По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».

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Законопроект закрепляет право прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен. Также ведомство получит право проводить обработку персональных данных, «полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций». Об этом сообщается на сайте Госдумы.

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Как отмечают в кабинете министров, персональная информация необходима прокурорам для ведения статистики о состоянии преступности и для следственной работы. Персональные данные также обрабатывают при направлении запросов в иностранные банки, чтобы проверить соблюдение гражданами запрета открывать в них счета.

Персональные данные, которые будет обрабатывать прокуратура после принятия закона:

имя, фамилия, отчество;

расовая, национальная принадлежность;

политические взгляды, религиозные или философские убеждения;

сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал РИА «Новости», что законопроект учитывает изменения последних лет, произошедшие в антикоррупционном законодательстве.