Суд оштрафовал Google ещё на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию Статьи редакции
Всего за 2021 год компанию оштрафовали на 53 млн рублей.
- Таганский районный суд Москвы назначил Google штраф в 3,5 млн рублей по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ.
- Google штрафовали за отказ локализовать данные в июле 2021 года на 3 млн рублей, за неудаление информации в ноябре — на 2 и 3 млн рублей, в декабре — на 9 млн, в январе 2022 года — на 4 млн рублей.
- В январе суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей — это первый штраф от оборота компании.
- Всего за 2021 год Google получила штрафы на 53 млн рублей. Компания погасила только три штрафа на 6 млн рублей.
запрещённую
Какую?
Все всё понимают)
Я тоже понял - Гугле караван, который идёт.🐪🐪🐪
Причина неизвестно, но если нужна найдется.
Чисто перед пятницей на банкет стрельнули
Штрафы основной бюджетонаполнитель. Люди новая нефть
Бюджетонаполнитель кого?
Напали на золотую жилу по ходу
Штрафы мизерные. Где жила? 👀
Ништячный взгрев
эх жалко гугла (((
На госуслугах скидка 50%
Да штрафовали бы сразу Google на гугол рублей, что мелочиться.
На подписку за g suite стрельнули ))
Одного не понимаю зачем было погашать даже часть штрафа?
Оштрафовали бы яндекс, там каждый день запрещённая информация про террориста путина
Ойся, ты, ойся
Ты меня не бойся,
Я тебя не трону,
Ты не беспокойся
Новости по 7,2 млрд когда будут?
Рассказывает Кирилл Малышев, QA Team Lead Master Dеlivery.
Я пришел в Master Delivery в феврале 2021 года и стал вторым in-house тестировщиком в компании. До этого тестированием занимались ребята на аутсорсе. С самого начала мы столкнулись с рядом сложностей: у нас не было продуктовой документации по проекту, тест-кейсы описывались просто…
Привет. На связи Ижевск. Хочу поделиться достаточно неприятной историей, которая произошла со мной недавно, ситуация обычная, ремонт техники в сервисном центре, (далее по тексту СЦ). Виновником данного абсурдного прецедента считаю СЦ БытТехСервис Ижевск(https://bts18.ru/). Сейчас расскажу почему.
Пользователи должны указать время ночной доставки за два часа.
Компания перевела мировые бренды под единое руководство, чтобы сократить расходы, и увеличила количество изданий с платным доступом.