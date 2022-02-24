Право
Богдан Музыченко

Суд продлил арест сооснователя Group-IB Ильи Сачкова — его обвиняют в госизмене Статьи редакции

Предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы.

  • Лефортовский суд Москвы продлил арест Илье Сачкову до 28 мая 2022 года. Об этом Forbes рассказал адвокат предпринимателя.
  • Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года по статье 275 УК РФ (госизмена) — предприниматель якобы передавал данные в области кибербезопасности, которые составляют гостайну России. В ноябре суд продлил арест на три месяца.
  • Сачков не признал вину и заявил, что не передавал разведанные иностранным спецслужбам.
  • 20 декабря Forbes со ссылкой на близкие к предпринимателю источники сообщил, что Сачков в 2020 году записал видео на случай своего ареста или смерти. Оно начинается со слов: «Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме».
Офлайн
Таня Боброва
Кто такой Илья Сачков, чем занимается его компания Group-IB и первые теории про дело о госизмене Статьи редакции

Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.

Илья Сачков Фото с личной страницы в Facebook

#новость #groupib #ильясачков

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Dino Virito

Если МШ (сокамерник Ильи) при менторстве Сачкова изучит какой-нибудь язык программирования, то ряды тыжпрограммистов пополнит пыжпрограммист.

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