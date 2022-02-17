Бросить азартные игры, снова стать собой и вернуть кайф от жизни: 17 шагов преодоления зависимости от лудомана в завязке

В прошлый раз я рассказал свою историю, как проиграл 5 млн в онлайн-казино. Сейчас я не играю 9 месяцев, привёл жизнь в порядок и создал анонимный чат, чтобы помочь другим лудоманам. Расскажу, что помогает мне и ребятам вычеркнуть игру из своей жизни. Для игроков в казино, на ставках или бирже и их близких.