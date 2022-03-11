При условии, что за программу была внесена предоплата, и заменить его на российские аналоги пока нельзя.

Минцифры опубликовало заявление о приостановке деятельности на территории России крупных международных ИТ-компаний. Ведомство напомнило, что теперь они не могут поставлять оборудование, программное обеспечение или предоставлять услуги. Российским заказчикам рекомендовали не обращаться в суд до прояснения ситуации.

Минцифры предложило ИТ-компаниям начать срочное обсуждение условий поэтапной передачи российскому бизнесу объектов инфраструктуры и компонентов информационных систем, если нарушения в их работе могут привести к сбоям в системах жизнеобеспечения.

Не поддерживаем идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведенной со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды его использования просим с пониманием относиться к факту применения таких программ до замены на российские конкурентные аналоги. В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования такого ПО может быть возвращена зарубежным компаниям. Минцифры

Минцифры также выступило против уголовной ответственности для глав офисов зарубежных компаний, прекративших деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что решение об уходе принимали не руководители, поэтому отвечать за него они не могут.