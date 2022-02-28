Право
Маша Цепелева

Минцифры предложило отменить НДФЛ и дать отсрочку от призыва ИТ-специалистам Статьи редакции

Так ведомство хочет удержать кадры в стране.

Минцифры предложило к рассмотрению правительства пакет мер для удержания в стране ИТ-специалистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы министерства Максута Шадаева премьер-министру Михаилу Мишустину, его подтвердил представитель Минцифры.

Меры, предложенные Минцифры

  • Предоставить налоговые льготы ИТ-компаниям, которые получают доходы от размещения рекламы, оказания услуг в своих приложениях, реализации, установки, тестирования и сопровождения партнёрских отечественных программ.
  • Отменить на три года НДФЛ для всех сотрудников ИТ-компаний, а для самих компаний — отменить налог на прибыль и проверки контрольными органами.
  • Предложить льготную ипотеку под 5% всем сотрудникам ИТ-компаний.
  • Дать отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам ИТ-компаний, пока они в них работают.
  • Ввести упрощённое получение гражданства для иностранцев, которые будут работать в российских компаниях.
  • Дать ИТ-компаниям гранты на разработку и развитие продуктов, ввести льготное кредитование (со ставкой в 1%) для внедрения российских решений.
  • Обеспечить ускоренное импортозамещение программ на объектах критической информационной инфраструктуры за счёт бюджетного финансирования через отраслевые центры компетенций.
  • Ввести льготное кредитование ИТ-компаний для бесперебойной работы.
  • Консолидировать и стимулировать госзаказ для финансирования новых критически важных разработок (PLM, ERP и других), чтобы их могли исполнить крупные ИТ-компании без конкурсов и торгов.
  • Обеспечить финансирование российского аналога GitHub.

#новость #минцифры

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105 комментариев
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Жесткий кофе

Отсрочку? Я так понимаю, "призыв" будет уже совсем скоро?

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64
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Eduard Luckyman

Видимо, да.

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16
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Rudolf Boiars

Отсрочка от службы в армии, не нагнетайте.

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11
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Павел Морозов

Призыв скоро будет

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6
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Артём Житников

С 01.04

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4
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Ихихихихи

Некоторых уже с марта дёргать начинают

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0
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Old Nick

я понимаю, что на этот ресурсе труться в основном IT и такое мнение будет воспринято в штыки.
Но учитывая логику бизнесс процесов, преференции надо давать бизнесу в реальном секторе, который несет гигантскую нагрузку в виде налогов на основные средства и вложений в производство.
А IT в основном это люди и затраты на производственный цикл несоизмеримо меньше в переводе на товарную единицу.

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5
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Владислав Егоров

Ты не понимаешь, люди из реальных секторов никуда не денутся, а айтишники потихоньку кончатся

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6
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Аполлон Степанов

Только не потихоньку, а быстро.

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0
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Артём Житников

Не кончаться, просто вероятность качественных кадров станет ниже.

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0
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Alexander Ivanov

В IT основные производственные затраты - это именно ФОТ (может быть и 90% всех затрат, а может и более) а в нём НДФЛ. Соответственно доля НДФЛ в структуре производственных затрат именно в IT несоизмеримо выше чем в реальном секторе

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0
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Артём Житников

Да, я думаю ты вместо минусов тут щас плюсов получить за этот комментарий.
Так как тут адекватная аудитория.

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0
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user_90123129312

Лучше сейчас уезжать, а то без призывов сделают невыездным до исполнения 60 лет.

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3
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Онлайн-Аптека

Это тонкий тролинг...

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From Siberia to London

А можно уехать и получить:
-отсрочку от армии НАВСЕГДА
-ипотеку под 2% а не 5%
-НДФЛ правда платить придётся, и процентов под 40, но после уплаты цифры всё равно будут радовать IT-специалиста.
-работающий гитхаб и все остальные ресурсы без костылей и 5-и колёсных телег, где 3 не крутятся, а 2 квадратные.

