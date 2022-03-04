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Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы Статьи редакции

Единогласно.

Госдума на фоне «военной операции» на Украине приняла законопроект о распространении фейков о действиях российских вооруженных сил. Документ приняли и во втором, и в третьем чтении, пишут РИА «Новости» и ТАСС.

Нижняя палата парламента единогласно проголосовала по законопроекту — 401 «за», без голосов «против» и без воздержавшихся. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ поступит в Совет Федерации сегодня, 4 марта, а затем его отправят президенту. Таким образом, законопроект может вступить в силу уже на следующий день.

  • Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии;
  • Заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штрафом в три-пять миллиона рублей, либо от пяти до 10 лет колонии;
  • Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.
  • Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
  • За призывы к «воспрепятствованию» или дискредитацию, которые повлекли тяжкие последствия — штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии.
  • За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.

Что именно подразумевается под «тяжкими последствиями», не ясно. Среди перечисленных статей, как указано, есть те, по которым уголовная ответственность наступает только если преступление совершенно в течение года после привлечения к административной ответственности. «Поэтому некоторое время это будет фиктивная статья: она будет, но наказать по ней не смогут», — указывает «Медуза».

#новости #госдума

3955 просмотров
103 103 комментария
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103 комментария
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evilnw

Просто нет слов. Всего 10 дней прошло и ничего не стало, что строилось два десятелетия.

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88
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Сергей Манаков

Да ничего и не строилось

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32
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colorless

Мы сами строили. Свой бизнес, круг общения, опыт, связи, привычки. Вот это все рушится на глазах.

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12
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From Siberia to London

Потому что строили на фундаменте из говна.

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2
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Дмитрий Алексеевич

Закручивание началось после Болотной, усилилось после крымнаша, а сейчас финальная стадия

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25
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Сергей S.L.

Вы про закрытие RT в Европе?

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–16
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Иван Иванович

Ответочка, карма, возврат, назовите это, как вам удобно, но она будет. Вот недавно веник ощутил это на своей шкуре. Только топил в электронном голосовании всю демократию, а сейчас он просто безработный веник.

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0
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Никита Лежневич

Фейк - это называть это спецоперацией. Тьфу, блин

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52
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Максим

а вот и срок...

Не стоит, наверное, так минусить, я как раз обратное имел ввиду, что за слово "война" в контексте спецоперации можно получить срок.

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2
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Никита Лежневич

Я беларус, мне ещё пару дней можно) Потом тоже прикроют

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14
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Alexander Veber

Возьму удар на себя. Это никакая не спецоперация, это самая настоящая война развязанная под надуманным предлогом. В Украине пачками умирают наши солдаты, в том числе и те, кого принудительно заставили подписать контракт до истечения срочной службы.

На сколько я, на пожизненное наговорил, или нет ещё?

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23
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Иван Шеметов

Почему не Украина, не Россия ещё не объявили войну? Украина кстати до сих пор прокачивает русский газ в Европу))

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6
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Никита Лежневич

С Германией в время 2М тоже торговали, дело житейское. А не объявляют по простой причине - кто первый объявит, тот уже де-юро агрессор

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3
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Valeratal Val

плюс война это "законы военного времени", плюс наступление форс-мажора со всеми вытекающими

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7
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Сергей S.L.

Газ по северному потоку в Германию пускали?

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2
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Никита Лежневич

Если бы тогда Европе/США нужен был бы газ, и трубопровод шел через Германию - да, пускали бы

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0
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Сергей S.L.

Ты сказал - с Германией во время ВО торговали. Теперь «если бы да кабы». Что за вилияние?

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0
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Никита Лежневич

Был вопрос про газ, я ответил про газ) Северного потока в 41-45 вроде бы не было еще)

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0
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Сергей S.L.

Чем торговал СССР с Германией во время Великой Отечественной войны?

