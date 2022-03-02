Отмена налога на прибыль на три года и отсрочка от армии: правительство утвердило меры поддержки ИТ-компаний Статьи редакции
Так регулятор хочет удержать кадры в стране.
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки ИТ-отрасли на заседании правительства России. Документ опубликованна официальном сайте президента.
Меры поддержки
- Налоговые льготы смогут получить разработчики приложений, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений.
- ИТ-компании освободят от выплаты налогов на прибыль и проверок контрольными органами на три года. Они также могут взять льготные кредиты по ставке не более 3% для разработки новых проектов.
- Сотрудники российских ИТ-компаний смогут оформить льготную ипотеку под 5% и на время работы в компаниях получить отсрочку от призыва на военную службу.
- Правительство России расширит программу грантов для разработки отечественного ПО.
- Власти выделят деньги российским ИТ-компаниям на улучшение жилищных условий сотрудников и повышение зарплат.
- Упростят приём на работу иностранных граждан в российские ИТ-компании и получение ими вида на жительство.
Также с 10 марта контрольные органы не будут планово проверять ИП, малые и средние предприятия до 31 декабря 2022 года. Проверки будут проходить только в случаях «рисков жизни и здоровья граждан».
Правительство продлит программу «ФОТ 3.0». Для сохранения льготной ставки на кредиты под 3% власти направят дополнительно более 6 млрд рублей. Это позволит бизнесу выполнять плановые обязательства по зарплате, арендным и коммунальным платежам.
Минцифры предложило меры поддержки для отечественных ИТ-компаний 28 февраля 2022 года.
Че за кастовая система? Почему теперь Вася с завода у которого 2 детей и жена в декрете, не может получить льготную ипотеку, а Ваня, который зарабатывает 500к в месяц, еще и ипотеку получит льготную. Нет слов..
Потому что Васю не надо в стране удерживать, он итак никуда не денется, а Ваню надо.
*только тех, кто хотел свалить, это не удержит.
А инженеры?
У кого есть корочки по импортным системам, уж точно пора заводить трактор.
только тех, кто хотел свалить, это не удержит.
Боюсь следующий шаг - закрыть выезд
Вот я тоже об этом думаю.
Как я уже писала раньше, зачем удерживать, если можно запретить?
Надо будет за пару месяцев до побега в уборщицы переквалифицироваться (шутка, а, возможно, и нет).
колеблющихся удержит, почему нет
наверное потому что вклад Вани в экономику страны существеннее и его будет сложнее заменить при его эмиграции
Потому что у Васи и так возможности свалить нет, переживать не о чем, а Ваня может уехать в цивилизацию. Только вот кого они этими отсрочками удержат хз
У меня сын работает в ИТ компании и никуда сваливать не собирается
я на 100% уверен что сейчас возьмет ипотеку, что бы расширить жилплощадь
Никто и не говорит что все 100% собрали чемоданы и уходят с корабля, кто то остаётся по разным причинам, просто эти меры для "удержания" ничтожны. Если кто то задумывался свалить, его такие "плюшки" вряд-ли остановят.
Вася с завода если при переедет в другую страну, то его там никто не трудоустроит. а вот программист будет на расхват на западе. Мишустин это понимает. Другое дело попасть на ентот запад теперь сложно.
а что кто-то анонсировал отмену выдачи проф виз?
я даже больше того скажу практически уверен что HRы многих крупных компаний Европы по разработке сейчас крайне довольны текущей ситуацией. Кто сомневался - сейчас однозначно будет валить, кто не думал - начнет сомневаться. Увы но факт.
А тут видите, какой вопрос, что выиграет - деньги или политика. Пока политика Европе важнее денег, имхо. И я не берусь, если честно, прогнозировать, что будет через полгода-год.
Единственное, куда точно, имхо сейчас не стоило бы ехать - это Польша и Чехия.
Наиболее дружественными пока видятся Германия и Австрия.
на несколько поколений вперёд
Просто Васю из завода в кремниевую не заберут)
Потому что у Вани больше шансов свалить.
Видимо потому что Вася и так никуда не денется, выбора у него нет, а IT стали уезжать массово за бугор
Потому, что Вася с большей вероятностью сможет погасить кредит.
Какое то расжигание межпрофессиональной ненависти
Да, типа в других отраслях "всё заеб..сь".
