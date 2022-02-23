Право
Рая Хачатрян

Гендиректор VK Владимир Кириенко попал в санкционный список США как сын крупного чиновника Статьи редакции

Ограничения затрагивают и активы, которыми владеет человек под санкциями — VK в их число не входит.

Минфин США опубликовал санкции против России в ночь с 22 на 23 февраля в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. Власти страны наложили персональные ограничения на детей российских чиновников.

В список попал Владимир Кириенко — как сын первого замруководителя администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко. Санкции также введут против сына директора ФСБ Дениса Бортникова — зампреда правления ВТБ, а также председателя правления «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова — сына бывшего премьера и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

Согласно заявлению, американские власти заблокируют всё их имущество и другие активы в США, в том числе компании, в которых им напрямую или косвенно принадлежит 50% и более. Американским гражданам и компаниям запрещено проводить любые торговые или финансовые операции с попавшими под санкции физлицами, иначе к ним применят «принудительные меры».

Владимир Кириенко стал гендиректором VK в декабре 2021 года — до этого он четыре года занимал кресло вице-президента «Ростелекома». Сразу после назначения он купил 50 тысяч акций компании — его доля не раскрывается, но она миноритарная. Контроль в VK принадлежит «МФ Технологии», которой владеют «Согаз» и «Газпром-медиа».

Финансы
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Главные новости про экономику после признания ДНР и ЛНР: доллар ниже 80 рублей, евро около 90, ввели первые санкции Статьи редакции

Собираем в одном месте события по теме.

Путин подписал документы о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. Фото администрации президента

#новость #санкции #vk

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Timur e la squadra

На пользу же!

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58
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Сильвестр Иванов

Интересно, как скоро дойдет до блокировки активов всех граждан РФ. Разблокировать можно будет только доказав происхождение доходов и предоставив справку о благонадежности.

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1
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Александр Медведь

У подавляющего большинства нет никаких активов.

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6
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Дед Велосипед

Зато справок хоть отбавляй

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0
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Алексей Зиновьев

Замечателтная новость.

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41
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умный человек

Да, теперь заживём

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–7
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Рустам Соболев

Всего добился сам, молодец

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27
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Alex McFly

«Всего» или «долбился»? Где то ошибка

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10
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Рустам Соболев

Ваш вариант мне даже больше нравится)

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2
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умный человек

Что угодно, но не «в очко долбился»

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–2
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Карфаген должен быть разрушен

Откуда уверенность?

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0
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Роман Александров

США поднимает Россию с колен

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25
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Konstantin_Andreevich

Есть ещё такой крупный чиновник Дима Песков. И у него дочь во Франции...

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21
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Шумный будильник

Огласите весь список, пожалуйста 😁

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0
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user_90123129312

https://m.youtube.com/channel/UCO61aOAQL3il3OGStYA9pNQ

Наслаждайтесь, там всего 4 видео и 2 страны, но, надеюсь, ребята продолжат знакомить 😀

Scanner project
Евротур - по домам российских чиновников и депутатов в Европе
m.youtube.com
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2
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Шумный будильник

На самом деле радости не понимаю.
Им все возместят как самым «пострадавшим» )

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0
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Ilya Grigorev

Если публично - это будет просто великолепно)

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–1
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Карфаген должен быть разрушен

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Navalny_35

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0
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Роман Рабочий

Талантливый парень, в 33 года стал вице президентом ростелекома.
#ониохуели

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17
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Voin Mraka

гений поколения :D

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8
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Alex Shevchenko

Поколение XYZ))

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0
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Степан Фадеев

Скорее PU

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1
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Alex Shevchenko

🤣🤣🤣

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0
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Den Miller

просто со своим пакетом всегда ходил

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1
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Викторович

Из Италии и Англии еще бы вернуть патриотов на родину.

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8
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R-Globus

Нахрен они нужны-то здесь? Пусть там остаются. Чтоб я понимал, что они где-то есть, но никогда их не видел.

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0
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Викторович

Вы и так их не видите. Но, понижение их качества жизни, многое может изменить.

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5
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Andre Macareno

Как обустройство жизни на Рублевке изменит жизнь работяге в Пензе? Ну или хотя бы в Люберцах

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0
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Dima

Наверное так, что никому их деньги не нужны, а Рублевка, Барвиха, Жуковка давно обустроены, поэтому все переехали на Новую Ригу и на Истру.
Америка и ЕС закрывают счета по директивам AML, если не можешь доказать их происхождение, т.к. чиновники купят Майбах-дом-яхту, а дальше пойдут покупать облигации американских компаний - им это не нужно.
В Британии немного иное отношение и если на ранние white washing куплены квартиры в Англии, то их изымать нет основания.
Если им запретить это делать - у них не будет выбора кроме как инфраструктурные проекты развивать внутри, т.к. нигде за пределами РФ эти деньги не примут, или же хранить деньги дальше в квартирах в Раменках.

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1
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Викторович

Одно дело переживать все конфликты на одной земле с работягой из Пензы, другое дело, сочувствовать работяге где-нибудь из Англии.

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0
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R-Globus

Ну так и пускай там эти тяготы испытывают, не все ж пряники жевать.

