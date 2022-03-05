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Власти обсуждают отмену ответственности за использование «пиратского» ПО — «Коммерсантъ» Статьи редакции

Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.

273 273 комментария
15 233 просмотров

Российские власти обсуждают вопрос об отмене уголовной и административной ответственности за пиратство, если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Мера отмечена номером 6.7.3 в документе «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» от 2 марта.

Ответственным за это числится Минэкономразвития России, но источники «Коммерсанта» рассказали, что над документом работали разные ведомства. Также в плане предлагают принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На такие продукты планируют распространить статью 1360 Гражданского кодекса, что позволит правительству использовать изобретение «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента.

Информацию о разработке документа подтвердили в Минцфиры, в плане больше 50 мер. Там отметили, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.

В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО.

Минцифры

На фоне вооружённого конфликта в Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, Apple заявила о прекращении продаж в стране, работу прекратил Oracle и Microsoft.

Обновлено в 12:30. В Минцифры сообщили, что не вносили предложений об освобождении от ответственности за использование нелицензионного ПО и не поддерживают их, но выступают за стимулирование перехода на российские программы. Ведомство планирует обсудить этот вопрос с Минэкономразвития.

#новости

273 273 комментария
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273 комментария
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Ковтун Максим

Отличное предложение от госструктуры.
"Спиздить" как национальная идея.

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200
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ЯжПрограммист

Не спиздить а заимствовать.

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36
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Alexander Veber

Рутрекер как системообразующее предприятие

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159
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Викторович

А чё ж с ним боролись? Легализовать, как стратегически важный ресурс.

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24
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Kuper Bad

Жду, что Михалков скажет)) он же со своим пацанами, за авторское право)))
Как он переобуется)

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12
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Эдуард

он ещё и имел с каждого импортного носителя налог, а теперь пока что поток приостановился

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4
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Kuper Bad

Да, уже лет 20 наверное) с каждой болванки, флешки, да даже на жёсткий диск получали комиссию) потом ссд и другие средства, не знаю возможно они на "облака" получали

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2
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Эдуард

я об этом же. Были даже попытки с каждого смартфона (там же тоже память) поиметь, не знаю как там дальше было

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2
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Dmitry Kiselev

На него кажись тоже санкции наложили

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0
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Дмитрий Павлов

Михалков скажет, что негоже платить за вражеский контент, а за наши фильмы мы содрём патриотично.

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0
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Ed M

С ним не боролись а держали в резерве.

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0
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Полноценный огонь

Да можно будет через Госуслуги скачивать)

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1
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Анатолий Кобец

Так они его теперь в список важных ресурсов должны будут занести.

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0
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MrMike3112 .

Доступ даже при нулевом балансе?

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2
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Nikolay Pomeschenko

разблокируют наконец?))

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0
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Alexander Veber

Национализируют

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0
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VA

Не "заимствовать", а "цап-царап" (с) СамиЗнаетеКто

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5
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Елизавета Дроздова

Знаю конечно, это мой кот Мурзик.

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0
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Alex Gurulli

Не заимствовать, а импортозаместить

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3
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Ковтун Максим

Простите, был не точен в формулировке)

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0
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Эдуард Суровый

Реквизировать

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0
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Александр _

Я хочу напомнить, что именно такая национальная идея подняла Китай.
Они вообще всё украли. Электронику, автопром - и ничё, поднялись.

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33
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Ковтун Максим

Ну если вы готовы пройти путь Китая с начала 20 века..
Кстати, напомните, там за коррупцию какое наказание?

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20
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Александр _

Истории книжку подарить? Какое ещё начало ХХ века?
В начале ХХ века были совсем иные реалии. Тогда вся цивилизация была в Европе, и Российская Империя, кстати говоря, именно в самом начале была топчиком.
Китай и та же Япония в начале ХХ века - это, по сути, деревни были глухие. И США далеко не топом.

там за коррупцию какое наказание?
 хорошее, правильное. секир-башка.

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9
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Ковтун Максим

Да, все так. и в 60х и в 70х Китай был на задворках. Потом из за глобальной нищеты и дешёвой рабочей силы там начали появляться производства.
Сейчас Китай глобальная фабрика для мировой торговли. Но это заняло годы и десятилетия и им есть с кем торговать.
А мы после того как вернёмся в нищету и готовность работать за борщ с кем торговать планируем?
И главное, на чем все это производить?
Один Китай в мире уже есть.

