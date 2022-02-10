ФАС признала Google нарушившей антимонопольный закон из-за «внезапных блокировок и удаления аккаунтов» на YouTube Статьи редакции
После расследования служба определит штраф для компании.
- ФАС признала противозаконным пользовательское соглашения Google, по которому компания может блокировать и удалять аккаунты и видео пользователей с YouTube.
- Служба посчитала, что нельзя без предупреждения и объяснения причин блокировать ролики. Также ФАС признала противозаконными уже совершенные блокировки российских каналов.
- По мнению регулятора, Google «ущемляет права пользователей на беспрепятственное получение и распространение информации, ущемляет интересы распространителей контента и ограничивает конкуренцию».
- Google получит штраф, его размер будет известен после административного расследования. Редакция vc.ru отправила вопросы Google о решении.
- Антимонопольная служба возбудила дело против Google в апреле 2021 года по заявлению РОЦИТ.
ущемляет права пользователей на беспрепятственное получение и распространение информации, ущемляет интересы распространителей контента и ограничивает конкуренцию
Роскомнадзор, вы здесь?
Смешно :)
Они ж святые.
У нас всё, что начинается с Рос и заканчивается на Надзор, вобще не могут быть привлечены к ответственности. Потому что целованы их святейшеством. И всё для народа, всё для нас.
Например, витамин б12 в нужной форме и дозировке запретили с айхерба покупать буквально сегодня. Пипец как мои права ущемили. У меня оно в корзине лежало, но купить уже нельзя, потому что гос органы запрещают. Я в шоке
Про витамин D тоже что-то похожее, там же.
Просто в голос ржу с этой цитаты)
А само государство не ущемляет права в распространении и получении информации, да)))
у Роскомнадзора конкурент появился, вот с рынка выбивают
Блин, не знаю как так получается, но официальная заметка ФАС по источнику выглядит гораздо более читабельной и адекватной, плюс там дана справочная инфа. В посте на VC откуда-то берутся цитаты, которых нет, плюс передергивания типа: ФАС признала "противозаконным соглашение Ютуб". В источнике вообще не те формулировки.
Ну вы ещё на TJ потребуйте сухие непредвзятые новости. Хомячки, диванные борцы с режимом перестанут упражняться в остроумии, и потеряют интерес к ресурсу.
Цель статьи — вызвать поток комментариев. Будь всё сформулировано идеально, вы бы не прореагировали.
Знаю, что бывает такое иногда. Сам работаю с контентом. Другой вопрос в том, что иногда люди тупят и передергивают неосознанно - так тоже бывает.
Йокарный бабай. Только свой канал начал раскручивать.
У нас в Казахстане есть еще aitube.kz - тоже красавцы.
До сих пор аналитику и монетизацию не прикрутили.
Если ты в Казахстане, то в чем проблема? Наоборот я бы радовался на твоем месте
Потому, что всё, что происходит в России, вероятнее всего случится в Казахстане. В плане политики к айти-гигантам, имею ввиду.
Ну вон на рутубе вообще убрали счетчики просмотров и монетизацию для сайта (на эмбеды оставили, хаха).
Что за канал?
Про себя любимого и свою работу.
https://www.youtube.com/channel/UCqPafZUHLIEszaT5fJ4ZTDA
Интересно, что Министерство юстиции может объявлять террористами и экстремистами без объяснения причин.
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Ну а что, мы же схаваем, правильно?)
Ну речь про предъяву к гуглу "а чо они без объяснения причин", хотя в соседнем министерстве такое норм практика
Как бы с 1 раза понятно))
Ну и схаваем.
Весь интерес таких IT компаний -
именно в том, чтобы порождать и удерживать
такое монопольное положение.
Интерес России - замаскированная продажа аудитории.
Интересно, насколько быстрыми будут меры ФАС,
создай Гугл следующий экстраординарный продукт,
технологии которого заинтересуют и Россию.
Давно пора ентот Гугел к ногтю прижать едрить его колотить!!! А то он перестал индексировать страницы моего бложека - тышшу страниц проиндексировал а дальше не хочет, поганец этакий!!! Сзчетаю что такое положение весчей разрушает мои скрепы! От лица всех трудящихся прошу принять суровые меры социальной ответственности по отношению к буржуазному предприятию! :-))))
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После расследования служба определит штраф для компании.