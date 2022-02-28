Минцифры предложило отменить НДФЛ и дать отсрочку от призыва ИТ-специалистам Статьи редакции
Так ведомство хочет удержать кадры в стране.
Минцифры предложило к рассмотрению правительства пакет мер для удержания в стране ИТ-специалистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы министерства Максута Шадаева премьер-министру Михаилу Мишустину, его подтвердил представитель Минцифры.
Меры, предложенные Минцифры
- Предоставить налоговые льготы ИТ-компаниям, которые получают доходы от размещения рекламы, оказания услуг в своих приложениях, реализации, установки, тестирования и сопровождения партнёрских отечественных программ.
- Отменить на три года НДФЛ для всех сотрудников ИТ-компаний, а для самих компаний — отменить налог на прибыль и проверки контрольными органами.
- Предложить льготную ипотеку под 5% всем сотрудникам ИТ-компаний.
- Дать отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам ИТ-компаний, пока они в них работают.
- Ввести упрощённое получение гражданства для иностранцев, которые будут работать в российских компаниях.
- Дать ИТ-компаниям гранты на разработку и развитие продуктов, ввести льготное кредитование (со ставкой в 1%) для внедрения российских решений.
- Обеспечить ускоренное импортозамещение программ на объектах критической информационной инфраструктуры за счёт бюджетного финансирования через отраслевые центры компетенций.
- Ввести льготное кредитование ИТ-компаний для бесперебойной работы.
- Консолидировать и стимулировать госзаказ для финансирования новых критически важных разработок (PLM, ERP и других), чтобы их могли исполнить крупные ИТ-компании без конкурсов и торгов.
- Обеспечить финансирование российского аналога GitHub.
Видимо, да.
Отсрочка от службы в армии, не нагнетайте.
Призыв скоро будет
С 01.04
Некоторых уже с марта дёргать начинают
я понимаю, что на этот ресурсе труться в основном IT и такое мнение будет воспринято в штыки.
Но учитывая логику бизнесс процесов, преференции надо давать бизнесу в реальном секторе, который несет гигантскую нагрузку в виде налогов на основные средства и вложений в производство.
А IT в основном это люди и затраты на производственный цикл несоизмеримо меньше в переводе на товарную единицу.
Ты не понимаешь, люди из реальных секторов никуда не денутся, а айтишники потихоньку кончатся
Только не потихоньку, а быстро.
Не кончаться, просто вероятность качественных кадров станет ниже.
В IT основные производственные затраты - это именно ФОТ (может быть и 90% всех затрат, а может и более) а в нём НДФЛ. Соответственно доля НДФЛ в структуре производственных затрат именно в IT несоизмеримо выше чем в реальном секторе
Да, я думаю ты вместо минусов тут щас плюсов получить за этот комментарий.
Так как тут адекватная аудитория.
Лучше сейчас уезжать, а то без призывов сделают невыездным до исполнения 60 лет.
Это тонкий тролинг...
А можно уехать и получить:
-отсрочку от армии НАВСЕГДА
-ипотеку под 2% а не 5%
-НДФЛ правда платить придётся, и процентов под 40, но после уплаты цифры всё равно будут радовать IT-специалиста.
-работающий гитхаб и все остальные ресурсы без костылей и 5-и колёсных телег, где 3 не крутятся, а 2 квадратные.
И куда, например, уехать?
Где тебя примут на работу туда и ехать. Открываем интернет - заходим на сайты поиск работы и ищем и переписываемся
Ну в Чертаново хотябы доехать
Прямо сейчас брать билет в Дубаи/Стамбул, там уже определяться, интервью сейчас всё ещё дистанционные, по офисам ездить не надо.
Лететь куда_угодно всё равно через эти хабы придётся, хоть завтра, хоть через месяц (если ещё будут выпускать).
Поэтому, лучше завтра.
Да хотябы в прибалтику
Ну например для нормальных спецов (уровнем чуть выше среднего) вполне быстро можно в Канаду.
