличиться, потому что Google «все ещё нарушает закон».
  • Европейская комиссия неоднократно заявляла о нарушении антимонопольного законодательства со стороны крупных ИТ-компаний. Например, в 2018, 2019 и 2021 годах Google получала штрафы от $1,7 млрд до $5 млрд за ограничения конкурентов.
  • В ноябре 2021 года Еврокомиссия представила новый закон, который предлагает запретить компаниям давать приоритет собственным сервисам, мешать пользователям удалять предустановленные приложения и другое. Она надеется, что его примут в 2022 году — до этого его должны одобрить в Европарламенте, а затем страны-члены Евросоюза.

#новость #google #pricerunner

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Параллельный татарин

Google Koldunshik

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какая-то шляпа

И после таких показательных примеров все еще продолжаются догматические речи о свободе выбора и конкуренции

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2
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Денис Демидов

Монополии это рак капитализма, они ведут к его смерти.
Об этом еще Маркс писал, что путь к социализму лежит через победу монополий, что вполне логично, монополии проще национализировать.

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7
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Dimitri

Сервисов сравнения цен все еще уйма. Выбирай сколько хочешь.

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Семен Переделкин

Это который Froogle?

А и правильно, давите монополистов, раз есть такая возможность.

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1
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Demyan Belyakov

Все поисковики находятся в жесточайшем конфликте интересов. Ну конечно они будут продвигать только себя.
На самом деле и в мировых СМИ ровно та же ситуация. Тысячи всевозможных информационных каналов занимаются продвижением социалистической повесточки. Альтернативы это просто единичные случаи.

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1
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Регулярный рубин

Эх, вот бы у нас так! 😁

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Никита Алфимов

А разве не так, вот с яндекс ом судятся за то что выдывали свои сервисы в поисковой выдачи выше остальных, те коллективно пожали иск и вроде как яндекс были напряг

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Регулярный рубин

Так я про Яндекс и говорю, Гугл то за что? 😁

Кстати, прошлой весной ФАС яро за Яндекс взялись. Чёт давно новостей нет… Только за ценами на гречку могут следить?)

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Никита Алфимов

Нашли яндекс там друзей и видом отстегивают кому надо

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Регулярный рубин

Зачем искать?)

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Центральный франт

Pricerunner отжигает по полной! Жжёт напалмом так сказать...

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Sergey Furtaev

Обычный троллинг от помойки.

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