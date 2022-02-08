Право
Богдан Музыченко

Минюст США обвинил китайскую Hytera в переманивании сотрудников Motorola для кражи технологий Статьи редакции

Motorola уже судилась с Hytera из-за кражи технологий — и выиграла иск.

  • Минюст США заявил, что Hytera с 2007-го по 2020 год нанимала сотрудников Motorola из Малайзии. В обмен на кражу технологий она предлагала им зарплату выше, чем в Motorola, пишет Reuters.
  • Hytera предъявили обвинение по 21 пункту уголовного кодекса США, включая хранение и обладание коммерческими секретами. Если суд признает компанию виновной, ей грозит штраф, равный трёхкратной стоимости украденных данных. Hytera обвинения отрицает и планирует обжаловать решение суда.
  • Согласно обвинению, сотрудники Motorola после вербовки Hytera подписали соглашения о конфиденциальности, а после ухода из компании — о неразглашении информации. Также в нём приводятся доказательства, что работники получили доступ к коммерческой тайне через базу данных Motorola.
  • В феврале 2020 года Motorola выиграла иск на $764,6 млн — тогда компания обвиняла Hytera в краже коммерческих данных и нарушении авторских прав. Позже сумму снизили на $221 млн — до $543,6 млн.
  • В ноябре 2021 года президент США Джо Байден подписал закон, по которому китайским компаниям запрещено получать лицензии на оборудование, потому что они представляют угрозу для безопасности страны. В их число входила и Hytera.

#новость #hytera #motorola

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Vlad Ri

Просто бизнес, а кто сказал что бизнес должен быть честным

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Gleb Tyutikov

От мертвого осла США уши. Китай их поломает.

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Аналитик

Американский режим все никак не уймется и тащит мировую экономику в войну санкций.

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madkliq

Байден порешал

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