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45
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Андрей Николаев

И куда, например, уехать?

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4
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LuNature

Где тебя примут на работу туда и ехать. Открываем интернет - заходим на сайты поиск работы и ищем и переписываемся

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7
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Игорь Крафт

Ну в Чертаново хотябы доехать

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3
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From Siberia to London

Прямо сейчас брать билет в Дубаи/Стамбул, там уже определяться, интервью сейчас всё ещё дистанционные, по офисам ездить не надо.
Лететь куда_угодно всё равно через эти хабы придётся, хоть завтра, хоть через месяц (если ещё будут выпускать).
Поэтому, лучше завтра.

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2
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Georgi Lis

Да хотябы в прибалтику

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1
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John Doe

Ну например для нормальных спецов (уровнем чуть выше среднего) вполне быстро можно в Канаду.

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0
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Larissa Davidova

Включайте VPN и рассылайте резюме на линкдине по западным компаниям. Многие из них сейчас набирают персонал и готовы спонсировать визу и переезд.

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0
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Sergei Timofeyev

5%? Не скоро она будет.

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1
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leovauzor .

Это где такой рай?

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0
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selecadm

Спасибо, меня уже удерживает зарплата 40 000 рублей, то есть 300 евро. Чтобы свалить, нужны деньги. Если, конечно, не беженцем каким-нибудь, живущим на пособия.

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25
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Александр Медведь

Совсем скоро это будет 150 евро.

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8
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LuNature

да хоть вы обменять можно было бы

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0
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Разноцветный цвет

Меня больше беспокоит, что все направления закрыты для перелетов. Так может и улетели бы, но самолеты не летают и вообще скоро ИТ специалистом станет каждый. Вопрос наверное не в самих специалистах, а в организации труда (руководстве) и конечно деньгах. Сегодня при росте валюты в россии цены меньше не становяться, а растут пропорционально...

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–1
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Maxim Medvedev

Говорят, через турцию/казахстан/оаэ в европу вполне ещё можно улететь. Ну или через тот же казахстан - в грузию

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4
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Александр Семаков

едьте автобусом, а оттуда самолетом.
из мурманска в финляндию\швецию

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0
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Blackrock

Пересадками все летает

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0
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Ann Lukashenko

Работайте пока за рубли, переориентируйтесь на западный рынок, эмигрируйте.

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0
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Разноцветный цвет

Так можео всю жизнь работать и мечтать о счастливой жизни, а по факту так и пропердеть молодость, средний возраст и так и помереть с детскими мечтами. В это же время слушая про прорывы и успехи страны на пути освоения космоса.

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1
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Alexander Shelestov

То есть они реально думают что IT спец между обычной ипотекой под 3% в США или Германии выберет льготную под 5% в России?

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19
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Ibraim Ibragimov

5% в рублях это глубоко отрицательная реальная ставка сейчас и будет отрицательной в среднесрочной перспективе

Если абстрагироваться от всего, что не имеет отношения к ставкам напрямую, рисков и того факта, что по итогу у заемщика недвижимость будет в США/ЕС, а не России, то 5% в рублях намного выгоднее, чем 3% в долларах и евро

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6
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Алексей Ромалин

Если абстрагироваться от всего, что не имеет отношения к ставкам напрямую, рисков
Ну т.е. если бы бабушка была бы дедушкой, то бы..

Но мы так и так всё понимаем.

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2
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Ibraim Ibragimov

ну типа

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0
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Виктор Ефимов

Такое сравнение некорректно, т. к. валюты разные

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3
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Ялкынчик🔥

Причем это будет нормальное жилье, а не скворечник в муравейнике...

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3
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leovauzor .

Если спец настроен, его ничего не удержит. А тот кто не планировал и в связи с делами известными начал задумываться - передумает. Зп есть, условия есть. Квартира считай тоже

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1
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Yaro Best

если сравнить уровень инфляции рубля, доллара и евро, 5% - очень даже гуд для нас.