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11
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Александр _

Я думаю, с кем торговали, с тем и будем торговать. Сейчас хайп немного уляжется и всё вернётся на круги своя. Но реалии немного поменяются, и риторика будет иной.

Вообще, я не очень люблю сотрясать воздух. Я не знаю, как будет. И вы не знаете. Поэтому спорить-то не о чем.

Цены на газ в Европе, например, прямо сейчас бьют исторические максимумы. Поставщика газа иного не предвидится. Если откуда-то ещё тянуть, завозить, исторические максимумы пробьют потолок. А в европах ни разу не тепло.

Мировая экономика - сложная штука, все друг на друга завязаны.

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1
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Alexei Ageyev

Тебе бы кто книжку по истории подарил, чудо ты в перьях. Российская империя в начале 20-века была таким топчиком, что, затеяв маленькую победоносную войну с "глухой деревней" Японией, обосралась по всем фронтам, потеряла часть земель, а топчиковый инициатор войнушки вскоре закончил свой путь в подвале под Ебургом.

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9
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Александр _

Не надо натягивать сову на глобус.
Потому что проблемы в той войнушке явились следствием внутренних проблем.
Да и вообще, всё относительно. Кто в мире тогда был круче Российской Империи? Отдельно? Вот и полез тот мировой полицейский в Японию и обосрался на логистике.

А потом, пошло-поехало, в итоге имеем 1917 и то, что имеем.

И, следует понимать, что всё случилось при Николашке, хреновый лидер-то был, да.

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0
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Nikolay Pomeschenko

да уж, в начале 20 века экономика России была круче, чем сейчас. Множество предприятий, сильный частный капитал, биржи...
но... аграрное перенаселение (
https://youtu.be/xnSYIcT2Rtk

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1
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Алексей Скалий

Ну Япония деревней уже не была. Революция Мейдзи там шла более 40 лет. Цусима это доказала.

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0
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Vadym Babaiev

А денег и технологий в Китай Вануату налили?

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0
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Nikolay Pomeschenko

при социализме коррупция тотальная, поэтому и смертная казнь.

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0
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Ковтун Максим

ага.
А теперь перекладываем это на наши реалии.

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0
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Victor Korsun

Какое нах начало века!!

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0
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Stas Vasilevskii

Экономику Китая подняли огромные иностранные инвестиции и открытие огромного количества высокотехнологического производства.

У Китая была много очень дешевой силы, которая сильно сокращала издержки для транснационального бизнеса и крупного производства.

У Китая не было эмбарго на технологии и не было эмбарго не инвестиции. Более того до недавних пор для любого инвестора были создан идеальные условия. Как думаете в России такие-же сейчас ? )))

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9
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Qwerty54321

А я думал дешёвая рабочая сила, инвестиции и отсутствие авантюрных проектов после каждой зимней олимпиады. А их собственные производства уже после развития Китая появились.

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2
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Денис Демидов

Крали они только в самом начале, пока сами создавать не умели, сейчас там за пиратство наказывают жестко, так как пираты уже своему производителю мешают, да и доступ на западные рынки с пиратством не получить.

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1
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Елизавета Дроздова

Круто, вот только Китай не был в таком положении, как РФ

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0
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John Doe

Китай в первую очередь подняло взаимодействие со всем миром. Все остальное лишь чуть ускорило этот процесс.

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0
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Александр Медведь

Так а как быть?? Как работать организациям, если эти ребята не продают лицензии?

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–1
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user_90123129312

Все вопросы путину и его ОПГ.

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16
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Александр Медведь

Вопросы как раз к этим организациям, а они уже пусть к Путину и ОПГ обращаются... Путин и ОПГ разрешили не платить этим организациям.

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–7
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user_90123129312

А народ допустил путина и ОПГ к власти. Вопросы компаний с путиным и ко будут решаться уже после в виде исков, репараций и прочих.

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0
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Александр Медведь

Политику оставьте политикам, а бизнес должен заниматься другим. А вот, почему Байден заставляет так поступать частный бизнес в США это не вызывает у вас возмущение??? Говорили, что на Западе частный бизнес свободен, а оно вон как получается.

