Право
Излишний динозавр

МВД возбудило уголовное дело против основателя ChronoPay Павла Врублевского по обвинению в мошенничестве Статьи редакции

С сообщниками он выманивал деньги через лотереи, где нужно заплатить за выигрыш, и помогал обналичивать средства с даркнет-рынка, пишет «Ъ».

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Основателя сервиса по приёму платежей ChronoРay Павла Врублевского задержали по обвинению в мошенничестве 10 марта. Об этом сообщал РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Пресс-служба МВД подтвердила, что в Москве по подозрению в интернет-мошенничестве задержали Врублевского и троих его знакомых.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Павел Врублевский, журнал «ПЛАС»

В чём обвиняют Врубелевского

По версии следствия, Врублевский и «его знакомые» с 2019 года предлагали пользователям в интернете получить денежное вознаграждение за участие в опросах или успешный прогноз курса валют и акций.

Также они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. При этом они предлагали заплатить за регистрацию на сайтах или оплатить комиссию за вознаграждение и похищали деньги через «подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах», утверждает следствие.

Изначально Врубелевскому и его предполагаемым сообщникам Сомову, Кульневой и Беляевой инкриминировали мошенническую деятельность, которую они совершали через онлайн-сервис King-donate.com, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

С него пользователям приходили ссылки на фишинговые сайты известных компаний и организаций, которые якобы проводили розыгрыши и лотереи. Для получения выигрыша нужно было заплатить комиссию.

Другой способ мошенничества — сайт имитирующий некую госструктуру под названием «Официальный компенсационный центр». Он предлагал «возмещение НДС» за приобретённые товары, но при этом нужно было заплатить пошлины и сборы.

По данным «Ъ», сейчас пострадавших от этой деятельности насчитывается около 100 000 человек, а нанесённый ущерб оценивается уже как минимум в 500 млн рублей.

По данным следствия, задержанные также занимались платёжной системой Inferno Pay. Она предоставляла услуги по обналичиванию даркнет-рынку Hydra и его «зеркалам», считают силовики. По данным полиции, за два последних года через эту платежную систему в теневой оборот могло быть выведено около 4 млрд рублей.

  • В 2011 году Врублевского арестовали по обвинению в DDoS-атаке на конкурирующую с ChronoPay платежную систему Assist, заключившую контракт с «Аэрофлотом». Врублевского осудили на 2,5 года, затем он вернулся к управлению компанией.

#новость #chronopay

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Фёдор Лавринов

То есть беспредельничал вместе с друзьями, а сажают только его одного? Очень интересно

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eugene gusev

Какой талантливый молодой человек. И какие быстрые правоохранители - прошло всего несколько лет и пострадало всего 100 тысяч человек.
Все молодцы!

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Александр Кононенко

В пятницу все отдам, максимум - в понедельник!(с) :)

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Дмитрий Милюков

Также они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.

Это же треть инстаграмма сажать можно !

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Ware Wow

Рэду чего-то вообще не фартит...

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Заходил вчера

вот кара и для redeye подъехала, он еще на фетхарде кучу народу кинул

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Василий Степанофф

По данным «Ъ», сейчас пострадавших от этой деятельности насчитывается около 100 000 человек
 На Руси дураков на сто лет припасено (с)

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Sergey Khohlachev

Как говорил товарищ Жеглов господину Ручечнику: «десяточка Вам светит».

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Иван Алексеев

Те самые "самый грандиозный опрос 2021",где обещали 75к за 5 секунд,тоже его дело.

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