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Право
Решающий огонь

Маск попросил суд расторгнуть соглашение с SEC, по которому он не может публиковать твиты о Tesla без одобрения юристов Статьи редакции

Он утверждает, что заключил его под давлением, а теперь SEC злоупотребляет соглашением.

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Маск обратился к федеральному судье Эллисон Натан с просьбой отменить соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он обвиняет регулятора в чрезмерном контроле.

По мнению адвокатов Маска, SEC злоупотребляет соглашением, чтобы раз за разом проводить расследования в отношении компании и требовать документы «без признаков смягчения проверок».

В отдельном ходатайстве Маск также оспорил иск SEC от 2018 года — тогда комиссия обвинила предпринимателя в мошенничестве и потребовала отстранить его от руководства Tesla. Претензии регулятора были связаны с заявлением Маска о планах сделать Tesla частной компанией: он написал об этом в Twitter. Позднее Маск заявил, что после просьб инвесторов передумал выкупать акции.

Elon Musk @elonmusk
Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.
Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию). Финансирование обеспечено

В документе Маск говорит, что никогда не лгал акционерам, а соглашение с SEC было заключено под давлением. Предприниматель опасался, что отказ сотрудничать мог негативно повлиять на другие его компании — SpaceX, Neuralink и The Boring Company.

  • В 2018 году Маск согласился уйти с поста председателя совета директоров Tesla и выплатить компании $40 млн штрафа. Также компания должна была ввести «дополнительные меры контроля» за сообщениями Маска в соцсетях.
  • В феврале 2019 года SEC подала в суд на Маска и обвинила его во введении акционеров в заблуждение. Комиссия также обнаружила, что он не советовался с юристами перед твитами. После этого Маск согласился не раскрывать в соцсетях планы и показатели Tesla без одобрения юриста.
  • В апреле 2021 года инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов и нарушения соглашения с регулятором.
  • В феврале 2022 года SEC начала расследование против Илона Маска и его брата Кимбала. Второй продал акции Tesla на $108 млн до их падения, которое произошло после опроса Маска о продаже 10% своих акций Tesla.

#новость #илонмаск

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Новорег здорового человека

Освободили Бритни, освободим и Маска!

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Blackrock

Маск там не попутал совсем ? Живет в колыбели демократии и верховенства закона и еще под сомнения действия органов исполнительной власти ставит.

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5
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Заходил вчера

Деньги закончились на кофе? надо опять крипто рынок пошатать?

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0
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Blackrock

Если серьезно то он с Байденом закусился теперь его прессуют Коммерсантъ писал статью про это.

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3
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Заходил вчера

Можно линк? интересно из за чего

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Blackrock

https://www.kommersant.ru/doc/5194448

Джо Байден сбросил Илона Маска
Конфликт президента США с одним из богатейших людей мира обещает болезненные последствия для обоих
www.kommersant.ru
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2
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Дмитрий Филиппов

Маск не может без махинаций, собаки чтоли кончились ?

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1
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Сергей Я

Вот это проблемы у человека я понимаю, а не вот это вот все.

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Сергей

Почти у 8 млрд человек по всему миру "не вот это вот все", а свои заботы, но тем у кого "вот это всё" свойственно думать, что и у всех тоже "всё это"

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Maxim Medvedev

Спасибо, Маск! Наконец то хоть одна новость, не связанная со всем тем, что происходит у нас в стране! Или связь таки есть?..

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