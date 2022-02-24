Право
Евгения Евсеева

Великобритания ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота» и «Ростеха» Статьи редакции

И запретила экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.

112 112 комментариев
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России из-за вторжения на Украину, пишет BBC. Под них попали ВТБ и «Аэрофлот», а также авиастроительная компания ОАК, судостроительная ОСК и «Ростех».

Великобритания запретит полёты «Аэрофлота» в страну. Кроме того, она ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках и запретит компаниям из России торговать в долларах и фунтах.

Страна запретит экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, а также оборудования для нефтепереработки.

Великобритания заморозит активы ВТБ и других крупных российских банков. Также крупным российским компаниям запретят привлекать финансирование на британском рынке.

В ВТБ заявили, что санкции для банка — «реальность последних нескольких лет». По словам компании, у неё есть несколько планов противодействия санкциям, которые минимизируют негативные последствия для клиентов.

На фоне санкций ВТБ продал две акции «Почта банка» его новому президенту и председателю правления Александру Пахомову. ВТБ возвращал себе контроль над банком в сентябре 2021-го. До этого в конце 2017 года он продал две акции «Почта банка» председателю правления Дмитрию Руденко, чтобы также избежать санкций.

Котировки ВТБ
Котировки «Аэрофлота»

#новость #аэрофлот #втб

112 112 комментариев
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112 комментариев
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Василий Белогородов

Надо было бизнес-джеты запрещать, а не аэрофлот. Так и вижу, как олигархи в салоне эконом толкутся.

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49
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Vladislav Stan

И все счета блочить в Евросоюзе и США граждан России у кого больше 1 млн.

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10
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Юрец

Тупо да, это лучшая санкция!!

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4
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Виктор

У каждого олигарха наверняка куча денег в акциях Аэрофлота

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0
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Василий Белогородов

Вот теперь-то наверняка, да. Раньше предпочитали скупать американские акции, что и советуют все эксперты, а теперь выбора не будет - придется брать с горя рос. акции за полцены.

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0
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Виктор

Теперь это вся цена...

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1
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Василий Белогородов

"Не до жиру - быть бы живу". Уж не на вклад сбера же класть)

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0
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Иван Крючков

Это мы еще контрсанкций не видели. Не столь страшны санкции, как контрсанкции

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33
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Vladislav Stan

Ща дед как поднимет цены на гречу и капусту, что эти окаянные западные капиталисты в жисть их не купят.

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19
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Alex Shokhin

Запретят ютуб, соц.сети, удаленную работу на зарубежные компании и пэйпал!

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8
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Норрин Радд

пэйпал давно и сам идёт по пути webmoney, результат будет похожий.

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2
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Dark

Зачем им запрещать соцсети и ютуб, это единственный рычаг влияния на общественное настроение в стране

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1
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Alex Shokhin

Ввести чебурнет aka Телевизор 2.0, чтоб проще было цензурить всё.

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1
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Василий Белогородов

Как инструментом могут быть сервисы, которым нельзя приказать?

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0
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Dark

Ты видел сколько сколько смотрят того же Соловьёва в ютубе, я думаю им контроль методом прикрытия средств доставки информации и не требуется

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0
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Василий Белогородов

Знаю, что дофига, но вы путаете причину и следствие. Ютуб не банит его только потому, что сам боится быть забаненым и потерять кучу денег. А не потому, что его можно заставить сделать все, что угодно. Если запад решить запретить ютубу предоставлять сервис РФ, то тот тут же свернется.

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0
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SilanseR

🤣 да они более опасные, они на них санкции наши на нас)

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–1
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Vladislav Stan

И это только начало, как бы свит не отключили. Не известно с каким санкциями выступят ещё США и все остальные. Спасибо деду за беду.

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24
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Василий Белогородов

Большинство зарубежных экспертов склоняется к мысли, что ездить за долгами с чемоданами по железной дороге - идея так себе.

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5
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Dark

Свифт это во многом будет выстрелом себе в ногу, пока я думаю на это не пойдут. Но вопрос где это красная линий после которой мир пойдёт на данный шаг, и не собираемся ли мы ей переходить

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0
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Jack Sparrow

Новая пачка санкций от Великобритании

— Заморожены все активы банка ВТБ. Его акции рухнули сразу на 42%;
— Введены санкции против «Аэрофлота», ему запрещены полёты в королевство. Его акции упали на 31%;
— Введены санкции против ОАК, ОСК и «Ростеха»;
— Введены ограничения на размер депозита, который могут держать граждане РФ на своих счетах в Великобритании;
— Запрещён экспорт высокотехнологичной продукции в Россию;
— «Великобритании будет выдавливать Россию из мировой экономики. Олигархам в Великобритании будет негде прятаться», – премьер Джонсон.

