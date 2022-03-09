Право
Решающий огонь

Правительство разработало меры поддержки для экономики: отмена НДС для гостиниц и налога на вклады от 1 млн рублей Статьи редакции

Право запрещать ввоз и вывод продукции, введение ответных санкций для стран, которые запрещают пользоваться их портами, и другое.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал о новых мерах поддержки российской экономики в условиях санкций.

  • Граждан освободят от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей за 2021–2022 годы.
  • Стоимость автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, поднимут с 3 млн до 10 млн рублей.
  • Правительство теперь может запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов.
  • Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для новых и существующих гостиниц снизят с 20% до 0% на пять лет.
  • Правительство будет помогать авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолётов.
  • Введение ответных ограничений для стран, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты.

  • Правительство выделит ещё 25 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Планку налога для автомобилей поднимут с 2022 года, решение об отмене НДС уже поддержало правительство. Указ о праве на запрет ввоза и вывоза продукции подписал президент, списки таких товаров подготовят в ближайшее время. По остальным решениям точные сроки вступления их в силу правительство не указывает.

#новость

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Математический жар

Лучшей мерой поддержки экономики будет отправка деда-горе-стратега в психушку на лечение.

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50
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evilnw

Теперь если и убирут деда, то только впред ногами, чтобы можно было на него всё свалить. Похоже, что он и сам это понимает. Теперь даже в бункере сидит в киллометре от собственных генералов.

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21
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Идрисио

Нет, теперь уже дать не будут, судя по всему, уж очень он ближнему кругу карму подпортил. Особенно украинцы постарались, которые стойкими оказались. Так что готовится там что-то революционное, хочется надеяться, а тот совсем ж... стране

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1
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Денис Николаев

Во-первых, не дед, а зрелый мужчина 69 лет. То есть у вас есть возможность жить в его стране ещё более 20 лет (благодаря развитию медицины, возраст 90 лет уже не считается долгожительством).

Во-вторых, своё личное благосостояние он нисколько не ухудшил. То есть со стратегией у него всё в порядке.

В-третьих, это не ваша страна и не ваша экономика. Вы заботитесь о чужом кармане. То есть это вам надо лечить голову в психушке.

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–7
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Сергей А

Пригожин, ну хват бред нести!

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4
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Pavel Petel

Не, в один прекрасный день проснешься с раком и никакая медицина не поможет.

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0
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Василий Степанофф

Достаточно запустить процедуру импичмента.

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2
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Peachylol

Ага, а то он , кажется, оторван от реальности. В своём мирке

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1
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S S

Кто им поставляет наркоту? Диллер явно плох

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24
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Идрисио

каналы перекрыли все, теперь приходится боярышником глушить тоску... ожидания Гааги

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8
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Джон Картошкин

так хорош, что ты

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0
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Игорь Протасов

Хотели у украинцев отобрать наркоту, но что-то пошло не так

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0
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arty

И что из этих мер поддержки останется в итоге?

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6
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Mishka

Не знаю, что останется, но знаю, что будет наверняка в условиях закрытия Турции, Египта, границ и валюты, - цены в Сочи будут х2 или даже х3. Сервис при этом уйдет в XIX век.

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22
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Вадим Д.

Он ещё из 18-го не вышел, так что это даже подъём будет.

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7
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Pavel Ivanov

Он имел в виду «до нашей эры».

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8
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Вадим Д.

Он ещё из 18-го не вышел, так что это даже подъём будет.

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0
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Ed M

Что уйдет?

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0
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Идрисио

дырка от бублика

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1
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arty

Это был риторический вопрос)

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0
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Идрисио

это был риторический ответ :-)

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2
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Антон Тюриков

Нормальный вариант, это убрать НДФЛ с зарплатной платы. Это автоматически даст +10% к ЗП большинство работающих граждан.

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9
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Неее, это даст -10% к зарплатному фонду

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14
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Сергей А

Нормальный вариант,то сократить 4/5 чиновников, вот тогда появятся деньги и на дороги и на здравоохранение и даже на освоение Марса.

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1
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mnin mnin

Щас наоборот будут создаваться спец. комиссии по борьбе с кризисом, доп. структуры для разрешения/запрещения новых законов. Замороженные и конфискованные активы восстанавливать надо и больше как в России брать их негде.
Вообще непонятно почему россияне так следят за ценой нефти и газа. Столько лет прибылью с ними никто не делился, а тут всё верхи обнищали и будут сейчас с ними делится последней кормушкой. Детский сад какой- то...

