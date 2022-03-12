С сообщниками он выманивал деньги через лотереи, где нужно заплатить за выигрыш, и помогал обналичивать средства с даркнет-рынка, пишет «Ъ».

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Основателя сервиса по приёму платежей ChronoРay Павла Врублевского задержали по обвинению в мошенничестве 10 марта. Об этом сообщал РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Пресс-служба МВД подтвердила, что в Москве по подозрению в интернет-мошенничестве задержали Врублевского и троих его знакомых.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Павел Врублевский, журнал « ПЛАС

В чём обвиняют Врубелевского

По версии следствия, Врублевский и «его знакомые» с 2019 года предлагали пользователям в интернете получить денежное вознаграждение за участие в опросах или успешный прогноз курса валют и акций.

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Также они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. При этом они предлагали заплатить за регистрацию на сайтах или оплатить комиссию за вознаграждение и похищали деньги через «подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах», утверждает следствие.

Изначально Врубелевскому и его предполагаемым сообщникам Сомову, Кульневой и Беляевой инкриминировали мошенническую деятельность, которую они совершали через онлайн-сервис King-donate.com, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

С него пользователям приходили ссылки на фишинговые сайты известных компаний и организаций, которые якобы проводили розыгрыши и лотереи. Для получения выигрыша нужно было заплатить комиссию.

Другой способ мошенничества — сайт имитирующий некую госструктуру под названием «Официальный компенсационный центр». Он предлагал «возмещение НДС» за приобретённые товары, но при этом нужно было заплатить пошлины и сборы.

По данным «Ъ», сейчас пострадавших от этой деятельности насчитывается около 100 000 человек, а нанесённый ущерб оценивается уже как минимум в 500 млн рублей.

По данным следствия, задержанные также занимались платёжной системой Inferno Pay. Она предоставляла услуги по обналичиванию даркнет-рынку Hydra и его «зеркалам», считают силовики. По данным полиции, за два последних года через эту платежную систему в теневой оборот могло быть выведено около 4 млрд рублей.