Включайте VPN и рассылайте резюме на линкдине по западным компаниям. Многие из них сейчас набирают персонал и готовы спонсировать визу и переезд.
5%? Не скоро она будет.
Это где такой рай?
Спасибо, меня уже удерживает зарплата 40 000 рублей, то есть 300 евро. Чтобы свалить, нужны деньги. Если, конечно, не беженцем каким-нибудь, живущим на пособия.
Совсем скоро это будет 150 евро.
да хоть вы обменять можно было бы
Меня больше беспокоит, что все направления закрыты для перелетов. Так может и улетели бы, но самолеты не летают и вообще скоро ИТ специалистом станет каждый. Вопрос наверное не в самих специалистах, а в организации труда (руководстве) и конечно деньгах. Сегодня при росте валюты в россии цены меньше не становяться, а растут пропорционально...
Говорят, через турцию/казахстан/оаэ в европу вполне ещё можно улететь. Ну или через тот же казахстан - в грузию
едьте автобусом, а оттуда самолетом.
из мурманска в финляндию\швецию
Пересадками все летает
Работайте пока за рубли, переориентируйтесь на западный рынок, эмигрируйте.
То есть они реально думают что IT спец между обычной ипотекой под 3% в США или Германии выберет льготную под 5% в России?
5% в рублях это глубоко отрицательная реальная ставка сейчас и будет отрицательной в среднесрочной перспективе
Если абстрагироваться от всего, что не имеет отношения к ставкам напрямую, рисков и того факта, что по итогу у заемщика недвижимость будет в США/ЕС, а не России, то 5% в рублях намного выгоднее, чем 3% в долларах и евро
Если абстрагироваться от всего, что не имеет отношения к ставкам напрямую, рисков
Ну т.е. если бы бабушка была бы дедушкой, то бы..
Но мы так и так всё понимаем.
ну типа
Такое сравнение некорректно, т. к. валюты разные
Причем это будет нормальное жилье, а не скворечник в муравейнике...
Если спец настроен, его ничего не удержит. А тот кто не планировал и в связи с делами известными начал задумываться - передумает. Зп есть, условия есть. Квартира считай тоже
если сравнить уровень инфляции рубля, доллара и евро, 5% - очень даже гуд для нас.
если сравнить уровень инфляции рубля, доллара и евро, 5% - очень даже гуд для нас.
Вова серанул от угрозы анонимусов? Не верю🤣
Да он тот ещё трус. Он всех боится. Даже своих министров обороны.
С учётом инфляции, вечного падения курса рубля, ипотек по 18% годовых, изоляции и прочей хуйни — меры говно ебаное. Показуха.
Отменить НДФЛ для всех сфер!
Эх, говорила мама - "учи математику", нет блин - пошел в медицину. Так бы, глядишь, и НДФЛ не платил, и ипотеку под 5% оформил. Вот призыв мне грозить уже вроде не должен.
Вам медикам только короны бояться нужно!
Хороший стоматолог в Москве в частной клинике получает как CTO в крупном IT или мега редкий специалист.
Зарплаты остальных специальностей на примере Москвы так же очень даже хороши.
Поэтому медицина - очень крутая вещь, если конечно не работать в гос. поликлинике. И в целом так же можешь переехать куда-то и твои знания будут актуальными.
Да уже поздно пить боржоми, урон по Воронежу успешно нанесен.
Урон по Воронежу?
Урон по Воронежу?
Я в ВРН, у нас спокойной. Это он про известный анекдот, "Бомбить Воронеж" загулите.
Ну вы же понимаете, что невозможно проконтролировть "айтишность" компании? Будет реестр IT-контор, куда за взятку будут записывать хоть торговца б/у автомобилями, а без взятки будешь годами пороги околачивать?