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1
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Yaro Best

если сравнить уровень инфляции рубля, доллара и евро, 5% - очень даже гуд для нас.

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1
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Denis Tikhonov

Вова серанул от угрозы анонимусов? Не верю🤣

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10
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evilnw

Да он тот ещё трус. Он всех боится. Даже своих министров обороны.

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9
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Alexey Shabolkin

С учётом инфляции, вечного падения курса рубля, ипотек по 18% годовых, изоляции и прочей хуйни — меры говно ебаное. Показуха.

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10
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Разноцветный цвет

Последние 30 лет достаточно видеть в сми как в россии иновации развивают, что говорить одни бравые песни, а по факту чет все требует улучшения и развития.

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3
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Дмитрий

Отменить НДФЛ для всех сфер!

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11
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Андрей Мельник

Эх, говорила мама - "учи математику", нет блин - пошел в медицину. Так бы, глядишь, и НДФЛ не платил, и ипотеку под 5% оформил. Вот призыв мне грозить уже вроде не должен.

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11
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leovauzor .

Вам медикам только короны бояться нужно!

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1
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Alex Konin

Хороший стоматолог в Москве в частной клинике получает как CTO в крупном IT или мега редкий специалист.
Зарплаты остальных специальностей на примере Москвы так же очень даже хороши.
Поэтому медицина - очень крутая вещь, если конечно не работать в гос. поликлинике. И в целом так же можешь переехать куда-то и твои знания будут актуальными.

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0
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Андрей

Да уже поздно пить боржоми, урон по Воронежу успешно нанесен.

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6
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Артем Порубаев

Урон по Воронежу?

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1
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Артем Порубаев

Урон по Воронежу?

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0
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Александр Повольнов

Я в ВРН, у нас спокойной. Это он про известный анекдот, "Бомбить Воронеж" загулите.

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0
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Госпожа Белладонна

Ну вы же понимаете, что невозможно проконтролировть "айтишность" компании? Будет реестр IT-контор, куда за взятку будут записывать хоть торговца б/у автомобилями, а без взятки будешь годами пороги околачивать?

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5
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Alexey Razuvaev
Общероссийский классификатор видов экономической…
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) — документ, входящий в…
ru.wikipedia.org
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0
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Yaro Best

останется только себе в деятельность добавить айтишные коды и дело в шляпе)

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2
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Сергей

Ооо, видимо хотя бы до Минфина РФ дошло, что среди IT-специалистов мало зомби, и что массовый отток квалифицированных кадров неизбежен. Ну что ж, если такие меры примут оперативно, возможно жизнь некоторых людей действительно станет чуточку лучше, кто решит остаться в России, а не переехать в другую страну

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5
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Yaro Best

а другим профам - писю. будет еще больше тем про айтишников.

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0
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Alexander Ivanov

Может дело в том, что это инициативы Минцифры а не Минфина?

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0
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Test Test

Спасибо, сами тут в этом говне варитесь, уехал два года и жалею что работал по ип. Советую всем айтишникам уезжать, могу помочь с рекомендациями куда можно официально во Вьетнаме устроиться.

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1
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Georgi Lis

Дожили.. из РФ во Вьетнам за лучшей жизнью надо ехать

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6
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Αлексей Μихеев

Сколько в среднем жизнь на 1 человека во Вьетнаме обходится? Если не шиковать, но и не бедствовать.

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0
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Αлексей Μихеев

Сколько в среднем жизнь на 1 человека во Вьетнаме обходится? Если не шиковать, но и не бедствовать.

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0
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Ivan Lobanov

Есть Вьетнамские ИТ компании, где достаточно знания английского языка? Насколько работодатели идут на контакт по поводу официального устройства и получения бизнес визы, нужны ли им вообще иностранные специалисты на местах? Ну и хотелось бы вкратце услышать историю, если не затруднит, где искать, какие проблемы могут возникать.

