Власти обсуждают отмену ответственности за использование «пиратского» ПО — «Коммерсантъ» Статьи редакции
Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.
Российские власти обсуждают вопрос об отмене уголовной и административной ответственности за пиратство, если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Мера отмечена номером 6.7.3 в документе «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» от 2 марта.
Ответственным за это числится Минэкономразвития России, но источники «Коммерсанта» рассказали, что над документом работали разные ведомства. Также в плане предлагают принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На такие продукты планируют распространить статью 1360 Гражданского кодекса, что позволит правительству использовать изобретение «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента.
Информацию о разработке документа подтвердили в Минцфиры, в плане больше 50 мер. Там отметили, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.
На фоне вооружённого конфликта в Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, Apple заявила о прекращении продаж в стране, работу прекратил Oracle и Microsoft.
Отличное предложение от госструктуры.
"Спиздить" как национальная идея.
Не спиздить а заимствовать.
Рутрекер как системообразующее предприятие
А чё ж с ним боролись? Легализовать, как стратегически важный ресурс.
Жду, что Михалков скажет)) он же со своим пацанами, за авторское право)))
Как он переобуется)
он ещё и имел с каждого импортного носителя налог, а теперь пока что поток приостановился
Да, уже лет 20 наверное) с каждой болванки, флешки, да даже на жёсткий диск получали комиссию) потом ссд и другие средства, не знаю возможно они на "облака" получали
я об этом же. Были даже попытки с каждого смартфона (там же тоже память) поиметь, не знаю как там дальше было
На него кажись тоже санкции наложили
Михалков скажет, что негоже платить за вражеский контент, а за наши фильмы мы содрём патриотично.
С ним не боролись а держали в резерве.
Так они его теперь в список важных ресурсов должны будут занести.
Доступ даже при нулевом балансе?
разблокируют наконец?))
Национализируют
Не "заимствовать", а "цап-царап" (с) СамиЗнаетеКто
Знаю конечно, это мой кот Мурзик.
Не заимствовать, а импортозаместить
Простите, был не точен в формулировке)
Реквизировать
Я хочу напомнить, что именно такая национальная идея подняла Китай.
Они вообще всё украли. Электронику, автопром - и ничё, поднялись.
Ну если вы готовы пройти путь Китая с начала 20 века..
Кстати, напомните, там за коррупцию какое наказание?
Истории книжку подарить? Какое ещё начало ХХ века?
В начале ХХ века были совсем иные реалии. Тогда вся цивилизация была в Европе, и Российская Империя, кстати говоря, именно в самом начале была топчиком.
Китай и та же Япония в начале ХХ века - это, по сути, деревни были глухие. И США далеко не топом.
там за коррупцию какое наказание?
хорошее, правильное. секир-башка.
Да, все так. и в 60х и в 70х Китай был на задворках. Потом из за глобальной нищеты и дешёвой рабочей силы там начали появляться производства.
Сейчас Китай глобальная фабрика для мировой торговли. Но это заняло годы и десятилетия и им есть с кем торговать.
А мы после того как вернёмся в нищету и готовность работать за борщ с кем торговать планируем?
И главное, на чем все это производить?
Один Китай в мире уже есть.
Я думаю, с кем торговали, с тем и будем торговать. Сейчас хайп немного уляжется и всё вернётся на круги своя. Но реалии немного поменяются, и риторика будет иной.
Вообще, я не очень люблю сотрясать воздух. Я не знаю, как будет. И вы не знаете. Поэтому спорить-то не о чем.
Цены на газ в Европе, например, прямо сейчас бьют исторические максимумы. Поставщика газа иного не предвидится. Если откуда-то ещё тянуть, завозить, исторические максимумы пробьют потолок. А в европах ни разу не тепло.
Мировая экономика - сложная штука, все друг на друга завязаны.
Тебе бы кто книжку по истории подарил, чудо ты в перьях. Российская империя в начале 20-века была таким топчиком, что, затеяв маленькую победоносную войну с "глухой деревней" Японией, обосралась по всем фронтам, потеряла часть земель, а топчиковый инициатор войнушки вскоре закончил свой путь в подвале под Ебургом.
Не надо натягивать сову на глобус.
Потому что проблемы в той войнушке явились следствием внутренних проблем.
Да и вообще, всё относительно. Кто в мире тогда был круче Российской Империи? Отдельно? Вот и полез тот мировой полицейский в Японию и обосрался на логистике.
А потом, пошло-поехало, в итоге имеем 1917 и то, что имеем.
И, следует понимать, что всё случилось при Николашке, хреновый лидер-то был, да.
да уж, в начале 20 века экономика России была круче, чем сейчас. Множество предприятий, сильный частный капитал, биржи...
но... аграрное перенаселение (
https://youtu.be/xnSYIcT2Rtk
Ну Япония деревней уже не была. Революция Мейдзи там шла более 40 лет. Цусима это доказала.
