Слиение компаний и потеря денег у брокера ВТБ

Есть у меня счет чуть больше года. Акции по началу покупала недорогие и наугад. Одна из них была greensky. Спекуляциями я заниматься не собиралась и покупала все акции с мыслью на несколько лет. Акция в какой-то момент выросли в три раза. И на днях, когда появилась возможность продать несколько акций и купить одну покрупнее решила их продать. Но…