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11
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Балкон.Ру

Олигархам в Великобритании будет негде прятаться», – премьер Джонсон.
Передайте Борису, что олигархи на аэрофлотах не летают. И если Борис хочет найти олигархов - пусть заглянет на Stamford Bridge для начала.

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3
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Pavel Petel

Абрамовича тоже запретил.

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1
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Jack Sparrow

Добавочка: The Russian airline Aeroflot will be banned from landing in the UK

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2
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Dmitry Kiselev

"Ув. пассажиры! В связи с запретом на посадку наших самолетов в Лондоне, высадка в аэропорту Хитроу будет осуществляться посредством десантирования на парашютах. Просьба не забывать свои парашюты в салоне самолета."

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0
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SD

Запрещён экспорт высокотехнологичной продукции в Россию;
 ARM коснётся? Это же удар по Байкалам

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2
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Hambala Fully

Кстати, да.

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0
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Nik Shadrin

ссылку на источник?

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0
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Константин

Ну вот тут можете смотреть прямую трансляцию заседания, где Джонсон заявил об этих санкциях и отвечает на вопросы членов парламента.

https://www.youtube.com/watch?v=VuLvkuFNwZ4

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1
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Норрин Радд

английский лоукостер давно давал цены на авиабилеты , при которых летать аэрофлотом в англию глупо.

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0
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Allestor Krei

Штож, это только начало. Что же нас ждет

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5
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Georgi Lis

Деградация, стагнация и полная экономическая изоляция. Параллельно тесная интеграция с Китаем, других вариантов нет.

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13
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Allestor Krei

Я надеюсь при следующем президенте курс сменится на евроинтеграцию

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1
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Наил

Да не нужны никакие интеграции.
Нужно жить в мире с остальными и развиваться самим.
Заботиться о благосостоянии своего народа.
Развивать инфраструктуру, развивать внутренний рынок.

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20
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Василий Белогородов

Это сложно. Мечтать-то проще.

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0
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Αлексей Μихеев

Какая может быть интеграция? Уже итак всё интегрировано. Лес - пожалуйста, газ - нате вам, нефть - легко. Китайские товары на любой вкус - нам доступны. Какая ещё может быть интеграция, чего не хватает? Размещения китайских военных баз?) Конкретно, интересно.

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4
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Georgi Lis

Поглащение Китаем РФ :) всё

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–2
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Αлексей Μихеев

Вроде уже что можно поглотили. Что им в РФ ещё нужно? Рынок сбыта есть, ресурсы за недорого есть, земли в пользование - есть. Женщины гоняют работать туда (гоняли, покуда не коронавирус). Ну только что сюда лишних китайцев отправлять жить, так им и сейчас никто не мешает, сами только не рвутся массово что-то.

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0
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Vladislav Stan

Не будет никакой интеграции с Китаем, дед параноик во всех направлениях, не только в отношении Запада

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2
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Dark

Если Китай решит по данному примеру отжать Тайвань, то дружба между двумя режимами становится единственным возможным шагом

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2
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Марк Нилов

Китай ни с кем не дружит. Он получает выгоды от таких конфликтов. Сейчас он начнёт диктовать цены на сырье которое закупает и рф будет прогибаться тк другие рынки сбыта прикроют.

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7
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Dark

Это он сейчас не дружит, что будет в сценарии с аннексией Тайваня, предсказать сейчас невозможно

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0
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evilnw

Китай всё же поумнее чем наш "великий" геополитик. Если и будут отжимать Тайвань, то по примеру Гонконга. А как правильно заметили выше Китай теперь будет диктовать нам условия. Уже были прецеденты. Только недавно он запретил заходить нашим рыболовным судам в свои порты и потребовал бесплатно увеличить квоты на вылов рыбы для китайских судов в наших водах.

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3
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Dark

У меня нет розовых очков, я понимаю, что сейчас мы в очень сложной ситуации и тут размышлять о жадности Китая явно уже поздно, мы в поезде который уже сошёл с рельс

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0
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Zen

Местные кремлевские пропагандисты все же продвигают китайскую повесточку. Вот недавно начали про присоединение Тайвана говорить.

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1
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Василий Белогородов

Вы заявления китайцев послушайте. Тут никакой повесточки натягивать не надо - все черным по белому.

