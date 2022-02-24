Великобритания ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота» и «Ростеха» Статьи редакции
И запретила экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России из-за вторжения на Украину, пишет BBC. Под них попали ВТБ и «Аэрофлот», а также авиастроительная компания ОАК, судостроительная ОСК и «Ростех».
Великобритания запретит полёты «Аэрофлота» в страну. Кроме того, она ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках и запретит компаниям из России торговать в долларах и фунтах.
Страна запретит экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, а также оборудования для нефтепереработки.
Великобритания заморозит активы ВТБ и других крупных российских банков. Также крупным российским компаниям запретят привлекать финансирование на британском рынке.
В ВТБ заявили, что санкции для банка — «реальность последних нескольких лет». По словам компании, у неё есть несколько планов противодействия санкциям, которые минимизируют негативные последствия для клиентов.
На фоне санкций ВТБ продал две акции «Почта банка» его новому президенту и председателю правления Александру Пахомову. ВТБ возвращал себе контроль над банком в сентябре 2021-го. До этого в конце 2017 года он продал две акции «Почта банка» председателю правления Дмитрию Руденко, чтобы также избежать санкций.
Надо было бизнес-джеты запрещать, а не аэрофлот. Так и вижу, как олигархи в салоне эконом толкутся.
И все счета блочить в Евросоюзе и США граждан России у кого больше 1 млн.
Тупо да, это лучшая санкция!!
У каждого олигарха наверняка куча денег в акциях Аэрофлота
Вот теперь-то наверняка, да. Раньше предпочитали скупать американские акции, что и советуют все эксперты, а теперь выбора не будет - придется брать с горя рос. акции за полцены.
Теперь это вся цена...
"Не до жиру - быть бы живу". Уж не на вклад сбера же класть)
Это мы еще контрсанкций не видели. Не столь страшны санкции, как контрсанкции
Ща дед как поднимет цены на гречу и капусту, что эти окаянные западные капиталисты в жисть их не купят.
Запретят ютуб, соц.сети, удаленную работу на зарубежные компании и пэйпал!
пэйпал давно и сам идёт по пути webmoney, результат будет похожий.
Зачем им запрещать соцсети и ютуб, это единственный рычаг влияния на общественное настроение в стране
Ввести чебурнет aka Телевизор 2.0, чтоб проще было цензурить всё.
Как инструментом могут быть сервисы, которым нельзя приказать?
Ты видел сколько сколько смотрят того же Соловьёва в ютубе, я думаю им контроль методом прикрытия средств доставки информации и не требуется
Знаю, что дофига, но вы путаете причину и следствие. Ютуб не банит его только потому, что сам боится быть забаненым и потерять кучу денег. А не потому, что его можно заставить сделать все, что угодно. Если запад решить запретить ютубу предоставлять сервис РФ, то тот тут же свернется.
🤣 да они более опасные, они на них санкции наши на нас)
И это только начало, как бы свит не отключили. Не известно с каким санкциями выступят ещё США и все остальные. Спасибо деду за беду.
Большинство зарубежных экспертов склоняется к мысли, что ездить за долгами с чемоданами по железной дороге - идея так себе.
Свифт это во многом будет выстрелом себе в ногу, пока я думаю на это не пойдут. Но вопрос где это красная линий после которой мир пойдёт на данный шаг, и не собираемся ли мы ей переходить
Новая пачка санкций от Великобритании
— Заморожены все активы банка ВТБ. Его акции рухнули сразу на 42%;
— Введены санкции против «Аэрофлота», ему запрещены полёты в королевство. Его акции упали на 31%;
— Введены санкции против ОАК, ОСК и «Ростеха»;
— Введены ограничения на размер депозита, который могут держать граждане РФ на своих счетах в Великобритании;
— Запрещён экспорт высокотехнологичной продукции в Россию;
— «Великобритании будет выдавливать Россию из мировой экономики. Олигархам в Великобритании будет негде прятаться», – премьер Джонсон.
Олигархам в Великобритании будет негде прятаться», – премьер Джонсон.
Передайте Борису, что олигархи на аэрофлотах не летают. И если Борис хочет найти олигархов - пусть заглянет на Stamford Bridge для начала.
Абрамовича тоже запретил.
Добавочка: The Russian airline Aeroflot will be banned from landing in the UK
"Ув. пассажиры! В связи с запретом на посадку наших самолетов в Лондоне, высадка в аэропорту Хитроу будет осуществляться посредством десантирования на парашютах. Просьба не забывать свои парашюты в салоне самолета."
Запрещён экспорт высокотехнологичной продукции в Россию;
ARM коснётся? Это же удар по Байкалам
Кстати, да.
ссылку на источник?
