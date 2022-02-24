И запретила экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России из-за вторжения на Украину, пишет BBC. Под них попали ВТБ и «Аэрофлот», а также авиастроительная компания ОАК, судостроительная ОСК и «Ростех».

Великобритания запретит полёты «Аэрофлота» в страну. Кроме того, она ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках и запретит компаниям из России торговать в долларах и фунтах.

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Страна запретит экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, а также оборудования для нефтепереработки.

Великобритания заморозит активы ВТБ и других крупных российских банков. Также крупным российским компаниям запретят привлекать финансирование на британском рынке.

В ВТБ заявили, что санкции для банка — «реальность последних нескольких лет». По словам компании, у неё есть несколько планов противодействия санкциям, которые минимизируют негативные последствия для клиентов.

На фоне санкций ВТБ продал две акции «Почта банка» его новому президенту и председателю правления Александру Пахомову. ВТБ возвращал себе контроль над банком в сентябре 2021-го. До этого в конце 2017 года он продал две акции «Почта банка» председателю правления Дмитрию Руденко, чтобы также избежать санкций.

Котировки ВТБ