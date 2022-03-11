Минцифры не поддержало пиратство, но попросило отнестись к нему «с пониманием», если лицензионное ПО не работает Статьи редакции
При условии, что за программу была внесена предоплата, и заменить его на российские аналоги пока нельзя.
Минцифры опубликовало заявление о приостановке деятельности на территории России крупных международных ИТ-компаний. Ведомство напомнило, что теперь они не могут поставлять оборудование, программное обеспечение или предоставлять услуги. Российским заказчикам рекомендовали не обращаться в суд до прояснения ситуации.
Минцифры предложило ИТ-компаниям начать срочное обсуждение условий поэтапной передачи российскому бизнесу объектов инфраструктуры и компонентов информационных систем, если нарушения в их работе могут привести к сбоям в системах жизнеобеспечения.
Минцифры также выступило против уголовной ответственности для глав офисов зарубежных компаний, прекративших деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что решение об уходе принимали не руководители, поэтому отвечать за него они не могут.
Ну да, без пиратства, ИТ вообще вымрет
Ахаха.
Теперь запасемся попкорном и посмотрим как эти шныри будут [неприходить] в офисы и [невыписывать] штрафы за отсуствие лицензий на винды.
проверок же не будет сейчас, запрет на них для поддержки бизнеса
За 17 лет рабочего стажа, не в одну контору в которой я работал, так и не пришли и не оштрафовали кого-то. А менял конторы практически каждый год.
Лол, это как запретить рыбачить вр время голода.
Замените статьи из КоАП РФ и УК РФ, связанные с пиратством или введите мораторий на проверки, связанные с выявлением случаев пиратства.
Мне кажется, что мы все сейчас снимаемся в "Слуга Народу" 4 сезон
Только Слуга Народа находится в другой стране. В России скорее Нагибатель Народа.
Фильм шёл на Украине. А реально слуги народа не было нигде
Хоть у кого то хватает мозгов не бросаться в популизм, а оставаться хотя бы с уродливым, но человеческим лицом.
Дайте угадаю, пиратский русский софт в этих правилах не участвует?
Так. Что-то я не понимаю.
Если предоплата за будущие периоды проведена но правоторговец считает что он не работает в России то почему это НЕ легальное использование? Деньги уже уплочены. Возврата не было.
Или речь про оплату будущих периодов уже после ухода - так извините куда тогда оплата производится? Не на депозит нотариуса же?
Или это все всего лишь разрешения кряки использовать для использования того что и так было куплено?
Или про случай "оплатили за месяц а пользуемся год потому что оплату брать не хотят?"(выглядит единственным вариантом когда упущенная прибыль будет).
ну рутрекер то разбанили;)
Дом ру:
Сообщение удалено
То есть если поставить активатор на OS и все ПО (от производителей, которые ушли), то никто за это не посадит и не оштрафует?)
Пойдет на пользу!(с)
Цены, жильё, документы и культура.
Как в 1998 году не будет, уверены эксперты. При этом доходы населения могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта.
Придётся снова думать, какие продукты можно заменить местными (в этот раз будет сложнее). А что будет через месяц — совсем непонятно.
Постам из заблоченных ФБ и Инсты можно дать вторую жизнь: переиспользовать в Яндекс Дзене. Это поможет бизнесу и маркетологам получать новую платежеспособную аудиторию, не вкладываясь в создание контента с нуля.
Банк России в очередной раз провёл опрос, в котором участвовали лучшие макроэкономисты страны. В опросе поучаствовали представители 34 компаний - от Центра макроэкономических исследований Сбербанка и НИУ ВШЭ до представительств Goldman Sachs и J.P. Morgan в РФ.
Привет! Я создатель канала «Удалёнка и релокация». Недавно я написал статью про ресурсы, которые помогут релоцироваться и эмигрировать. В комментариях было много вопросов про конкретные страны, поэтому в этой подборке я собрал ссылки, каналы и чаты, которые помогут переехать в конкретные страны.