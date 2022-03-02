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Право
Богдан Музыченко

Отмена налога на прибыль на три года и отсрочка от армии: правительство утвердило меры поддержки ИТ-компаний Статьи редакции

Так регулятор хочет удержать кадры в стране.

117 117 комментариев
15 149 просмотров

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки ИТ-отрасли на заседании правительства России. Документ опубликованна официальном сайте президента.

Меры поддержки

  • Налоговые льготы смогут получить разработчики приложений, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений.
  • ИТ-компании освободят от выплаты налогов на прибыль и проверок контрольными органами на три года. Они также могут взять льготные кредиты по ставке не более 3% для разработки новых проектов.
  • Сотрудники российских ИТ-компаний смогут оформить льготную ипотеку под 5% и на время работы в компаниях получить отсрочку от призыва на военную службу.
  • Правительство России расширит программу грантов для разработки отечественного ПО.
  • Власти выделят деньги российским ИТ-компаниям на улучшение жилищных условий сотрудников и повышение зарплат.
  • Упростят приём на работу иностранных граждан в российские ИТ-компании и получение ими вида на жительство.

Также с 10 марта контрольные органы не будут планово проверять ИП, малые и средние предприятия до 31 декабря 2022 года. Проверки будут проходить только в случаях «рисков жизни и здоровья граждан».

Правительство продлит программу «ФОТ 3.0». Для сохранения льготной ставки на кредиты под 3% власти направят дополнительно более 6 млрд рублей. Это позволит бизнесу выполнять плановые обязательства по зарплате, арендным и коммунальным платежам.

Минцифры предложило меры поддержки для отечественных ИТ-компаний 28 февраля 2022 года.

#новость #минцифры

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117 комментариев
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Пётр Алексеев

Че за кастовая система? Почему теперь Вася с завода у которого 2 детей и жена в декрете, не может получить льготную ипотеку, а Ваня, который зарабатывает 500к в месяц, еще и ипотеку получит льготную. Нет слов..

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36
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Макс Верстаппен

Потому что Васю не надо в стране удерживать, он итак никуда не денется, а Ваню надо.
*только тех, кто хотел свалить, это не удержит.

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78
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Allestor Krei

А инженеры?

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0
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Alexander Gritsenko

У кого есть корочки по импортным системам, уж точно пора заводить трактор.

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3
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Михаил Желтухин

только тех, кто хотел свалить, это не удержит.
Боюсь следующий шаг - закрыть выезд

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0
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Татьяна Панфилова

Вот я тоже об этом думаю.
Как я уже писала раньше, зачем удерживать, если можно запретить?
Надо будет за пару месяцев до побега в уборщицы переквалифицироваться (шутка, а, возможно, и нет).

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1
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Игорь Маренков

колеблющихся удержит, почему нет

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0
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Дмитрий Оверчук

наверное потому что вклад Вани в экономику страны существеннее и его будет сложнее заменить при его эмиграции

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18
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Dmitriy Lobanov

Потому что у Васи и так возможности свалить нет, переживать не о чем, а Ваня может уехать в цивилизацию. Только вот кого они этими отсрочками удержат хз

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9
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Савва

У меня сын работает в ИТ компании и никуда сваливать не собирается
я на 100% уверен что сейчас возьмет ипотеку, что бы расширить жилплощадь

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–1
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Dmitriy Lobanov

Никто и не говорит что все 100% собрали чемоданы и уходят с корабля, кто то остаётся по разным причинам, просто эти меры для "удержания" ничтожны. Если кто то задумывался свалить, его такие "плюшки" вряд-ли остановят.

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0
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Vit Mih

Вася с завода если при переедет в другую страну, то его там никто не трудоустроит. а вот программист будет на расхват на западе. Мишустин это понимает. Другое дело попасть на ентот запад теперь сложно.

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5
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Дмитрий Порожняков

а что кто-то анонсировал отмену выдачи проф виз?

я даже больше того скажу практически уверен что HRы многих крупных компаний Европы по разработке сейчас крайне довольны текущей ситуацией. Кто сомневался - сейчас однозначно будет валить, кто не думал - начнет сомневаться. Увы но факт.