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4
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John Doe

Большинство компаний приняли такое решение самостоятельно. Санкции только ставят запрет на гос сектор.
Но никто сейчас не хочет сделать такую же ошибку как с Гитлером. Поэтому сразу разрывают все связи с 4м рейхом.

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2
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Илья Киселев

А то что Путин отправляет молодых пацанов убивать мирное население и гореть заживо в бтр и танках - не вызывает к вас возмущение?
И нет, Байден не заставляет. Просто Россия стала изгоем , как страна которая пришла убивать жителей соседней страны по национальному признаку.
И нынче стало настолько модным отказываться от сотрудничества с Россией, что отказавшиеся большие бизнесы - свои же не поймут.
Мне как только остатки войск выведут, и заплатят репарации (за счет и без того обнищавших россиян) - санкции начнут убирать.

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1
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Ковтун Максим

Вы серьёзно этот вопрос задали?
А как быть если вам не "даёт" красивая девушка? А как быть если вам не хватает денег на бентли? А как быть если у соседа дом красивее и комнат много, но он вас не пускает пожить?

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10
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Александр Медведь

То есть, к примеру, всем проектным компаниям России закрываться, так как наши американские партнёры не продают лицензии? Вы совершенно не правильные аналогии провели. Здесь вопрос выживания, а не дом красивее у соседа.

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1
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Ковтун Максим

Вы оправдываете алкоголика, укравшего у вашей жены кошелёк, что б выпить и не умереть от похмелья

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20
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Victor Korsun

С беспредельщиками так и надо разговаривать!

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–3
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Ковтун Максим

Лозунг отличный, осталось определиться кто есть кто.

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16
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Эксперт во всем

Это по нисходящей. Дальше и другое воровство легализуют. Есть же нечего будет, значит можно будет обнести магазин. Вопрос выживания

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5
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Александр Медведь

То есть выход, всем закрыться?

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0
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Эксперт во всем

Идти правительству на переговоры. И работать в тех условиях которые есть. Сейчас пока ничего не отключили с точки зрения работы (даже все циски работают и лицензии активированные ранее), работать на существующих мощностях и искать диалог с миром. Пытаться себя закопать ещё глубже это билет в один конец.

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8
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Odin Dodin

Раз ушли из страны,то сфига нам на свои деньги защищать их интересы.

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4
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Ware Wow

Слушай, ну у нас же спиздили. Начиная от государств, заканчивая физ лицами.

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3
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Ковтун Максим

Нам правообладатель не продаёт лицензию. Нет ни слова об отключении того, за что заплатили.

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1
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Ware Wow

Ну тут согласен конечно, немного пахнет коллективной ответственностью.

С другой стороны если компания на рынке не присутствует, то она и не теряет деньги.

Но есть другой момент, пиратство ударит по собственным разработчиками и импортозамещению.

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0
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Ковтун Максим

Да по всем этот пиздец ударит.
Уже начал.
Мы ещё пытаемся спокойно рассуждать, потому что особо ничего не случилось лично для нас.
А люди уже теряют работу, доход.

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5
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Эдуард

да, даже тем кто по удалёнке с Россией в рублях работал, ударило, курс с 5.5 до 3.7 тенге упал, т.е. на треть доход упал

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1
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Сильвестр Иванов

Это про золотовалютные резервы РФ коммент? или ЗВР это другое, не спиздить, а экспроприировать?
Так-то это игра, в которую играют вдвоем: все международные законы обнуляются, начинает работать право сильного.

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2
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Эдуард

да, сейчас прям показательно чего стоит их демократия и другие красивые слова, лицемеры такие же

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3
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okman

Конкретно ты можешь платить. У нас свобода.

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3
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Andrey Belov

В каком смысле спиздить! Не расшатывайте скрепы! Это импортозамещение такое своеобразное. Вы не понимаете.

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1
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Oleg Petrow

Спиздить и отпиздить - две идеи. Дураки и дороги кончились

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1
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Евгений Торанов

На войне все средства хороши

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0
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Эдуард

ну это же в ответ на их "спиздили"

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0
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Ковтун Максим

Это официальная позиция, видимо.