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0
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Zen

Так я не отрицаю, что Китай действительно хочет Тайвань. Просто говорю, что у ярых патриотов на повестке дня стоит защита интересов Китая. Один уже сказал, что Европа со штатами скоро таки загниет, станет сухофруктом, а ее место займет священный Китай.

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0
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Василий Белогородов

А, ну это может быть.

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1
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Georgi Lis

Ну Китай очень хочет Тайвань, это факт.

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0
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Georgi Lis

Ну значит "друзья" олигархи ему сделают секир башка.

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0
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Роман Тютюнов

Мы с Китаем на равных быть не можем, только как младший и слабый партнёр, которым можно вертеть как угодно

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1
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Pavel Petel

А зачем еще более бедная РФ Китаю?

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1
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Цкуро Бесцветный

Чтобы китайские потогонные фабрики сюда перенести.

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0
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Tatiana Zahariat Silina

Великобритания от своих колоний в Шри-Ланке не хочет отказаться? А то такие правильные.

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3
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Валерий Голованов

это другое

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0
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Макс Петров

Дааа.. после запрета на воз зч для Бентли и Роллс-Ройса, простого россиянина уже ничем не испугать

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3
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Dmitry Kiselev

Особенно с учетом того, что Роллс технически - семерка БМВ)

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0
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Денис Демидов

Джонсон он не когда не был джентельменом своровать активы это норма для него

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–15
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Полуслепой Пью

Уж не Путин ли джжентельмен?

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4
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SilanseR

Вор у воров)

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–1
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Ляховка и Дух Капитализма

Великобритания единственная страна которая тянула лямку во второй мировой от первого до последнего дня. Традиции борьбы с фашизмом у них знатные!

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0
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Норрин Радд

она как бы сама немцев активно подталкивала на "борьбe против большевиков", а тянула она только охрану собственного воздушного пространства, да и то с трудом.

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4
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Норрин Радд

Про "высокие" английские технологии как-то и не слышал, а всё остальное англичанами давно запрещено.

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2
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evilnw

Погуглите компанию ARM Limited. Узнаете много интересного о технологиях из Великобритании.

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1
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Норрин Радд

если это попадает к нам из китая в готовом виде, то как то и не важно.

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0
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evilnw

вообще-то важно. Если введут запрет на технологию, то поставщики не смогут отгружать нам чипы. В противном случае столкнуться с санкциями США. Даже процессор Байкал производят в Тайване и используют технологию ARM. Так что для нас это будет означать возврат в каменный век.

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1
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Denis G

Что помешает импортировать белорусский арм вместе с их вкуснейшими креветками?

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1
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Цкуро Бесцветный

Беларусы так же под санкции попадут, уже идут разговоры.

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0
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Валерий Голованов

Казахстан,Киргизия,Армения еще могут неожиданно стать крупными потребителями

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0
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Тот Самый

Для британской авиации в два раза поднять тариф для пролёта над Россией нужно.

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1
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Dark

Люди кто разбирается, данные санкции несут ли угрозу рублёвым вкладам в ВТБ? И на сколько сильно ВТБ зависит от зарубежных активов. Неужели власти заранее не предупредили основные банки

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0
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SilanseR

Какой им интерес заботиться о твоих деньгах?

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4
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Андрей Мельник

Рублевым - точно не несут. Не думаю, что наши власти решат ВТБ обанкротить, а только это является угрозой для рублевых вкладов

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2
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Lana Milovanova

А можно для дебилов типа меня объяснить, вот если есть накопления в долларах и евро в ВТБ, то это что получается, что их уже нет? Накопления как у физического лица естественно.... Не вклад, а просто счет.

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0
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Андрей Мельник

Они есть и никуда не денется, по крайней мере в безнале. ВТБ ведь российский банк и счета, пусть и валютные, открыты и находятся тоже в России. Отзывать лицензию у ВТБ или банкротить его - тоже сильно вряд ли российские власти будут, уж слишком это чревато, да и никому не нужно. Единственное что, возможно, если захотите снять валюту наличкой - то придется заказывать ее, а в ближайшие дни могут быть и проблемы с ней. Ну и до снятия санкций расплатиться картой ВТБ в Британии будет невозможно, так же, как и деньги там с нее снять.

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1
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Lana Milovanova

Андрей, благодарю Вас за подробное разъяснение.))

А как Вы думаете могут ли они (банки) сделать так, что вывод валюты станет невозможным. Например, сумму выдадут, то в рублях по удобному для них курсу.