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1
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Татьяна Панфилова

А тут видите, какой вопрос, что выиграет - деньги или политика. Пока политика Европе важнее денег, имхо. И я не берусь, если честно, прогнозировать, что будет через полгода-год.
Единственное, куда точно, имхо сейчас не стоило бы ехать - это Польша и Чехия.
Наиболее дружественными пока видятся Германия и Австрия.

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0
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Vit Mih

на несколько поколений вперёд

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0
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Elizaveta Los

Просто Васю из завода в кремниевую не заберут)

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3
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Oleg Solovev

Потому что у Вани больше шансов свалить.

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1
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Наиль Хисамов

Видимо потому что Вася и так никуда не денется, выбора у него нет, а IT стали уезжать массово за бугор

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1
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Chr Chr

Потому, что Вася с большей вероятностью сможет погасить кредит.

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0
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Любовный нос

Наконец то я не Вася!!!! Слава Мишустину!

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0
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Vit Mih

Какое то расжигание межпрофессиональной ненависти

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31
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ЯжПрограммист

Да, типа в других отраслях "всё заеб..сь".

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4
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Рандомный Рандом

Пора уже переименовать "военную операцию в Украине" в "операция: сгорел сарай - гори и хата"

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3
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Егор Зотов

Значит будет закрытие границ и мобилизация. Будут на улицах ловить и тащить в военкоматы

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17
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Типун Понос

Будут на улицах ловить и тащить работать в АйТи

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12
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Ann Lukashenko

Чот Солженицын и шарашки вспомнились.

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1
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Vit Mih

Шарашка + 5% ипотека! Красота

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1
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Gleb Tyutikov

Даже для такой нейтральной новости нашлись недовольные.

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0
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Артем Порубаев

Просто принимаются попытки стать менее зависимыми от запада. Ждём дальше новостей.

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2
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Артем Порубаев

За что лепят дизы на нейтральном комменте :-/

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2
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Vit Mih

Если не будет компов и всяких процессоров, зачем будут нужны программисты?

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4
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Allestor Krei

Да нет никаких попыток, Китай тоже помогать не будет. Это уже конвульсии экономики

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2
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Александр Смирнов

А чего они ждали 8 лет??

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0
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Викторович

Просто принимаются попытки избежать отток ИТ-специалистов из страны.

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2
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Sergei Timofeyev

Ну, в одну сторону границы уже закрыли.

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3
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Ioanne

А кто границы то закрыл, лол?

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0
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Любовный нос

Всем айтишникам выдадут удостоверение и даже эцилоп не сможет его бить по ночам. Никогда!(с)

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0
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Родион Сопин

Если так подумать, то нужно также и конструкторам, авиа- судостроителям, проектировщикам, машиностроителям и ещё большому кругу профессий, чтобы противодействовать санкциям

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14
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Андрей

Работники перечисленных вами профессий гораздо менее мобильны, чем айтишники. Поэтому можно на пряник не тратиться.

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12
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Родион Сопин

Полностью согласен с Вами, но хочу заметить, что много химиков, биологов, физиков уезжает из страны. А они тоже важная часть промышленного потенциала, а с другой стороны, надо же кому-то в армии служить)))

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4
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Артем Порубаев

Не все сразу. Ждём дальше новостей, думаю будет информация и по ним.

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1
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Allestor Krei

Спорно, хороший инженер и в боинге будет цениться

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0
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Vit Mih

Даже хорошим врачам гораздо сложнее там устроиться на работу по профессии, нежели php разрабам

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2
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Андрей

Врачи - вообще как крепостные в плане эмиграции. Во-первых, в многих странах требуется нострификация диплома (если не подписано соглашение о взаимном признании дипломов). Во-вторых, от врачей требуют владение языком как родным (С1 или выше). И даже хорошего английского не хватит, если едешь не в страну, где английский не официальный.

Хуже врачей только юристам - если медицина интернациональна (плюс-минус с учётом местных протоколов лечения и лекарств), то юристу надо переучиваться на новое законодательство, знать местный язык и ещё и зачастую получать лицензию.

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4
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Андрей

Кто ж спорит. Мне кажется, от соискателей работы в боинге будут ожидать английского на уровне большем, чем от среднего фронтенденра на реакте или какого-нибудь питониста.