Пора уже переименовать "военную операцию в Украине" в "операция: сгорел сарай - гори и хата"
Значит будет закрытие границ и мобилизация. Будут на улицах ловить и тащить в военкоматы
Будут на улицах ловить и тащить работать в АйТи
Чот Солженицын и шарашки вспомнились.
Шарашка + 5% ипотека! Красота
Даже для такой нейтральной новости нашлись недовольные.
Просто принимаются попытки стать менее зависимыми от запада. Ждём дальше новостей.
За что лепят дизы на нейтральном комменте :-/
Если не будет компов и всяких процессоров, зачем будут нужны программисты?
Да нет никаких попыток, Китай тоже помогать не будет. Это уже конвульсии экономики
А чего они ждали 8 лет??
Просто принимаются попытки избежать отток ИТ-специалистов из страны.
Ну, в одну сторону границы уже закрыли.
А кто границы то закрыл, лол?
Если так подумать, то нужно также и конструкторам, авиа- судостроителям, проектировщикам, машиностроителям и ещё большому кругу профессий, чтобы противодействовать санкциям
Работники перечисленных вами профессий гораздо менее мобильны, чем айтишники. Поэтому можно на пряник не тратиться.
Полностью согласен с Вами, но хочу заметить, что много химиков, биологов, физиков уезжает из страны. А они тоже важная часть промышленного потенциала, а с другой стороны, надо же кому-то в армии служить)))
Не все сразу. Ждём дальше новостей, думаю будет информация и по ним.
Спорно, хороший инженер и в боинге будет цениться
Даже хорошим врачам гораздо сложнее там устроиться на работу по профессии, нежели php разрабам
Врачи - вообще как крепостные в плане эмиграции. Во-первых, в многих странах требуется нострификация диплома (если не подписано соглашение о взаимном признании дипломов). Во-вторых, от врачей требуют владение языком как родным (С1 или выше). И даже хорошего английского не хватит, если едешь не в страну, где английский не официальный.
Хуже врачей только юристам - если медицина интернациональна (плюс-минус с учётом местных протоколов лечения и лекарств), то юристу надо переучиваться на новое законодательство, знать местный язык и ещё и зачастую получать лицензию.
Кто ж спорит. Мне кажется, от соискателей работы в боинге будут ожидать английского на уровне большем, чем от среднего фронтенденра на реакте или какого-нибудь питониста.
Сейчас все к этому и придёт. Люди привыкли жить хорошо. Потому будут создаваться все эти направления и стать менее зависимыми от других. Хотя возможно на мне розовые очки, но хочется верить ибо предпосылки ко всему этому есть. Однажды смогли же за 4 года перейти из аграрной эпохи в постиндустриальную
Это когда?
Артём, разделяю ваш оптимизм, правда за такие слова тут минусы летят частенько).
Однажды смогли же за 4 года перейти из аграрной эпохи в постиндустриальную
Это как? Сразу индустриализацию перешагнули в постиндустриальную эпоху с хипстерами в Старбаксе?
Где официальный документ? Что за хайпожорство - в уведомлениях статья называлась «Мишутин подписал…». Они нам всем уже подписали кое-что другое.
Нашёл в телеге сейчас.
А IT спецы рекомендуют своим коллегам не спонсировать весь этот трэш. Конечно Мишустин засуетился. Народ без привязки делает ноги
среди моих знакомых айтишников как ни странно подавляющее большинство за Путина
А где они были 8 лет с такими мерами?
Меры похожие были, только в меньших масштабах. Те же 7,6% вместо 30% или 14% по страховым взносам.
Да это рофл выше
замполит сказал что для отсрочки нужно пройти какие-то курсы IT учений в формате ориентации на местности. Метаверс наверное.
Не понял где о НДФЛ?
Ищу любую IT компанию, которая подпадает под меры поддержки, которая сможет меня вписать в свои ряды задним числом! Стоимость услуги готов обговорить в ЛС 😂
теперь любой сайтодел на конструкторе даже будет называться программистом и не надо будет платить НДФЛ ? вообще как легко оформить наших разнорабочих, которые вчера стали у нас программистами?
найдите строчку про ндфл, пожалуйста, среди пунктов
А это плохо? Плохо в том что кто из наших станет по лучше жить? Что станет чуть более быстрее развиваться внутренний рынок, технологии и т.п?
Или же все на за бугор работая, обеспечивая их ?
там вроде надо чтоб штат был не менее 8 прогеров. хотя, может упростили в этом плане уже.