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0
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Alexey Shabolkin

С учётом инфляции, вечного падения курса рубля, ипотек по 18% годовых, изоляции и прочей хуйни — меры говно ебаное. Показуха.

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4
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Сергей

поддерживаю

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0
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Сергей Шакртов

..Всё это выглядит смешно, на фоне запрета, по факту, блокчейн технологий. Кто к нам придёт, когда вы Всё, что не понимаете, запрещаете без законодательства?)) В передовых ит универах изучают блокчейн, и спецы, которые его реально понимают, получают самые большие зп. Смешно думать, что к нам потянутся умы из-за льгот на ипотеку)). Это со стороны смотрится просто комедийным шоу с нашей системой налогооблажения)) Хватит может смешить весь мир..

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2
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Sargon

Никто не запрещал блокчейн, только криптовалюты.

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1
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Сергей Шакртов

Крипто использует технологию блокчейн, а для пенсионеров это ммм, без крипто никто и никогда не узнал бы про блокчейн

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0
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Сергей Шакртов

Крипто использует технологию блокчейн, а для пенсионеров это ммм, без крипто никто и никогда не узнал бы про блокчейн

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0
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Сергей Шакртов

Крипто использует технологию блокчейн, а для пенсионеров это ммм, без крипто никто и никогда не узнал бы про блокчейн. Это так же звучит, как разрешать колесо, но запретить авто)

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Roman Vasilev

Это просто рывок и прорыв)))

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Алексей Ромалин

Всё это выглядит смешно, на фоне запрета, по факту, блокчейн технологий
Да всем насрать на этот блокчейн. Он как неуловимый джо.

Не на блокчейн там на прошлой неделе напали.

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Denis Novikov

Это касается ИП?

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3
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Андрей Николаев

Тоже интересно. Наверное, нет))

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Павел

Оттепель?)

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Владимир Мокров

29 ноября я бы сказал.

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Alexander Danilov

‪Не поможет! Никому не охота жить в ещё одной Северной Корее!‬

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Anton Beloborodov

Перевожу на русский. Обдурить их сейчас обещаниями, а потом уже решить как с ними поступать. Закрыть выезд или в солдаты отдать.

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3
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Госпожа Белладонна

Тут нужно идти по пути хитрого человека. Кому предоставляются льготы? Сотрудникам IT компаний. Значит надо устраиваться в IT компанию. Но кем? Например, уборщиком. Льготы имеешь, а пищевого интереса не представляешь.

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Константин Приветов

Шел 2022 год... призывное рабство до сих пор не отменено...

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3
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Евгений Ларин

"Ввести упрощённое получение гражданства для иностранцев, которые будут работать в российских компаниях"

Таджики? Киргизы? Туркемены?

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1
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Yaro Best

а чем они плохи? лишняя возможность для людей попасть в страну получше, что плохого?

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3
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Никитка Хархардинов

Других людей с другими профессиям не нужно удерживать...ясно понятно..жена где наши сумки? Мы на вокзал.

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1
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Dmitriy Lobanov

У других профессий зп на переезд не хватит)

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3
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Александр Медведь

И меня пожалуйста возьмите!!!

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1
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Vlad Dubov

Прокинулись...

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1
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Сергей

Ооо, видимо хотя бы до Минфина РФ дошло, что среди IT-специалистов мало зомби, и что массовый отток квалифицированных кадров неизбежен. Ну что ж, если такие меры примут оперативно, возможно жизнь некоторых людей действительно станет чуточку лучше, кто решит остаться в России, а не переехать в другую страну

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1
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Yaro Best

крутяк, надеюсь, с войной и санкциями все дадут заднюю и благодаря льготам можно будет поднакопить лишнего, перед тем, как свалить.

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Игорь Мазаев

Если ты свалишь в другую страну, то можно совсем не служить 🤷‍♂️

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1
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Игорь Крафт

Чёт не понятно, а Минспорта сейчас про спортсменов тоже самое готовит?

