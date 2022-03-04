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Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян Статьи редакции

По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».

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Законопроект закрепляет право прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен. Также ведомство получит право проводить обработку персональных данных, «полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций». Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Как отмечают в кабинете министров, персональная информация необходима прокурорам для ведения статистики о состоянии преступности и для следственной работы. Персональные данные также обрабатывают при направлении запросов в иностранные банки, чтобы проверить соблюдение гражданами запрета открывать в них счета.

Персональные данные, которые будет обрабатывать прокуратура после принятия закона:

  • имя, фамилия, отчество;
  • расовая, национальная принадлежность;
  • политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
  • сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал РИА «Новости», что законопроект учитывает изменения последних лет, произошедшие в антикоррупционном законодательстве.

Это расширит наши представления о состоянии преступности в стране и даст возможность лучше понимать, что ещё нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений.

Василий Пискарев
глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции

#новость #законы #госдума

82 82 комментария
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82 комментария
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kav

Такое ощущение что эта страна разогналась от 1 до 100 км в час по дороге в ад, страшно подумать что будет через неделю

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149
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Сергей Я

Возможно, ничего. Если вы понимаете о чем я🌚

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56
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Максим

А в аптеке пока еще есть йод в таблетках?

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0
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Gen Tech

Может сойдет с орбиты, прям в корею

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16
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jianku13

Да там Корея уже фуражку сняла, вспотев от волнения при взгляде на это

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25
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Tsoy Victor

В Корее скоро начнут говорить:

- Ты что хочешь как в России?

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12
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Василий Белогородов

Причем Южная

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–3
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Ivan Zamorev

главное в неё не вторгнуться)

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1
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Максим Чистяков

Ещё страшно осознавать, насколько подготовоенная почва под всеми этими молниеносными законопроектами - ты даже охереть от 15 лет за искажение фактов не успеваешь, а следующий уже даже не на подходе, а готов.

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7
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badResistor

При этом вопросы со срочной покупкой лекарств детям они решают по 4 месяца...

Еще остается вопрос под что заточено государство...

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8
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Олег Комаров

А я так понимаю, что эта хуета распространяется не просто на депутатов, а на всех граждан?
Надо же, как власть беспардонно прикрывается говорящими головами в Думе. Теперь все законы будут замыкаться на внешнем или внутреннем враге? А потом можно будет ещё и распустить Думу и завернуть её обязанности на президента получив ещё +100 к скрепности?

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2
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Григорий Клюшников

Есть надежда, что на этой дороге есть крутые повороты, если вы понимаете о чём я.

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1
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Виталий Коняев

🤣🤣

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0
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Джон Картошкин

доедет

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0
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Стэнли Штейгенбергер

Как состояние здоровья или философские взгляды помогут побороть преступность? Какой то просто Оруэл 1984

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55
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MEGAtraXXXer666

Ой, да прекращайте с 1984, сейчас здесь уже хуже

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31
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arty

Да, 1984 — про стабильность.

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5
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Диана Арс

А сведения об интимной жизни чем им помогут? 🤣

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10
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ЯжПрограммист

Помогут подобрать размер и форму швабры

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40
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Диана Арс

Вот только об этом подумала :)
Диаметр будет зависеть от номера статьи.

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2
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Mr Black

🤣🤣🤣

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0
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Бабак Шаян

блин, это смично)

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0
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Irina Egorova

видимо лгбт мочить будут.
Если я напишу подружке что думаю о ней и люблю, то в следующую минуту мне к дверь постучит омон?

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1
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Диана Арс

На госуслугах штраф придёт. Если первый раз.

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8
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Михаил Костриков

"даст возможность лучше понимать, что ещё нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений".
Все ж логично)))

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2
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Диана Арс

Чем выше либидо, тем меньше преступлений) некогда просто!

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1
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Максим

как элемент шантажа и манипуляции.

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0
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Oleg Solovev

легко, это по факту и есть основное, что надо проверять, т.к. и то и другое является целью в инфовойне.