вряд ли, документа нет, но скорее всего впишут в текущее определение it-компании, как для взносов
Бизнес организован в форме юридического лица. Индивидуальные предприниматели не могут воспользоваться этой льготой, даже если ведут бизнес в сфере IT и соответствуют остальным критериям.
Компания получает не менее 90% дохода от следующих видов деятельности: разработка и продажа ПО и БД; адаптация, модификация, установка, тестирование, сопровождение ПО и БД.
Среднесписочная численность сотрудников (ССЧ) — не менее 7 человек. Чтобы рассчитать ССЧ, например, за месяц, нужно сложить численности сотрудников за каждый день и разделить на общее количество дней в месяце. Особенности расчета ССЧ смотрите в приказе Росстата от 27.11.2019 № 711.
Компания аккредитована в Минцифры и входит в реестр организаций, которые работают в области информационных технологий.
Ну, я не знаю, что ещё должно сделать государство, чтобы айтишники сумели раскодировать зашифрованное сообщение "БЕГИТЕ, ГЛУПЦЫ!"
До этого айтишники пострадали из-за того, что:
- сбережения в рублях и отечественных акциях обесценелись (пока неясно, на несколько десятков процентов или даже в разы);
- зарплаты в пересчёте на валюту просели;
- новую технику купить будет по крайней мере проблематичней;
- варианты попутешествовать сильно сократились;
- импорта станет гораздо меньше и он будет сильно дороже.
Сейчас вот прямым текстом говорят, что в армию не заберут - но не просто айти-специалистов, а только тех, которые работают в специальных шарашках из правительственного списка. А остальных, получается, призовут всех?
По-моему, какой-бы уровень английского у тебя не был, перспективы работы за границей как-то больше оптимизма вселяют. Если, конечно, ты не 1с-ник...
Humanitarian Lives Matter!!!
Вопрос, а где раньше были такие предложения, лет десять назад? Сколково там, все дела.
Почему так долго доходило, что мощь страны не только в оружии, но и в технологиях
Потому что с одной стороны, "население — это новая нефть". С другой - платишь вам зарплату выше среднего, а вы вместо того, чтобы крепче поддерживать правящий режим, оформляете ежемесячный донат на ФБК.
Если бы Россия развивалась как технологическая держава (где-то в том направлении, в котором описывали будущее братья Стругацкие), то все соседние республики сами бы к ней тянулись - как к реальному центру, а не стране углеводородных рантье.
Так я об этом же. Почему страна раньше не вкладывалась в разработчиков? Только частники. Куча мозгов утекала за рубеж. Это были очень ценные активы, на которые вдруг теперь стало не насрать
На вопрос "почему раньше не" - ответ банален.
Бедных и глупых проще контролировать.
Богатые и умные слишком много о себе мнить начинают. И зачем-то имеют свое мнение.
Правительство у нас сидело в айфончиках и читало газетки, их не особо интересовало как это устроено, технически ,а сейчас припекло к жопе
Льготы ввели ещё в первый ковидный локдаун и в начале 2021 ещё более сладкие условия дали. Только дело не в льготах.
Сколково и так было налоговой гаванью для резидентов, как и прочие ОЭЗ. Да и в целом, IT-компании гораздо меньше платили налогов.
Более того, уже несколько лет необязательно физически быть в Сколково, чтобы быть его резидентом.
Толк где? Кривые Госуслуги?
Сайт Госуслуг это очень крутая штука. Возможно ты не жил, когда его не было.
Вы, наверное, хотели написать восимь лет назад?
О, интересно, а можно ли будет рефинансировать по текущей ипотеке
И платить мат выгоду)
Там льготная будет, типа 10%)))
Обсуждали 5%. С моих 8 на 5 процентов я бы перешел.
Но сейчас подождем, что окончательно скажут по ставкам.
Сейчас уже информация что по ставке не превышающей 3%
Сотрудники российских ИТ-компаний смогут оформить льготную ипотеку под 5%
3% это на развитие бизнеса.
это на кредит для бизнеса
А разве он что-то сказал про отмену НДФЛ? Вроде речь шла только об отмене налога на прибыль
Именно. В указе тоже про НДФЛ не говорится.
Да пусть валят за бугор все эти недопрограммисты, вот там то они по пиздюлятору и выхватят...за то что русские
а здесь от остальных русских, за то что программисты! )
иди давай норму точи, мастер пизды даст
Давно пора. И по чаще и по лучше!