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0
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Артем Порубаев

Сейчас все к этому и придёт. Люди привыкли жить хорошо. Потому будут создаваться все эти направления и стать менее зависимыми от других. Хотя возможно на мне розовые очки, но хочется верить ибо предпосылки ко всему этому есть. Однажды смогли же за 4 года перейти из аграрной эпохи в постиндустриальную

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2
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Oleg Major

Это когда?

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0
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Игорь Филиппов

Артём, разделяю ваш оптимизм, правда за такие слова тут минусы летят частенько).

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0
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Dimitri

Однажды смогли же за 4 года перейти из аграрной эпохи в постиндустриальную

Это как? Сразу индустриализацию перешагнули в постиндустриальную эпоху с хипстерами в Старбаксе?

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0
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Alexander Kolosovsky

Где официальный документ? Что за хайпожорство - в уведомлениях статья называлась «Мишутин подписал…». Они нам всем уже подписали кое-что другое.

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7
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Андрей Смыженков

Нашёл в телеге сейчас.

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1
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Анатолий Щербина

А IT спецы рекомендуют своим коллегам не спонсировать весь этот трэш. Конечно Мишустин засуетился. Народ без привязки делает ноги

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7
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Максим Кольцов

среди моих знакомых айтишников как ни странно подавляющее большинство за Путина

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0
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Никита Павлов

А где они были 8 лет с такими мерами?

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7
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Victor

Меры похожие были, только в меньших масштабах. Те же 7,6% вместо 30% или 14% по страховым взносам.

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0
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Dmitry No Name

Да это рофл выше

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0
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добрая букашка

замполит сказал что для отсрочки нужно пройти какие-то курсы IT учений в формате ориентации на местности. Метаверс наверное.

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6
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М П

Не понял где о НДФЛ?

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6
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Aleksey Ivashov

Ищу любую IT компанию, которая подпадает под меры поддержки, которая сможет меня вписать в свои ряды задним числом! Стоимость услуги готов обговорить в ЛС 😂

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5
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Айдар Зарипов

теперь любой сайтодел на конструкторе даже будет называться программистом и не надо будет платить НДФЛ ? вообще как легко оформить наших разнорабочих, которые вчера стали у нас программистами?

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4
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Денис Савицкий

найдите строчку про ндфл, пожалуйста, среди пунктов

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2
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Cat Hello

А это плохо? Плохо в том что кто из наших станет по лучше жить? Что станет чуть более быстрее развиваться внутренний рынок, технологии и т.п?
Или же все на за бугор работая, обеспечивая их ?

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1
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Vit Mih

там вроде надо чтоб штат был не менее 8 прогеров. хотя, может упростили в этом плане уже.

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0
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Pavel Osadchuk

вряд ли, документа нет, но скорее всего впишут в текущее определение it-компании, как для взносов

Бизнес организован в форме юридического лица. Индивидуальные предприниматели не могут воспользоваться этой льготой, даже если ведут бизнес в сфере IT и соответствуют остальным критериям.
 Компания получает не менее 90% дохода от следующих видов деятельности: разработка и продажа ПО и БД; адаптация, модификация, установка, тестирование, сопровождение ПО и БД.
 Среднесписочная численность сотрудников (ССЧ) — не менее 7 человек. Чтобы рассчитать ССЧ, например, за месяц, нужно сложить численности сотрудников за каждый день и разделить на общее количество дней в месяце. Особенности расчета ССЧ смотрите в приказе Росстата от 27.11.2019 № 711.
 Компания аккредитована в Минцифры и входит в реестр организаций, которые работают в области информационных технологий.

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0
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Андрей

Ну, я не знаю, что ещё должно сделать государство, чтобы айтишники сумели раскодировать зашифрованное сообщение "БЕГИТЕ, ГЛУПЦЫ!"

До этого айтишники пострадали из-за того, что:
- сбережения в рублях и отечественных акциях обесценелись (пока неясно, на несколько десятков процентов или даже в разы);
- зарплаты в пересчёте на валюту просели;
- новую технику купить будет по крайней мере проблематичней;
- варианты попутешествовать сильно сократились;
- импорта станет гораздо меньше и он будет сильно дороже.

