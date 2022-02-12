Право
Татьяна Афанасьева

Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии — Süddeutsche Zeitung Статьи редакции

От мессенджера требуют удалять экстремистский контент.

  • Блокировка стала результатом второй встречи представителей Telegram с властями ФРГ, рассказали источники Süddeutsche Zeitung в службах безопасности. На первой встрече, по словам собеседников издания, присутствовал основатель мессенджера Павел Дуров.
  • «Telegram больше не должен быть площадкой для правых экстремистов, идеологов теорий заговора и других пропагандистов», — сказала министр внутренних дел Нэнси Фезер. Мессенджер должен удалять разжигающий ненависть контент и содержащий угрозы смерти, добавила она.
  • Под блокировку в том числе попал канал одного из лидеров движения ковид-диссидентов и националиста Аттилы Хильдмана. У него было 100 тысяч подписчиков.
  • В январе против Telegram в Германии начали два расследования из-за отсутствия представителя в стране. Мессенджеру грозили штрафы до €55 млн.
  • Как отмечал глава Федерального уголовного ведомства страны Хольгер Мюнх, «пандемия коронавируса способствовала радикализации людей в телеграме». Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявлял, что компании нужно добавить «возможность жаловаться на противоправные материалы».
  • Нэнси Фезер допускала, что в противном случае приложение могут заблокировать.

#новости #telegram

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Дед Велосипед

Это другое ☝️

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Марат Язмыш

Это он для баланса, чтобы не только под АП стелиться и блокировать группы Умного голосования.

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1
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Михаил Швец

Просто ни в одной прогрессивной стране не дадут работать без исполнения её законов. С подключением!

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1
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Марат Язмыш

Какие законы, Дуров выборочно заблокировал группы умного голосования, а другие группы о голосовании не заблокировал, пригожинско- апэшные.

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3
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Михаил Швец

Пригожинско-апшные телеграмм каналы это которые в Германии?

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Ware Wow

А чего с подключением?
Может он как раз в сети уже гораздо дольше вашего.
Раньше такого не было, это как раз достаточно новый тренд, когда интернет становится сегментированным, локальным и "приземленным".

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3
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Михаил Швец

Это не новый тренд. С подключением! Тинькофф об этом сказал на интервью 4 или 5 лет назад.

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–1
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Ware Wow

4-5 лет назад это давно? Ну ок.

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0
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Михаил Швец

В Германии шикарная пропаганда и цензура. Когда в России блокируют некое немецкое СМИ, то в России диктатура и тоталитаризм. Когда Германия выжигает просто любое инакомыслие и иные СМИ, это просто свобода и демократия.

При этом там так душат в СМИ про блокировки Россией чего либо, что люди переехавшие из России в Германию начинают постить это себе в сторис.

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10
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DeepFakescovery channel

и что? это должно оправдывать диктатуру в России?

тогда смотрите новости из африканских государств и гордитесь величием России.

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3
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Alexander Golubev

Это вы Германию африканским государством сейчас назвали?

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7
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Марат Язмыш

Процитировали целую передачу Соловьева в двух абзацах!! Талант!

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–3
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Банан

Скажите, вы таблетки смешиваете с алкоголем так же легко, как российскую "свободу слова" с немецкой? А если серьезно - вы в какой стране живете? Стиль очень похож на русских (российских) эмигрантов из Германии, которые, сидя на социале, славят Россию и ее президента по любому поводу

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–1
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Ware Wow

Немного оффтоп, но в Германии понятие свободы немного отличается от нашего ))) там без справки и погулять то не везде получится, реально все супер зарегулировано, на бытовом уровне, и ювеналка реально жесткая (надо по другому написать, то тогда триггернет тут многих), ну то есть это не просто страшилка по ТВ, это то, что не укладывается в голове

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2
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Николай Замотаев

там без справки и погулять то не везде получится
 сейчас или до ковида?

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0
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Ware Wow

До ковида. Там все по разрешению, все зарегулировано. На рыбалку просто так не сходишь на выходных, нужно бумагу идти получить.

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1
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Михаил Швец

Иди, проспись. Ты там станешь никем без своего ковидного сертификата. Свобода? Наивный.

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0
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Илья Шишкунов

для правых экстремистов, идеологов теорий заговора и других пропагандистов
 Честно, не такие уж и агрессивные все перечисленные, лично их видел, относительно спокойные ребята, вроде терроризма или убийств за ними не замечал

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4
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Игорь Субботин

Ну, в США был прецедент, когда этот самый контингент, грамотно подогретый, штурмовал Капитолий.

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–1
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Ware Wow

Зашел в Капитолий имхо.
Штурмовали в Казахстане.

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1
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Михаил Швец

Опять этот бред. Давайте смешаем все: капитолий, пропагандистов, сми и теории заговоров в одну кучу.

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–1
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Джони Ф

Относительно спокойные, потому что их держат в "относительном спокойствии", как только дашь слабину и новый Гитлер тут как тут

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–2
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Mikhail Dragunov

О, как же digital resistance, Паша?!!! Хуесос гэбэшный.

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2
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Alexander Golubev

Политическая цензура или полное прекращение работы Телеграмма в Германии?

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3
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Georgiy Kapustin

ой, в еаропе???? нееет, не верю!

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2
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Тимур Зырянов

Если кто-то вдруг думал что на западе не как в рф и все лучше, то вот вам пруф что там тоже самое и мир это один большой концлагерь

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evilnw

Там тоже массово сажают на бутылку или захватывают человека и везут в другой регион, чтобы там судить?

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0
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Банан

Жаров в Германию эмигрировал что ли? В РФ уже заблокировали телегу, ага

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Марат Язмыш

Думаю что ее блокировали для виду, чтоб скрыть ее апшную сущность, даром что ли Телеграм блокировал группы умного голосования

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1
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Банан

Вы в коме пролежали несколько лет? Они "для вида" половину интернета тогда заблокировали

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2
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Марат Язмыш

Ну, как вы понимаете, редкая операция наших проходит планово и без эксцессов.

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Николай Замотаев

Не половину, где-то около 1% рабочих адресов. Но так как интернет сильно централизован - прилетело всем по принципу "мало не покажется". Заодно выяснилось, что некоторое оборудование блокировки столько тупо не тянет - поэтому, у некоторых провайдеров, пока блокировали телегу - пооткрывалось остальное.

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Dear Moscow,

Führen Sie Papierflugzeuge aus!
Digitaler Widerstand!

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Николай Замотаев

Не, это же немецкий, надо:
<sarcasm> Digitaler Lebensraum! </sarcasm>

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1
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DeepFakescovery channel

Удивительное дело.
Если ты топишь за свободу слова и выборов в России, освобождение полит заключенных, то абсолютно все европейские государства должны быть кристально чисты.
Не дай бог где-то случится закон, противоречащий принципам демократии - всё пиздец! Соловьи-скабейки со своими преспешниками на vc, сразу же оправдывают 20 лет несменяемости императора и все его преступления против народа.

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–1
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Ware Wow

Согласен. Нужно стремиться к лучшему, не обращая внимания на недостатки других систем, нужно стараться превосходить их.

Но сравнения все равно напрашиваются. Просто есть поляризация мнений, агрессивная дискуссия, поэтому и возникают такие сравнения, попытка уравновесить полярные мнения и примеры.

Людям свойственны ориентиры, даже в спорте так.

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Константин Ганиев

Все что то требуют, куда деваться теперь

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Джони Ф

И

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