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0
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Игорь Протасов

Как сказал классик, надо брать музыку у народа, и только обрабатывать её. Так я и делаю. Поэтому, когда сегодня берёшь у композитора — это, собственно говоря, берёшь у народа, берёшь у народа — берёшь у себя, и главное, чтобы музыка была твоя, и кто говорит „плагиат“, я говорю „традиция“.

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0
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Степан Фадеев

В итоге оказался очередной вброс.

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0
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Oleg Oleg

Так учителя хорошие..которве спиздили 300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ. Я думаю на такие деньги можно обеспечить каждого жителя российской федерации от младенцев до стариков всем набором нужных программ и ещё останется денег

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0
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Алексей Скалий

Бренд - С314Zди ПО.

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0
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Alexander Veber

Ваши ставки, когда кинотеатрам разрешат крутить пиратские копии фильмов из стран которые поддержали санкции?

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79
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Bitcoin Ganesha

Качественные экранки во всех кинотеатрах страны ;)
Верните гнусавого переводчика!

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40
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Alexander Veber

Душу продам за мстителей с гнусавым переводчиком

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26
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Andrey Atmashkin

Часто это был Андрей Гаврилов, один из ведущих Серебряного дождя. Чот мне кажется, он в такое не впишется сейчас.

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0
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Ковтун Максим

И Володарский ))) на Дожде да, работал.

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0
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Антон Большаков

Мстители в переводе Гоблина - скоро во всех торрентах страны ))

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0
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pseudo genius

О да, Володарский топ.
https://www.youtube.com/watch?v=6fOxqKa9iCo

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4
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Nikolay Pomeschenko

Володарский, Гаврилов, Живов ❤

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2
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Alexander Bobylev

У нас куча пиратских студий, которые озвучивают сериалы. Не так качественно, как дубляж, но смотреть можно.

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0
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Михаил Михалыч

Володарского не тронь, это святое

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0
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Ковтун Максим

Диафильмы.
На фильмы ламп не будет.

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6
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Sergio Molotkoni

ору

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1
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Silverjohn

Китайский брат посветит

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0
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user_90123129312

Маловероятно. Есть куча русского шлак-кино, которая займётся импортозамещением и повесточка правильная проталкивается.

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2
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Pavel Pavel

Интересно на какое оборудование это шлак планируют снимать?

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1
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user_90123129312

Так шлак уже наснимали, теперь просто крутить нужно. За неимением лучшего, часть населения и это схавает.

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1
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Pavel Pavel

Крутить то на чем?

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0
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user_90123129312

Ну проекторы хотя бы РФ может выпустить, наверное, про 3D речь не идёт :-)

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0
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Pavel Pavel

Если бы могла, давно бы выпустила)
А ткань для экрана, а звук?
Ну т.е. это все конечно будет, на уровне 80-ых годов.

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0
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user_90123129312

Могу представить определённый уровень ура-патриотизма, услышав о 80-ых и совок :-)

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0
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Alex Lowen

На диафильмы можно перейти.

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0
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Valeryi

Не займется. Лампы кончатся

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0
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Jerricho

Не, ну а чо ?!

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1
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Сильвестр Иванов

Тоже не понимаю, что такого, почему не поддержать кинотеатры в трудное время.

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0
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Алексей Терно

Сидишь такой в кинотеатре и видишь на экране, как проходит тень...

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0
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Pavel Ivanov

Noob Saibot Edition

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0
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Qwerty54321

Зачем если у нас есть своё патриотическое кино

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0
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Денис Демидов

Пизда отечественному производителю тогда

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0
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Андрей Маркович

В прокате Аватар-2 в низком качестве, в озвучке Володарского.

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0
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Футбольный Артем

Все наши приколы в соседних ветках оказались не приколами:)

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49
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ЯжПрограммист

Я думаю приколы давно закончились, сейчас это защитныя реакция перед неизбежным.

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13
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Sergei Timofeyev

А знаешь почему? Они нас читают!

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6
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Alexey

А ещё минусили за них(, а теперь переобулись

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2
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М i кола

Потому что власти читают наши коменты. Не первый раз замечаю это. Если хочешь что-то продвинуть, то напиши в комментах на VC, клерке.

