Гендиректор VK Владимир Кириенко попал в санкционный список США как сын крупного чиновника Статьи редакции
Ограничения затрагивают и активы, которыми владеет человек под санкциями — VK в их число не входит.
Минфин США опубликовал санкции против России в ночь с 22 на 23 февраля в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. Власти страны наложили персональные ограничения на детей российских чиновников.
В список попал Владимир Кириенко — как сын первого замруководителя администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко. Санкции также введут против сына директора ФСБ Дениса Бортникова — зампреда правления ВТБ, а также председателя правления «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова — сына бывшего премьера и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.
Согласно заявлению, американские власти заблокируют всё их имущество и другие активы в США, в том числе компании, в которых им напрямую или косвенно принадлежит 50% и более. Американским гражданам и компаниям запрещено проводить любые торговые или финансовые операции с попавшими под санкции физлицами, иначе к ним применят «принудительные меры».
Владимир Кириенко стал гендиректором VK в декабре 2021 года — до этого он четыре года занимал кресло вице-президента «Ростелекома». Сразу после назначения он купил 50 тысяч акций компании — его доля не раскрывается, но она миноритарная. Контроль в VK принадлежит «МФ Технологии», которой владеют «Согаз» и «Газпром-медиа».
На пользу же!
Интересно, как скоро дойдет до блокировки активов всех граждан РФ. Разблокировать можно будет только доказав происхождение доходов и предоставив справку о благонадежности.
У подавляющего большинства нет никаких активов.
Зато справок хоть отбавляй
Замечателтная новость.
Да, теперь заживём
Всего добился сам, молодец
«Всего» или «долбился»? Где то ошибка
Ваш вариант мне даже больше нравится)
Что угодно, но не «в очко долбился»
Откуда уверенность?
США поднимает Россию с колен
Есть ещё такой крупный чиновник Дима Песков. И у него дочь во Франции...
https://m.youtube.com/channel/UCO61aOAQL3il3OGStYA9pNQ
Наслаждайтесь, там всего 4 видео и 2 страны, но, надеюсь, ребята продолжат знакомить 😀
Если публично - это будет просто великолепно)
Талантливый парень, в 33 года стал вице президентом ростелекома.
#ониохуели
гений поколения :D
Поколение XYZ))
Скорее PU
🤣🤣🤣
просто со своим пакетом всегда ходил
Из Италии и Англии еще бы вернуть патриотов на родину.
Нахрен они нужны-то здесь? Пусть там остаются. Чтоб я понимал, что они где-то есть, но никогда их не видел.
Вы и так их не видите. Но, понижение их качества жизни, многое может изменить.
Как обустройство жизни на Рублевке изменит жизнь работяге в Пензе? Ну или хотя бы в Люберцах
Наверное так, что никому их деньги не нужны, а Рублевка, Барвиха, Жуковка давно обустроены, поэтому все переехали на Новую Ригу и на Истру.
Америка и ЕС закрывают счета по директивам AML, если не можешь доказать их происхождение, т.к. чиновники купят Майбах-дом-яхту, а дальше пойдут покупать облигации американских компаний - им это не нужно.
В Британии немного иное отношение и если на ранние white washing куплены квартиры в Англии, то их изымать нет основания.
Если им запретить это делать - у них не будет выбора кроме как инфраструктурные проекты развивать внутри, т.к. нигде за пределами РФ эти деньги не примут, или же хранить деньги дальше в квартирах в Раменках.
Одно дело переживать все конфликты на одной земле с работягой из Пензы, другое дело, сочувствовать работяге где-нибудь из Англии.
Ну так и пускай там эти тяготы испытывают, не все ж пряники жевать.
Изменить для них самих?...
Желательно выгнать куда-нибудь в Зимбабве,только не в Россию
Не надо нам их тут. Пусть там сидят.
Пусть наворованное в Россию вкладывают
Хз ребята. Как то "сын за отца" - это неправильно. Лучше бы прикопались к тому что сам Кириенко младший успел (если успел) наломать дров.
очень правильно, старые пи%%ры должны понимать что не получится передать награбленное детишкам и сидеть в геленджике на пенсии
Всё у них получается
какое-то время получается у всех, только в россии за последние 200 лет сменилось несколько наборов тех, у кого получалось
Да чо уж, внуки и правнуки отвечают, а лучшее вообще весь род. ну и однофамильцев тоже подтянуть - наверняка же родственники.
Если бы он был не гендиректором VK а например простым наладчиком станков, я бы согласился.
Так и надо ему
за что? что плохого он сделал?
Многие говорят, что Россия невосприимчива к санкциям.Но это не так, например США могут запретить русским экспортировать ИТ продукцию.
Ну это будут именно против народа России санкции. Такие санкции стараются не вводить.
Ну так народ же поддерживает Путина. Если темпы роста ИТ сектора упадут с 10% до 5% то это будет катастрофа.
Нет, на западе считают по другому, заметьте санкций именно против населения никогда не вводили. Только в последнее время стало сложнее визу в США получить. Это единственное.
Это тоже из-за Путина, он закрыл консульства
Те кто занят в ИТ секторе в подавляющем большинстве не поддерживает
Где этот народ?
Народ ещё больше будет за Путина, это же очевидно.
Цены в раше растут, а не в европе или штатах. Конечно влияет, конечно могут они устроить большие проблемы, но педаль будут давить плавно, т.к. заботятся о русских больше чем пунтин.
У меня друг - коренной итальянец. Цены уверенно растут даже там.
Всё верно
Ощутил несправедливое сравнение. Посмотрел среднюю зп - 1900 евро
Продолжительность жизни 83 года
Уровень в жизни на 19 месте, россия на 32
Динамику их цен на скорую руку не нашёл, но при таких показателях разве она одинаково будет ощущаться у них и у нас?
причем скорее чем газ, т.к. русский айтишник в любой международной системе может стать потенциальным риском
это будет только на руку Путину
за путина тут никто не переживает, ему на руку будет и война с потерями в 300к пацанов
Пакет санкций направленный против лиц, творящих - намного лучше, чем против страны направленный, где страдают люди. Спасибо Штаты! Может теперь царёк перестанет иметь такую поддержку у власть имущих.
они уже готовы повесить эту проблему на вас
Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения — там где-то 60 трлн рублей, — чтобы выйти из положения, — заявил Арефьев.
А кто это?
Папаша ответит очередным дефолтом.
VK в их число не входит
зря
Такие санкции мне нравятся :)
И хочется бедным в Майями или в Париж.
А вот Уфа, Ленинград - вот это престиж.
Это Павлуша ответочку запустил 🤣
Все правильно
Спасибо всем, кто повлиял на последние решения в РФ.
Мотивация учить английский:
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Да, у них еще и акции на фоне всех последних событий сильно упали. Мосбиржа фактически была вынуждена приостановить торговлю их акциями, волатильность достигла больше 20% за 10 минут.
Вот насрать...
Сбили на взлете, а ведь сколько пользы этот пыткий ум мог принести, на шопинге в Монако, или на лыжах в Швейцарии
Ну хуле, в России только свои да наши
Хоть что-то приятное за последние дни
Круто
Правильно я понимаю, что подписка на ВК теперь — это спонсирование международного терроризма?
Не международного, а российского, и не терроризма, а патриотизма
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