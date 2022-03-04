Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян Статьи редакции
По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».
Законопроект закрепляет право прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен. Также ведомство получит право проводить обработку персональных данных, «полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций». Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Как отмечают в кабинете министров, персональная информация необходима прокурорам для ведения статистики о состоянии преступности и для следственной работы. Персональные данные также обрабатывают при направлении запросов в иностранные банки, чтобы проверить соблюдение гражданами запрета открывать в них счета.
Персональные данные, которые будет обрабатывать прокуратура после принятия закона:
- имя, фамилия, отчество;
- расовая, национальная принадлежность;
- политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
- сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал РИА «Новости», что законопроект учитывает изменения последних лет, произошедшие в антикоррупционном законодательстве.
Такое ощущение что эта страна разогналась от 1 до 100 км в час по дороге в ад, страшно подумать что будет через неделю
Возможно, ничего. Если вы понимаете о чем я🌚
А в аптеке пока еще есть йод в таблетках?
Может сойдет с орбиты, прям в корею
Да там Корея уже фуражку сняла, вспотев от волнения при взгляде на это
В Корее скоро начнут говорить:
- Ты что хочешь как в России?
Причем Южная
главное в неё не вторгнуться)
Ещё страшно осознавать, насколько подготовоенная почва под всеми этими молниеносными законопроектами - ты даже охереть от 15 лет за искажение фактов не успеваешь, а следующий уже даже не на подходе, а готов.
При этом вопросы со срочной покупкой лекарств детям они решают по 4 месяца...
Еще остается вопрос под что заточено государство...
А я так понимаю, что эта хуета распространяется не просто на депутатов, а на всех граждан?
Надо же, как власть беспардонно прикрывается говорящими головами в Думе. Теперь все законы будут замыкаться на внешнем или внутреннем враге? А потом можно будет ещё и распустить Думу и завернуть её обязанности на президента получив ещё +100 к скрепности?
Есть надежда, что на этой дороге есть крутые повороты, если вы понимаете о чём я.
🤣🤣
доедет
Как состояние здоровья или философские взгляды помогут побороть преступность? Какой то просто Оруэл 1984
Ой, да прекращайте с 1984, сейчас здесь уже хуже
Да, 1984 — про стабильность.
А сведения об интимной жизни чем им помогут? 🤣
Помогут подобрать размер и форму швабры
Вот только об этом подумала :)
Диаметр будет зависеть от номера статьи.
🤣🤣🤣
блин, это смично)
видимо лгбт мочить будут.
Если я напишу подружке что думаю о ней и люблю, то в следующую минуту мне к дверь постучит омон?
На госуслугах штраф придёт. Если первый раз.
"даст возможность лучше понимать, что ещё нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений".
Все ж логично)))
Чем выше либидо, тем меньше преступлений) некогда просто!
как элемент шантажа и манипуляции.
легко, это по факту и есть основное, что надо проверять, т.к. и то и другое является целью в инфовойне.
Ща под шумок и не такое примут)
Это после такого они хотят, чтобы айтишники остались в стране?
А куда они денутся? Дадут 15 лет, построят Силиконовую Колыму, со 100 килобитным каналом до сбера и яндекса. С рабочими местами на новых роботрон 486. И будете вкалывать на благо сбер-мегаяндекс-гипер-вселенно-черной дыры
Следом будет запрет на выезд IT-шников
О нашем здоровье думают, ребята
И интимной жизни
Я Вам скажу следующий этап действия власти: Этап становления личности в правильных нормах! И будут следующий закон против ЛГБТ, скорей всего тюремный срок! И как раз этот закон на руку для дальнейших действий!
Держи в курсе
Книга : Князь Мира сего! Рекомендую к почтению, и вы поймёте всё! Я Вас уверяю!!!
Пишут для контроля депутатов, а применяется к нам, логика железная😂
Все мы потенциальные депутаты🙃
хорошо, чтобы можно было посмотреть самому эти данные. свериться, так сказать
Скоро в госуслугах
Подайте заявку на смену полового партнёра онлайн!
государству лучше знать какие у нас предпочтения ;))))))
политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
Пишите: "В левой руке сникерс, в правой руке марс, мой пиар менеджер Карл Маркс."
и интимной жизни
Порнхаб не трогай!
ой, а порх хаб уже закрыли? вот это обиднее чем икея и макдак
Как открывался, так и открывается.
Наконец-то чиновники узнают, что моя интимная жизнь гораздо лучше, чем их.
а это статья...
В интимной переписке подозреваемых от 08.03.2022, подходящей под категории "Игры, Секстинг", "Адюльтер", был обнаружен фрагмент (пунктуация сохранена):
Подозреваемый 1: "ты мой ангел мр-р"
Подозреваемая 2: "Не твой, не))"
Просим обратить внимание Прокуратуры на возможность намеренного использования знака препинания (запятой) для маскировки лозунга, порочащего честь действующих Вооружённых сил Российской Федерации
Охренеть. Просто слов не нахожу.
