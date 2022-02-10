Право
Евгения Евсеева

Пользователи подали коллективный иск к Apple из-за «эффекта желе» при прокрутке на iPad mini Статьи редакции

Владельцы устройства жаловались на него в сентябре 2021 года, а Apple ответила, что это нормально.

  • Коллективный иск от лица пострадавших подал житель штата Колорадо Кристофер Брайан, пишет MacRumors со ссылкой на документы суда. Он обвиняет компанию в «мошенническом маркетинге» при продаже iPad mini.
  • В сентябре владельцы iPad mini пожаловались на «эффект желе» при прокрутке — визуально кажется, что левая и правая половины экрана обновляются с разной скоростью. Apple ответила, что это нормальное явление для ЖК-матриц.
  • Согласно документам, Apple знала о проблеме, но продолжила продавать устройства, так и не устранив дефект и не сообщив о нём в описании iPad.
  • Иск требует, чтобы компания возместила ущерб каждому жителю США, который купил такой iPad mini.
«Эффект желе» при прокрутке

#новость #apple

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Александр _

Дичь какая-то. Такого даже на дигмах не бывает :)

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6
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ЯжПрограммист

prestigio топ за свои деньги

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3
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Alexey Therm

дигма😁😁😁

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0
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Семен Смирнов

Они и не доживают до конца прокрутки

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Zloy Sniper

Если в коллективном иске будут лесбухи, негры и гомосеки, то шансы на выигрыш существенно возрастут. Придется Apple не только каяться за «эффект желе» и раскошеливаться, но и возвращать радугу в логотип.

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–5
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Andrey Vasilyev

А мой транс-айпад от самунга работает нормально.

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Юрий Белоножкин

Программно это никак не устраняется? Отвалить за мини планшет макси цену и наблюдать такое неприемлемо.

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5
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Дэни Трэхо

ЭМЕЙЗИНГ

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4
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John Doe

Старая тема и разбирали уже не раз на специализированных форумах. Да на всех телефонах/планшетах такая проблема. И не зависит от производителя - были тесты параллельно с планшетами теми же Самсунгами на андроиде (на youtube выдаются примеры с Samsung Tab S7+). Единственное различие - направление прокрутки когда это более видимо. И это зависит от положения направления перерисовки у экрана (и соотвественно положения самого девайса в момент прокрутки - поэтому на тех же ipad mini этот эффект не наблюдает в горизонтальном положении. И в тоже время больше пользователей его заметили, т.к. на других ipad, включая предыдущую версию iPad mini, отрисовка была иная, и там такая проблема отображалась исключительно в горизонтальном положении).

И да, для понимания - %99.99 не заметит, а для такой фотографии ловят покадрово.

Так что тут больше накосячили с "психологией".

p.s. и да, этот эффект более заметен на oled дисплеях и менее заметен на IPS. Опять же из-за различия в том, как они обновляют пиксили.

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2
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артём шитик

Вы не понимаете, это не баг, а фича

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1
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Николай Владимирович Грудинин

Прикольно
Увидеть бы похожие новости про планшеты других фирм

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John Doe

да, особенно с учетом того, что «эффекта желе» есть на всех других планшетах (включая Самсунг) и различия только в том, в каком положении планшета, такой эффект возникает.

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0
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Aleksandr Starcev

это фича, эпл виднее

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Max A. Glukhov

iЖеле, херли вы понимаете)

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1
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LETS DO SMTH

Забыли еще посудиться со всеми корпорациями насчет нарушения работы с перс. данными.

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Jay Green

У эпла прям беда какая то с прокрутками.
На 13х айфонах дико медленное перелистывание при самых быстрых настройках. Ведро делает это раз в 5 шустрее.

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Sergei Korneev

Неужели. Зато там самый быстрый проц , который сьедает батарею за день?)

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Sergey Vasilev

В эпл тоже свой Песков есть?

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Alexandre Svergoun

Не нравится не покупайте.

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Дмитрий О

Не баг, а фича

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Джили фича. Такая фича с таким названием не зайдёт, по понятным причинам.

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Будущий звук

В Реал ном использовании этот эффект вообще незаметен

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