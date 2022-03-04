Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы Статьи редакции
Единогласно.
Госдума на фоне «военной операции» на Украине приняла законопроект о распространении фейков о действиях российских вооруженных сил. Документ приняли и во втором, и в третьем чтении, пишут РИА «Новости» и ТАСС.
Нижняя палата парламента единогласно проголосовала по законопроекту — 401 «за», без голосов «против» и без воздержавшихся. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ поступит в Совет Федерации сегодня, 4 марта, а затем его отправят президенту. Таким образом, законопроект может вступить в силу уже на следующий день.
- Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии;
- Заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штрафом в три-пять миллиона рублей, либо от пяти до 10 лет колонии;
- Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.
- Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
- За призывы к «воспрепятствованию» или дискредитацию, которые повлекли тяжкие последствия — штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии.
- За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.
Что именно подразумевается под «тяжкими последствиями», не ясно. Среди перечисленных статей, как указано, есть те, по которым уголовная ответственность наступает только если преступление совершенно в течение года после привлечения к административной ответственности. «Поэтому некоторое время это будет фиктивная статья: она будет, но наказать по ней не смогут», — указывает «Медуза».
Просто нет слов. Всего 10 дней прошло и ничего не стало, что строилось два десятелетия.
Да ничего и не строилось
Мы сами строили. Свой бизнес, круг общения, опыт, связи, привычки. Вот это все рушится на глазах.
Потому что строили на фундаменте из говна.
Закручивание началось после Болотной, усилилось после крымнаша, а сейчас финальная стадия
Вы про закрытие RT в Европе?
Ответочка, карма, возврат, назовите это, как вам удобно, но она будет. Вот недавно веник ощутил это на своей шкуре. Только топил в электронном голосовании всю демократию, а сейчас он просто безработный веник.
Фейк - это называть это спецоперацией. Тьфу, блин
а вот и срок...
Не стоит, наверное, так минусить, я как раз обратное имел ввиду, что за слово "война" в контексте спецоперации можно получить срок.
Я беларус, мне ещё пару дней можно) Потом тоже прикроют
Возьму удар на себя. Это никакая не спецоперация, это самая настоящая война развязанная под надуманным предлогом. В Украине пачками умирают наши солдаты, в том числе и те, кого принудительно заставили подписать контракт до истечения срочной службы.
На сколько я, на пожизненное наговорил, или нет ещё?
Почему не Украина, не Россия ещё не объявили войну? Украина кстати до сих пор прокачивает русский газ в Европу))
С Германией в время 2М тоже торговали, дело житейское. А не объявляют по простой причине - кто первый объявит, тот уже де-юро агрессор
плюс война это "законы военного времени", плюс наступление форс-мажора со всеми вытекающими
Газ по северному потоку в Германию пускали?
Если бы тогда Европе/США нужен был бы газ, и трубопровод шел через Германию - да, пускали бы
Ты сказал - с Германией во время ВО торговали. Теперь «если бы да кабы». Что за вилияние?
Был вопрос про газ, я ответил про газ) Северного потока в 41-45 вроде бы не было еще)
Чем торговал СССР с Германией во время Великой Отечественной войны?
Ну, тут понятное дело, что ничем. Я скорее про торговлю с так называемыми "союзниками"
Потому что объявление войны это следующий порядок пиздеца, за ним только обмен ядерными ударами и осовоение африканским населением выжженных северных территорий лет через 100. В сегодняшних реалиях уже никто никому официальных войн не объявляет, так как это много юридической возни, протоколов и прочих обязательств. Гораздо проще в любой момент съехать с темы, галдеть орать, торговать (тем что ещё не запретили) и прочие ништяки которые в военном времени невозможны. Для простых жителей и солдат это конечно же мало что меняет, так как ракеты, бомбы и снаряды что официально что не официально летают абсолютно одинаковые.
Мало того, украинское правительство знает, что их армия слабее российской, т.к. российская, даже по прозападным ресурсам в топ 3 армий мира, но желает провести 10 раунд переговоров. За 2 встречи не решили, на вторую опаздали на сутки, хотят третий, а каждый день гибнут люди. Не кажется, что это, как минимум странно?
Почему ты пишешь с ошибками?
Невежда
Вы лжец. Транзит газа остановлен, придержите свои ехидные скобочки
Германия сообщила, что газ поступает.
