Право
Богдан Музыченко

Суд оштрафовал Google ещё на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию Статьи редакции

Всего за 2021 год компанию оштрафовали на 53 млн рублей.

  • Таганский районный суд Москвы назначил Google штраф в 3,5 млн рублей по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ.
  • Google штрафовали за отказ локализовать данные в июле 2021 года на 3 млн рублей, за неудаление информации в ноябре — на 2 и 3 млн рублей, в декабре — на 9 млн, в январе 2022 года — на 4 млн рублей.
  • В январе суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей — это первый штраф от оборота компании.
  • Всего за 2021 год Google получила штрафы на 53 млн рублей. Компания погасила только три штрафа на 6 млн рублей.

#новость #google #штрафы

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Superposition

запрещённую
Какую?

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Murat Oshroev

Все всё понимают)

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Илья Попов

Я тоже понял - Гугле караван, который идёт.🐪🐪🐪

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Илья Попов

Причина неизвестно, но если нужна найдется.

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Sergey Vasilev

Чисто перед пятницей на банкет стрельнули

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4
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Алекс Маркс

Штрафы основной бюджетонаполнитель. Люди новая нефть

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Илья Попов

Бюджетонаполнитель кого?

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Dmitry Kiselev

Напали на золотую жилу по ходу

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Слава Мак

Штрафы мизерные. Где жила? 👀

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Вася Пражкин

Ништячный взгрев

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Данил Тинов

эх жалко гугла (((

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Илья Попов
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Andrew Sychev

На госуслугах скидка 50%

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Lesnik Vitim

Да штрафовали бы сразу Google на гугол рублей, что мелочиться.

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Alexandr Brovin

На подписку за g suite стрельнули ))

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user_90123129312

Одного не понимаю зачем было погашать даже часть штрафа?

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Игрок

Оштрафовали бы яндекс, там каждый день запрещённая информация про террориста путина

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Дмитрий Алтунин

Ойся, ты, ойся
Ты меня не бойся,
Я тебя не трону,
Ты не беспокойся

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Дмитрий Вишняков

Новости по 7,2 млрд когда будут?

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Прошу вас быть предельно осторожными при работе с таким маркетплейсом как Ozon.ru.

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151
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Достаточно много тех кто хочет продавать на маркетплейсах компьютерные сборки. Гораздо больше тех людей, кто хочет их покупать.

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–1
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