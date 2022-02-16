Право
Богдан Музыченко

Суд взыскал с автодилера «Рольф» 19,4 млрд рублей из-за уголовного дела на основателя компании Статьи редакции

Представители «Рольфа» обжалуют решение.

  • Химкинский городской суд Московской области удовлетворил иск прокуратуры к автодилеру «Рольф», пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление адвоката основателя компании Сергея Петрова.
  • Суд приводит Петрова (юрлицо) к солидарной ответственности с «Рольфом» (физлицом) — это незаконно, подчеркнул адвокат изданию.
  • Прокуратура объяснила иск тем, что Петров управлял «Рольфом», пока был депутатом Госдумы, и вывел незадекларированные 4 млрд рублей за рубеж. Петров требования прокуратуры не признал.
  • Иск к «Рольфу» о взыскании 12,85 млрд рублей прокуратура подала в ноябре 2021 года. В декабре ведомство увеличило сумму взысканий до 19,4 млрд рублей. Тогда же «Рольф» продал бизнес «Ключавто».

#новость #рольф #прокуратура #суд

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Pink Pinkus

Не может быть, чтобы депутат деньги за рубеж вывел. Ведь весь смысл и суть существования депутатов в заботе о стране и народе. Я не верю.

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17
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Коммунистический татарин

Ох уж этот
Химкинский городской суд Московской области

На это раз не в ОВД Химки суд шёл?

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5
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Sergei Timofeyev

Нет, в лесу.

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3
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Andre Macareno

Разве лес не вырубили? Там какая-то заварушка была, когда я школьником был

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2
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Коммунистический татарин

Там ещё расхищенный склад Ив Роше был

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1
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Sergei Timofeyev

Сейчас в Троицке рубят заповедный. Все там. на деле - ни фига не вырубили.

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Илья Попов

- итак, подсудимый, что вы можете заплатить в своё оправдание?

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Вася Иванов

Стандартная обкатанная схема по отжиму бизнеса в России 🤦🏻‍♂️

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4
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Konstantin_Andreevich

19,4 миллиарда это примерно 10 тысяч машин, если б они приносили абсолютную прибыль.

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3
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Anton Salimov

В 2021 году продано новых авто ~ 1,6 млн штук, а рольф это топовый автодилер федерального масштаба. Правда гигантский ломоть стоимости автомобиля утекает в бюджет, салон зарабатывает процентов 10-15, наверное 🌝

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Евгений Торанов

Наверное больше, иначе бывшие братки не занимались бы этим бизнесом в РФ

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Anton Salimov

Вполне возможно, но даже 15% от условного х5 за 7 млн это уже лям) а учитывая что почти все их салоны в мск и спб, то понятно что под премиум сегмент там есть аудитория

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Илья Попов

Мне не понятно - у тебя 200 миллиардов рублей и отказываешься платить 20 миллиардов? Просто до меня не доходит.

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Искусственный магнит

"Поэтому у Вас и нет 200 миллиардов"

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8
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Илья Попов

🤣 к моему сожалению вы правы.

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Anton Salimov

Форбс пишет что поменьше - 71 млрд..все равно херова гора🗿

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Sam Esq

А как действующий бизнесмен смог вообще стать депутатом? Это же вроде запрещено законом? Или там опять за взятки все делается? Как и ситуация была с Советом Федерации - там какой-то уголовник заседал, а никто про это там "не знал".

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Sergei Chernikov

ну и вопросы... уровень ниже табуретки

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Sergei Chernikov

Жаль что силовикам дали столько воли...

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Sergei Chernikov

100% Страна живёт не по законам а по понятиям

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Андрей Верижников

Понятиям? Каким? В стране беспредел

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