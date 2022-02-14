Право
Маша Цепелева

Регулятор в Нидерландах оштрафовал Apple на $5,6 млн за первые правила оплаты в обход App Store — они слишком сложные Статьи редакции

Проблемы разработчиков так не решить, считают чиновники.

  • Новые условия Apple — «необоснованны и создают дополнительные трудности» для разработчиков, объяснило Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов. Об этом сообщает Bloomberg.
  • Правила «по-прежнему не соответствует требованиям» антимонопольного законодательства, поэтому регулятор выписал новый штраф, уже четвёртый с декабря 2021 года. Общая сумма, которую компания должна заплатить, выросла до $22,6 млн (€20 млн). Регулятор может увеличивать сумму до $56,5 млн (€50 млн).
  • В октябре 2021 года правительство Нидерландов признало Apple монополистом и потребовало компанию изменить систему оплаты в приложениях. В декабре регулятор обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января, компания подала аппеляцию.
  • В начале февраля Apple всё-таки изменила правила и впервые разрешила альтернативные способы оплаты, но только в приложениях для знакомств. Комиссия составит 27% вместо 30%, разработчики должны будут отправлять Apple отчёты о своих продажах каждый месяц.

#новость #apple

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Марат Язмыш

Это они ещё не видели правила для квалифицированных криптоинвесторов.

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Разнообразный историк

- Эй Apple, вы создали продукт, и вы типа в нём монополист. Давайте делиться. Ловите счёт.

- Чего? Ок, вот вам три абзаца правил.

- Сложно, давайте проще делиться. Ловите счёт.

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3
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Соседний холод

какой они создали продукт? типа создали комп на котором не создали программ но если вы хотите создать программу на странный комп без программ делитесь с нами 30% ваших денег ухахах - пользователям будет безопасно

простое решение проблемы - хотите проверять безопасность проверяйте - но не лезьте в карман разработчиков вам итак оверпрасно платят за ваш хлам

чисто для эплдрочеров секретная инфа - бесплатные программы они проверяют бесплатно, они хотят денег только с тех кто может монетизировать продукт, тоесть проверка сама по себе им ничего не стоит, они просто жадные уроды

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–8
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Rodeus

Ад для глаз

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Феттучини с Креветкой

Разбойники с большой дороги!

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Romula Daraa

продают типа телефон, а на самом деле только право в него тыкать пальцем

правильно делают антимонополисты, пусть эппля все свои издержки и хотелки в цену засовывают

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–2
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Павел Шабалин

Вы же понимаете с кого возьмет эти штрафы эпл?

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0
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Roman Trifonov

Не прокатило, вычёркиваем.

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4
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Дмитрий

Может им уже оштрафовать apple за то, что только они продукцию apple производят...

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3
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Феттучини с Креветкой

Не по правилам! ☝🏻

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0
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Dmitry Pushin

неплохо да, почему только эпл производит свои телефоны, это угнетает мотороллу и панасоник.

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PV

Там по моему Эпл какую то дичь предложил и вполне логичные последствия

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Павел Шабалин

Никто не навязывает разработчиком делать программы для эпла, яблоко строило свою инфраструктуру и бренд много лет с целью пожимать плоды, а пришли какие то чиновники и сказали - делитесь. Прям обидно за компанию, что в их карман пытаются лезть те кто ничего не сделал для развития этой экосистемы, но хочет что то поиметь.

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1
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Sam Esq

Е*ать Аппле е*ать!

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Valeryi

Зато теперь можно опять долго судиться

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Дмитрий

Что то apple🍎 в последнее время страдает от штрафов, одна новость сменяет другую. Как следствие скажется на цене продукта.

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Zloy Sniper

Компания строила свою экосистему не из альтруизма. Поэтому будет сопротивляться любым попыткам урезать монопольное положение. С одной стороны - не нравится переходи на винду и андроид, а с другой антимонопольные комитеты ставят интересы граждан выше интересов компаний, даже если они создали что-то уникальное. Предположим завтра какая-то фармкомпания создаст лекарство от диабета и, пользуясь своим монополизмом,установит на него неподъемную цену. С одной стороны - имеет право. Их разработка, их продукт, их цена. С другой - миллионы и сотни миллионов умрут, так как у них нет на это чудо-лекарство денег. Кто же прав головастые изобретатели или антимонопольщики? Вариант «на всех не хватает», «производство стоит дорого» не рассматриваем. Предположим, что хватит на всех, а производство стоит копейки. Я думаю, что Apple и антимонопольщики в результате придут к разумному компромиссу.

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Василий Степанофф

Интересно, как бы в такой ситуации поступил Джобс (нам очень тебя не хватает Стивен Пол). Наверняка, вся Голландия осталась бы без продукции Apple.

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