Чур я на верхней шконке
Вы смелый человек. Если сцапают, буду передачки носить, готовлю хорошо (без шуток)
За использование В вместо На - максимальный срок.
Похуй, жду трусы с новичком в личку немедленно!!!!
"На сколько я, на пожизненное наговорил, или нет ещё?"
Вырезка из нового закона, имени Гебельса:
Действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России с целью защиты интересов России будут наказываться штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
За распространение фейков об использовании Вооруженных сил России предусматриваются штрафы от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
Так что приблизительно на трёшечку, уже наговорил:)
Товарищ Лежневич, пройдёмте с нами
На фоне возможного ВП посидеть в уютной камере не кажется такой проблемой)
это совсем не так, как в кино). Я после четырехчасового "опроса" по делу о том, кто сейчас сидит и чье имя нельзя произносить - хотел помыться, раза два, с доместосом... Хотя я никогда не был его сторонником, ни на одном митинге не был, и вообще мне было плевать на политику. Меня заставляли вспомнить от кого мне на карту пришел платеж, который был два года назад, когда я занимался фрилансом, и эти платежи были регулярно и от разных людей... 4 часа беседа обо всем и ни о чем. Кто друзья, знаю ли я это, знаю ли я то..
Не держи в себе!!! 😄
Ха, а ты уверен, что они не будут закон задним числом применять?
Такое даже в Гестапо и не снилось. Люди, опомнитесь, что вообще происходит. + точно нет, не было и не будет
Это только начало, увы 🙃
Лишь бы брякнуть... Пойди рот с мылом помой
Даже тут боты
Они везде, и всегда активизируются. Я вот думаю потереть свои посты, на всякий случай, мало ли, в них признаки фейка обнаружат...
А потом понимаешь, что это не боты...
😂😂
Вы думаете, им нужна причина? найдут в удаленных переписках вконтакте 10-летней давности экстремизм, если захотят.
продолжай ныть)
⬆️ Зарегистрировался и сразу насрал 2 раза.
Их стало меньше. Похоже, что теперь нет смысла держать армию ботов и потихоньку их будут сокращать. Тем более у Пригожина денег поубавилось.
Есть определение «фэйка»? Просто юридически это очень важный вопрос. В противном случае от нас хотят тотального молчания
Нет конечно. В законе ещё есть строка, что если распространение повлекло за собой "тяжкие последствия" (???) до 10-15 лет. Очередной удобный закон с размытыми формулировками.
Тяжкие последствия, это если бота забанить или быть соучастником бана?
есть - то, что противоречит официальным данным
теперь есть два мнения: линия партии и неправильное мнение
плюрализм-с
Тут, понимаете, много нюансов: какие конкретно СМИ считать официальными, формулировки, и тд. Очень скользкая тема, но в целом, направление мысли понятно
Как там старшее поколение говорило, Пускай Путин хоть 100 лет будет президентом, лишь бы не было войны.
Нормально дед себя в историю впечатал, на несколько параграфов в истории России.
И на несколько десятков томов
В учебнике по психопатии?
И в уголовном деле
"что не смеётесь? Не смешно? Не поняли?
ЭТО РОССИЯ!!"
Очень хорошо. Теперь все идем в прокуратуру и пишем заявление о возбуждении уголовного дела на Соловьева, Скабееву, Киселева. Ух! Мало им не покажется!
к сожалению тут это так не работает. Законы для нас принимаются, а не для них.
"это нога кого надо нога" (с)
Они бы с такой скоростью принимали нормальные законы для народа!
Вот так умирает свобода слова. Под гром аплодисментов! Да у нас ее и не было никогда
Было, просто не формулировали и не применяли.
Скоро в тюрьмах будет более приятней и образованней люди чем на воле)
Самое грустное для нашей страны заключено в этих 2 строках:
"Нижняя палата парламента единогласно проголосовала по законопроекту — 401 «за», без голосов «против» и без воздержавшихся."
Все предатели, даже новые люди
даже новые люди
хаха! Вы из тех кто реально поверил, что "Новые люди" - это оппозиция? ))))) боже, как просто обмануть людей, которые хотят перемен, но ленятся хотя бы чуточку следить за политикой в стране
это такая же оппозиция, как коммунисты и лдпр
Ребята, подскажите хорошие курсы, где меня научат любить войну
включай 1Канал, НТВ, РенТВ, там бесплатно 24/7
Первый попавшийся укропаблик.
