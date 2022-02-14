Регулятор в Нидерландах оштрафовал Apple на $5,6 млн за первые правила оплаты в обход App Store — они слишком сложные Статьи редакции
Проблемы разработчиков так не решить, считают чиновники.
- Новые условия Apple — «необоснованны и создают дополнительные трудности» для разработчиков, объяснило Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов. Об этом сообщает Bloomberg.
- Правила «по-прежнему не соответствует требованиям» антимонопольного законодательства, поэтому регулятор выписал новый штраф, уже четвёртый с декабря 2021 года. Общая сумма, которую компания должна заплатить, выросла до $22,6 млн (€20 млн). Регулятор может увеличивать сумму до $56,5 млн (€50 млн).
- В октябре 2021 года правительство Нидерландов признало Apple монополистом и потребовало компанию изменить систему оплаты в приложениях. В декабре регулятор обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января, компания подала аппеляцию.
- В начале февраля Apple всё-таки изменила правила и впервые разрешила альтернативные способы оплаты, но только в приложениях для знакомств. Комиссия составит 27% вместо 30%, разработчики должны будут отправлять Apple отчёты о своих продажах каждый месяц.
Это они ещё не видели правила для квалифицированных криптоинвесторов.
какой они создали продукт? типа создали комп на котором не создали программ но если вы хотите создать программу на странный комп без программ делитесь с нами 30% ваших денег ухахах - пользователям будет безопасно
простое решение проблемы - хотите проверять безопасность проверяйте - но не лезьте в карман разработчиков вам итак оверпрасно платят за ваш хлам
чисто для эплдрочеров секретная инфа - бесплатные программы они проверяют бесплатно, они хотят денег только с тех кто может монетизировать продукт, тоесть проверка сама по себе им ничего не стоит, они просто жадные уроды
Ад для глаз
Разбойники с большой дороги!
продают типа телефон, а на самом деле только право в него тыкать пальцем
правильно делают антимонополисты, пусть эппля все свои издержки и хотелки в цену засовывают
Вы же понимаете с кого возьмет эти штрафы эпл?
Не прокатило, вычёркиваем.
Может им уже оштрафовать apple за то, что только они продукцию apple производят...
Не по правилам! ☝🏻
неплохо да, почему только эпл производит свои телефоны, это угнетает мотороллу и панасоник.
Там по моему Эпл какую то дичь предложил и вполне логичные последствия
Никто не навязывает разработчиком делать программы для эпла, яблоко строило свою инфраструктуру и бренд много лет с целью пожимать плоды, а пришли какие то чиновники и сказали - делитесь. Прям обидно за компанию, что в их карман пытаются лезть те кто ничего не сделал для развития этой экосистемы, но хочет что то поиметь.
Е*ать Аппле е*ать!
Зато теперь можно опять долго судиться
Что то apple🍎 в последнее время страдает от штрафов, одна новость сменяет другую. Как следствие скажется на цене продукта.
Компания строила свою экосистему не из альтруизма. Поэтому будет сопротивляться любым попыткам урезать монопольное положение. С одной стороны - не нравится переходи на винду и андроид, а с другой антимонопольные комитеты ставят интересы граждан выше интересов компаний, даже если они создали что-то уникальное. Предположим завтра какая-то фармкомпания создаст лекарство от диабета и, пользуясь своим монополизмом,установит на него неподъемную цену. С одной стороны - имеет право. Их разработка, их продукт, их цена. С другой - миллионы и сотни миллионов умрут, так как у них нет на это чудо-лекарство денег. Кто же прав головастые изобретатели или антимонопольщики? Вариант «на всех не хватает», «производство стоит дорого» не рассматриваем. Предположим, что хватит на всех, а производство стоит копейки. Я думаю, что Apple и антимонопольщики в результате придут к разумному компромиссу.
Интересно, как бы в такой ситуации поступил Джобс (нам очень тебя не хватает Стивен Пол). Наверняка, вся Голландия осталась бы без продукции Apple.
Недавно мне позвонил друг, который далёк от темы инвестиций и уж тем более крипто-индустрии. Он спросил: «Мой товарищ говорит, что у него есть друг, заработавший за день $2000 на каких-то NFT-играх. Товарищ хочет перевести деньги другу, чтобы он их тоже провернул и заработал для него тоже. Стоит ли поучаствовать в этой движухе?»
Получить статус квалифицированного инвестора может быть сложнее.
В 2022 году продажи спортивных кроссовок Hoka, разноцветных сандалий Teva и угг от бренда Ugg могут достичь $3 млрд. О создании Deckers, специализации на «уродливой» обуви и причинах её популярности — в пересказе Bloomberg.
Наши партнеры из QApp, подразделения Российского квантового центра, стали лауреатами премии RB Digital Awards с проектом постквантовой криптографии, который может претендовать на номинацию «Будущее уже здесь».
Доступны iPhone, Samsung, Xiaomi и другие.
Проблемы разработчиков так не решить, считают чиновники.
Омниканальный маркетинг увеличивает выручку компании. Контакт компания-клиент формируется в нескольких точках: офлайн покупки в торговых центрах, интернет-магазин, мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры. Покупка происходит именно в том канале, где в данный момент клиенту максимально комфортно находиться. Поэтому последние несколько…