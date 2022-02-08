«Кассир.ру» начал оспаривать мировое соглашение с ФАС и «Яндексом» по делу о «колдунщиках» Статьи редакции
Компания считает, что соглашение не учитывает её интересы и нарушает закон.
Билетный оператор «Кассир.ру» подал кассационную жалобу на мировое соглашение в Московский арбитражный суд, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию.
В жалобе указано, что «Кассир.ру» считает соглашение незаконным, хочет его отменить по основаниям, «которые будут сформулированы после ознакомления с определением суда в окончательной форме». «Мы делаем всё, чтобы нашу позицию услышали в "Яндексе" и нашли силы признать справедливость требований». Редакция vc.ru отправила вопросы о переговорах «Яндексу».
ФАС, «Яндекс», Avito, Profi.ru и другие участники интернет-коалиции заключили соглашение 19 января 2022 года, его одобрил арбитражный суд Москвы.
После него «Яндекс» опубликовал политику, условия, технические требования интеграции партнёров в поисковую выдачу и примеры партнёрских интеграций. Также компания обещала выплатить 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий» (РФРИТ) на гранты малым ИТ-компаниям для продвижения в интернете.
«Нельзя просто отдать 1,5 млрд рублей в РФРИТ и пообещать прекратить дискриминационную выдачу», — приводит «Ъ» слова источника, близкого к «Кассир.ру». Он считает, что эти условия противоречат законодательству, но не поясняет как.
Условия рынка были полностью учтены в соглашении, а защита частных интересов «Кассир.ру» не входит в компетенцию ФАС, заявили изданию в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которое представляло интернет-коалицию в деле.
- Летом 2020 года компании пожаловались ФАС на «колдунщиков» — виджеты в верхней части поисковой выдачи. Они посчитали, что поисковик злоупотребляет доминирующим положением и встраивает ссылки только на свои сервисы.
- В феврале 2021 года служба обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания не сделала этого. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело.
- За нарушения «Яндексу» грозил штраф на сумму до 2% годовой выручки — около 4,4 млрд рублей по финансовым результатам за 2020 год, посчитали в «Атоне».
А брать сбор в 10% от стоимости билета, независимо от его стоимости это типа ОК? Берешь билет за 10к платишь сраному Кассиру 1000 сверху. За что? А потом скупать все городские кассы и жаловаться на монополию яндекса в поиске. Поубивали бы уже друг дружку всем на радость
Ну например театрам сейчас выгоднее что они все билеты выкупали, так как репертуар сейчас не очень, уже давно, ну и у того же кассира могут быть убытки, залы сейчас не забиты, недавно маме брал билет в Филармонию в Спб, концерт был вчера, Музыка отличная, но народу было немного, может быть ошибаюсь, но это уже не первый раз. Но 10 % это конечно много. Правда если брать на сайте напрямую ничего не нужно платить. Люди сами создают спрос.
Если не ошибаюсь, не выкупленные билеты или часть их, они возвращают в театр.
Я так и не понял, а что этим кассирам не понравилось. Посмотрел у них на сайте мероприятия в ближайшем ко мне миллионника (Перми) - простите, но полная выдресь, за которую даже жалко денег платить. Ни одного нормального пермского театра даже в их афише нет. Посмотрел на примере пары московских театров (Большой и Лёгком) - в выдаче Яндекса среди всех агрегаторов они идут первыми, сразу за сайтами самих театров.
Кассир.ру и прочим компаниям, которые не вошли в т.н. "интернет-коалицию" по колдунщикам и не отхватили кусочек пирога, нужно создать "интернет-коалицию-2" - и тоже подать жалобу.
О это веселые ребята берущие комиссию тысячи в 4 с билета за воздух. Они то точно добиться справедливости от ФАС!
@KASSIR.RU вы то куда лезите? Стыдоба! Вам бы не высовываться что бы вашей деятельностью не заинтересовались...
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