Ну вот тут можете смотреть прямую трансляцию заседания, где Джонсон заявил об этих санкциях и отвечает на вопросы членов парламента.
английский лоукостер давно давал цены на авиабилеты , при которых летать аэрофлотом в англию глупо.
Штож, это только начало. Что же нас ждет
Деградация, стагнация и полная экономическая изоляция. Параллельно тесная интеграция с Китаем, других вариантов нет.
Я надеюсь при следующем президенте курс сменится на евроинтеграцию
Да не нужны никакие интеграции.
Нужно жить в мире с остальными и развиваться самим.
Заботиться о благосостоянии своего народа.
Развивать инфраструктуру, развивать внутренний рынок.
Это сложно. Мечтать-то проще.
Какая может быть интеграция? Уже итак всё интегрировано. Лес - пожалуйста, газ - нате вам, нефть - легко. Китайские товары на любой вкус - нам доступны. Какая ещё может быть интеграция, чего не хватает? Размещения китайских военных баз?) Конкретно, интересно.
Поглащение Китаем РФ :) всё
Вроде уже что можно поглотили. Что им в РФ ещё нужно? Рынок сбыта есть, ресурсы за недорого есть, земли в пользование - есть. Женщины гоняют работать туда (гоняли, покуда не коронавирус). Ну только что сюда лишних китайцев отправлять жить, так им и сейчас никто не мешает, сами только не рвутся массово что-то.
Не будет никакой интеграции с Китаем, дед параноик во всех направлениях, не только в отношении Запада
Если Китай решит по данному примеру отжать Тайвань, то дружба между двумя режимами становится единственным возможным шагом
Китай ни с кем не дружит. Он получает выгоды от таких конфликтов. Сейчас он начнёт диктовать цены на сырье которое закупает и рф будет прогибаться тк другие рынки сбыта прикроют.
Это он сейчас не дружит, что будет в сценарии с аннексией Тайваня, предсказать сейчас невозможно
Китай всё же поумнее чем наш "великий" геополитик. Если и будут отжимать Тайвань, то по примеру Гонконга. А как правильно заметили выше Китай теперь будет диктовать нам условия. Уже были прецеденты. Только недавно он запретил заходить нашим рыболовным судам в свои порты и потребовал бесплатно увеличить квоты на вылов рыбы для китайских судов в наших водах.
У меня нет розовых очков, я понимаю, что сейчас мы в очень сложной ситуации и тут размышлять о жадности Китая явно уже поздно, мы в поезде который уже сошёл с рельс
Местные кремлевские пропагандисты все же продвигают китайскую повесточку. Вот недавно начали про присоединение Тайвана говорить.
Вы заявления китайцев послушайте. Тут никакой повесточки натягивать не надо - все черным по белому.
Так я не отрицаю, что Китай действительно хочет Тайвань. Просто говорю, что у ярых патриотов на повестке дня стоит защита интересов Китая. Один уже сказал, что Европа со штатами скоро таки загниет, станет сухофруктом, а ее место займет священный Китай.
А, ну это может быть.
Ну Китай очень хочет Тайвань, это факт.
Ну значит "друзья" олигархи ему сделают секир башка.
Мы с Китаем на равных быть не можем, только как младший и слабый партнёр, которым можно вертеть как угодно
А зачем еще более бедная РФ Китаю?
Чтобы китайские потогонные фабрики сюда перенести.
Великобритания от своих колоний в Шри-Ланке не хочет отказаться? А то такие правильные.
это другое
Дааа.. после запрета на воз зч для Бентли и Роллс-Ройса, простого россиянина уже ничем не испугать
Особенно с учетом того, что Роллс технически - семерка БМВ)
Джонсон он не когда не был джентельменом своровать активы это норма для него
Уж не Путин ли джжентельмен?
Вор у воров)
Великобритания единственная страна которая тянула лямку во второй мировой от первого до последнего дня. Традиции борьбы с фашизмом у них знатные!
она как бы сама немцев активно подталкивала на "борьбe против большевиков", а тянула она только охрану собственного воздушного пространства, да и то с трудом.
Про "высокие" английские технологии как-то и не слышал, а всё остальное англичанами давно запрещено.
Погуглите компанию ARM Limited. Узнаете много интересного о технологиях из Великобритании.
если это попадает к нам из китая в готовом виде, то как то и не важно.
вообще-то важно. Если введут запрет на технологию, то поставщики не смогут отгружать нам чипы. В противном случае столкнуться с санкциями США. Даже процессор Байкал производят в Тайване и используют технологию ARM. Так что для нас это будет означать возврат в каменный век.
Что помешает импортировать белорусский арм вместе с их вкуснейшими креветками?
Беларусы так же под санкции попадут, уже идут разговоры.
