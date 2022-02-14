Надо ли инвестировать в NFT-игры и как они работают: разбор на примере Axie Infinity

Недавно мне позвонил друг, который далёк от темы инвестиций и уж тем более крипто-индустрии. Он спросил: «Мой товарищ говорит, что у него есть друг, заработавший за день $2000 на каких-то NFT-играх. Товарищ хочет перевести деньги другу, чтобы он их тоже провернул и заработал для него тоже. Стоит ли поучаствовать в этой движухе?»