останется только себе в деятельность добавить айтишные коды и дело в шляпе)
Ооо, видимо хотя бы до Минфина РФ дошло, что среди IT-специалистов мало зомби, и что массовый отток квалифицированных кадров неизбежен. Ну что ж, если такие меры примут оперативно, возможно жизнь некоторых людей действительно станет чуточку лучше, кто решит остаться в России, а не переехать в другую страну
а другим профам - писю. будет еще больше тем про айтишников.
Может дело в том, что это инициативы Минцифры а не Минфина?
Спасибо, сами тут в этом говне варитесь, уехал два года и жалею что работал по ип. Советую всем айтишникам уезжать, могу помочь с рекомендациями куда можно официально во Вьетнаме устроиться.
Дожили.. из РФ во Вьетнам за лучшей жизнью надо ехать
Сколько в среднем жизнь на 1 человека во Вьетнаме обходится? Если не шиковать, но и не бедствовать.
Сколько в среднем жизнь на 1 человека во Вьетнаме обходится? Если не шиковать, но и не бедствовать.
Есть Вьетнамские ИТ компании, где достаточно знания английского языка? Насколько работодатели идут на контакт по поводу официального устройства и получения бизнес визы, нужны ли им вообще иностранные специалисты на местах? Ну и хотелось бы вкратце услышать историю, если не затруднит, где искать, какие проблемы могут возникать.
С учётом инфляции, вечного падения курса рубля, ипотек по 18% годовых, изоляции и прочей хуйни — меры говно ебаное. Показуха.
поддерживаю
..Всё это выглядит смешно, на фоне запрета, по факту, блокчейн технологий. Кто к нам придёт, когда вы Всё, что не понимаете, запрещаете без законодательства?)) В передовых ит универах изучают блокчейн, и спецы, которые его реально понимают, получают самые большие зп. Смешно думать, что к нам потянутся умы из-за льгот на ипотеку)). Это со стороны смотрится просто комедийным шоу с нашей системой налогооблажения)) Хватит может смешить весь мир..
Никто не запрещал блокчейн, только криптовалюты.
Крипто использует технологию блокчейн, а для пенсионеров это ммм, без крипто никто и никогда не узнал бы про блокчейн
Крипто использует технологию блокчейн, а для пенсионеров это ммм, без крипто никто и никогда не узнал бы про блокчейн
Крипто использует технологию блокчейн, а для пенсионеров это ммм, без крипто никто и никогда не узнал бы про блокчейн. Это так же звучит, как разрешать колесо, но запретить авто)
Это просто рывок и прорыв)))
Всё это выглядит смешно, на фоне запрета, по факту, блокчейн технологий
Да всем насрать на этот блокчейн. Он как неуловимый джо.
Не на блокчейн там на прошлой неделе напали.
Это касается ИП?
Тоже интересно. Наверное, нет))
Оттепель?)
29 ноября я бы сказал.
Не поможет! Никому не охота жить в ещё одной Северной Корее!
Перевожу на русский. Обдурить их сейчас обещаниями, а потом уже решить как с ними поступать. Закрыть выезд или в солдаты отдать.
Тут нужно идти по пути хитрого человека. Кому предоставляются льготы? Сотрудникам IT компаний. Значит надо устраиваться в IT компанию. Но кем? Например, уборщиком. Льготы имеешь, а пищевого интереса не представляешь.
Шел 2022 год... призывное рабство до сих пор не отменено...
"Ввести упрощённое получение гражданства для иностранцев, которые будут работать в российских компаниях"
Таджики? Киргизы? Туркемены?
а чем они плохи? лишняя возможность для людей попасть в страну получше, что плохого?
Других людей с другими профессиям не нужно удерживать...ясно понятно..жена где наши сумки? Мы на вокзал.
У других профессий зп на переезд не хватит)
И меня пожалуйста возьмите!!!
Прокинулись...