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2
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John Doe

Вот поэтому VC и не закрывают, хотя большинство тут по новым законом можно закрыть лет на 15 😏

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0
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Pavel Ivanov

Владелец небольшого русского торрент-трекера в 2025 году:

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47
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Arthur Ilin

В текущих реалиях, здесь должны быть 4 упаковки соли и 15 пачек риса 🤙🏻

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6
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Сильвестр Иванов

Трекер будет добавлен на госуслуги!

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1
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Достаточный шар

Комментарий удален по просьбе пользователя

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22
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Chr Chr

Не ленись

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2
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Достаточный шар

Комментарий удален по просьбе пользователя

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28
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NotFop

Пиратки можно будет скачать на госуслугах😂

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3
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user_90123129312

Бэкдор от тов. Майора в подарок?

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2
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Эдуард

максимум десять лет как более менее стали покупать игры и немного программы, и вдруг нельзя на пиратках работать? Вы может не в России жили до последние тридцать лет? До сих пор люди на старых пиратках различных программ работают без обновлений и ничего, что кардинально нового в фотошопе, 3д максе, автокаде и т.п. за три года появилось, что мешает предприятиям работать без обновлений?

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3
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Александр _

И какой же популярный софт требует поддержки от вендора?! Это исключительно прерогатива узкоспециализированного софта.

Обновления все и так выкладываются, нет никакой проблемы 1С левую обновлять, например. А это исключительно российских реалий софт, для общемировых ещё проще, в разы.

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–3
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Достаточный шар

Комментарий удален по просьбе пользователя

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7
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Alexander Ivanov

И какой же популярный софт требует поддержки от вендора?!
 Да почти любой корпоративный софт.

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2
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Сам Такой

Они создадут свой НИИ по производству кряков и включат их в ГОСТ.

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2
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Victor Korsun

Это на пока, пока беспределить не закончат.

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2
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Владислав Егоров

А еще наши продукты которые в данных условиях могли бы что то там импортозаместить просто поделятся на ноль потому что ебать платить то не надо теперь

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2
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Odin Dodin

Если компани ушла,подддержка и так под вопросом.Как и безопасность от ангажированой конторы

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0
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Sergei Timofeyev

А ещё потом далекоидущие юридические последствия. Если это не вернут обратно, как было, то мало кто с нами захочет работать.

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0
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Эдуард

как вернутся так и вернут закон о пиратстве, а пока это нормальный выход из ситуации, но надо и своё ПО подымать, хотя бы для предприятий, не поддерживать всякие игры и приложения для смартфонов, а именно то что нужно предприятиям

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1
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Антон Лялька
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–2
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Дмитрий Павлов

Сюр какой-то. Лизинговые самолёты собрались национализировать, не лицензионный софт узаконить. Пиратство как национальная идея. Осталось суда с контейнерами Maersk захватывать.

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19
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Andrew Shmig
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8
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okman

Вообще то наши резервы не бесплатно были получены, а за нефть. Они их спиздили.

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4
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Masha Kovalyova

Нет, всего лишь заморозили в качестве обеспечительной меры - закончите стрелять, посчитают ущерб, вычтут и вернут вам "ваши" резервы, если что останется.

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1
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Michael Smith

Ну раз резервы не своровали, то за самолеты и ПО получат из тех резервов.

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0
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Masha Kovalyova

Получат, получат, на всё, конечно, не хватит - там ещё акционеры Юкоса давно в очереди на 50 миллиардов стоят. Но ничего, потом по программе "нефть в обмен на продовольствие" процентик будут вычитать пока со всеми не расплатятся.

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1
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Michael Smith

на всё, конечно, не хватит
 почему не хватит, там 300-400 млрд, если половину резервов заблочили

и внешний долг России ~400 млрд, мы можем взаимозачесть заблокированное и долги, и не платить по ним, скорее-всего так и сделают

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0
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Michael Smith

Пиратство как национальная идея.
 Каперские лицензии не сегодня придумали)

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2
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Dimm Debrov

Вангуешь.

