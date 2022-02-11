Минэкономики рекомендовало регионам ввести налоговые льготы и экологические зоны для владельцев электромобилей Статьи редакции
Рекомендации отправили в Петербург, Чувашию и ещё 17 субъектов.
Минэкономики отправило региональным властям рекомендации для увеличения количества электромобилей. Например, в Москву, Московскую и Сахалинскую области, Приморье, Татарстан и Севастополь. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Получение рекомендаций подтвердили правительства Крыма, Чувашии и Петербурга.
Рекомендации коснулись пилотных регионов, где создадут зарядную инфраструктуру для электромобилей до 2024 года, сообщил изданию замглавы министерства Илья Торосов.
Регионам рекомендуется создать зоны бесплатной парковки с зарядными станциями мощностью не более 22 кВт. Парковки для электромобилей уже есть в Москве, Петербурге и Новороссийске.
Ведомство предлагает создать экологические зоны, куда нельзя будет въезжать автомобилям низкого экологического класса. Сейчас такие ограничения действуют только в Москве для грузовиков с двигателями классов «Евро-2» и «Евро-3».
Минэкономики также предложило субъектам до конца 2022 года ввести региональные налоговые льготы для владельцев электромобилей. По данным ФНС, на которые ссылается Минэкономики, налог уже отменён в 20 субъектах. Среди них — Москва, Петербург и другие. В трёх регионах введены налоговые скидки, заявило издание.
- Минэкономики разработало рекомендации в рамках «дорожной карты» для развития инфраструктуры электромобилей. Правительство утвердило её в августе 2021 года.
- 10 февраля 2022 года Мишустин подписал постановление о налоговых льготах владельцам зарядных станций для электромобилей.
Хорошо, что остальные проблемы уже решены
А Минэкономики в курсе что мы вообще-то торгуем нефтью и нам все эти электромобили как серпом по яйцам, так как они влекут за собой снижение спроса на бензин?
Не говоря уже о том что электромобили не подходят для России по своим потребительским качествам (не понятно почему молчит Роспотребнадзор?). Что вы будете делать на своей модной Тесле, если у вас сядет батарея, зимой, посреди тайги, в тысячах километров до ближайшего населённого пункта?
А в тайге никто теслу и не покупает. Тесла для тех, кто не покидает пределы бульварного кольца. Очевидно, там живут только нуждающиеся, поэтому и льготы вводят.
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