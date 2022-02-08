Как получить туристическую визу США в 2022. Собеседование в американском консульстве в Европе

В январе во второй раз получила туристическую визу в Америку, и снова через собеседование в консульстве за рубежом - в этот раз в Германии. Как и в прошлый раз у меня не было справки с работы, я не замужем и в анкете указала, что еду одна.