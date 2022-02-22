Две microSD-карты и увеличенная батарея: разработчица улучшила iPod, чтобы по старинке слушать музыку без

Элли Хакстейбл сама загружает песни на устройство со свободной ОС и считает, что оно изменило её привычки после Spotify. На плеере даже можно сыграть в Doom и управлять громкостью на MacBook.