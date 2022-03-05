Право
TJ

Минцифры предложило отменить наказание за «пиратство» программ из стран, которые поддержали санкции против России Статьи редакции

Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.

Российские власти обсуждают вопрос об отмене уголовной и административной ответственности за пиратство, если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Мера отмечена номером 6.7.2 в документе «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» от 2 марта.

Ответственным за это числится Минэкономразвития России, но источники «Коммерсанта» рассказали, что над документом работали разные ведомства. Также в плане предлагают принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На такие продукты планируют распространить статью 1360 Гражданского кодекса, что позволит правительству использовать изобретение «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента.

Информацию о разработке документ подтвердили в Минцфиры. Они отметил, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.

В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО.

Минцифры

На фоне вооружённого конфликта в Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, Apple заявила о прекращении продаж в стране, работу прекратил Oracle и Microsoft.

#новости

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Ковтун Максим

Отличное предложение от госструктуры.
"Спиздить" как национальная идея.

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40
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ЯжПрограммист

Не спиздить а заимствовать.

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7
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Alexander Veber

Рутрекер как системообразующее предприятие

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31
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Викторович

А чё ж с ним боролись? Легализовать, как стратегически важный ресурс.

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2
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Ковтун Максим

Простите, был не точен в формулировке)

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Odin Dodin

Раз ушли из страны,то сфига нам на свои деньги защищать их интересы.

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Александр Медведь

Так а как быть?? Как работать организациям, если эти ребята не продают лицензии?

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user_90123129312

Все вопросы путину и его ОПГ.

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Александр Медведь

Вопросы как раз к этим организациям, а они уже пусть к Путину и ОПГ обращаются... Путин и ОПГ разрешили не платить этим организациям.

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Alexander Veber

Ваши ставки, когда кинотеатрам разрешат крутить пиратские копии фильмов из стран которые поддержали санкции?

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21
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Bitcoin Ganesha

Качественные экранки во всех кинотеатрах страны ;)
Верните гнусавого переводчика!

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9
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Alexander Veber

Душу продам за мстителей с гнусавым переводчиком

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9
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Jerricho

Не, ну а чо ?!

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Ковтун Максим

Диафильмы.
На фильмы ламп не будет.

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Футбольный Артем

Все наши приколы в соседних ветках оказались не приколами:)

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14
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ЯжПрограммист

Я думаю приколы давно закончились, сейчас это защитныя реакция перед неизбежным.

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1
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Pavel Ivanov

Владелец небольшого русского торрент-трекера в 2025 году:

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10
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Alex Shevchenko

Художественный фильм - Сп%здили! 🤣

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7
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Vangelis

импортозамещение по-русски

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6
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Roman Kovbasyuk

Поздно, не 2001 сейчас, пиратить масштабно сложно, все в облаках

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3
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Bitcoin Ganesha

Наши инженеры чуть-чуть изменят магнитное поле земли…;)

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Alex Shevchenko

Земля плоская 😄

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6
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Alexander

Но поле-то есть

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Mark Rapida Gromov

русское поооооле

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2
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Bitcoin Ganesha

Пля;(

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evilnw

Докатились. Даже лень объяснять к какой ещё большей жопе это может привести.

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1
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Chr Chr

Не ленись

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evilnw

1. Нет поддержки от вендора. Многие продукты сами по себе бесплатные, а покупают именно поддержку, которая критична.
2. Безопасность. Скачал кряк и не факт, что завтра у тебя не будет зашифрованы все ПК.
3. Проблема с обновлениями. Во многих случаях они могут быть критичными.

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6
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NotFop

Пиратки можно будет скачать на госуслугах😂

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Александр _

И какой же популярный софт требует поддержки от вендора?! Это исключительно прерогатива узкоспециализированного софта.

Обновления все и так выкладываются, нет никакой проблемы 1С левую обновлять, например. А это исключительно российских реалий софт, для общемировых ещё проще, в разы.

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Odin Dodin

Если компани ушла,подддержка и так под вопросом.Как и безопасность от ангажированой конторы

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ЯжПрограммист

В смысле отменить? А оно было?

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Alek

Снизу постучали 🤦🏽‍♂️

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Вадим Д.

А тут уже занято.

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Odin Dodin

Так Пользователи не виноваты что зарубежная компания их киданула и подвела под статью.Захотят вернуться, осваивайте рынок заново.

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Михаил Похеров

Собственно китайский путь

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Михаил Костриков

Китайский путь - это когда еще подымают производства во всех отраслях и т.д. и т.п., а у нас всё продали. Скорее всего - Северокорейский путь!

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cepera

Опять DVD на лотках появятся? 🤔 Или флешки уже?

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Bitcoin Ganesha

Как бы смешно не звучало, но теперь все реально! И dvd с лопаты;)

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jianku13

Cybermaslenitsa 2022

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Сергей Ребров

Сомали в снегу?

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Викторович

Так, в прошлой ветке спрашивал о законности. Понял, вопрос отпадает!)

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Анна Дианова

Давно пора отменить западное авторское и патентное право!

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Сергей Я

Дак а кому хуже то делают этим? Разве тем компаниям, которые ушли, захватив с собой лицензии?

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jianku13

Своим же программистам. «Создавать потом как-нибудь научитесь, сейчас дело такое, красть надо»

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Jerricho

Ну теперь заживём!

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Bitcoin Ganesha

147% заживем!

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Jerricho

Не знаю 147%, я знаю алкоголь 120% давно пользовался

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Sound Cloud

Какие то двойные стандарты получаются, мы можем другие проги пиратить, а РФ нельзя? Так ведь не бывает)))

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mnin mnin

Это у других не бывает, а у нас бывает - российские инновации

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Константин Хиксводел

Когда понимаешь что клоуны устали притворяться.

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Иван Вялков

Ахахахаах

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Bitcoin Ganesha

Импортозамещение!

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Anderson Silva

Поднимите руки, кто ещё остался в России?

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Kostya Maers

Я, конечно, помню корреляции, что спираченные игры лучше продаются, но кто подскажет, как пиратство в данном случае поможет развитию экономики? Типа потратил деняк не какой-то забугорной компании, а на хлеб внутри страны?

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Bitcoin Ganesha

Ну, а что будет если циска, джунипер и прочие окирпичат все девайсы через которые гоняется траф в рф?
С лопаты dvd будем хавать?

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Demyan Belyakov

Пиратство и разбой ну так то исконно народные промыслы. Издревле … так сказать. Предлагаю разрешить весь диапазон соотв. действий.

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Снежнова Яна

По такой логике до разблокировки всех торрентов осталось пару тройку дней

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Red_Bull_Tears

Теперь мы не пираты, а каперы!

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jianku13

Придержите шуточки. Это освобождение софта от гнёта лицензий, делегализация

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Константин Хиксводел

Ещё надо пармезан под покровом ночи воровать.

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DmitriyB

Что делать с онлайн лицензией? которую нельзя оплатить с русской карты? Есть ответ Минцифр?

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Andrei Mesherjakov

Все вот эти минцифры, минфина и остальные бесполезные мин..., каждый раз отправляют нас в Испанию, посетить тот самый стыд🤦🏻‍♂️)

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NotFop

Пиратки можно будет скачать на госуслугах? 😂

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