Казахстан,Киргизия,Армения еще могут неожиданно стать крупными потребителями
Для британской авиации в два раза поднять тариф для пролёта над Россией нужно.
Люди кто разбирается, данные санкции несут ли угрозу рублёвым вкладам в ВТБ? И на сколько сильно ВТБ зависит от зарубежных активов. Неужели власти заранее не предупредили основные банки
Какой им интерес заботиться о твоих деньгах?
Рублевым - точно не несут. Не думаю, что наши власти решат ВТБ обанкротить, а только это является угрозой для рублевых вкладов
А можно для дебилов типа меня объяснить, вот если есть накопления в долларах и евро в ВТБ, то это что получается, что их уже нет? Накопления как у физического лица естественно.... Не вклад, а просто счет.
Они есть и никуда не денется, по крайней мере в безнале. ВТБ ведь российский банк и счета, пусть и валютные, открыты и находятся тоже в России. Отзывать лицензию у ВТБ или банкротить его - тоже сильно вряд ли российские власти будут, уж слишком это чревато, да и никому не нужно. Единственное что, возможно, если захотите снять валюту наличкой - то придется заказывать ее, а в ближайшие дни могут быть и проблемы с ней. Ну и до снятия санкций расплатиться картой ВТБ в Британии будет невозможно, так же, как и деньги там с нее снять.
Андрей, благодарю Вас за подробное разъяснение.))
А как Вы думаете могут ли они (банки) сделать так, что вывод валюты станет невозможным. Например, сумму выдадут, то в рублях по удобному для них курсу.
Могут. Могут сделать - в рублях сейчас (по курсу до февраля), а в валюте через пару лет (и то, под вопросом).
Чисто теоретически - всё возможно. Если не ошибаюсь, то подобное какое то время практиковалось после дефолта 1998 года.
Короче, прогнозы непонятные, но явно неутешительные((
Еще раз большое спасибо всем за ответы!
Я вот тоже к этому склоняюсь, скорее всего власти приложат все силы, чтобы удержать на плаву ведущие банки(сбер и ВТБ).
не несут
Инфляция.
Еще запретили Абрамовича.
В интересное время живём.
"Чтоб ты жил в эпоху перемен".
Древнее китайское проклятие.
Сколько живу - всё эпоха перемен(((
Блин теперь без Дайсонов что ли или их из Китая ввозят?
К счастью теперь потенциальные покупатели начнут смотреть на конкурентов и узнают, что Ксиаоми очистители делает лучше
Сяоми работает на американском Андроид и британском ARM
Для очистителя воздуха нужен процессор?
Конечно,сейчас даже в сим -картах процессоры
только тем, кто в это верит.
Без ARM
Теперь без ARMов
Возят, может, и из Китая, но покупаешь ты его у британцев.
Китайцы будут переупаковывать и перепродавать нам, им только дай свободный рынок
В тридорога
Со своей наценкой
Это понятно, но видимо у нас уже пути назад и нет особо
Нет. Так что будем платить в 2-3 раза больше.
запретит компаниям из России торговать в долларах и фунтах
Значит ли это, что сервисы эквайринга типа Paddle, которые базируются в Британии больше не доступны?
емнип Paddle и подобные принимает оплату на свое юр лицо и уже потом делает трансфер на ваше ИП. Так что принимает оплату не компания из рф, а компания из UK.
Т.е. простой российский рабочий не сможет купить себе Бентли или Ролс Ройс?Они высокотехнологичная продукция?
да что там рабочий, пенсионеры в шоке, все стояли в очерели за ролсами.
На правах обывателя, ролсройсовские движки используются в авиа (на эрбасах тех же) и в судостроении, видимо могут возникнуть проблемы с запчастями и обновлением парка.
В этом вы правы наверное.Тут только еще возможно всплывет вопрос о том,что самолеты в основном в лизингах и как там договоры составлены по обслуживанию мы не знаем
А также возможно повлияет то,что Россия поставляет около 40% титана,без которого эрбас может не полететь совсем.
p.s. если что,я против войны
Побаиваются они нормальные санкции вводить. Все как-то вокруг да около)
Приветствую. Но дело в том, что россия, это поставщик более 90% сырья, такого квк палладий и подобного, из которого делают эту технтику такой качественной и всевозможной)) такую глупость совершают против россии))) этотсмешно)) ну перестанет поставлять сырье и айфон тот же будет стоить в 30-50 раз дороже))) и кчего они добьются? Потом просить стоя в разной позе?) эх..глупые не обдуманные санкции
Я так понимаю, что и глобальные расписки наших компаний ждёт делисьинг на лондонской бирже, и ОФЗ с корпоративными облигациями там разместить больше не смогут? Если так, то тоже достаточно серьезно.
А откуда инфа про делистинг с LSE?
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