Он утверждает, что заключил его под давлением, а теперь SEC злоупотребляет соглашением.

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Маск обратился к федеральному судье Эллисон Натан с просьбой отменить соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он обвиняет регулятора в чрезмерном контроле.

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По мнению адвокатов Маска, SEC злоупотребляет соглашением, чтобы раз за разом проводить расследования в отношении компании и требовать документы «без признаков смягчения проверок».

В отдельном ходатайстве Маск также оспорил иск SEC от 2018 года — тогда комиссия обвинила предпринимателя в мошенничестве и потребовала отстранить его от руководства Tesla. Претензии регулятора были связаны с заявлением Маска о планах сделать Tesla частной компанией: он написал об этом в Twitter. Позднее Маск заявил, что после просьб инвесторов передумал выкупать акции.

Elon Musk @elonmusk Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию). Финансирование обеспечено

В документе Маск говорит, что никогда не лгал акционерам, а соглашение с SEC было заключено под давлением. Предприниматель опасался, что отказ сотрудничать мог негативно повлиять на другие его компании — SpaceX, Neuralink и The Boring Company.