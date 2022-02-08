Роскомнадзор обязал Instagram, Netflix, YouTube и другие сайты установить единый счётчик аудитории Статьи редакции
Отказать ведомству сервисы не имеют права.
2 февраля 2022 года комиссия при Роскомнадзоре определила список из 79 сайтов, которые должны установить счётчик Mediascope до 1 марта, пишет РБК со ссылкой на протокол заседания комиссии.
Передавать данные должны будут онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2, «Новости@Mail.ru», соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и СМИ «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» и другие.
Mediascope до 9 февраля должна предоставить Роскомнадзору график исследования 79 сайтов. Отказаться ведомству сервисы не имеют права, как это сделал в 2019 году «Яндекс», но потом возобновил сотрудничество. Google принципиально отказывается от установки счётчиков аудитории, сообщает издание.
vc.ru направило запрос в Роскомнадзор, какое наказание грозит за невыполнение требований.
В комиссию вошли чиновники — замминистра цифрового развития Бэлла Черкасова, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главы крупных медиахолдингов — гендиректор НМГ Светлана Баланова, гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и другие.
- В мае 2021 года в Госдуму был внесён законопроект о едином счётчике интернет-аудитории, в июне он был принят. В августе Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории сайтов единому измерителю.
- Регулятор начал принимать заявки для выбора единого счётчика в январе 2022 года. Тогда источники «Ведомостей» называли Mediascope единственным претендентом.
- 2 февраля Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории. Для передачи данных сайты должны установить специальную программу или передавать их вручную.
Сразу вспомнил подвал любого сайта из 2000-х )
ТИЦ 180 — это хорошо, ссылками торгануть в том же подвале 🙌
А что если так сделать каждой стране мира? 🧐 Пусть каждая страна разработает свой счётчик и обяжет сайты устанавливать 🤮
Ну тогда и будет как выше на картинках со счётчиками. То есть КРАСИВО!
"Google принципиально отказывается от установки счётчиков аудитории"
Когда Гугл будет поглощён Царьградом (несколько месяцев всего осталось), тогда и проблема принципиальности решится сама собой.
1922 - Сталин приходит к власти, окончена гражданская война, утвержден план ГОЭЛРО, Дальний восток входит в состав РСФСР
2022 - РКН обязывает сайты установить единый счётчик аудитории
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Но возвращать на работу её не стал.
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