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0
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Alex Shevchenko

Изменить для них самих?...

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Валерий Голованов

Желательно выгнать куда-нибудь в Зимбабве,только не в Россию

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0
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Murat Oshroev

Не надо нам их тут. Пусть там сидят.

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0
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Карфаген должен быть разрушен

Пусть наворованное в Россию вкладывают

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0
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Хозяин

Хз ребята. Как то "сын за отца" - это неправильно. Лучше бы прикопались к тому что сам Кириенко младший успел (если успел) наломать дров.

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–11
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Igor Gorbenko

очень правильно, старые пи%%ры должны понимать что не получится передать награбленное детишкам и сидеть в геленджике на пенсии

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14
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Боря Бро

Всё у них получается

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0
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Igor Gorbenko

какое-то время получается у всех, только в россии за последние 200 лет сменилось несколько наборов тех, у кого получалось

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2
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Сергей S.L.

Да чо уж, внуки и правнуки отвечают, а лучшее вообще весь род. ну и однофамильцев тоже подтянуть - наверняка же родственники.

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0
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Re Mora

Если бы он был не гендиректором VK а например простым наладчиком станков, я бы согласился.

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3
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Иван Ефремов

Так и надо ему

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2
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John Ice

за что? что плохого он сделал?

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–2
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Фиктивный Аккаунт

Многие говорят, что Россия невосприимчива к санкциям.Но это не так, например США могут запретить русским экспортировать ИТ продукцию.

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1
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Котик Вежливый

Ну это будут именно против народа России санкции. Такие санкции стараются не вводить.

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3
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Фиктивный Аккаунт

Ну так народ же поддерживает Путина. Если темпы роста ИТ сектора упадут с 10% до 5% то это будет катастрофа.

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2
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Котик Вежливый

Нет, на западе считают по другому, заметьте санкций именно против населения никогда не вводили. Только в последнее время стало сложнее визу в США получить. Это единственное.

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0
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Карфаген должен быть разрушен

Это тоже из-за Путина, он закрыл консульства

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0
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Alex McFly

Те кто занят в ИТ секторе в подавляющем большинстве не поддерживает

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0
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Карфаген должен быть разрушен

Где этот народ?

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Артём Палённый

Народ ещё больше будет за Путина, это же очевидно.

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–1
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Den Miller

Цены в раше растут, а не в европе или штатах. Конечно влияет, конечно могут они устроить большие проблемы, но педаль будут давить плавно, т.к. заботятся о русских больше чем пунтин.

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–1
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Re Mora

У меня друг - коренной итальянец. Цены уверенно растут даже там.

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–1
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Александр Белов

Всё верно

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Den Miller

Ощутил несправедливое сравнение. Посмотрел среднюю зп - 1900 евро
Продолжительность жизни 83 года
Уровень в жизни на 19 месте, россия на 32

Динамику их цен на скорую руку не нашёл, но при таких показателях разве она одинаково будет ощущаться у них и у нас?

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0
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Igor Gorbenko

причем скорее чем газ, т.к. русский айтишник в любой международной системе может стать потенциальным риском

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0
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Хозяин

это будет только на руку Путину

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0
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Igor Gorbenko

за путина тут никто не переживает, ему на руку будет и война с потерями в 300к пацанов

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2
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Alexey Arhipov

Пакет санкций направленный против лиц, творящих - намного лучше, чем против страны направленный, где страдают люди. Спасибо Штаты! Может теперь царёк перестанет иметь такую поддержку у власть имущих.

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1
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Igor Gorbenko

они уже готовы повесить эту проблему на вас

Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения — там где-то 60 трлн рублей, — чтобы выйти из положения, — заявил Арефьев.

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0
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Сергей S.L.

А кто это?

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0
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R-Globus

Папаша ответит очередным дефолтом.

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1
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fffggg gggfff

VK в их число не входит
зря

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1
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Владимир Рукосуев

Такие санкции мне нравятся :)

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1
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Vadim Medvedev

И хочется бедным в Майями или в Париж.
А вот Уфа, Ленинград - вот это престиж.

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1
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Anna Petrova

Это Павлуша ответочку запустил 🤣

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0
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Тимур Зырянов

Все правильно

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0
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Дед Велосипед

Спасибо всем, кто повлиял на последние решения в РФ.

Мотивация учить английский:

📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈📈⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️📈⤴️📈📈

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0
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Григорий Михеев

Да, у них еще и акции на фоне всех последних событий сильно упали. Мосбиржа фактически была вынуждена приостановить торговлю их акциями, волатильность достигла больше 20% за 10 минут.

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Владимир Кролико

Вот насрать...

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0
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Wonabeez Doratie

Сбили на взлете, а ведь сколько пользы этот пыткий ум мог принести, на шопинге в Монако, или на лыжах в Швейцарии

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Даниил Романов

Ну хуле, в России только свои да наши

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0
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Green Base

Хоть что-то приятное за последние дни

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Денис Сахаров

Круто

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Gre Li

Правильно я понимаю, что подписка на ВК теперь — это спонсирование международного терроризма?

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0
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Дед Велосипед

Не международного, а российского, и не терроризма, а патриотизма

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0
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