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0
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Roman Kovbasyuk

Поздно, не 2001 сейчас, пиратить масштабно сложно, все в облаках

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12
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Bitcoin Ganesha

Наши инженеры чуть-чуть изменят магнитное поле земли…;)

Ответить
19
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Alex Shevchenko

Земля плоская 😄

Ответить
13
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Alexander

Но поле-то есть

Ответить
4
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Mark Rapida Gromov

русское поооооле

Ответить
11
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jianku13

Экспериментов

https://youtu.be/KPCkfVpzsC4

Ответить
3
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Pet O

Каждая строчка — пророчество :/

Ответить
0
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Bitcoin Ganesha

Пля;(

Ответить
0
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Александр _

Что "всё" в облаках?
Например, я как был противником облаков, так им и остаюсь. Критичная инфраструктура должна пыхтеть в соседнем кабинете, а не где-то там

Ответить
10
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Распространенный дым
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19
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Антон Большаков

Это сейчас смотрится кринжово, но может скоро стать правдой :)

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3
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Vangelis

импортозамещение по-русски

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15
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Alex Shevchenko

Художественный фильм - Сп%здили! 🤣

Ответить
13
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Дмитрий

П**дец, великая держава, какой позор….

Ответить
7
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Nikolay Pomeschenko

так Держава от слова держать (

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2
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Михаил Похеров

Собственно китайский путь

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Михаил Костриков

Китайский путь - это когда еще подымают производства во всех отраслях и т.д. и т.п., а у нас всё продали. Скорее всего - Северокорейский путь!

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Nikolay Pomeschenko

китайский путь - экспорт дешёвой раб силы. и только.
в ГУЛАГе тоже поднимали, понравилось?

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Владислав Егоров

Дешевая рабсила это тоже средство. Китайский путь - брать к себе на производство вообще все что можно взять и делать этому всему чему можно жесткий реверс-инжениринг

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Nikolay Pomeschenko

этот путь в прошлом году привёл в тупик. роботизация победит рабский труд

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Владислав Егоров

Может победит а может и не победит

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Михаил Гельм

Кому продали-то? )

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Bitcoin Ganesha

Ну, а что будет если циска, джунипер и прочие окирпичат все девайсы через которые гоняется траф в рф?
С лопаты dvd будем хавать?

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Эксперт во всем

Они не знают что такое juniper & Cisco. Они думают что у них сети работают сами по себе. И магистральная коммутация это просто шкаф для них

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Alek

Снизу постучали 🤦🏽‍♂️

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Вадим Д.

А тут уже занято.

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Сергей Ребров

Сомали в снегу?

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Эксперт во всем

А нас уже давно называют белой Африкой. Теперь уже все однозначно сходится

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Odin Dodin

Так Пользователи не виноваты что зарубежная компания их киданула и подвела под статью.Захотят вернуться, осваивайте рынок заново.

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–3
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Алексей Карпов

надо тогда уж до кучи Литрес обязать бесплатно раздавать литературу авторов из соответствующих стран - художественную, научную, обучающую - там много для чего нет отечественных аналогов - да и как то не патриотичненько со стороны литреса получается - в такие времена делают бизнес продавая нам недружественную литературу и кстати - они теперь авторские и прочее будут перечислять за бугор или втихую себе будут оставлять?

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Артур Тимо

Это не санкции!!!
Весь мир встал что бы помочь вам поднять вашу экономику и что бы у вас было своё импортозамещения ))))

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ЯжПрограммист

В смысле отменить? А оно было?

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Nikolay Pomeschenko

конечно. штрафы миллионые выписывали

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Red_Bull_Tears

Теперь мы не пираты, а каперы!

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4
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Максим

Каперы на службе его величества...

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Эксперт во всем

Далее можно попробовать легализовать и убийства и обычную кражу. Если очень хочется кушать, то можно будет наверное и соседа завалить.

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Pavel Pavel

Так и будет, "....в условиях военного положения нарядам ппс разрешается стрелять без предупреждения в случае если им показалось, что гражданин представляет угрозу."

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3
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DmitriyB

Что делать с онлайн лицензией? которую нельзя оплатить с русской карты? Есть ответ Минцифр?

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М i кола

Они просто не хотят брать деньги:))

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Константин Хиксводел

Ещё надо пармезан под покровом ночи воровать.

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4
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Andrei Mesherjakov

Все вот эти минцифры, минфина и остальные бесполезные мин..., каждый раз отправляют нас в Испанию, посетить тот самый стыд🤦🏻‍♂️)

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Анна Дианова

Давно пора отменить западное авторское и патентное право!

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–2
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tabularasa