А денег и технологий в Китай Вануату налили?
при социализме коррупция тотальная, поэтому и смертная казнь.
ага.
А теперь перекладываем это на наши реалии.
Какое нах начало века!!
Экономику Китая подняли огромные иностранные инвестиции и открытие огромного количества высокотехнологического производства.
У Китая была много очень дешевой силы, которая сильно сокращала издержки для транснационального бизнеса и крупного производства.
У Китая не было эмбарго на технологии и не было эмбарго не инвестиции. Более того до недавних пор для любого инвестора были создан идеальные условия. Как думаете в России такие-же сейчас ? )))
А я думал дешёвая рабочая сила, инвестиции и отсутствие авантюрных проектов после каждой зимней олимпиады. А их собственные производства уже после развития Китая появились.
Крали они только в самом начале, пока сами создавать не умели, сейчас там за пиратство наказывают жестко, так как пираты уже своему производителю мешают, да и доступ на западные рынки с пиратством не получить.
Круто, вот только Китай не был в таком положении, как РФ
Китай в первую очередь подняло взаимодействие со всем миром. Все остальное лишь чуть ускорило этот процесс.
Так а как быть?? Как работать организациям, если эти ребята не продают лицензии?
Все вопросы путину и его ОПГ.
Вопросы как раз к этим организациям, а они уже пусть к Путину и ОПГ обращаются... Путин и ОПГ разрешили не платить этим организациям.
А народ допустил путина и ОПГ к власти. Вопросы компаний с путиным и ко будут решаться уже после в виде исков, репараций и прочих.
Политику оставьте политикам, а бизнес должен заниматься другим. А вот, почему Байден заставляет так поступать частный бизнес в США это не вызывает у вас возмущение??? Говорили, что на Западе частный бизнес свободен, а оно вон как получается.
Большинство компаний приняли такое решение самостоятельно. Санкции только ставят запрет на гос сектор.
Но никто сейчас не хочет сделать такую же ошибку как с Гитлером. Поэтому сразу разрывают все связи с 4м рейхом.
А то что Путин отправляет молодых пацанов убивать мирное население и гореть заживо в бтр и танках - не вызывает к вас возмущение?
И нет, Байден не заставляет. Просто Россия стала изгоем , как страна которая пришла убивать жителей соседней страны по национальному признаку.
И нынче стало настолько модным отказываться от сотрудничества с Россией, что отказавшиеся большие бизнесы - свои же не поймут.
Мне как только остатки войск выведут, и заплатят репарации (за счет и без того обнищавших россиян) - санкции начнут убирать.
Вы серьёзно этот вопрос задали?
А как быть если вам не "даёт" красивая девушка? А как быть если вам не хватает денег на бентли? А как быть если у соседа дом красивее и комнат много, но он вас не пускает пожить?
То есть, к примеру, всем проектным компаниям России закрываться, так как наши американские партнёры не продают лицензии? Вы совершенно не правильные аналогии провели. Здесь вопрос выживания, а не дом красивее у соседа.
Вы оправдываете алкоголика, укравшего у вашей жены кошелёк, что б выпить и не умереть от похмелья
С беспредельщиками так и надо разговаривать!
Лозунг отличный, осталось определиться кто есть кто.
Это по нисходящей. Дальше и другое воровство легализуют. Есть же нечего будет, значит можно будет обнести магазин. Вопрос выживания
То есть выход, всем закрыться?
Идти правительству на переговоры. И работать в тех условиях которые есть. Сейчас пока ничего не отключили с точки зрения работы (даже все циски работают и лицензии активированные ранее), работать на существующих мощностях и искать диалог с миром. Пытаться себя закопать ещё глубже это билет в один конец.
Раз ушли из страны,то сфига нам на свои деньги защищать их интересы.
Слушай, ну у нас же спиздили. Начиная от государств, заканчивая физ лицами.
Нам правообладатель не продаёт лицензию. Нет ни слова об отключении того, за что заплатили.
Ну тут согласен конечно, немного пахнет коллективной ответственностью.
С другой стороны если компания на рынке не присутствует, то она и не теряет деньги.
Но есть другой момент, пиратство ударит по собственным разработчиками и импортозамещению.
Да по всем этот пиздец ударит.
Уже начал.
Мы ещё пытаемся спокойно рассуждать, потому что особо ничего не случилось лично для нас.
А люди уже теряют работу, доход.
да, даже тем кто по удалёнке с Россией в рублях работал, ударило, курс с 5.5 до 3.7 тенге упал, т.е. на треть доход упал
Это про золотовалютные резервы РФ коммент? или ЗВР это другое, не спиздить, а экспроприировать?
Так-то это игра, в которую играют вдвоем: все международные законы обнуляются, начинает работать право сильного.
