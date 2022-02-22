Право
Богдан Музыченко

Регулятор в Нидерландах оштрафовал Apple ещё на €5 млн — компания не представила новые правила оплаты вне App Store Статьи редакции

Это уже пятый штраф, общая сумма выросла до €25 млн.

  • Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов оштрафовало Apple за то, что она за неделю не предложила новые правила покупок в приложениях в обход App Store, пишет Techcrunch. Прошлые регулятор признал слишком сложными для разработчиков.
  • Если Apple не выполнит требования, ведомство вынесет предписание и будет периодически штрафовать компанию до максимально возможной суммы — €50 млн. В Apple не ответили на вопросы издания.
  • В октябре 2021 года правительство Нидерландов признало Apple монополистом и потребовало от компании изменить систему оплаты в приложениях. В декабре регулятор обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января, компания подала апелляцию.
  • В начале февраля 2022 года компания изменила правила и в первый раз разрешила альтернативные способы оплаты, но только в приложениях для знакомств. Комиссия составила 27% вместо 30%, разработчики должны отправлять Apple отчёты о своих продажах каждый месяц.

#новость #apple #штрафы

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Евгений Кузовкин

Бог не дурак - любит пятак

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Янис

Такие штрафы на западе очень вдохновляют российские суды на аналогичные действия в отношении западных монополистов.

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Артур Амиров

Только Запад эти штрафы получит

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Янис

Дай то бог. Вон фацебук десять лет судился с Техасом и пришли к соглашению о значительно меньшей сумме штрафов. И Гугл в России пытается тянуть время по каждому штрафу но когда тянуть больше нет возможности все равно платит.

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