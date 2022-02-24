Суд продлил арест сооснователя Group-IB Ильи Сачкова — его обвиняют в госизмене Статьи редакции
Предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы.
- Лефортовский суд Москвы продлил арест Илье Сачкову до 28 мая 2022 года. Об этом Forbes рассказал адвокат предпринимателя.
- Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года по статье 275 УК РФ (госизмена) — предприниматель якобы передавал данные в области кибербезопасности, которые составляют гостайну России. В ноябре суд продлил арест на три месяца.
- Сачков не признал вину и заявил, что не передавал разведанные иностранным спецслужбам.
- 20 декабря Forbes со ссылкой на близкие к предпринимателю источники сообщил, что Сачков в 2020 году записал видео на случай своего ареста или смерти. Оно начинается со слов: «Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме».
462 просмотров
0
1 комментарий
Dino Virito
Если МШ (сокамерник Ильи) при менторстве Сачкова изучит какой-нибудь язык программирования, то ряды тыжпрограммистов пополнит пыжпрограммист.
Ответить
0
Развернуть ветку
Аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Ростова-на-Дону отменили все рейсы Статьи редакции
Компании не сообщают, сколько будет действовать запрет на полёты.
5 причин, почему число самозанятых продолжит расти в 2022 году
Еще в конце 2020-го в программе принимали участие всего 1,6 млн человек. А с начала 2021 года количество самозанятых россиян увеличилось более чем в два раза, и дальше эта тенденция только растет. В статье расскажем про пять причин, которые этому способствуют.
Курс доллара превысил 84 рубля на фоне объявления военной операции в Донбассе, евро — 95 рублей Статьи редакции
Индекс Московской биржи упал на 10%.
Главное про экономику на фоне военной операции на Украине: Мосбиржа приостановила торги, южные аэропорты закрыты Статьи редакции
Собираем в одном месте события по теме.
Статья дополняется