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1
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Никита Лежневич

Ну, тут понятное дело, что ничем. Я скорее про торговлю с так называемыми "союзниками"

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0
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ЯжПрограммист

Потому что объявление войны это следующий порядок пиздеца, за ним только обмен ядерными ударами и осовоение африканским населением выжженных северных территорий лет через 100. В сегодняшних реалиях уже никто никому официальных войн не объявляет, так как это много юридической возни, протоколов и прочих обязательств. Гораздо проще в любой момент съехать с темы, галдеть орать, торговать (тем что ещё не запретили) и прочие ништяки которые в военном времени невозможны. Для простых жителей и солдат это конечно же мало что меняет, так как ракеты, бомбы и снаряды что официально что не официально летают абсолютно одинаковые.

Объявление войны
Объявление войны — юридическая, дипломатическая процедура в международном праве и международной…
ru.wikipedia.org
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1
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Иван Иванович

Мало того, украинское правительство знает, что их армия слабее российской, т.к. российская, даже по прозападным ресурсам в топ 3 армий мира, но желает провести 10 раунд переговоров. За 2 встречи не решили, на вторую опаздали на сутки, хотят третий, а каждый день гибнут люди. Не кажется, что это, как минимум странно?

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1
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Andrew Zheludkov

Почему ты пишешь с ошибками?

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0
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Иван Шеметов

Невежда

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0
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jianku13

Вы лжец. Транзит газа остановлен, придержите свои ехидные скобочки

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–1
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Иван Шеметов

Германия сообщила, что газ поступает.

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0
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Никита Лежневич

Чур я на верхней шконке

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2
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Виктория Никанорова

Вы смелый человек. Если сцапают, буду передачки носить, готовлю хорошо (без шуток)

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2
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Александр Королёв

За использование В вместо На - максимальный срок.

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0
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Alexander Veber

Похуй, жду трусы с новичком в личку немедленно!!!!

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0
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Riddick

"На сколько я, на пожизненное наговорил, или нет ещё?"

Вырезка из нового закона, имени Гебельса:

Действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России с целью защиты интересов России будут наказываться штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

За распространение фейков об использовании Вооруженных сил России предусматриваются штрафы от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Так что приблизительно на трёшечку, уже наговорил:)

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0
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Евгений Валяев

Товарищ Лежневич, пройдёмте с нами

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1
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Никита Лежневич

На фоне возможного ВП посидеть в уютной камере не кажется такой проблемой)

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6
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Максим

это совсем не так, как в кино). Я после четырехчасового "опроса" по делу о том, кто сейчас сидит и чье имя нельзя произносить - хотел помыться, раза два, с доместосом... Хотя я никогда не был его сторонником, ни на одном митинге не был, и вообще мне было плевать на политику. Меня заставляли вспомнить от кого мне на карту пришел платеж, который был два года назад, когда я занимался фрилансом, и эти платежи были регулярно и от разных людей... 4 часа беседа обо всем и ни о чем. Кто друзья, знаю ли я это, знаю ли я то..

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3
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Alex Shevchenko

Не держи в себе!!! 😄

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0
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Senas Klipata

Ха, а ты уверен, что они не будут закон задним числом применять?

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0
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Стэнли Штейгенбергер

Такое даже в Гестапо и не снилось. Люди, опомнитесь, что вообще происходит. + точно нет, не было и не будет

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31
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Никита Лежневич

Это только начало, увы 🙃

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9
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Mo Hama

Лишь бы брякнуть... Пойди рот с мылом помой

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–33
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Стэнли Штейгенбергер

Даже тут боты

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9
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Максим

Они везде, и всегда активизируются. Я вот думаю потереть свои посты, на всякий случай, мало ли, в них признаки фейка обнаружат...

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4
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Андрей Смыженков

А потом понимаешь, что это не боты...

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4
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Alex Shevchenko

😂😂

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0
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Alexey Gavrilov

Вы думаете, им нужна причина? найдут в удаленных переписках вконтакте 10-летней давности экстремизм, если захотят.

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0
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Mo Hama

продолжай ныть)

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–21
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Егор Орлов

⬆️ Зарегистрировался и сразу насрал 2 раза.

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6
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evilnw

Их стало меньше. Похоже, что теперь нет смысла держать армию ботов и потихоньку их будут сокращать. Тем более у Пригожина денег поубавилось.

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1
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Стэнли Штейгенбергер
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0
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Максим Кот

Есть определение «фэйка»? Просто юридически это очень важный вопрос. В противном случае от нас хотят тотального молчания

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22
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Андрей Смыженков

Нет конечно. В законе ещё есть строка, что если распространение повлекло за собой "тяжкие последствия" (???) до 10-15 лет. Очередной удобный закон с размытыми формулировками.

