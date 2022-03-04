Единогласно.

Госдума на фоне «военной операции» на Украине приняла законопроект о распространении фейков о действиях российских вооруженных сил. Документ приняли и во втором, и в третьем чтении, пишут РИА «Новости» и ТАСС.

Нижняя палата парламента единогласно проголосовала по законопроекту — 401 «за», без голосов «против» и без воздержавшихся. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ поступит в Совет Федерации сегодня, 4 марта, а затем его отправят президенту. Таким образом, законопроект может вступить в силу уже на следующий день.

Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии;

Заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штрафом в три-пять миллиона рублей, либо от пяти до 10 лет колонии;

Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.

Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.

За призывы к «воспрепятствованию» или дискредитацию, которые повлекли тяжкие последствия — штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии.

За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.

Что именно подразумевается под «тяжкими последствиями», не ясно. Среди перечисленных статей, как указано, есть те, по которым уголовная ответственность наступает только если преступление совершенно в течение года после привлечения к административной ответственности. «Поэтому некоторое время это будет фиктивная статья: она будет, но наказать по ней не смогут», — указывает «Медуза».