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–2
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Рушан Натфуллин

Ща под шумок и не такое примут)

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31
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Gre Li

Это после такого они хотят, чтобы айтишники остались в стране?

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29
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eugene gusev

А куда они денутся? Дадут 15 лет, построят Силиконовую Колыму, со 100 килобитным каналом до сбера и яндекса. С рабочими местами на новых роботрон 486. И будете вкалывать на благо сбер-мегаяндекс-гипер-вселенно-черной дыры

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2
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Николай Замотаев

Следом будет запрет на выезд IT-шников

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0
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Gen Tech

О нашем здоровье думают, ребята

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20
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MEGAtraXXXer666

И интимной жизни

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28
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Мурад Адуев

Я Вам скажу следующий этап действия власти: Этап становления личности в правильных нормах! И будут следующий закон против ЛГБТ, скорей всего тюремный срок! И как раз этот закон на руку для дальнейших действий!

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2
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MEGAtraXXXer666

Держи в курсе

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0
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Мурад Адуев

Книга : Князь Мира сего! Рекомендую к почтению, и вы поймёте всё! Я Вас уверяю!!!

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1
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Вадим Курбанов

Пишут для контроля депутатов, а применяется к нам, логика железная😂

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11
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Роман Милованов

Все мы потенциальные депутаты🙃

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9
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Victor

хорошо, чтобы можно было посмотреть самому эти данные. свериться, так сказать

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9
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AE1

Скоро в госуслугах

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4
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Василий

Подайте заявку на смену полового партнёра онлайн!

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5
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Irina Egorova

государству лучше знать какие у нас предпочтения ;))))))

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0
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ЯжПрограммист

политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
 Пишите: "В левой руке сникерс, в правой руке марс, мой пиар менеджер Карл Маркс."

и интимной жизни
 Порнхаб не трогай!

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10
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Irina Egorova

ой, а порх хаб уже закрыли? вот это обиднее чем икея и макдак

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0
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Николай Замотаев

Как открывался, так и открывается.

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0
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Denis

Наконец-то чиновники узнают, что моя интимная жизнь гораздо лучше, чем их.

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6
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Товарищ

а это статья...

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5
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jianku13

В интимной переписке подозреваемых от 08.03.2022, подходящей под категории "Игры, Секстинг", "Адюльтер", был обнаружен фрагмент (пунктуация сохранена):

Подозреваемый 1: "ты мой ангел мр-р"
Подозреваемая 2: "Не твой, не))"

Просим обратить внимание Прокуратуры на возможность намеренного использования знака препинания (запятой) для маскировки лозунга, порочащего честь действующих Вооружённых сил Российской Федерации

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6
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Дмитрий Зинов

Охренеть. Просто слов не нахожу.

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6
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Типун Понос

ебануться

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4
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jianku13

Вполне интимно. Фиксируем

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2
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Султанов Андрей

Не ребята, это пи3дец. Остановите планету, я сойду

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4
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Саша Зубко

А если с интимной жизнью проблемы, будут помогать? Летучий отряд интимной помощи особого назначения?

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3
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Solodin Iota

Будут проводить спецоперации. Возможно даже кадыровцы.

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2
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Диана Арс

Субботники станут интереснее.

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1
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Николай Замотаев

<sarcasm>угу. пол и возраст партнёра определяется лотереей.
Ну или розовые таллончики, как у Замятина

Упаси нас Слаанеш от такой помощи</sarcasm>

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1
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Александр Дюков

Это дно ребята...и совершенно не смешно.

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3
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Андрей Николаев

По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».
 Дооооооооооооооооооооооооо

политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
 сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.
И как это относится к коррупции?))

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0
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Mikhail Komlev

Депутаты с гонореей больше подвержены коррупции.

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6
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Мария Богоделова

Одна из самых интересных вещей в этой статье - это ссылки.
Которые не открываются не из России.

Я если что с впн и айпи Германии.

Ссылка на документ под впн не открывается вообще

Ссылка на кабинете министров под впн имеет надпись - не доступно для вашего региона.

Отключила впн - все заработало.

Как интересно.