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12
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Allestor Krei

Тяжкие последствия, это если бота забанить или быть соучастником бана?

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3
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Алексей Швед

есть - то, что противоречит официальным данным
теперь есть два мнения: линия партии и неправильное мнение
плюрализм-с

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1
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Максим Кот

Тут, понимаете, много нюансов: какие конкретно СМИ считать официальными, формулировки, и тд. Очень скользкая тема, но в целом, направление мысли понятно

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0
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Sergio Le-Marshe

Как там старшее поколение говорило, Пускай Путин хоть 100 лет будет президентом, лишь бы не было войны.
Нормально дед себя в историю впечатал, на несколько параграфов в истории России.

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22
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Сергей Манаков

И на несколько десятков томов

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5
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Marina

В учебнике по психопатии?

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2
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Сергей Манаков

И в уголовном деле

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8
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Костя Маркин

"что не смеётесь? Не смешно? Не поняли?
ЭТО РОССИЯ!!"

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17
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Новорег здорового человека

Очень хорошо. Теперь все идем в прокуратуру и пишем заявление о возбуждении уголовного дела на Соловьева, Скабееву, Киселева. Ух! Мало им не покажется!

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13
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Anton Solod

к сожалению тут это так не работает. Законы для нас принимаются, а не для них.
"это нога кого надо нога" (с)

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5
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DO YOURSELF

Они бы с такой скоростью принимали нормальные законы для народа!

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10
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DO YOURSELF

Вот так умирает свобода слова. Под гром аплодисментов! Да у нас ее и не было никогда

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10
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Светлана Владимирова

Было, просто не формулировали и не применяли.

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0
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RomanAno

Скоро в тюрьмах будет более приятней и образованней люди чем на воле)

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10
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AE1

Самое грустное для нашей страны заключено в этих 2 строках:
"Нижняя палата парламента единогласно проголосовала по законопроекту — 401 «за», без голосов «против» и без воздержавшихся."

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8
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ArTBro

Все предатели, даже новые люди

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3
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Новорег здорового человека

даже новые люди
 хаха! Вы из тех кто реально поверил, что "Новые люди" - это оппозиция? ))))) боже, как просто обмануть людей, которые хотят перемен, но ленятся хотя бы чуточку следить за политикой в стране

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1
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sse

это такая же оппозиция, как коммунисты и лдпр

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0
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Pavel Loginov

Ребята, подскажите хорошие курсы, где меня научат любить войну

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7
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Anton Solod

включай 1Канал, НТВ, РенТВ, там бесплатно 24/7

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4
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Алексей Ишков

Первый попавшийся укропаблик.

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–6
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Alexey Gavrilov

Идеолога "русского мира" Дугина почитайте.

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0
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Для закладок

Министерство правды?

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5
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Valeratal Val

А можно будет выбирать колонию?

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1
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Sergio Le-Marshe

На госуслугах)

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7
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Виктория Никанорова

Зависнут, придётся рандомно ехать

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0
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Михаил Филиппов

Лучше всего у российской власти получается бороться с правдой.

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3
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Andrei Mesherjakov

Ещё и голосуют 🤣. Вообще убрали бы уже все эти левые голосования. Мы люди не глупые, и так понимаем что все эти голосования формальность. Писали бы просто...приняли закон, приняли закон.)

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3
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Cat Hello

И правильно!
Только вот надо распространить действие закона ещё и на граждан чужих стран! Ибо нечего шнягу нести на шняга-ресурсах... тикток и прочих стадо-зомбирующих площадках.

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–31
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Иванка Сегодина

Тут еще один на подходе, о призыве на службу участников акций протестов...
«Привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, подлежат призыву на военную службу», - говорится в тексте законопроекта, где отмечается, что такие граждане должны быть направлены «для прохождения военной службы» на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
*скорее всего так же, пара дней и все будет принято единогласно.

В Госдуму внесли законопроект о призыве в…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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1
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Sergio Le-Marshe

Я бы побоялся людям участвовавших в каких либо протестах оружие давать, а тут их мобилизировать собираются) Клоуны, что с них взять.