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0
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John Doe

Могут. Могут сделать - в рублях сейчас (по курсу до февраля), а в валюте через пару лет (и то, под вопросом).

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0
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Андрей Мельник

Чисто теоретически - всё возможно. Если не ошибаюсь, то подобное какое то время практиковалось после дефолта 1998 года.

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0
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Lana Milovanova

Короче, прогнозы непонятные, но явно неутешительные((
Еще раз большое спасибо всем за ответы!

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0
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Dark

Я вот тоже к этому склоняюсь, скорее всего власти приложат все силы, чтобы удержать на плаву ведущие банки(сбер и ВТБ).

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0
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Норрин Радд

не несут

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0
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Evgeni Nabokov

Инфляция.

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0
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Pavel Petel

Еще запретили Абрамовича.

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1
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Fred Han

В интересное время живём.

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0
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Василий Белогородов

"Чтоб ты жил в эпоху перемен".
Древнее китайское проклятие.

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2
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Цкуро Бесцветный

Сколько живу - всё эпоха перемен(((

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1
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Alexander Romanov

Блин теперь без Дайсонов что ли или их из Китая ввозят?

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0
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Alexander Romanov

К счастью теперь потенциальные покупатели начнут смотреть на конкурентов и узнают, что Ксиаоми очистители делает лучше

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0
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Полуслепой Пью

Сяоми работает на американском Андроид и британском ARM

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3
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Alexander Romanov

Для очистителя воздуха нужен процессор?

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0
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Полуслепой Пью

Конечно,сейчас даже в сим -картах процессоры

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0
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Норрин Радд

только тем, кто в это верит.

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0
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Полуслепой Пью

Без ARM

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1
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Rudolf Cunningham

Теперь без ARMов

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1
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Детский хот-дог

Пока-пока Байкал?

А дальше запретят x86?

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0
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Ivan Boldyrev

Возят, может, и из Китая, но покупаешь ты его у британцев.

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1
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Dark

Китайцы будут переупаковывать и перепродавать нам, им только дай свободный рынок

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0
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Игорь Протасов

В тридорога

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0
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Tatyana Bogachenko

Со своей наценкой

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0
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Dark

Это понятно, но видимо у нас уже пути назад и нет особо

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0
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Tatyana Bogachenko

Нет. Так что будем платить в 2-3 раза больше.

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0
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Трезвый кофе

А Raspberry Pi запретили?

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Max Cane

запретит компаниям из России торговать в долларах и фунтах
Значит ли это, что сервисы эквайринга типа Paddle, которые базируются в Британии больше не доступны?

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0
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Denis G

емнип Paddle и подобные принимает оплату на свое юр лицо и уже потом делает трансфер на ваше ИП. Так что принимает оплату не компания из рф, а компания из UK.

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0
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Валерий Голованов

Т.е. простой российский рабочий не сможет купить себе Бентли или Ролс Ройс?Они высокотехнологичная продукция?

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0
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Норрин Радд

да что там рабочий, пенсионеры в шоке, все стояли в очерели за ролсами.

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0
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Dmitry Kiselev

На правах обывателя, ролсройсовские движки используются в авиа (на эрбасах тех же) и в судостроении, видимо могут возникнуть проблемы с запчастями и обновлением парка.

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0
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Валерий Голованов

В этом вы правы наверное.Тут только еще возможно всплывет вопрос о том,что самолеты в основном в лизингах и как там договоры составлены по обслуживанию мы не знаем

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0
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Валерий Голованов

А также возможно повлияет то,что Россия поставляет около 40% титана,без которого эрбас может не полететь совсем.
p.s. если что,я против войны

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0
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Nicole Pettway

Побаиваются они нормальные санкции вводить. Все как-то вокруг да около)

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Александр Лев

Приветствую. Но дело в том, что россия, это поставщик более 90% сырья, такого квк палладий и подобного, из которого делают эту технтику такой качественной и всевозможной)) такую глупость совершают против россии))) этотсмешно)) ну перестанет поставлять сырье и айфон тот же будет стоить в 30-50 раз дороже))) и кчего они добьются? Потом просить стоя в разной позе?) эх..глупые не обдуманные санкции

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0
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Андрей Мельник

Я так понимаю, что и глобальные расписки наших компаний ждёт делисьинг на лондонской бирже, и ОФЗ с корпоративными облигациями там разместить больше не смогут? Если так, то тоже достаточно серьезно.

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Цкуро Бесцветный

А откуда инфа про делистинг с LSE?

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