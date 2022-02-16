Суд взыскал с автодилера «Рольф» 19,4 млрд рублей из-за уголовного дела на основателя компании Статьи редакции
Представители «Рольфа» обжалуют решение.
- Химкинский городской суд Московской области удовлетворил иск прокуратуры к автодилеру «Рольф», пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление адвоката основателя компании Сергея Петрова.
- Суд приводит Петрова (юрлицо) к солидарной ответственности с «Рольфом» (физлицом) — это незаконно, подчеркнул адвокат изданию.
- Прокуратура объяснила иск тем, что Петров управлял «Рольфом», пока был депутатом Госдумы, и вывел незадекларированные 4 млрд рублей за рубеж. Петров требования прокуратуры не признал.
- Иск к «Рольфу» о взыскании 12,85 млрд рублей прокуратура подала в ноябре 2021 года. В декабре ведомство увеличило сумму взысканий до 19,4 млрд рублей. Тогда же «Рольф» продал бизнес «Ключавто».
Не может быть, чтобы депутат деньги за рубеж вывел. Ведь весь смысл и суть существования депутатов в заботе о стране и народе. Я не верю.
Нет, в лесу.
Разве лес не вырубили? Там какая-то заварушка была, когда я школьником был
Сейчас в Троицке рубят заповедный. Все там. на деле - ни фига не вырубили.
- итак, подсудимый, что вы можете заплатить в своё оправдание?
Стандартная обкатанная схема по отжиму бизнеса в России 🤦🏻♂️
19,4 миллиарда это примерно 10 тысяч машин, если б они приносили абсолютную прибыль.
В 2021 году продано новых авто ~ 1,6 млн штук, а рольф это топовый автодилер федерального масштаба. Правда гигантский ломоть стоимости автомобиля утекает в бюджет, салон зарабатывает процентов 10-15, наверное 🌝
Наверное больше, иначе бывшие братки не занимались бы этим бизнесом в РФ
Вполне возможно, но даже 15% от условного х5 за 7 млн это уже лям) а учитывая что почти все их салоны в мск и спб, то понятно что под премиум сегмент там есть аудитория
Мне не понятно - у тебя 200 миллиардов рублей и отказываешься платить 20 миллиардов? Просто до меня не доходит.
🤣 к моему сожалению вы правы.
Форбс пишет что поменьше - 71 млрд..все равно херова гора🗿
А как действующий бизнесмен смог вообще стать депутатом? Это же вроде запрещено законом? Или там опять за взятки все делается? Как и ситуация была с Советом Федерации - там какой-то уголовник заседал, а никто про это там "не знал".
ну и вопросы... уровень ниже табуретки
Жаль что силовикам дали столько воли...
100% Страна живёт не по законам а по понятиям
Понятиям? Каким? В стране беспредел
В 2014 году я придумал способ (который в текущих условиях скоро может стать опять актуальным), как сломать систему и несколько лет зарабатывать сверхрыночную доходность на банковских вкладах. Но в одном особо изобретательном банке меня всё-таки попытались перехитрить.
Компания планирует выпускать бумажные, электронные и аудиокниги.
Это бесплатный способ модернизировать старое устройство, утверждает компания.
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