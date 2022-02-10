Право
Маша Цепелева

ФАС признала Google нарушившей антимонопольный закон из-за «внезапных блокировок и удаления аккаунтов» на YouTube Статьи редакции

После расследования служба определит штраф для компании.

  • ФАС признала противозаконным пользовательское соглашения Google, по которому компания может блокировать и удалять аккаунты и видео пользователей с YouTube.
  • Служба посчитала, что нельзя без предупреждения и объяснения причин блокировать ролики. Также ФАС признала противозаконными уже совершенные блокировки российских каналов.
  • По мнению регулятора, Google «ущемляет права пользователей на беспрепятственное получение и распространение информации, ущемляет интересы распространителей контента и ограничивает конкуренцию».
  • Google получит штраф, его размер будет известен после административного расследования. Редакция vc.ru отправила вопросы Google о решении.
  • Антимонопольная служба возбудила дело против Google в апреле 2021 года по заявлению РОЦИТ.

#новость #фас #google

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Andrew Shmig

ущемляет права пользователей на беспрепятственное получение и распространение информации, ущемляет интересы распространителей контента и ограничивает конкуренцию
Роскомнадзор, вы здесь?

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20
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Роман Ваничкин

Смешно :)
Они ж святые.
У нас всё, что начинается с Рос и заканчивается на Надзор, вобще не могут быть привлечены к ответственности. Потому что целованы их святейшеством. И всё для народа, всё для нас.

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9
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Sergey Ontime

Например, витамин б12 в нужной форме и дозировке запретили с айхерба покупать буквально сегодня. Пипец как мои права ущемили. У меня оно в корзине лежало, но купить уже нельзя, потому что гос органы запрещают. Я в шоке

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1
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Роман Ваничкин

Про витамин D тоже что-то похожее, там же.

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1
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Sergey Ontime

Просто в голос ржу с этой цитаты)
А само государство не ущемляет права в распространении и получении информации, да)))

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4
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Денис Крепак

у Роскомнадзора конкурент появился, вот с рынка выбивают

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Максим Гомбоев

Блин, не знаю как так получается, но официальная заметка ФАС по источнику выглядит гораздо более читабельной и адекватной, плюс там дана справочная инфа. В посте на VC откуда-то берутся цитаты, которых нет, плюс передергивания типа: ФАС признала "противозаконным соглашение Ютуб". В источнике вообще не те формулировки.

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5
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Василий

Ну вы ещё на TJ потребуйте сухие непредвзятые новости. Хомячки, диванные борцы с режимом перестанут упражняться в остроумии, и потеряют интерес к ресурсу.

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3
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Denis Bystruev

Цель статьи — вызвать поток комментариев. Будь всё сформулировано идеально, вы бы не прореагировали.

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Максим Гомбоев

Знаю, что бывает такое иногда. Сам работаю с контентом. Другой вопрос в том, что иногда люди тупят и передергивают неосознанно - так тоже бывает.

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Askar Tuleev

Йокарный бабай. Только свой канал начал раскручивать.

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1
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Мутный корабль

Переходи на православный рутуб (нет).

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2
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Askar Tuleev

У нас в Казахстане есть еще aitube.kz - тоже красавцы.
До сих пор аналитику и монетизацию не прикрутили.

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Максим Гомбоев

Если ты в Казахстане, то в чем проблема? Наоборот я бы радовался на твоем месте

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Askar Tuleev

Потому, что всё, что происходит в России, вероятнее всего случится в Казахстане. В плане политики к айти-гигантам, имею ввиду.

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H Jenkins

Ну вон на рутубе вообще убрали счетчики просмотров и монетизацию для сайта (на эмбеды оставили, хаха).

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0
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мария петрова

Что за канал?

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Askar Tuleev

Про себя любимого и свою работу.
https://www.youtube.com/channel/UCqPafZUHLIEszaT5fJ4ZTDA

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Egor Chusov

Интересно, что Министерство юстиции может объявлять террористами и экстремистами без объяснения причин.

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0
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Sergey Ontime

_

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Sergey Ontime

Ну а что, мы же схаваем, правильно?)

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–1
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Egor Chusov

Ну речь про предъяву к гуглу "а чо они без объяснения причин", хотя в соседнем министерстве такое норм практика

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Sergey Ontime

Как бы с 1 раза понятно))

Ну и схаваем.

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G8Law

Весь интерес таких IT компаний -
именно в том, чтобы порождать и удерживать
такое монопольное положение.
Интерес России - замаскированная продажа аудитории.
Интересно, насколько быстрыми будут меры ФАС,
создай Гугл следующий экстраординарный продукт,
технологии которого заинтересуют и Россию.

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1
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Демьян Федулов

Давно пора ентот Гугел к ногтю прижать едрить его колотить!!! А то он перестал индексировать страницы моего бложека - тышшу страниц проиндексировал а дальше не хочет, поганец этакий!!! Сзчетаю что такое положение весчей разрушает мои скрепы! От лица всех трудящихся прошу принять суровые меры социальной ответственности по отношению к буржуазному предприятию! :-))))

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Дмитрий Коробейников

Хорошая почва для разговоров о русофобии на Первом.

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Igor Kowalski

Интересный ход мысли. Корпоративную цензуру проводить можно. Государственную запрещено.

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