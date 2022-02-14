Бизнес предложил компенсировать расходы на открытие офисов и продвижение за границей для российских разработчиков ПО Статьи редакции
Открытие представительства за рубежом обходится компаниям минимум в $1 млн.
Свой список мер поддержки ИТ-компаний в Минцифры направил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Они направлены на российских разработчиков, которые продают своё ПО за границей, пишет Forbes.
Шохин предлагает расширить субсидии, которые компании могут получить через государственный Российский экспортный центр. Среди предложений:
- Компенсировать затраты на аренду офисов за границей, закупку оборудования, наём местных сотрудников и расходы на командировки. Открыть представительство стоит больше $1 млн, при этом без местного присутствия продажи за рубежом не растут, говорится в презентации группы «Цифра», которая также занимается разработкой предложений.
- Компенсировать траты на продвижение и рекламу ПО на иностранных рынках — например, на привлечение PR-агентств и проведение «продающих семинаров» по российским продуктам. Также авторы предлагают снять ограничения на долю субсидии, которую компании могут тратить на эти цели (сейчас — не более 50% от всей суммы).
- Разрешить российским банкам субсидировать процентную ставку по экспортным проектам на внедрение ПО. Сейчас привлечь льготное финансирование можно лишь на поставку программно-аппаратных комплексов (ПАК) и некоторого оборудования.
Благодаря эти мерам вырастет количество экспортёров среди российских разработчиков, доля России на мировом рынке, а также узнаваемость отечественных брендов, рассчитывают авторы предложений. При этом снизится отток специалистов из страны.
Какие проблемы мешают российским разработчикам выходить за границу
Среди основных проблем экспорта — высокая конкуренция, поскольку у западных разработчиков есть доступ к дешёвым инвестициям, а российским нужно много денег для международного развития, говорится в презентации «Цифры».
Сейчас за границей активно работают только 35% российских разработчиков ПО. Основные потребители технологий — Индия, Африка, страны Ближнего Востока, Латинской Америки и ЕС, указано в документе.
Председатель совета директоров «СёрчИнформ» Лев Матвеев писал в декабре 2021 года, что среднему ИТ-бизнесу было проще продвигаться за рубежом до пандемии. Удалённо же открывать офисы и нанимать персонал невозможно. По его мнению, в России нужно создавать комплексы из дата-центров и офисов, которые стали бы базой российского бизнеса за границей.
Кроме того, у российских компаний есть ограничения по использованию зарубежных счетов, они не могут использовать электронные платежи, говорится в концепции опережающего развития несырьевого высокотехнологичного экспорта за счёт ИТ-продукции. Свои предложения РСПП подготовил в рамках этого документа.
В Минцифры и группе «Цифра» пока не ответили на запросы издания.
лол шта? оплатите нам релокейт? серьезно?
А они не прихуели ли там? нет?
В правительстве такие же идиоты сидят, для них въебывать лярды в пустоту в порядке вещей
Нормальные российские разработчики уже давно уехал из России и неплохо зарабатывают, остались лишь такое которые могут что то делать лишь за счёт налогоплательщиков
То есть на налоги надо открыть и оплатить какому-то бизнесмену офис? А прибыль будет оставаться у бизнесмена. Пряники наши, тумаки ваши.
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