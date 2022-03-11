Право
TJ

Минцифры не поддержало пиратство, но попросило отнестись к нему «с пониманием», если лицензионное ПО не работает Статьи редакции

При условии, что за программу была внесена предоплата, и заменить его на российские аналоги пока нельзя.

Минцифры опубликовало заявление о приостановке деятельности на территории России крупных международных ИТ-компаний. Ведомство напомнило, что теперь они не могут поставлять оборудование, программное обеспечение или предоставлять услуги. Российским заказчикам рекомендовали не обращаться в суд до прояснения ситуации.

Минцифры предложило ИТ-компаниям начать срочное обсуждение условий поэтапной передачи российскому бизнесу объектов инфраструктуры и компонентов информационных систем, если нарушения в их работе могут привести к сбоям в системах жизнеобеспечения.

Не поддерживаем идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведенной со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды его использования просим с пониманием относиться к факту применения таких программ до замены на российские конкурентные аналоги. В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования такого ПО может быть возвращена зарубежным компаниям.

Минцифры

Минцифры также выступило против уголовной ответственности для глав офисов зарубежных компаний, прекративших деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что решение об уходе принимали не руководители, поэтому отвечать за него они не могут.

#новость #минцифры

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eron don don
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Sergey Vasilev
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Breitson

Ну да, без пиратства, ИТ вообще вымрет

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7
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Александер
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4
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Глюкъ Виртуален

Ахаха.
Теперь запасемся попкорном и посмотрим как эти шныри будут [неприходить] в офисы и [невыписывать] штрафы за отсуствие лицензий на винды.

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2
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Nina Makhmutova

проверок же не будет сейчас, запрет на них для поддержки бизнеса

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Джон Сильвер

За 17 лет рабочего стажа, не в одну контору в которой я работал, так и не пришли и не оштрафовали кого-то. А менял конторы практически каждый год.

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Askar Samanchiev

Лол, это как запретить рыбачить вр время голода.

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М i кола

Замените статьи из КоАП РФ и УК РФ, связанные с пиратством или введите мораторий на проверки, связанные с выявлением случаев пиратства.

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Daniil Kazakov

Мне кажется, что мы все сейчас снимаемся в "Слуга Народу" 4 сезон

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evilnw

Только Слуга Народа находится в другой стране. В России скорее Нагибатель Народа.

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Алексей Дымов

Фильм шёл на Украине. А реально слуги народа не было нигде

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Павел Морозов

Хоть у кого то хватает мозгов не бросаться в популизм, а оставаться хотя бы с уродливым, но человеческим лицом.

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Государственный динозавр

Гон... Ы... Опять несут хрень какую то.. Где программы на импортозамещение? На разработку собственного софта а не на выпил бабла в офшоры как раньше было? Что ч развитием своей электроники, текстильной промышленности, и тд? Одна болтовня уже 22 года...

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Рикардо Иванов

Дайте угадаю, пиратский русский софт в этих правилах не участвует?

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Крошечный микроскоп

Так. Что-то я не понимаю.
Если предоплата за будущие периоды проведена но правоторговец считает что он не работает в России то почему это НЕ легальное использование? Деньги уже уплочены. Возврата не было.
Или речь про оплату будущих периодов уже после ухода - так извините куда тогда оплата производится? Не на депозит нотариуса же?
Или это все всего лишь разрешения кряки использовать для использования того что и так было куплено?
Или про случай "оплатили за месяц а пользуемся год потому что оплату брать не хотят?"(выглядит единственным вариантом когда упущенная прибыль будет).

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Martin Prestone

ну рутрекер то разбанили;)

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Phonk && Shitpost

Дом ру:

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Артём Палённый

Сообщение удалено

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Vilent

То есть если поставить активатор на OS и все ПО (от производителей, которые ушли), то никто за это не посадит и не оштрафует?)

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Dmytro Shylo

Пойдет на пользу!(с)

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Творческий пистолет

"заменить его на российские аналоги пока нельзя" - восимь лет активного импортозамещения по всем каналам и все еще пока нельзя. Да еп...

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