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4
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Светлана Владимирова

Ну вот не надо. Каждый день пополняется армия взрослых, хорошо мотивированных и неплохо образованных людей под названием "должники-банкроты" имеющие личные счеты с теми, кто это затеял.
Сталось ннмного-командный состав и совсем немного-триггер. Мск красиво обложена камнем, удачное место слета любителей архитектуры. И архитекторов пооцесса там много. Зеленая лента

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0
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mnin mnin

Нет, уже писали что это фейк. Кто- то из наших депутатов сказал, что "защищать нашу родину - это почёт, а не наказание". Сам правда от такого почёта отказался, сидит дальше в Думе не в почете

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0
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М i кола

В некоторых странах люди взятку дают, чтобы попасть в армию. Например, в Узбекистане.

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0
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Jerricho

Слава великому ! Мой Президент! Мой повелитель! Да здравствует Путин! Президент Мира! Ура ура ураааа

Ломай меня полностью Володя, я хочу чтобы ты запретил интернет. Запрети его ! Введи налог на воздух, я хочу чтобы ты придушил меня , придуши меня Володя, сделай мне больно , я не хочу дышать , возьми меня силой Володя, пускай на параде все целуют тебя Володя

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2
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Денис Галимьзянов

Наконец то... нужно принимать жоские законы в социальных сетях..а то развелось ....

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–31
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Клемент Бурдин

Миленько)

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1
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jianku13

Как же вспотел, должно быть, тот чел в очках, который говорил из телевизора о нулевых потерях

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1
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Алекс Маркс

Госдума всём составомБегите на Украину, выполнять свои постановления🤣🤣🤣🤣

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1
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Max Payne

Фуражка, расскажи, это тоже украинская/западная пропаганда?
@Игорь

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0
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Никита Лежневич

Вы не понимаете, они вынудили :D

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1
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Anton Solod

вам уже настойчиво намекают переехать, а вы все никак не соглашаетесь, уже даже готовы занимать очереди по пятницам, только бы не выходить сотнями тысяч и не переезжать 🤦🏻‍♂️

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0
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Новорег здорового человека

Я вот тоже думаю, что держать всех насильно не будут (надеюсь). Но скорее всего примут закон о запрете голосования за рубежом в посольствах.

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М i кола

Чтобы п#+*ов словить от толпы на новом месте? Остаться без средств на существование из-за того, что блокирнули карты?

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Veil

Автократия переходит в тоталитаризм...

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Veil

Автократия переходит в тоталитаризм...

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Sasha Lander

Йосиф Виссарионович, вы теперь не самый крутой. Вовчик вас сделал!

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Михаил Павлов

Добро пожаловать в Германию образца 30-х 40-х

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Антон Кондратюк

Северная Корея наше все

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Jerricho

Слава великому ! Мой Президент! Мой повелитель! Да здравствует Путин! Президент Мира! Ура ура ураааа

Ломай меня полностью Володя, я хочу чтобы ты запретил интернет. Запрети его ! Введи налог на воздух, я хочу чтобы ты придушил меня , придуши меня Володя, сделай мне больно , я не хочу дышать , возьми меня силой Володя, пускай на параде все целуют тебя Володя

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0
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Jerricho

Слава великому ! Мой Президент! Мой повелитель! Да здравствует Путин! Президент Мира! Ура ура ураааа

Ломай меня полностью Володя, я хочу чтобы ты запретил интернет. Запрети его ! Введи налог на воздух, я хочу чтобы ты придушил меня , придуши меня Володя, сделай мне больно , я не хочу дышать , возьми меня силой Володя, пускай на параде все целуют тебя Володя

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0
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Evgeniy Dobryansky

Приглашаю всех в Украину, тут есть свобода слова и президент каждые 5 лет меняется, русских которые не бомбили нашу страну не трогаем, единственный минус - плохой сосед, но думаю вы с этим поможете

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0
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Андрей Николаев

Фейк - это любая инфа, которая хоть немного не вяжется с инфой из СМИ, верно?)

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Senas Klipata

А систему ГУЛАГов скоро восстановят? Или врагов народа сразу на расстрел?

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