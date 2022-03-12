МВД возбудило уголовное дело против основателя ChronoPay Павла Врублевского по обвинению в мошенничестве Статьи редакции
С сообщниками он выманивал деньги через лотереи, где нужно заплатить за выигрыш, и помогал обналичивать средства с даркнет-рынка, пишет «Ъ».
Основателя сервиса по приёму платежей ChronoРay Павла Врублевского задержали по обвинению в мошенничестве 10 марта. Об этом сообщал РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах
Пресс-служба МВД подтвердила, что в Москве по подозрению в интернет-мошенничестве задержали Врублевского и троих его знакомых.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.
В чём обвиняют Врубелевского
По версии следствия, Врублевский и «его знакомые» с 2019 года предлагали пользователям в интернете получить денежное вознаграждение за участие в опросах или успешный прогноз курса валют и акций.
Также они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. При этом они предлагали заплатить за регистрацию на сайтах или оплатить комиссию за вознаграждение и похищали деньги через «подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах», утверждает следствие.
Изначально Врубелевскому и его предполагаемым сообщникам Сомову, Кульневой и Беляевой инкриминировали мошенническую деятельность, которую они совершали через онлайн-сервис King-donate.com, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
С него пользователям приходили ссылки на фишинговые сайты известных компаний и организаций, которые якобы проводили розыгрыши и лотереи. Для получения выигрыша нужно было заплатить комиссию.
Другой способ мошенничества — сайт имитирующий некую госструктуру под названием «Официальный компенсационный центр». Он предлагал «возмещение НДС» за приобретённые товары, но при этом нужно было заплатить пошлины и сборы.
По данным «Ъ», сейчас пострадавших от этой деятельности насчитывается около 100 000 человек, а нанесённый ущерб оценивается уже как минимум в 500 млн рублей.
По данным следствия, задержанные также занимались платёжной системой Inferno Pay. Она предоставляла услуги по обналичиванию даркнет-рынку Hydra и его «зеркалам», считают силовики. По данным полиции, за два последних года через эту платежную систему в теневой оборот могло быть выведено около 4 млрд рублей.
- В 2011 году Врублевского арестовали по обвинению в DDoS-атаке на конкурирующую с ChronoPay платежную систему Assist, заключившую контракт с «Аэрофлотом». Врублевского осудили на 2,5 года, затем он вернулся к управлению компанией.
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То есть беспредельничал вместе с друзьями, а сажают только его одного? Очень интересно
Какой талантливый молодой человек. И какие быстрые правоохранители - прошло всего несколько лет и пострадало всего 100 тысяч человек.
Все молодцы!
В пятницу все отдам, максимум - в понедельник!(с) :)
Также они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
Это же треть инстаграмма сажать можно !
Рэду чего-то вообще не фартит...
вот кара и для redeye подъехала, он еще на фетхарде кучу народу кинул
По данным «Ъ», сейчас пострадавших от этой деятельности насчитывается около 100 000 человек
На Руси дураков на сто лет припасено (с)
Как говорил товарищ Жеглов господину Ручечнику: «десяточка Вам светит».
Те самые "самый грандиозный опрос 2021",где обещали 75к за 5 секунд,тоже его дело.