Процессы vs инструменты: как устроена дизайн-система в «Лаборатории Касперского»

Поговаривают, эпоха дизайн-систем (ДС) прошла. Идея компонентного подхода и унификации провалилась. Чтобы делать хороший экосистемный дизайн, необходима лишь сильная команда и минимальный набор библиотек. Правда в том, что эпоха ДС ни наступала, ни проходила. Компонентный подход работал всегда, и дизайн здесь — не исключение.