да, сейчас прям показательно чего стоит их демократия и другие красивые слова, лицемеры такие же
Конкретно ты можешь платить. У нас свобода.
В каком смысле спиздить! Не расшатывайте скрепы! Это импортозамещение такое своеобразное. Вы не понимаете.
Спиздить и отпиздить - две идеи. Дураки и дороги кончились
На войне все средства хороши
ну это же в ответ на их "спиздили"
Это официальная позиция, видимо.
Как сказал классик, надо брать музыку у народа, и только обрабатывать её. Так я и делаю. Поэтому, когда сегодня берёшь у композитора — это, собственно говоря, берёшь у народа, берёшь у народа — берёшь у себя, и главное, чтобы музыка была твоя, и кто говорит „плагиат“, я говорю „традиция“.
В итоге оказался очередной вброс.
Так учителя хорошие..которве спиздили 300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ. Я думаю на такие деньги можно обеспечить каждого жителя российской федерации от младенцев до стариков всем набором нужных программ и ещё останется денег
Бренд - С314Zди ПО.
Ваши ставки, когда кинотеатрам разрешат крутить пиратские копии фильмов из стран которые поддержали санкции?
Качественные экранки во всех кинотеатрах страны ;)
Верните гнусавого переводчика!
Душу продам за мстителей с гнусавым переводчиком
Часто это был Андрей Гаврилов, один из ведущих Серебряного дождя. Чот мне кажется, он в такое не впишется сейчас.
И Володарский ))) на Дожде да, работал.
Мстители в переводе Гоблина - скоро во всех торрентах страны ))
О да, Володарский топ.
https://www.youtube.com/watch?v=6fOxqKa9iCo
Володарский, Гаврилов, Живов ❤
У нас куча пиратских студий, которые озвучивают сериалы. Не так качественно, как дубляж, но смотреть можно.
Володарского не тронь, это святое
Диафильмы.
На фильмы ламп не будет.
ору
Китайский брат посветит
Маловероятно. Есть куча русского шлак-кино, которая займётся импортозамещением и повесточка правильная проталкивается.
Интересно на какое оборудование это шлак планируют снимать?
Так шлак уже наснимали, теперь просто крутить нужно. За неимением лучшего, часть населения и это схавает.
Крутить то на чем?
Ну проекторы хотя бы РФ может выпустить, наверное, про 3D речь не идёт :-)
Если бы могла, давно бы выпустила)
А ткань для экрана, а звук?
Ну т.е. это все конечно будет, на уровне 80-ых годов.
Могу представить определённый уровень ура-патриотизма, услышав о 80-ых и совок :-)
На диафильмы можно перейти.
Не займется. Лампы кончатся
Не, ну а чо ?!
Тоже не понимаю, что такого, почему не поддержать кинотеатры в трудное время.
Сидишь такой в кинотеатре и видишь на экране, как проходит тень...
Noob Saibot Edition
Зачем если у нас есть своё патриотическое кино
Пизда отечественному производителю тогда
В прокате Аватар-2 в низком качестве, в озвучке Володарского.
Я думаю приколы давно закончились, сейчас это защитныя реакция перед неизбежным.
А знаешь почему? Они нас читают!
А ещё минусили за них(, а теперь переобулись
Потому что власти читают наши коменты. Не первый раз замечаю это. Если хочешь что-то продвинуть, то напиши в комментах на VC, клерке.
Вот поэтому VC и не закрывают, хотя большинство тут по новым законом можно закрыть лет на 15 😏
Владелец небольшого русского торрент-трекера в 2025 году:
В текущих реалиях, здесь должны быть 4 упаковки соли и 15 пачек риса 🤙🏻
Трекер будет добавлен на госуслуги!
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Не ленись
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Пиратки можно будет скачать на госуслугах😂
Бэкдор от тов. Майора в подарок?
максимум десять лет как более менее стали покупать игры и немного программы, и вдруг нельзя на пиратках работать? Вы может не в России жили до последние тридцать лет? До сих пор люди на старых пиратках различных программ работают без обновлений и ничего, что кардинально нового в фотошопе, 3д максе, автокаде и т.п. за три года появилось, что мешает предприятиям работать без обновлений?
И какой же популярный софт требует поддержки от вендора?! Это исключительно прерогатива узкоспециализированного софта.
Обновления все и так выкладываются, нет никакой проблемы 1С левую обновлять, например. А это исключительно российских реалий софт, для общемировых ещё проще, в разы.
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И какой же популярный софт требует поддержки от вендора?!
Да почти любой корпоративный софт.
Они создадут свой НИИ по производству кряков и включат их в ГОСТ.
Это на пока, пока беспределить не закончат.