Сейчас вот прямым текстом говорят, что в армию не заберут - но не просто айти-специалистов, а только тех, которые работают в специальных шарашках из правительственного списка. А остальных, получается, призовут всех?

По-моему, какой-бы уровень английского у тебя не был, перспективы работы за границей как-то больше оптимизма вселяют. Если, конечно, ты не 1с-ник...

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3
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Клемент Бурдин

Humanitarian Lives Matter!!!

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4
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Алексей Родной

Вопрос, а где раньше были такие предложения, лет десять назад? Сколково там, все дела.

Почему так долго доходило, что мощь страны не только в оружии, но и в технологиях

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3
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Андрей

Потому что с одной стороны, "население — это новая нефть". С другой - платишь вам зарплату выше среднего, а вы вместо того, чтобы крепче поддерживать правящий режим, оформляете ежемесячный донат на ФБК.

Если бы Россия развивалась как технологическая держава (где-то в том направлении, в котором описывали будущее братья Стругацкие), то все соседние республики сами бы к ней тянулись - как к реальному центру, а не стране углеводородных рантье.

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2
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Алексей Родной

Так я об этом же. Почему страна раньше не вкладывалась в разработчиков? Только частники. Куча мозгов утекала за рубеж. Это были очень ценные активы, на которые вдруг теперь стало не насрать

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0
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Serhii Borodai

На вопрос "почему раньше не" - ответ банален.

Бедных и глупых проще контролировать.

Богатые и умные слишком много о себе мнить начинают. И зачем-то имеют свое мнение.

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0
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Adam Christ

Правительство у нас сидело в айфончиках и читало газетки, их не особо интересовало как это устроено, технически ,а сейчас припекло к жопе

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1
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Timur Kolosov

Льготы ввели ещё в первый ковидный локдаун и в начале 2021 ещё более сладкие условия дали. Только дело не в льготах.

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0
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Victor

Сколково и так было налоговой гаванью для резидентов, как и прочие ОЭЗ. Да и в целом, IT-компании гораздо меньше платили налогов.

Более того, уже несколько лет необязательно физически быть в Сколково, чтобы быть его резидентом.

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0
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Алексей Родной

Толк где? Кривые Госуслуги?

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0
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Victor

Сайт Госуслуг это очень крутая штука. Возможно ты не жил, когда его не было.

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0
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Новорег здорового человека

Вы, наверное, хотели написать восимь лет назад?

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0
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Артем Иванов

О, интересно, а можно ли будет рефинансировать по текущей ипотеке

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3
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Дэвид Фокин

И платить мат выгоду)

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1
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Никита Волков

Там льготная будет, типа 10%)))

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0
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Артем Иванов

Обсуждали 5%. С моих 8 на 5 процентов я бы перешел.
Но сейчас подождем, что окончательно скажут по ставкам.

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1
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Цифровые комплексы

Сейчас уже информация что по ставке не превышающей 3%

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0
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Артем Иванов

Сотрудники российских ИТ-компаний смогут оформить льготную ипотеку под 5%

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0
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Timur Kolosov

3% это на развитие бизнеса.

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0
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Kirill Shubenkov

это на кредит для бизнеса

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0
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Ivan Uvarov

А разве он что-то сказал про отмену НДФЛ? Вроде речь шла только об отмене налога на прибыль

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3
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Timur Savvin

Именно. В указе тоже про НДФЛ не говорится.

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0
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Курс на Восток

Да пусть валят за бугор все эти недопрограммисты, вот там то они по пиздюлятору и выхватят...за то что русские

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–8
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Oleg Solovev

а здесь от остальных русских, за то что программисты! )

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8
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Дмитрий Порожняков

иди давай норму точи, мастер пизды даст

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0
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Cat Hello

Давно пора. И по чаще и по лучше!
А так же запретить владение сетевым бизнесом на территории РФ иностранным контрагентам, владельцам, фирм и, тем лицам кто получил гражданство РФ.
А то куда ни глянь - владелец иностранное государство или корпорация.

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2
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Егор Рябчиков

Интересно, а что мешало все это сделать до всей это "военной операции"?

