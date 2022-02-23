США внесли в санкционный список гендиректора VK Владимира Кириенко Статьи редакции
Владимир Кириенко — сын первого замруководителя администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.
Минфин США опубликовал санкции против России в ночь с 22 на 23 февраля в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. Власти страны наложили персональные ограничения на детей российских чиновников.
В список вместе с Кириенко попали сын директора ФСБ Денис Бортников — зампреда правления ВТБ, а также председатель правления «Промсвязьбанка» Петр Фрадков — сын бывшего премьера и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.
Согласно заявлению, американские власти заблокируют всё их имущество и другие активы в США, в том числе компании, в которых им напрямую или косвенно принадлежит 50% и более. Американским гражданам и компаниям запрещено проводить любые торговые или финансовые операции с попавшими под санкции физлицами, иначе к ним применят «принудительные меры».
Владимир Кириенко стал гендиректором VK в декабре 2021 года — до этого он четыре года занимал кресло вице-президента «Ростелекома». При его участии «Ростелеком» купил Tele2, также Кириенко курировал направление ИИ и облачного бизнеса, лично участвовал в развитии видеосервиса Wink.
На пользу же!
Замечателтная новость.
Да, теперь заживём
Всего добился сам, молодец
«Всего» или «долбился»? Где то ошибка
Что угодно, но не «в очко долбился»
Ваш вариант мне даже больше нравится)
США поднимает Россию с колен
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