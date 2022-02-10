Пользователи подали коллективный иск к Apple из-за «эффекта желе» при прокрутке на iPad mini Статьи редакции
Владельцы устройства жаловались на него в сентябре 2021 года, а Apple ответила, что это нормально.
- Коллективный иск от лица пострадавших подал житель штата Колорадо Кристофер Брайан, пишет MacRumors со ссылкой на документы суда. Он обвиняет компанию в «мошенническом маркетинге» при продаже iPad mini.
- В сентябре владельцы iPad mini пожаловались на «эффект желе» при прокрутке — визуально кажется, что левая и правая половины экрана обновляются с разной скоростью. Apple ответила, что это нормальное явление для ЖК-матриц.
- Согласно документам, Apple знала о проблеме, но продолжила продавать устройства, так и не устранив дефект и не сообщив о нём в описании iPad.
- Иск требует, чтобы компания возместила ущерб каждому жителю США, который купил такой iPad mini.
Дичь какая-то. Такого даже на дигмах не бывает :)
prestigio топ за свои деньги
дигма😁😁😁
Они и не доживают до конца прокрутки
Если в коллективном иске будут лесбухи, негры и гомосеки, то шансы на выигрыш существенно возрастут. Придется Apple не только каяться за «эффект желе» и раскошеливаться, но и возвращать радугу в логотип.
А мой транс-айпад от самунга работает нормально.
Программно это никак не устраняется? Отвалить за мини планшет макси цену и наблюдать такое неприемлемо.
ЭМЕЙЗИНГ
Старая тема и разбирали уже не раз на специализированных форумах. Да на всех телефонах/планшетах такая проблема. И не зависит от производителя - были тесты параллельно с планшетами теми же Самсунгами на андроиде (на youtube выдаются примеры с Samsung Tab S7+). Единственное различие - направление прокрутки когда это более видимо. И это зависит от положения направления перерисовки у экрана (и соотвественно положения самого девайса в момент прокрутки - поэтому на тех же ipad mini этот эффект не наблюдает в горизонтальном положении. И в тоже время больше пользователей его заметили, т.к. на других ipad, включая предыдущую версию iPad mini, отрисовка была иная, и там такая проблема отображалась исключительно в горизонтальном положении).
И да, для понимания - %99.99 не заметит, а для такой фотографии ловят покадрово.
Так что тут больше накосячили с "психологией".
p.s. и да, этот эффект более заметен на oled дисплеях и менее заметен на IPS. Опять же из-за различия в том, как они обновляют пиксили.
Вы не понимаете, это не баг, а фича
Прикольно
Увидеть бы похожие новости про планшеты других фирм
да, особенно с учетом того, что «эффекта желе» есть на всех других планшетах (включая Самсунг) и различия только в том, в каком положении планшета, такой эффект возникает.
это фича, эпл виднее
iЖеле, херли вы понимаете)
Забыли еще посудиться со всеми корпорациями насчет нарушения работы с перс. данными.
У эпла прям беда какая то с прокрутками.
На 13х айфонах дико медленное перелистывание при самых быстрых настройках. Ведро делает это раз в 5 шустрее.
Неужели. Зато там самый быстрый проц , который сьедает батарею за день?)
В эпл тоже свой Песков есть?
Не нравится не покупайте.
Не баг, а фича
Джили фича. Такая фича с таким названием не зайдёт, по понятным причинам.
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