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1
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Re Mora

До операции уезжало допустим 80% ИТшников, теперь будет 146% :)

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1
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Андрей

До "военной операции" (хотя, кого мы обманываем) айтишников очень хорошо кормили здесь, в России. Тот же сбер (который в соседней новости торгуется на Лондонской бирже по цене 1 цент за расписку на 4 акции) пылесосил ай-ти рынок и платил зарплаты, вполне сопоставимые с европейскими (с учётом налогов и покупательной способности рубля). В результате более-менее опытный айтишник чувствовал себя на родине очень спокойно - мог содержать семью, оплачивать ипотеку, откладывать "на пенсию", регулярно путешествовать.

Переезд в чужую страну в такой ситуации для большинства - это выход из зоны комфорта и высокий уровень стресса. Всё вокруг новое и незнакомое - от государственных органов, вопросов медицины и образования для детей.

Дома же - друзья, родные и близкие. А в новой стране всю сеть знакомств надо отстраивать по новой, только на неродном языке. И, кстати, в других странах у айтишников нет такого большого зарплатного преимущества, как в России - для некоторых вопрос своебразного "статуса" тоже оказывался важным.

Поэтому многие "не рыпались", жили-копили припеваючи. А в результате получили крах, который казался невозможным - это, конечно, ещё не коллапс 91-го года, но и "военная операция" (😉) длится даже меньше одной недели.

А теперь некоторые могут решить эмигрировать "хоть тушкой, хоть чучелом" — видимо. на них и рассчитано.

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1
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Михаил Похеров

Ипотека 3% для 300к в сек

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1
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Sergei D

Правительство предложило айтишникам каюту покомфортнее... на Титанике...

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1
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Андрей Николаев

Интересно, накой хрен в РФ столько айтишников. На обед кушать? Сейчас уедут все иностранные айти компании, разорятся почти все рф айти компании, потому как клиентов у них не будет. И что они будут делать с этим ведром айтишников на целых 2 компании? Устраивать конкурсное место и зарплата в 20 тыщ? Тут же даже айти оборудования никакого не будет.

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0
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llss K

Время такое it - везде нужно, и в 14 году все дешевле стоило, ничего маки в 20 году в it секторе и так дарят за год работы, при стоимости 200-400к за ноут.

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0
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Никита Диденко

какие формальные требования надо выполнить, чтоб организация законно считалась it компанией?)

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0
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Татьяна Панфилова

ОКВЭД поменять:)

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2
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Никита Диденко

ну опубликовали бы где-нибудь перечень ОКВЭД, а то может и менять ничего не надо будет)

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0
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Никита Диденко

а то вот так живешь, развиваешь компанию, и понятия не имеешь считается ли она для государства IT компанией

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0
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Татьяна Панфилова

Ну это был сарказм:)
Выше об этом пишут.
Но думаю, туда переобуться так быстро не получится.

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0
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Татьяна Панфилова

А если без шуток, гляньте коммент выше

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0
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Александр Еремин

Вроде же у же много раз освобождали от проверок бизнес. Я пропустил момент когда их возвращали...

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0
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Гриша Бормотин

А что такое вообще IT компания, чисто юридически? Пока звучит как пук в небо

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0
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Борис Б

Как вариант - наличие ОКВЭД 62.01 - разработка компьютерного программного обеспечения.
Но опять таки, нужно ждать опубликования официальных документов.

Ответить
0
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ImPReZ

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/#section-events

Ответить
0
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Victor

Вот список, можете сами поглядеть кто там есть:
https://digital.gov.ru/opendata/7710474375-registergosaccred/table/

Реестр аккредитованных организаций…
Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий
digital.gov.ru
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0
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Evgeniy Maslov

Пс! парень, не хочешь НЕМНОГО КРЕПОСТНОГО ПРАВА ?!

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0
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АлехКС

Спасибо, бл-ь, выстрелить себе во вторую ногу, и для лечения приложить подорожник. Эффективные стабильные меры во время "операции"

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0
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Любовный нос

А где про НДФЛ?

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0
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Денис Крылов

Дак это нам не надо, у нас и так высокие ЗП и возможность "откосить" есть.