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1
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Adam Christ

у спортсменов куда все хуже, им вообще все перекрыли

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Igor Zolotnitskiy

А у не ит специалистов не возникнет вопросов с чего вдруг такие привелегии?

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1
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Хрюшин Кабан Кабаныч

Печалька заключается в том, что программировать придется в режиме "там скачал кряк так как лицензию не купить, там выкачал с торента, там воспользовался vpn, там ввел телефон американской АТС так как русские в блокировке, там не дали новую прошивку на роутер потому что поняли что вы русский"

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1
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Sergei Timofeyev

Вот только отрасль IT у нас сейчас очень сильно пострадает и её вероятное восстановление при деде, в принципе, будет невозможной. Он также сделал всё для того, чтобы фрилансеры не могли работать на Европу и США. Если в IT раньше у нас получали хорошие деньги, то это станет чем-то средним по стране, но не за счёт того, что всюду вырастут зарплаты, а за счёт того, что отрасль станет меньше и в ней возрастёт конкуренция за места под солнцем.

Будут сеньоры по 120 тысяч. :)

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Vladislav Stan

Если скрестить две новости про ответные санкции от маразматика-деда и эту, то в сумме получаются айтишники сбежавшие от армии, пилящие продукт, продающие его (ну а вдруг, за рубеж ) и сразу же сбывающие 80 процентов валюты.
Хаха, и это только начало. Все что не предложат сейчас будет подорвано дедом через пару дней или недель. Любым новым его ударом по Воронежу.

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Test Test

да он уже отдыхает на чиле, это не его а кремлсих бандерлогов

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0
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Алекс Маркс

Спохватились, Эльбрус нам нужен

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Анатолий Ерёмин

Прям вижу очередь иностранцев за гражданством и 5%ой ипотекой)

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Викторович

Дней 5 назад, звучало бы заманчиво. Но, не сейчас!

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Олег Комаров

Ну да, без своего репозиторий кода не проживем.

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0
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GanicusCsw

О, а это неплохо звучит, я вот it разработчик, дадут ли мне отсрочку? Правда я уже 4 года скрываюсь, поэтому проверять это пожалуй не буду.

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Αлексей Μихеев

Ввести упрощённое получение гражданства для иностранцев, которые будут работать в российских компаниях.
Самая топовая опция в списке.

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Adam Christ

Сейчас все IT специалисты прямо к нам сбегутся 😂

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Миша Магадан

Отменить на три года НДФЛ для всех сотрудников ИТ-компаний,
 интересно, через сколько часов после введения этой нормы все сотрудники условного банка "Ромашка" станут сотрудниками ИТ-компании?

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Друз Фаруэл

Минфин, все это надо было делать год назад. А лучше лет 5 назад. А сейчас во-первых этого мало, во-вторых маниловщина, никто таких льгот в правительстве на АйТи не даст. Традиционно будут помогать банкам.

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Аполлон Степанов

"Обеспечить финансирование российского аналога GitHub."

Тупее в жизни предложения не слышал.

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Aleks Melnik

Айтишников нужно удерживать любой ценой, нельзя допускать новую утечку мозгов...

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Фрейм Иванов

Спохватились, сукины дети.
Тормозы.
А то всё трактористов и лесорубов им подавай.

За бугром, в той же Финляндии один оператор, управляя с пульта несколькими машинами-агрегатами и валит, и сучья чистит, и раскоржёвывает, и грузит, и вывозит, и мусор убирает, и грунт выравнивает.
А у нас на это 300 мужиков надо.
И то раскосячено всё.
Откуда выхлоп, достойная зарплата и всё прочее?

Чисто, чтобы никто без работы не сидел и хоть кусок хлеба имел.

Гнать нужно всех за парты.
Палками.

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ksenia Maximova

Столько хорошего написали в статье про льготы, но Вы акцентировали внимание только на призыве… грустно

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Онлайн-Аптека

Я предлагаю еще отменить порку и стояние на горохе!

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Larissa Davidova

Минцифры предложило мертвому припарки.

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Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день.Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!

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