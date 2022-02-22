ФАС возбудила дело на МТС из-за «необоснованного» роста цен на услуги связи Статьи редакции
Оператор не доказал службе, что его расходы выросли настолько, чтобы повышать тарифы.
- ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
- МТС увеличил цены на тарифы в среднем на 9,5% в январе 2022 года и объяснил это ростом затрат на свои услуги, сообщает регулятор. Это коснулось 28 млн абонентов.
- Оператор не подтвердил в ФАС рост расходов, и антимонопольная служба посчитала, что «у повышения нет технологических, экономических и других оснований». Возможные санкции для оператора определят только после рассмотрения дела, пояснили vc.ru в ФАС.
В МТС пояснили vc.ru, что заранее рассказали об изменениях, объяснили их абонентам и предоставят «все необходимые разъяснения» ФАС. Оператор добавил, что вынужден менять тарифы из-за роста инфляции, стоимости оборудования и его доставки, роста расходов на электроэнергию, инвестиций в расширение и строительство новых сетей и другого. В МТС считают, что даже с учётом изменений, услуги в России остаются дешёвыми и доступными.
Все остальное растёт обоснованно ? 🤣💪
Нашел чек на молоко с 2016г. - покупал тогда 3,2 за 28р. а сейчас 3,2 - 81р.
Тут все норм ФАС нарушений не видит - это общая тенденция РФ... Летим как на санках ледянках )
Да. Полоумный дед + игра в войнушку= обоснованный рост цен на все
Когда уже ФАС будет смертельно обижен, например, на огурцы, так же как на МТС?
МТС потом просто штраф раскидает на абонентов очередным поднятием тарифов и будет ждать очередной штраф. А там начинай сначала
Мегафон поднял тарифы на днях на 8-10% тоже. Почему их игнорим?
Неделю назад пришло СМС.
Отменили копилку, ради которой я и переходил на этот тариф со старого тарифа. :/
С учетом того сколько Мегафон тратит на рекламу с дипфейковым Брюсом Уиллисом, сомневаюсь, что они, как и МТС смогут подтвердить технические траты, которые способствовали бы увеличению стоимости тарифа на 8% и отключения услуги, которая делала этот тариф интересным (я про Копилку).
А мне в мтс вообще ответили, что у меня подключена услуга, в рамках которой подключён запрет на информирование о повышении цен на тариф 😂 Очень удобная услуга для оператора
Мегафон сегодня а ты тоже любишь Россию как и я????!!!!!
Мурад, а у тебя тариф увеличился на 5%.
Не на 8%, как у нас в Питере.
МТС. Пакет Интернет.мини на моем тарифе подорожал с 460 рублей до 540. Рост 17 процентов.
Сейчас то могут показать указ о признании лднр и будут оправданы.
Интересно что ФАС считает расходами
Все операторы отключили «безлимитные тарифы» — в РФ это всегда было преимуществом. Редко такое встречалось в других странах.
Сейчас халява закончилась. Безлимит остался только в @Yota 🤷🏻♂️
@МегаФон стоимость тарифов поднял, безлимит убрал. Максимальный тариф дает лишь 50Гб, что для работы многих пользователей — ничто. :(
Мтс давно уже должен быть наказан
Да там как на овощном рынке, и тариф на 10% и абонентка за 28 дней. Там свои календари. И повысили и обвесили)))
А если им в чат написать и поныть, что ухожу к другому, архивных не предложат?
Увидел о том что повысили ценники в мтс только за день до того как списались бы деньги. Написал в чат поддержки почему не предупреждают об этом как было ранее, сказали что извиняются и накинули 150 кэшбеком, которые на тот же моб счёт и закинул 🤷♂️
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