Отмена НДФЛ — единственное стоящее условие было. Слабачье.

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0
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DmitriyB

зайдите на hh, количество вакансий заметно просело и даже зарплаты немного ниже чем неделю назад

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0
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DmitriyB

Интересно, а есть ли уже статистика сколько it спецов уехали за последние дни? по сути Азия еще открыта для перелетов.

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0
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DmitriyB

Еще бы покупку всей техники спонсировали. Вот как сейчас быть ios разработчикам.

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0
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Андрей Чураев

Столько лет уничтожать экосистему начиная с образования и кончая выдавливанием из страны из-за отсутствия возможности получить инвестиции, а теперь хотят схватится за отрасль как за соломинку для экономики

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0
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Иван

Для самозанятых прогеров это не будет работать получается? Только для официально трудоустроенных?

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0
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Финансы
TJ
Стоимость акций «Сбера» на Лондонской бирже опустилась до одного цента Статьи редакции

Это всё, что мы можем про это сообщить.

1 цент
по такой стоимости депозитарные расписки «Сбера» торгуются 2 марта на Лондонской бирже
94 94 комментария
34
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Таня Боброва
«Война — это не ответ»: глава финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский призвал прекратить бои на Украине Статьи редакции

Компания запустила мгновенные пожертвования в пользу Красного креста и отменила комиссии за переводы в украинские банки.

Я хотел бы публично заявить о том, что я чувствовал с самого первого дня: война никогда не является ответом. Эта война неправильна и совершенно отвратительна. Я в ужасе, потрясен её последствиями и присоединяюсь к тем, кто по всему миру призывает к немедленному прекращению боевых действий и дипломатическим решениям. Ни один человек больше не должен погибнуть в этом бессмысленном конфликте.

Николай Сторонский
сооснователь Revolut
68 68 комментариев
61
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О сложностях найма сотрудников из других регионов и способах их преодоления — из первых уст

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ePN
Как сейчас работают Backit и ePN: новые условия и вывод средств

В стремительно меняющихся условиях — экономических в том числе — нам важно оставаться открытыми и давать пользователям актуальную информацию о нашей работе.

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Медиа
Alex Petrov
Несколько уральских газет вышли с обложкой со словами «Это безумие должно быть остановлено!»
Znak Екатеринбург
Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с обложкой, посвященной военной операции России на Украине. На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинк», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и серовской газеты «Глобус» написано «Это безумие должно быть ...
Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с обложкой, посвященной военной операции России на Украине. На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинк», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и серовской газеты «Глобус» написано «Это безумие должно быть остановлено!».
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Торговля
Татьяна Афанасьева
Кто отказался от клиентов из России: список магазинов и поставщиков услуг Статьи редакции

Интернет-магазины прекращают доставлять товары в страну, студии отменяют кинопрокат, а цены на продукты и алкоголь растут

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Нескучные финансы
Что теперь делать с инвестициями? Коротко: доллары пока не скупать, рубли вкладывать в российские компании (но позже)

Сейчас много вопросов о том, что делать с деньгами: рубль падает, банки под санкциями, с бизнесом непонятно что. Квалифицированный инвестор и профессиональный финансовый советник Игорь Файнман дал несколько рекомендаций.

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Маркетинг
Студия Чижова
Как спасти бизнес в соцсетях: срочные инструкции для маркетологов и предпринимателей

Уже к пятнице Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Instagram и лишить бизнес собранной в этих соцсетях аудитории. Срочные рекомендации от Студии Чижова, что делать прямо сегодня, сейчас, пока еще не поздно.

Магазин косметики публикует сторис со ссылкой на сообщество во «ВКонтакте»
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Контур
Как мы запустили NFT-проект, чтобы привлечь новые кадры

Эксперимент, в котором приняли участие 1300 сотрудников ИТ-компании.

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Техника
Илья Склюев
«Рынок российской электроники будет существовать за счёт контрабанды»: как санкции отразятся на технологическом секторе Статьи редакции

Ограничения не должны были затронуть потребительский рынок, но производители сами отказываются от поставок в Россию и отключают сервисы. Им на замену могут прийти китайские компании.

Источник: Medium
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