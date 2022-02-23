Право
Рая Хачатрян

США внесли в санкционный список гендиректора VK Владимира Кириенко Статьи редакции

Владимир Кириенко — сын первого замруководителя администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.

Минфин США опубликовал санкции против России в ночь с 22 на 23 февраля в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. Власти страны наложили персональные ограничения на детей российских чиновников.

В список вместе с Кириенко попали сын директора ФСБ Денис Бортников — зампреда правления ВТБ, а также председатель правления «Промсвязьбанка» Петр Фрадков — сын бывшего премьера и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

Согласно заявлению, американские власти заблокируют всё их имущество и другие активы в США, в том числе компании, в которых им напрямую или косвенно принадлежит 50% и более. Американским гражданам и компаниям запрещено проводить любые торговые или финансовые операции с попавшими под санкции физлицами, иначе к ним применят «принудительные меры».

Владимир Кириенко стал гендиректором VK в декабре 2021 года — до этого он четыре года занимал кресло вице-президента «Ростелекома». При его участии «Ростелеком» купил Tele2, также Кириенко курировал направление ИИ и облачного бизнеса, лично участвовал в развитии видеосервиса Wink.

Финансы
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Путин подписал документы о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. Фото администрации президента

#новость #санкции #vk

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Timur e la squadra

На пользу же!

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Алексей Зиновьев

Замечателтная новость.

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умный человек

Да, теперь заживём

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Рустам Соболев

Всего добился сам, молодец

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Alex McFly

«Всего» или «долбился»? Где то ошибка

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умный человек

Что угодно, но не «в очко долбился»

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Рустам Соболев

Ваш вариант мне даже больше нравится)

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Роман Александров

США поднимает Россию с колен

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