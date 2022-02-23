10 проблемных зон предпринимателей в бизнесе на маркетплейсах

Привет! Сегодня хочу рассказать вам о проблемных зонах, которые зачастую не видны предпринимателям на Wildberries. Они актуальны и для новичков, но в большей степени эту статью хочется посвятить тем, кто на Wildberries уже давно, но роста бизнеса нет или он не такой, какого можно было бы достичь, если исключить некоторые ошибки.