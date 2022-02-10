«Мегафон», «Билайн» и другие операторы связи вышли из «Лиги безопасного интернета» Статьи редакции
Она проводит реорганизацию.
Из списка участников на сайте «Лиги безопасного интернета» пропали «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», «Мамба», несколько ИТ-компаний и коммерческих фондов, заметил «Коммерсантъ».
«Ростелеком» «давно её покинул», «Билайн» также не участвует в деятельности организации, «Лаборатория Касперского» состоит в ней, но не принимает активного участия в работе, заявили изданию представители. МТС не дала комментарий «Ъ».
«Мегафон» вышел из «Лиги безопасного интернета», потому что в 2021 вместе с другими российскими компаниями создал «Альянс по защите детей в цифровой среде», сообщила компания vc.ru. МТС отказалась от комментария.
«Лига безопасного интернета» реорганизует попечительский совет, правление и состав участников к апрелю 2022 года, сообщил изданию её представитель. Организация также изменит устав и условия для участников.
Основатель «Лиги безопасного интернета» Константин Малофеев прекратил финансировать организацию в 2021 году, но она нашла себе «нового покровителя», утверждают источники издания — представитель Малофеева от комментария отказался.
- «Лига безопасного интернета» основана в 2010 году. Она участвовала в разработке закона о чёрных списках сайтов, который был принят в июне 2012 года. После организация начала продвигать законопроект о «белых списках» — проверенных сайтах, к которым должны давать доступ операторы связи.
- Организация должна была стать инструментом для общения властей с отраслью, но у «Лиги безопасного интернета» так и не появились компетенции и инструменты, подчеркнул изданию председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Появилась в 2018 году, но перенеслась в прошлое и участвовала в 2012. Хотелось бы понимать, как это.
да, забавно звучит.. Прям машина времени у ребят )
«Лига безопасного интернета» основана в 2018 году. Она участвовала в разработке закона о чёрных списках сайтов, который был принят в июне 2012 года.
Я извиняюсь, цифру перепутал)
Сплошные лиги и альянсы. Такое чувствовать, что в комиксах живем
А на деле - картели.
Семья Мизулиных успешно дискредитируют любой проект.
Разделяй и властвуй
Давайте будем честны, начинание хорошее, реализация могла бы быть иной. В свободный саморегулируемых интернет никто не верит особо, за ним нужен родительский контроль.
Приветствую! Меня зовут Дмитрий Смирнов. Здесь я рассказываю о своём производстве мебели "Живи Стоя". Я произвожу непривычную для многих мебель для работы стоя: конторки, стойки для компьютера, детские парты и другие продукты. Сейчас это маленький завод на территории 2000 квадратов, но к этому я пришёл только через три года работы. В посте…
Пользователи смогут получить от 1% до 90% от стоимости рекламируемого товара.
В чём причина — неизвестно.
Она проводит реорганизацию.