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Богдан Музыченко

«Мегафон», «Билайн» и другие операторы связи вышли из «Лиги безопасного интернета» Статьи редакции

Она проводит реорганизацию.

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Из списка участников на сайте «Лиги безопасного интернета» пропали «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», «Мамба», несколько ИТ-компаний и коммерческих фондов, заметил «Коммерсантъ».

«Ростелеком» «давно её покинул», «Билайн» также не участвует в деятельности организации, «Лаборатория Касперского» состоит в ней, но не принимает активного участия в работе, заявили изданию представители. МТС не дала комментарий «Ъ».

«Мегафон» вышел из «Лиги безопасного интернета», потому что в 2021 вместе с другими российскими компаниями создал «Альянс по защите детей в цифровой среде», сообщила компания vc.ru. МТС отказалась от комментария.

«Лига безопасного интернета» реорганизует попечительский совет, правление и состав участников к апрелю 2022 года, сообщил изданию её представитель. Организация также изменит устав и условия для участников.

Основатель «Лиги безопасного интернета» Константин Малофеев прекратил финансировать организацию в 2021 году, но она нашла себе «нового покровителя», утверждают источники издания — представитель Малофеева от комментария отказался.

  • «Лига безопасного интернета» основана в 2010 году. Она участвовала в разработке закона о чёрных списках сайтов, который был принят в июне 2012 года. После организация начала продвигать законопроект о «белых списках» — проверенных сайтах, к которым должны давать доступ операторы связи.
  • Организация должна была стать инструментом для общения властей с отраслью, но у «Лиги безопасного интернета» так и не появились компетенции и инструменты, подчеркнул изданию председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

#новость #лби #мегафон #мтс #вымпелком #операторысвязи

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Anthony Alexandroff

Появилась в 2018 году, но перенеслась в прошлое и участвовала в 2012. Хотелось бы понимать, как это.

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Ольга Павленко

да, забавно звучит.. Прям машина времени у ребят )

«Лига безопасного интернета» основана в 2018 году. Она участвовала в разработке закона о чёрных списках сайтов, который был принят в июне 2012 года.

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Богдан Музыченко

Я извиняюсь, цифру перепутал)

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Максим Кот

Сплошные лиги и альянсы. Такое чувствовать, что в комиксах живем

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Sergei Timofeyev

А на деле - картели.

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Леонид Бережной

Семья Мизулиных успешно дискредитируют любой проект.

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Для закладок

Разделяй и властвуй

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Gleb Tyutikov

Давайте будем честны, начинание хорошее, реализация могла бы быть иной. В свободный саморегулируемых интернет никто не верит особо, за ним нужен родительский контроль.

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