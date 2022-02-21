Несколько китайских регуляторов обязали местные банки и госкомпании проверить сделки с Ant Group Джека Ма — Bloomberg Статьи редакции
Причины проверки неизвестны. В январе госканал в Китае выпустил фильм, в котом обвинил Ant Group в коррупции.
- Провести проверку финансовых рисков и сделок банки и крупнейшие госкомпании обязали несколько регуляторов, в том числе Народный банк Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- Проверки должны коснуться не только Ant Group, но и связей с дочерними структурами компании. По словам источников, это самое тщательное расследование сделок с Ant Group, а о его результатах нужно сообщить «как можно скорее».
- При этом причины, по которым власти обязали проверить сделки, неизвестны, как и то, последует ли за ними какое-то наказание. В январе FT сообщала, что китайский госканал выпустил документальный фильм, в котором обвинил Ant Group в коррупции.
- В 2020 году власти Китая отменили IPO Ant Group Джека Ма и оштрафовали Alibaba на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Это произошло после выступления Ма, в котором бизнесмен обвинил власти и госбанки в «противодействии инновациям».
- В декабре 2021 года Народный банк Китая призвал Ant Group сосредоточиться только на развитии платёжного сервиса и намекнул на необходимость реорганизации бизнеса. Вместе с регуляторами компания разработала план реструктуризации: согласно ему, Ant станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям для банков.
красные по классике, вчера ты лучший друг , а сегодня уже враг
Мне кажется, что некоторые товарищи берут пример от китайских товарищей.
Товарищеский обмен опытом.
🤣 Разумеется.😎
И все идет по плану...
Жалко держателей акций Алибаба ;(
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