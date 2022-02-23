Ограничения затрагивают и активы, которыми владеет человек под санкциями — VK в их число не входит.

Минфин США опубликовал санкции против России в ночь с 22 на 23 февраля в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. Власти страны наложили персональные ограничения на детей российских чиновников.

В список попал Владимир Кириенко — как сын первого замруководителя администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко. Санкции также введут против сына директора ФСБ Дениса Бортникова — зампреда правления ВТБ, а также председателя правления «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова — сына бывшего премьера и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

Согласно заявлению, американские власти заблокируют всё их имущество и другие активы в США, в том числе компании, в которых им напрямую или косвенно принадлежит 50% и более. Американским гражданам и компаниям запрещено проводить любые торговые или финансовые операции с попавшими под санкции физлицами, иначе к ним применят «принудительные меры».

Владимир Кириенко стал гендиректором VK в декабре 2021 года — до этого он четыре года занимал кресло вице-президента «Ростелекома». Сразу после назначения он купил 50 тысяч акций компании — его доля не раскрывается, но она миноритарная. Контроль в VK принадлежит «МФ Технологии», которой владеют «Согаз» и «Газпром-медиа».

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