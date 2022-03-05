Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.

Российские власти обсуждают вопрос об отмене уголовной и административной ответственности за пиратство, если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Мера отмечена номером 6.7.2 в документе «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» от 2 марта.

Ответственным за это числится Минэкономразвития России, но источники «Коммерсанта» рассказали, что над документом работали разные ведомства. Также в плане предлагают принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На такие продукты планируют распространить статью 1360 Гражданского кодекса, что позволит правительству использовать изобретение «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента.

Информацию о разработке документ подтвердили в Минцфиры. Они отметил, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.

В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО. Минцифры

На фоне вооружённого конфликта в Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, Apple заявила о прекращении продаж в стране, работу прекратил Oracle и Microsoft.