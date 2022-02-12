Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии — Süddeutsche Zeitung Статьи редакции
От мессенджера требуют удалять экстремистский контент.
- Блокировка стала результатом второй встречи представителей Telegram с властями ФРГ, рассказали источники Süddeutsche Zeitung в службах безопасности. На первой встрече, по словам собеседников издания, присутствовал основатель мессенджера Павел Дуров.
- «Telegram больше не должен быть площадкой для правых экстремистов, идеологов теорий заговора и других пропагандистов», — сказала министр внутренних дел Нэнси Фезер. Мессенджер должен удалять разжигающий ненависть контент и содержащий угрозы смерти, добавила она.
- Под блокировку в том числе попал канал одного из лидеров движения ковид-диссидентов и националиста Аттилы Хильдмана. У него было 100 тысяч подписчиков.
- В январе против Telegram в Германии начали два расследования из-за отсутствия представителя в стране. Мессенджеру грозили штрафы до €55 млн.
- Как отмечал глава Федерального уголовного ведомства страны Хольгер Мюнх, «пандемия коронавируса способствовала радикализации людей в телеграме». Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявлял, что компании нужно добавить «возможность жаловаться на противоправные материалы».
- Нэнси Фезер допускала, что в противном случае приложение могут заблокировать.
Это другое ☝️
Это он для баланса, чтобы не только под АП стелиться и блокировать группы Умного голосования.
Просто ни в одной прогрессивной стране не дадут работать без исполнения её законов. С подключением!
Какие законы, Дуров выборочно заблокировал группы умного голосования, а другие группы о голосовании не заблокировал, пригожинско- апэшные.
Пригожинско-апшные телеграмм каналы это которые в Германии?
А чего с подключением?
Может он как раз в сети уже гораздо дольше вашего.
Раньше такого не было, это как раз достаточно новый тренд, когда интернет становится сегментированным, локальным и "приземленным".
Это не новый тренд. С подключением! Тинькофф об этом сказал на интервью 4 или 5 лет назад.
4-5 лет назад это давно? Ну ок.
В Германии шикарная пропаганда и цензура. Когда в России блокируют некое немецкое СМИ, то в России диктатура и тоталитаризм. Когда Германия выжигает просто любое инакомыслие и иные СМИ, это просто свобода и демократия.
При этом там так душат в СМИ про блокировки Россией чего либо, что люди переехавшие из России в Германию начинают постить это себе в сторис.
и что? это должно оправдывать диктатуру в России?
тогда смотрите новости из африканских государств и гордитесь величием России.
Это вы Германию африканским государством сейчас назвали?
Процитировали целую передачу Соловьева в двух абзацах!! Талант!
Скажите, вы таблетки смешиваете с алкоголем так же легко, как российскую "свободу слова" с немецкой? А если серьезно - вы в какой стране живете? Стиль очень похож на русских (российских) эмигрантов из Германии, которые, сидя на социале, славят Россию и ее президента по любому поводу
Немного оффтоп, но в Германии понятие свободы немного отличается от нашего ))) там без справки и погулять то не везде получится, реально все супер зарегулировано, на бытовом уровне, и ювеналка реально жесткая (надо по другому написать, то тогда триггернет тут многих), ну то есть это не просто страшилка по ТВ, это то, что не укладывается в голове
там без справки и погулять то не везде получится
сейчас или до ковида?
До ковида. Там все по разрешению, все зарегулировано. На рыбалку просто так не сходишь на выходных, нужно бумагу идти получить.
Иди, проспись. Ты там станешь никем без своего ковидного сертификата. Свобода? Наивный.
для правых экстремистов, идеологов теорий заговора и других пропагандистов
Честно, не такие уж и агрессивные все перечисленные, лично их видел, относительно спокойные ребята, вроде терроризма или убийств за ними не замечал
Ну, в США был прецедент, когда этот самый контингент, грамотно подогретый, штурмовал Капитолий.
Зашел в Капитолий имхо.
Штурмовали в Казахстане.
Опять этот бред. Давайте смешаем все: капитолий, пропагандистов, сми и теории заговоров в одну кучу.
Относительно спокойные, потому что их держат в "относительном спокойствии", как только дашь слабину и новый Гитлер тут как тут
О, как же digital resistance, Паша?!!! Хуесос гэбэшный.
Политическая цензура или полное прекращение работы Телеграмма в Германии?
ой, в еаропе???? нееет, не верю!
Если кто-то вдруг думал что на западе не как в рф и все лучше, то вот вам пруф что там тоже самое и мир это один большой концлагерь
Там тоже массово сажают на бутылку или захватывают человека и везут в другой регион, чтобы там судить?
Жаров в Германию эмигрировал что ли? В РФ уже заблокировали телегу, ага
Думаю что ее блокировали для виду, чтоб скрыть ее апшную сущность, даром что ли Телеграм блокировал группы умного голосования
Вы в коме пролежали несколько лет? Они "для вида" половину интернета тогда заблокировали
Ну, как вы понимаете, редкая операция наших проходит планово и без эксцессов.
Не половину, где-то около 1% рабочих адресов. Но так как интернет сильно централизован - прилетело всем по принципу "мало не покажется". Заодно выяснилось, что некоторое оборудование блокировки столько тупо не тянет - поэтому, у некоторых провайдеров, пока блокировали телегу - пооткрывалось остальное.
Führen Sie Papierflugzeuge aus!
Digitaler Widerstand!
Не, это же немецкий, надо:
<sarcasm> Digitaler Lebensraum! </sarcasm>
Удивительное дело.
Если ты топишь за свободу слова и выборов в России, освобождение полит заключенных, то абсолютно все европейские государства должны быть кристально чисты.
Не дай бог где-то случится закон, противоречащий принципам демократии - всё пиздец! Соловьи-скабейки со своими преспешниками на vc, сразу же оправдывают 20 лет несменяемости императора и все его преступления против народа.
Согласен. Нужно стремиться к лучшему, не обращая внимания на недостатки других систем, нужно стараться превосходить их.
Но сравнения все равно напрашиваются. Просто есть поляризация мнений, агрессивная дискуссия, поэтому и возникают такие сравнения, попытка уравновесить полярные мнения и примеры.
Людям свойственны ориентиры, даже в спорте так.
Все что то требуют, куда деваться теперь
И
Наша команда (Маркетинговой компании “ВИАТ”) разработала в прошлом году 13 стратегий и провела 2 аудита в различных Российских компаниях, которые позволили бизнесу показать рост продаж в 1,4 - 2,5 раза в зависимости от отрасли. Практически в каждом проекте мы наблюдали не эффективное управление продуктами, которое мешало развиваться и увеличивать…