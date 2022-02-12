Технологии эффективного управления продуктами, которые мы используем в бизнесе

Наша команда (Маркетинговой компании “ВИАТ”) разработала в прошлом году 13 стратегий и провела 2 аудита в различных Российских компаниях, которые позволили бизнесу показать рост продаж в 1,4 - 2,5 раза в зависимости от отрасли. Практически в каждом проекте мы наблюдали не эффективное управление продуктами, которое мешало развиваться и увеличивать…