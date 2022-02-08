Компания считает, что соглашение не учитывает её интересы и нарушает закон.

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Билетный оператор «Кассир.ру» подал кассационную жалобу на мировое соглашение в Московский арбитражный суд, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию.

В жалобе указано, что «Кассир.ру» считает соглашение незаконным, хочет его отменить по основаниям, «которые будут сформулированы после ознакомления с определением суда в окончательной форме». «Мы делаем всё, чтобы нашу позицию услышали в "Яндексе" и нашли силы признать справедливость требований». Редакция vc.ru отправила вопросы о переговорах «Яндексу».

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ФАС, «Яндекс», Avito, Profi.ru и другие участники интернет-коалиции заключили соглашение 19 января 2022 года, его одобрил арбитражный суд Москвы.

После него «Яндекс» опубликовал политику, условия, технические требования интеграции партнёров в поисковую выдачу и примеры партнёрских интеграций. Также компания обещала выплатить 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий» (РФРИТ) на гранты малым ИТ-компаниям для продвижения в интернете.

«Нельзя просто отдать 1,5 млрд рублей в РФРИТ и пообещать прекратить дискриминационную выдачу», — приводит «Ъ» слова источника, близкого к «Кассир.ру». Он считает, что эти условия противоречат законодательству, но не поясняет как.

Условия рынка были полностью учтены в соглашении, а защита частных интересов «Кассир.ру» не входит в компетенцию ФАС, заявили изданию в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которое представляло интернет-коалицию в деле.