А так же запретить владение сетевым бизнесом на территории РФ иностранным контрагентам, владельцам, фирм и, тем лицам кто получил гражданство РФ.
А то куда ни глянь - владелец иностранное государство или корпорация.
Интересно, а что мешало все это сделать до всей это "военной операции"?
До операции уезжало допустим 80% ИТшников, теперь будет 146% :)
До "военной операции" (хотя, кого мы обманываем) айтишников очень хорошо кормили здесь, в России. Тот же сбер (который в соседней новости торгуется на Лондонской бирже по цене 1 цент за расписку на 4 акции) пылесосил ай-ти рынок и платил зарплаты, вполне сопоставимые с европейскими (с учётом налогов и покупательной способности рубля). В результате более-менее опытный айтишник чувствовал себя на родине очень спокойно - мог содержать семью, оплачивать ипотеку, откладывать "на пенсию", регулярно путешествовать.
Переезд в чужую страну в такой ситуации для большинства - это выход из зоны комфорта и высокий уровень стресса. Всё вокруг новое и незнакомое - от государственных органов, вопросов медицины и образования для детей.
Дома же - друзья, родные и близкие. А в новой стране всю сеть знакомств надо отстраивать по новой, только на неродном языке. И, кстати, в других странах у айтишников нет такого большого зарплатного преимущества, как в России - для некоторых вопрос своебразного "статуса" тоже оказывался важным.
Поэтому многие "не рыпались", жили-копили припеваючи. А в результате получили крах, который казался невозможным - это, конечно, ещё не коллапс 91-го года, но и "военная операция" (😉) длится даже меньше одной недели.
А теперь некоторые могут решить эмигрировать "хоть тушкой, хоть чучелом" — видимо. на них и рассчитано.
Ипотека 3% для 300к в сек
Правительство предложило айтишникам каюту покомфортнее... на Титанике...
Интересно, накой хрен в РФ столько айтишников. На обед кушать? Сейчас уедут все иностранные айти компании, разорятся почти все рф айти компании, потому как клиентов у них не будет. И что они будут делать с этим ведром айтишников на целых 2 компании? Устраивать конкурсное место и зарплата в 20 тыщ? Тут же даже айти оборудования никакого не будет.
Время такое it - везде нужно, и в 14 году все дешевле стоило, ничего маки в 20 году в it секторе и так дарят за год работы, при стоимости 200-400к за ноут.
какие формальные требования надо выполнить, чтоб организация законно считалась it компанией?)
ОКВЭД поменять:)
ну опубликовали бы где-нибудь перечень ОКВЭД, а то может и менять ничего не надо будет)
а то вот так живешь, развиваешь компанию, и понятия не имеешь считается ли она для государства IT компанией
Ну это был сарказм:)
Выше об этом пишут.
Но думаю, туда переобуться так быстро не получится.
А если без шуток, гляньте коммент выше
Вроде же у же много раз освобождали от проверок бизнес. Я пропустил момент когда их возвращали...
А что такое вообще IT компания, чисто юридически? Пока звучит как пук в небо
Как вариант - наличие ОКВЭД 62.01 - разработка компьютерного программного обеспечения.
Но опять таки, нужно ждать опубликования официальных документов.
Вот список, можете сами поглядеть кто там есть:
https://digital.gov.ru/opendata/7710474375-registergosaccred/table/
Пс! парень, не хочешь НЕМНОГО КРЕПОСТНОГО ПРАВА ?!
Спасибо, бл-ь, выстрелить себе во вторую ногу, и для лечения приложить подорожник. Эффективные стабильные меры во время "операции"
Дак это нам не надо, у нас и так высокие ЗП и возможность "откосить" есть.
Отмена НДФЛ — единственное стоящее условие было. Слабачье.
зайдите на hh, количество вакансий заметно просело и даже зарплаты немного ниже чем неделю назад
Интересно, а есть ли уже статистика сколько it спецов уехали за последние дни? по сути Азия еще открыта для перелетов.
Еще бы покупку всей техники спонсировали. Вот как сейчас быть ios разработчикам.
Столько лет уничтожать экосистему начиная с образования и кончая выдавливанием из страны из-за отсутствия возможности получить инвестиции, а теперь хотят схватится за отрасль как за соломинку для экономики
Для самозанятых прогеров это не будет работать получается? Только для официально трудоустроенных?
Это всё, что мы можем про это сообщить.
Компания запустила мгновенные пожертвования в пользу Красного креста и отменила комиссии за переводы в украинские банки.
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