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0
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Andrew, просто Эндрю

С 3 до 10млн….
Прикинули уже уровень девальвации видимо…

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12
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Никита Кашонков

Шоб весты не попали. Но через пару лет..)

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1
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Никита Лежневич

Правительство теперь может запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов
 Вот это поддержка :D

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9
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quaitiz

Ощущение, что это они в очередной раз себе налоги уменьшили.
Нужно отменить ндфл и ндс, снизить акцизы на топливо, отменить транспортный налог для обычных автомобилей и налог на недвижимость на единственную квартиру или дом. Это хоть как-то помогло бы населению.

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7
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Dimitri

У государства сильно раздутый бюджет, НДС и НДФЛ никак не убрать в нынешней ситуации. Как тогда ВС РФ и весь силовой аппарат кормить?

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3
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Алексей Сладков

ндс на импорт бы снизили

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5
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Идрисио

Меры как мертвому припарки... В России взрывной рост... на похоронные услуги. И ломбарды хорошо идут. Так что не отчаивайтесь господа, все путем

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4
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russnake

ждем-с подтверждения пруфами))

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2
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Идрисио

Пруфы были в прошлой жизни, до войны в Украине. Теперь верьте на слово. Или не верьте. Но в любом случае включайте мозги и выключайте зомбоящик.

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3
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russnake

Так и запишем, пруфов у них тоже нет(с)

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–1
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russnake

Так и запишем, пруфов у них тоже нет(с)

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–1
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Yuriy Movchan

Идешь на телеграм канал "Ищи своих" и все вам пруфы.Главное мешки целлофановые наперед приготовить.

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–1
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Pavel Petel

Минимальные потери оценивают в 4500+. Но с ковидным миллионом конечно не сравнить.

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0
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Andrew, просто Эндрю

Ну и сравнивать глупо. Разные вещи совсем.

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0
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Pavel Petel

Ага, тут гибнут около 20 лет и например детей от них уже не будет, это умирает будущее, а там, как бы это не звучало, в основном старики. Хотя мне и в 30+ привитым тяжело болелось.

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1
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НДС нужно вообще отменять

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7
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Ковтун Максим

Вообще нельзя. Или тогда заменять налогом с продаж.
То что НДС сложный в администрировании налог, это да
Кому надо этим прекрасно пользуются даже в нынешних условиях)))
А так может и имело бы смысл уйти на налог с продаж. Его можно и автоматом списывать. главное что б не получилось как с акцизом и транспортным налогом.
С продаж введут, а НДС убрать забудут)))

Плюс можно наконец избавиться от кучи систем налогообложения.

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0
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Konstantin Kortava

Это как сломать обе ноги, и пытаться встать на роликовые коньки.

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6
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Александр Владимирович

А что из этих мер поддержки поддерживает большинство населения?

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4
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SilanseR

Да срать они хотели на тебя меня и прочих холопов, в пандемию не понял это?

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2
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Джон Картошкин

нет экономики -> нет продаж -> нет ндс. всё логично

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4
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Иван Худяков

фигню предложили, типа помогают!
Такие убытки не компенсировать никак

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2
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Tikaj Navai

судя по тому, что сроки всяких послаблений объявляются в 3-5 лет, то ТАМ рассчитывают эту заварушку именно на эти сроки

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2
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Влад Борщ

Надо было думать до создания всех проблем и исполнения приказов человека с явной деменцией, а не пытаться "дышать под водой" - жабры сами по себе не вырастут хоть ты тресни.

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1
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Математический жар

Меры поддержки экономики:

Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для новых и существующих гостиниц снизят с 20% до 0% на пять лет.
Аххаха

Правительство будет помогать авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолётов.
Ахахахаха

Введение ответных ограничений для стран, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты.

Ахахахахахаххахах

Дарю совет, не благодарите, бездари, из правительства чокнутого деда:

Можно поддержать рынок труда запретом на выезд трудоспособного населения за пределы страны. Всех, кто старше 18, не выпускать.

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–7
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Никита Лежневич

Почему 18, если можно с 16?

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1
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Pavel Petel

С 16 в армию еще не забрать.

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0
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Anton Lazovskiy

Панические хаотичные действия по реанимации трупа - жалко смотреть на все это.

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