А еще наши продукты которые в данных условиях могли бы что то там импортозаместить просто поделятся на ноль потому что ебать платить то не надо теперь
Если компани ушла,подддержка и так под вопросом.Как и безопасность от ангажированой конторы
А ещё потом далекоидущие юридические последствия. Если это не вернут обратно, как было, то мало кто с нами захочет работать.
как вернутся так и вернут закон о пиратстве, а пока это нормальный выход из ситуации, но надо и своё ПО подымать, хотя бы для предприятий, не поддерживать всякие игры и приложения для смартфонов, а именно то что нужно предприятиям
Сюр какой-то. Лизинговые самолёты собрались национализировать, не лицензионный софт узаконить. Пиратство как национальная идея. Осталось суда с контейнерами Maersk захватывать.
Вообще то наши резервы не бесплатно были получены, а за нефть. Они их спиздили.
Нет, всего лишь заморозили в качестве обеспечительной меры - закончите стрелять, посчитают ущерб, вычтут и вернут вам "ваши" резервы, если что останется.
Ну раз резервы не своровали, то за самолеты и ПО получат из тех резервов.
Получат, получат, на всё, конечно, не хватит - там ещё акционеры Юкоса давно в очереди на 50 миллиардов стоят. Но ничего, потом по программе "нефть в обмен на продовольствие" процентик будут вычитать пока со всеми не расплатятся.
на всё, конечно, не хватит
почему не хватит, там 300-400 млрд, если половину резервов заблочили
и внешний долг России ~400 млрд, мы можем взаимозачесть заблокированное и долги, и не платить по ним, скорее-всего так и сделают
Пиратство как национальная идея.
Каперские лицензии не сегодня придумали)
Вангуешь.
Поздно, не 2001 сейчас, пиратить масштабно сложно, все в облаках
Наши инженеры чуть-чуть изменят магнитное поле земли…;)
Земля плоская 😄
Но поле-то есть
русское поооооле
Экспериментов
Каждая строчка — пророчество :/
Пля;(
Что "всё" в облаках?
Например, я как был противником облаков, так им и остаюсь. Критичная инфраструктура должна пыхтеть в соседнем кабинете, а не где-то там
Это сейчас смотрится кринжово, но может скоро стать правдой :)
импортозамещение по-русски
Художественный фильм - Сп%здили! 🤣
П**дец, великая держава, какой позор….
так Держава от слова держать (
Собственно китайский путь
Китайский путь - это когда еще подымают производства во всех отраслях и т.д. и т.п., а у нас всё продали. Скорее всего - Северокорейский путь!
китайский путь - экспорт дешёвой раб силы. и только.
в ГУЛАГе тоже поднимали, понравилось?
Дешевая рабсила это тоже средство. Китайский путь - брать к себе на производство вообще все что можно взять и делать этому всему чему можно жесткий реверс-инжениринг
этот путь в прошлом году привёл в тупик. роботизация победит рабский труд
Может победит а может и не победит
Кому продали-то? )
Ну, а что будет если циска, джунипер и прочие окирпичат все девайсы через которые гоняется траф в рф?
С лопаты dvd будем хавать?
Они не знают что такое juniper & Cisco. Они думают что у них сети работают сами по себе. И магистральная коммутация это просто шкаф для них
Снизу постучали 🤦🏽♂️
А тут уже занято.
Сомали в снегу?
А нас уже давно называют белой Африкой. Теперь уже все однозначно сходится
Так Пользователи не виноваты что зарубежная компания их киданула и подвела под статью.Захотят вернуться, осваивайте рынок заново.
надо тогда уж до кучи Литрес обязать бесплатно раздавать литературу авторов из соответствующих стран - художественную, научную, обучающую - там много для чего нет отечественных аналогов - да и как то не патриотичненько со стороны литреса получается - в такие времена делают бизнес продавая нам недружественную литературу и кстати - они теперь авторские и прочее будут перечислять за бугор или втихую себе будут оставлять?
Это не санкции!!!
Весь мир встал что бы помочь вам поднять вашу экономику и что бы у вас было своё импортозамещения ))))
В смысле отменить? А оно было?
конечно. штрафы миллионые выписывали
Теперь мы не пираты, а каперы!
Каперы на службе его величества...
Далее можно попробовать легализовать и убийства и обычную кражу. Если очень хочется кушать, то можно будет наверное и соседа завалить.
Так и будет, "....в условиях военного положения нарядам ппс разрешается стрелять без предупреждения в случае если им показалось, что гражданин представляет угрозу."
Что делать с онлайн лицензией? которую нельзя оплатить с русской карты? Есть ответ Минцифр?
Они просто не хотят брать деньги:))
Ещё надо пармезан под покровом ночи воровать.
Все вот эти минцифры, минфина и остальные бесполезные мин..., каждый раз отправляют нас в Испанию, посетить тот самый стыд🤦🏻♂️)
Давно пора отменить западное авторское и патентное право!