Идеолога "русского мира" Дугина почитайте.
Министерство правды?
А можно будет выбирать колонию?
На госуслугах)
Зависнут, придётся рандомно ехать
Лучше всего у российской власти получается бороться с правдой.
Ещё и голосуют 🤣. Вообще убрали бы уже все эти левые голосования. Мы люди не глупые, и так понимаем что все эти голосования формальность. Писали бы просто...приняли закон, приняли закон.)
И правильно!
Только вот надо распространить действие закона ещё и на граждан чужих стран! Ибо нечего шнягу нести на шняга-ресурсах... тикток и прочих стадо-зомбирующих площадках.
Тут еще один на подходе, о призыве на службу участников акций протестов...
«Привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, подлежат призыву на военную службу», - говорится в тексте законопроекта, где отмечается, что такие граждане должны быть направлены «для прохождения военной службы» на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
*скорее всего так же, пара дней и все будет принято единогласно.
Я бы побоялся людям участвовавших в каких либо протестах оружие давать, а тут их мобилизировать собираются) Клоуны, что с них взять.
Ну вот не надо. Каждый день пополняется армия взрослых, хорошо мотивированных и неплохо образованных людей под названием "должники-банкроты" имеющие личные счеты с теми, кто это затеял.
Сталось ннмного-командный состав и совсем немного-триггер. Мск красиво обложена камнем, удачное место слета любителей архитектуры. И архитекторов пооцесса там много. Зеленая лента
Нет, уже писали что это фейк. Кто- то из наших депутатов сказал, что "защищать нашу родину - это почёт, а не наказание". Сам правда от такого почёта отказался, сидит дальше в Думе не в почете
В некоторых странах люди взятку дают, чтобы попасть в армию. Например, в Узбекистане.
Слава великому ! Мой Президент! Мой повелитель! Да здравствует Путин! Президент Мира! Ура ура ураааа
Ломай меня полностью Володя, я хочу чтобы ты запретил интернет. Запрети его ! Введи налог на воздух, я хочу чтобы ты придушил меня , придуши меня Володя, сделай мне больно , я не хочу дышать , возьми меня силой Володя, пускай на параде все целуют тебя Володя
Наконец то... нужно принимать жоские законы в социальных сетях..а то развелось ....
Миленько)
Как же вспотел, должно быть, тот чел в очках, который говорил из телевизора о нулевых потерях
Госдума всём составомБегите на Украину, выполнять свои постановления🤣🤣🤣🤣
Вы не понимаете, они вынудили :D
вам уже настойчиво намекают переехать, а вы все никак не соглашаетесь, уже даже готовы занимать очереди по пятницам, только бы не выходить сотнями тысяч и не переезжать 🤦🏻♂️
Я вот тоже думаю, что держать всех насильно не будут (надеюсь). Но скорее всего примут закон о запрете голосования за рубежом в посольствах.
Чтобы п#+*ов словить от толпы на новом месте? Остаться без средств на существование из-за того, что блокирнули карты?
Йосиф Виссарионович, вы теперь не самый крутой. Вовчик вас сделал!
Добро пожаловать в Германию образца 30-х 40-х
Северная Корея наше все
Слава великому ! Мой Президент! Мой повелитель! Да здравствует Путин! Президент Мира! Ура ура ураааа
Ломай меня полностью Володя, я хочу чтобы ты запретил интернет. Запрети его ! Введи налог на воздух, я хочу чтобы ты придушил меня , придуши меня Володя, сделай мне больно , я не хочу дышать , возьми меня силой Володя, пускай на параде все целуют тебя Володя
Слава великому ! Мой Президент! Мой повелитель! Да здравствует Путин! Президент Мира! Ура ура ураааа
Ломай меня полностью Володя, я хочу чтобы ты запретил интернет. Запрети его ! Введи налог на воздух, я хочу чтобы ты придушил меня , придуши меня Володя, сделай мне больно , я не хочу дышать , возьми меня силой Володя, пускай на параде все целуют тебя Володя
Приглашаю всех в Украину, тут есть свобода слова и президент каждые 5 лет меняется, русских которые не бомбили нашу страну не трогаем, единственный минус - плохой сосед, но думаю вы с этим поможете
Фейк - это любая инфа, которая хоть немного не вяжется с инфой из СМИ, верно?)
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