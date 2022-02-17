Право
Маша Цепелева

ФАС, «Яндекс», VK и маркетплейсы подписали соглашение о прозрачных правилах для пользователей и других принципах работы Статьи редакции

Например, компании обязались объяснять принципы ранжирования в поиске.

  • В подписании документа в Москве участвовал руководитель ФАС Максим Шаскольский, представители «1С», Avito, Aliexpress, Wildberries, VK, Lamoda, Ozon, «Руссофта», «Сбера», «Циана», «Яндекса» и Ассоциации компаний интернет-торговли, сообщает «Интерфакс».
  • Соглашение — это инструмент саморегулирования, компании добровольно решили соблюдать его принципы.
  • Например, компании должны обеспечивать свободный доступ к информации о ранжировании результатов поиска и отказаться от «непрозрачных правил» в пользовательских соглашениях. Это касается блокировки и удаления аккаунтов без предупреждения.

#новость #фас

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Будущий диод

@Ozon объясните пожалуйста, как легкое 50 гр Мираторг продаётся по цене, ниже всех логистических сборов, не говоря уже о себестоимости продукта и упаковки? Как конкурировать? Очень жду ответа

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Дед Велосипед

Начать учавствовать в акциях, если в бюджете есть средства на покрытие запланированных «убытков» на эти акции.

А если нет?

Это не ваша площадка, где у конкурентов есть такие бюджеты для игры в долгую, а у вас нет.

Так устроена современная дистрибуция, на 6-м уровне развития дистрибуции, а именно E-com (B2B2C).

На всякий случай, сообщаю, до E-com, уровней существовало 5, торговля развивалась десятилетиями в СНГ, в мире столетиями, с 1 уровня, до 5.

Многие, застряли на 3,4-м уровне.

Отсюда и такой ваш вопрос, ничего личного, простите.

«Квантовый» скачок на новый уровень единственный выход, тех, кто не понимает, как на маркетплейсах существуют «системные сливы», но в 2-словах в рамках комментария я не объясню, что вам делать необходимо

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Old Nick

Эх. Заживем!

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Dennis Gooddeni

😂😂😂😂 прозрачные условия 😂😂😂😂

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Стэнли Штейгенбергер

По поводу OZON и Яндекс.Маркет не сомневаюсь, вот Wildberries конечно под вопросом

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Артем Порубаев

Вагон хороших новостей стали завозить?

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Sergey Vasilev

Перестать продавать подделки не договорились?

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