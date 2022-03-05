Минцифры предложило отменить наказание за «пиратство» программ из стран, которые поддержали санкции против России Статьи редакции
Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.
Российские власти обсуждают вопрос об отмене уголовной и административной ответственности за пиратство, если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Мера отмечена номером 6.7.2 в документе «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» от 2 марта.
Ответственным за это числится Минэкономразвития России, но источники «Коммерсанта» рассказали, что над документом работали разные ведомства. Также в плане предлагают принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На такие продукты планируют распространить статью 1360 Гражданского кодекса, что позволит правительству использовать изобретение «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента.
Информацию о разработке документ подтвердили в Минцфиры. Они отметил, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.
На фоне вооружённого конфликта в Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, Apple заявила о прекращении продаж в стране, работу прекратил Oracle и Microsoft.
Отличное предложение от госструктуры.
"Спиздить" как национальная идея.
Не спиздить а заимствовать.
Рутрекер как системообразующее предприятие
А чё ж с ним боролись? Легализовать, как стратегически важный ресурс.
Простите, был не точен в формулировке)
Раз ушли из страны,то сфига нам на свои деньги защищать их интересы.
Так а как быть?? Как работать организациям, если эти ребята не продают лицензии?
Все вопросы путину и его ОПГ.
Вопросы как раз к этим организациям, а они уже пусть к Путину и ОПГ обращаются... Путин и ОПГ разрешили не платить этим организациям.
Ваши ставки, когда кинотеатрам разрешат крутить пиратские копии фильмов из стран которые поддержали санкции?
Качественные экранки во всех кинотеатрах страны ;)
Верните гнусавого переводчика!
Душу продам за мстителей с гнусавым переводчиком
Не, ну а чо ?!
Диафильмы.
На фильмы ламп не будет.
Я думаю приколы давно закончились, сейчас это защитныя реакция перед неизбежным.
Владелец небольшого русского торрент-трекера в 2025 году:
Художественный фильм - Сп%здили! 🤣
импортозамещение по-русски
Поздно, не 2001 сейчас, пиратить масштабно сложно, все в облаках
Наши инженеры чуть-чуть изменят магнитное поле земли…;)
Земля плоская 😄
Но поле-то есть
русское поооооле
Пля;(
Докатились. Даже лень объяснять к какой ещё большей жопе это может привести.
Не ленись
1. Нет поддержки от вендора. Многие продукты сами по себе бесплатные, а покупают именно поддержку, которая критична.
2. Безопасность. Скачал кряк и не факт, что завтра у тебя не будет зашифрованы все ПК.
3. Проблема с обновлениями. Во многих случаях они могут быть критичными.
Пиратки можно будет скачать на госуслугах😂
И какой же популярный софт требует поддержки от вендора?! Это исключительно прерогатива узкоспециализированного софта.
Обновления все и так выкладываются, нет никакой проблемы 1С левую обновлять, например. А это исключительно российских реалий софт, для общемировых ещё проще, в разы.
Если компани ушла,подддержка и так под вопросом.Как и безопасность от ангажированой конторы
В смысле отменить? А оно было?
Снизу постучали 🤦🏽♂️
А тут уже занято.
Так Пользователи не виноваты что зарубежная компания их киданула и подвела под статью.Захотят вернуться, осваивайте рынок заново.
Собственно китайский путь
Китайский путь - это когда еще подымают производства во всех отраслях и т.д. и т.п., а у нас всё продали. Скорее всего - Северокорейский путь!
Опять DVD на лотках появятся? 🤔 Или флешки уже?
Как бы смешно не звучало, но теперь все реально! И dvd с лопаты;)
Cybermaslenitsa 2022
Сомали в снегу?
Так, в прошлой ветке спрашивал о законности. Понял, вопрос отпадает!)
Давно пора отменить западное авторское и патентное право!
Дак а кому хуже то делают этим? Разве тем компаниям, которые ушли, захватив с собой лицензии?
Своим же программистам. «Создавать потом как-нибудь научитесь, сейчас дело такое, красть надо»
Ну теперь заживём!
147% заживем!
Не знаю 147%, я знаю алкоголь 120% давно пользовался
Какие то двойные стандарты получаются, мы можем другие проги пиратить, а РФ нельзя? Так ведь не бывает)))
Это у других не бывает, а у нас бывает - российские инновации
Когда понимаешь что клоуны устали притворяться.
Ахахахаах
Импортозамещение!
Поднимите руки, кто ещё остался в России?
Я, конечно, помню корреляции, что спираченные игры лучше продаются, но кто подскажет, как пиратство в данном случае поможет развитию экономики? Типа потратил деняк не какой-то забугорной компании, а на хлеб внутри страны?
Ну, а что будет если циска, джунипер и прочие окирпичат все девайсы через которые гоняется траф в рф?
С лопаты dvd будем хавать?
Пиратство и разбой ну так то исконно народные промыслы. Издревле … так сказать. Предлагаю разрешить весь диапазон соотв. действий.
По такой логике до разблокировки всех торрентов осталось пару тройку дней
Теперь мы не пираты, а каперы!
Придержите шуточки. Это освобождение софта от гнёта лицензий, делегализация
Ещё надо пармезан под покровом ночи воровать.
Что делать с онлайн лицензией? которую нельзя оплатить с русской карты? Есть ответ Минцифр?
Все вот эти минцифры, минфина и остальные бесполезные мин..., каждый раз отправляют нас в Испанию, посетить тот самый стыд🤦🏻♂️)
Пиратки можно будет скачать на госуслугах? 😂
Пользователи уже не могут забронировать отель или гостиницу на территории страны через сервис.
От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.
Собираем новости и события десятого дня: о рынках, банках и реакциях компаний.
Газета Financial Times проанализировала, как изменилось поведение корпораций в связи с операцией в Украине, а также узнала, что об этом думают эксперты.