Ооо, видимо хотя бы до Минфина РФ дошло, что среди IT-специалистов мало зомби, и что массовый отток квалифицированных кадров неизбежен. Ну что ж, если такие меры примут оперативно, возможно жизнь некоторых людей действительно станет чуточку лучше, кто решит остаться в России, а не переехать в другую страну
крутяк, надеюсь, с войной и санкциями все дадут заднюю и благодаря льготам можно будет поднакопить лишнего, перед тем, как свалить.
Если ты свалишь в другую страну, то можно совсем не служить 🤷♂️
Чёт не понятно, а Минспорта сейчас про спортсменов тоже самое готовит?
у спортсменов куда все хуже, им вообще все перекрыли
А у не ит специалистов не возникнет вопросов с чего вдруг такие привелегии?
Печалька заключается в том, что программировать придется в режиме "там скачал кряк так как лицензию не купить, там выкачал с торента, там воспользовался vpn, там ввел телефон американской АТС так как русские в блокировке, там не дали новую прошивку на роутер потому что поняли что вы русский"
Вот только отрасль IT у нас сейчас очень сильно пострадает и её вероятное восстановление при деде, в принципе, будет невозможной. Он также сделал всё для того, чтобы фрилансеры не могли работать на Европу и США. Если в IT раньше у нас получали хорошие деньги, то это станет чем-то средним по стране, но не за счёт того, что всюду вырастут зарплаты, а за счёт того, что отрасль станет меньше и в ней возрастёт конкуренция за места под солнцем.
Будут сеньоры по 120 тысяч. :)
Если скрестить две новости про ответные санкции от маразматика-деда и эту, то в сумме получаются айтишники сбежавшие от армии, пилящие продукт, продающие его (ну а вдруг, за рубеж ) и сразу же сбывающие 80 процентов валюты.
Хаха, и это только начало. Все что не предложат сейчас будет подорвано дедом через пару дней или недель. Любым новым его ударом по Воронежу.
да он уже отдыхает на чиле, это не его а кремлсих бандерлогов
Спохватились, Эльбрус нам нужен
Прям вижу очередь иностранцев за гражданством и 5%ой ипотекой)
Дней 5 назад, звучало бы заманчиво. Но, не сейчас!
Ну да, без своего репозиторий кода не проживем.
О, а это неплохо звучит, я вот it разработчик, дадут ли мне отсрочку? Правда я уже 4 года скрываюсь, поэтому проверять это пожалуй не буду.
Ввести упрощённое получение гражданства для иностранцев, которые будут работать в российских компаниях.
Самая топовая опция в списке.
Сейчас все IT специалисты прямо к нам сбегутся 😂
Отменить на три года НДФЛ для всех сотрудников ИТ-компаний,
интересно, через сколько часов после введения этой нормы все сотрудники условного банка "Ромашка" станут сотрудниками ИТ-компании?
Минфин, все это надо было делать год назад. А лучше лет 5 назад. А сейчас во-первых этого мало, во-вторых маниловщина, никто таких льгот в правительстве на АйТи не даст. Традиционно будут помогать банкам.
"Обеспечить финансирование российского аналога GitHub."
Тупее в жизни предложения не слышал.
Айтишников нужно удерживать любой ценой, нельзя допускать новую утечку мозгов...
Спохватились, сукины дети.
Тормозы.
А то всё трактористов и лесорубов им подавай.
За бугром, в той же Финляндии один оператор, управляя с пульта несколькими машинами-агрегатами и валит, и сучья чистит, и раскоржёвывает, и грузит, и вывозит, и мусор убирает, и грунт выравнивает.
А у нас на это 300 мужиков надо.
И то раскосячено всё.
Откуда выхлоп, достойная зарплата и всё прочее?
Чисто, чтобы никто без работы не сидел и хоть кусок хлеба имел.
Гнать нужно всех за парты.
Палками.
Столько хорошего написали в статье про льготы, но Вы акцентировали внимание только на призыве… грустно
Я предлагаю еще отменить порку и стояние на горохе!
Минцифры предложило мертвому припарки.
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