ебануться
Вполне интимно. Фиксируем
Не ребята, это пи3дец. Остановите планету, я сойду
А если с интимной жизнью проблемы, будут помогать? Летучий отряд интимной помощи особого назначения?
Будут проводить спецоперации. Возможно даже кадыровцы.
Субботники станут интереснее.
<sarcasm>угу. пол и возраст партнёра определяется лотереей.
Ну или розовые таллончики, как у Замятина
Упаси нас Слаанеш от такой помощи</sarcasm>
Это дно ребята...и совершенно не смешно.
По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».
Дооооооооооооооооооооооооо
политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.
И как это относится к коррупции?))
Депутаты с гонореей больше подвержены коррупции.
Одна из самых интересных вещей в этой статье - это ссылки.
Которые не открываются не из России.
Я если что с впн и айпи Германии.
Ссылка на документ под впн не открывается вообще
Ссылка на кабинете министров под впн имеет надпись - не доступно для вашего региона.
Отключила впн - все заработало.
Как интересно.
И правда странно. Внизу надпись DDosGuard..... что же она означает??
Что Россия закрылась от мира. Через защиту от ddos. Печально
Я может туплю - прокуратуре разрешили доступ к этим данным. А кто эту информацию (об интимной жизни, религиозной и политической жизни) собирает? Мне так сходу на ум приходят только странички в ВК, где это можно было заполнять))
Кто еще не понял, поймите и примите меры)
"Расширит наши представления о преступности". Другими словами, спецоперация по превращению в преступления того, что раньше ими не являлось?
Закон якобы для контроля чиновников. Но как-то странно под него попадают все граждане🤔 Если подумать в обратном порядке, то я могу претендовать на депутатскую зп и льготы, интересно? 😏🤣🤣
Определение "интимная жизнь" настолько широко что под него подпадают обычные супружеские отношения. Почему не пояснили сколько и как? Боюсь вдруг мало?
Кроме Грузии есть вариант эмиграции сейчас из России?
Интересно, как будут получать данные о интимной жизни😃 У публичных домов есть база данных посетителей или что?)
Может, на порн хабе регистрация через госуслуги будет. И оттуда уже выгрузят все подробности 🤣
Простату на учёт поставят через Госуслуги
девушкам счетчик входящих поставят))
Вообще у салонов есть учет, если уж на то пошло...
Да да, поможет контролировать депутатов, ну если это так то это очевидно хорошая новость.
Хрен с ним, с доступом, сомневаюсь, что раньше какие-то препоны были для получения персональных даннлых, но вот второй пункт: расовая принадлежность, несколько насторожил.
А это очень просто объяснить тут речь идёт а денационализации среди власти имущих и всем кто не угоден! Не той рассы иди вдоль трассы!
В связке с новостью про 15 лет за диз.информацию, это эпично. И совсем не касается россиян, это все происки Запада
Ну а помните, как блокировать интернет начинали с целью защиты диточек? Воот.
Записывайте, гражданин начальник:
-Чурка нерусский
-Растафарианец
-Smoke weed every day
Большой брат стал ещё сильнее!
Нет конкретики о каких преступлений их рода идёт речь.
Если упоминается об депутских личностях. То и закон должен распространятся лишь на депутатов, а так же кандидатов в них, как и в региональные власти так и на Высшую власть! А так же их ближайшего и не очень окружения.
Вот в таком варианте было бы вме конкретно и ясно. А не в том, что они там написали.
И вообще любые принятия о вводе/предложения новых законов (как и изменения и правки для старых и новых законов) надо проводить в онлайне режиме для участия в нем населения старше 18 лет. Предварительно Разжевать для всех о чем закон, для чего он, что это принесет Стране и ее Гражданам!
И по результатам онлайн голосов сразу же его принимать или же выкинуть!
Все остальное - формы голосов и принятия - считаю легко не обоснованными.
Как пример сейчас - я почел тут о том, что они там Дума и Гос - что-то блин приняли. А оно вооще надо было ? Ни какой конкретики! А как полететь в законодательство - так 69% там не понятно из-за зубодробительных оборотов терминов и иносказательности. Что в свою очередь не несёт простому Граждану РФ какой либо прозрачности! Ни это ли ввод в заблуждение? Ни это ли Тихий обман о принятия законов и правок "позавчера" , а узнаем сегодня?
Демократия извращена определенным Кругом Капиталистов! Сколько уже ? С 86? 89? На хапали... и хапают.
А как по-корейский " вы что, как в России хотите?"
Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.
До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.
Пока не выступит регулятор.