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2
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Сергей S.L.

И правда странно. Внизу надпись DDosGuard..... что же она означает??

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0
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Николай Замотаев

Что Россия закрылась от мира. Через защиту от ddos. Печально

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0
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Екатерина

Я может туплю - прокуратуре разрешили доступ к этим данным. А кто эту информацию (об интимной жизни, религиозной и политической жизни) собирает? Мне так сходу на ум приходят только странички в ВК, где это можно было заполнять))

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2
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Дмитрий Ковач

Кто еще не понял, поймите и примите меры)

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1
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Solodin Iota

"Расширит наши представления о преступности". Другими словами, спецоперация по превращению в преступления того, что раньше ими не являлось?

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1
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Lena *

Закон якобы для контроля чиновников. Но как-то странно под него попадают все граждане🤔 Если подумать в обратном порядке, то я могу претендовать на депутатскую зп и льготы, интересно? 😏🤣🤣

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1
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Villa Market

Определение "интимная жизнь" настолько широко что под него подпадают обычные супружеские отношения. Почему не пояснили сколько и как? Боюсь вдруг мало?

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1
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Антон Храмченко

Кроме Грузии есть вариант эмиграции сейчас из России?

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Александр Мишулин

Интересно, как будут получать данные о интимной жизни😃 У публичных домов есть база данных посетителей или что?)

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Диана Арс

Может, на порн хабе регистрация через госуслуги будет. И оттуда уже выгрузят все подробности 🤣

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1
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Solodin Iota

Простату на учёт поставят через Госуслуги

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Максим

девушкам счетчик входящих поставят))

Вообще у салонов есть учет, если уж на то пошло...

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Levithan

Да да, поможет контролировать депутатов, ну если это так то это очевидно хорошая новость.

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0
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Вадим Д.

Хрен с ним, с доступом, сомневаюсь, что раньше какие-то препоны были для получения персональных даннлых, но вот второй пункт: расовая принадлежность, несколько насторожил.

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0
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Мурад Адуев

А это очень просто объяснить тут речь идёт а денационализации среди власти имущих и всем кто не угоден! Не той рассы иди вдоль трассы!

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Dmitry Polyanovsky

В связке с новостью про 15 лет за диз.информацию, это эпично. И совсем не касается россиян, это все происки Запада

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0
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Дима Анонимный

Ну а помните, как блокировать интернет начинали с целью защиты диточек? Воот.

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0
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From Siberia to London

Записывайте, гражданин начальник:
-Чурка нерусский
-Растафарианец
-Smoke weed every day

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Breitson Live

Большой брат стал ещё сильнее!

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Cat Hello

Нет конкретики о каких преступлений их рода идёт речь.
Если упоминается об депутских личностях. То и закон должен распространятся лишь на депутатов, а так же кандидатов в них, как и в региональные власти так и на Высшую власть! А так же их ближайшего и не очень окружения.

Вот в таком варианте было бы вме конкретно и ясно. А не в том, что они там написали.

И вообще любые принятия о вводе/предложения новых законов (как и изменения и правки для старых и новых законов) надо проводить в онлайне режиме для участия в нем населения старше 18 лет. Предварительно Разжевать для всех о чем закон, для чего он, что это принесет Стране и ее Гражданам!
И по результатам онлайн голосов сразу же его принимать или же выкинуть!

Все остальное - формы голосов и принятия - считаю легко не обоснованными.
Как пример сейчас - я почел тут о том, что они там Дума и Гос - что-то блин приняли. А оно вооще надо было ? Ни какой конкретики! А как полететь в законодательство - так 69% там не понятно из-за зубодробительных оборотов терминов и иносказательности. Что в свою очередь не несёт простому Граждану РФ какой либо прозрачности! Ни это ли ввод в заблуждение? Ни это ли Тихий обман о принятия законов и правок "позавчера" , а узнаем сегодня?

Демократия извращена определенным Кругом Капиталистов! Сколько уже ? С 86? 89? На хапали... и хапают.

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Oleg Dergilev

А как по-корейский " вы что, как в России хотите?"

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