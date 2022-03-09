Правительство разработало меры поддержки для экономики: отмена НДС для гостиниц и налога на вклады от 1 млн рублей Статьи редакции
Право запрещать ввоз и вывод продукции, введение ответных санкций для стран, которые запрещают пользоваться их портами, и другое.
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал о новых мерах поддержки российской экономики в условиях санкций.
- Граждан освободят от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей за 2021–2022 годы.
- Стоимость автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, поднимут с 3 млн до 10 млн рублей.
- Правительство теперь может запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов.
- Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для новых и существующих гостиниц снизят с 20% до 0% на пять лет.
- Правительство будет помогать авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолётов.
- Введение ответных ограничений для стран, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты.
Правительство выделит ещё 25 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей.
Планку налога для автомобилей поднимут с 2022 года, решение об отмене НДС уже поддержало правительство. Указ о праве на запрет ввоза и вывоза продукции подписал президент, списки таких товаров подготовят в ближайшее время. По остальным решениям точные сроки вступления их в силу правительство не указывает.
Теперь если и убирут деда, то только впред ногами, чтобы можно было на него всё свалить. Похоже, что он и сам это понимает. Теперь даже в бункере сидит в киллометре от собственных генералов.
Нет, теперь уже дать не будут, судя по всему, уж очень он ближнему кругу карму подпортил. Особенно украинцы постарались, которые стойкими оказались. Так что готовится там что-то революционное, хочется надеяться, а тот совсем ж... стране
Во-первых, не дед, а зрелый мужчина 69 лет. То есть у вас есть возможность жить в его стране ещё более 20 лет (благодаря развитию медицины, возраст 90 лет уже не считается долгожительством).
Во-вторых, своё личное благосостояние он нисколько не ухудшил. То есть со стратегией у него всё в порядке.
В-третьих, это не ваша страна и не ваша экономика. Вы заботитесь о чужом кармане. То есть это вам надо лечить голову в психушке.
Пригожин, ну хват бред нести!
Не, в один прекрасный день проснешься с раком и никакая медицина не поможет.
Достаточно запустить процедуру импичмента.
Ага, а то он , кажется, оторван от реальности. В своём мирке
Кто им поставляет наркоту? Диллер явно плох
каналы перекрыли все, теперь приходится боярышником глушить тоску... ожидания Гааги
так хорош, что ты
Хотели у украинцев отобрать наркоту, но что-то пошло не так
И что из этих мер поддержки останется в итоге?
Не знаю, что останется, но знаю, что будет наверняка в условиях закрытия Турции, Египта, границ и валюты, - цены в Сочи будут х2 или даже х3. Сервис при этом уйдет в XIX век.
Он ещё из 18-го не вышел, так что это даже подъём будет.
Он имел в виду «до нашей эры».
Он ещё из 18-го не вышел, так что это даже подъём будет.
Что уйдет?
дырка от бублика
Это был риторический вопрос)
это был риторический ответ :-)
Нормальный вариант, это убрать НДФЛ с зарплатной платы. Это автоматически даст +10% к ЗП большинство работающих граждан.
Неее, это даст -10% к зарплатному фонду
Нормальный вариант,то сократить 4/5 чиновников, вот тогда появятся деньги и на дороги и на здравоохранение и даже на освоение Марса.
Щас наоборот будут создаваться спец. комиссии по борьбе с кризисом, доп. структуры для разрешения/запрещения новых законов. Замороженные и конфискованные активы восстанавливать надо и больше как в России брать их негде.
Вообще непонятно почему россияне так следят за ценой нефти и газа. Столько лет прибылью с ними никто не делился, а тут всё верхи обнищали и будут сейчас с ними делится последней кормушкой. Детский сад какой- то...
С 3 до 10млн….
Прикинули уже уровень девальвации видимо…
Шоб весты не попали. Но через пару лет..)
Правительство теперь может запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов
Вот это поддержка :D
Ощущение, что это они в очередной раз себе налоги уменьшили.
Нужно отменить ндфл и ндс, снизить акцизы на топливо, отменить транспортный налог для обычных автомобилей и налог на недвижимость на единственную квартиру или дом. Это хоть как-то помогло бы населению.
У государства сильно раздутый бюджет, НДС и НДФЛ никак не убрать в нынешней ситуации. Как тогда ВС РФ и весь силовой аппарат кормить?
ндс на импорт бы снизили
Меры как мертвому припарки... В России взрывной рост... на похоронные услуги. И ломбарды хорошо идут. Так что не отчаивайтесь господа, все путем
ждем-с подтверждения пруфами))
Пруфы были в прошлой жизни, до войны в Украине. Теперь верьте на слово. Или не верьте. Но в любом случае включайте мозги и выключайте зомбоящик.
Идешь на телеграм канал "Ищи своих" и все вам пруфы.Главное мешки целлофановые наперед приготовить.
Минимальные потери оценивают в 4500+. Но с ковидным миллионом конечно не сравнить.
Ну и сравнивать глупо. Разные вещи совсем.
Ага, тут гибнут около 20 лет и например детей от них уже не будет, это умирает будущее, а там, как бы это не звучало, в основном старики. Хотя мне и в 30+ привитым тяжело болелось.
НДС нужно вообще отменять
Вообще нельзя. Или тогда заменять налогом с продаж.
То что НДС сложный в администрировании налог, это да
Кому надо этим прекрасно пользуются даже в нынешних условиях)))
А так может и имело бы смысл уйти на налог с продаж. Его можно и автоматом списывать. главное что б не получилось как с акцизом и транспортным налогом.
С продаж введут, а НДС убрать забудут)))
Плюс можно наконец избавиться от кучи систем налогообложения.
Это как сломать обе ноги, и пытаться встать на роликовые коньки.
А что из этих мер поддержки поддерживает большинство населения?
Да срать они хотели на тебя меня и прочих холопов, в пандемию не понял это?
нет экономики -> нет продаж -> нет ндс. всё логично
фигню предложили, типа помогают!
Такие убытки не компенсировать никак
судя по тому, что сроки всяких послаблений объявляются в 3-5 лет, то ТАМ рассчитывают эту заварушку именно на эти сроки
Надо было думать до создания всех проблем и исполнения приказов человека с явной деменцией, а не пытаться "дышать под водой" - жабры сами по себе не вырастут хоть ты тресни.
Меры поддержки экономики:
Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для новых и существующих гостиниц снизят с 20% до 0% на пять лет.
Аххаха
Правительство будет помогать авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолётов.
Ахахахаха
Введение ответных ограничений для стран, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты.
Ахахахахахаххахах
Дарю совет, не благодарите, бездари, из правительства чокнутого деда:
Можно поддержать рынок труда запретом на выезд трудоспособного населения за пределы страны. Всех, кто старше 18, не выпускать.
Почему 18, если можно с 16?
С 16 в армию еще не забрать.
Панические хаотичные действия по реанимации трупа - жалко смотреть на все это.
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