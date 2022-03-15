Право
Кожаный мангал

Правительство подготовило план поддержки экономики: льготные кредиты для малого бизнеса, упрощение импорта и другое Статьи редакции

Всего в плане более 100 инициатив, он будет пополняться.

Российское правительство подготовило план первоочередных действий по «повышению устойчивости» экономики — в нём больше 100 инициатив без учёта уже принятых, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, на поддержку экономики суммарно направят около 1 трлн рублей. План будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от ситуации.

В частности, правительство до конца марта 2022 года предложит партнёрам по Евразийскому экономическому союзу (кроме России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров, купленных через интернет. По данным «Ведомостей», обсуждается повышение лимита для физлиц до €1000. Сейчас он составляет €200.

Среди других предложений правительства:

  • Сформировать список критически важных ввозимых товаров, упростить для них процедуры таможенного оформления и обнулить ввозные пошлины.
  • Установить приоритет для товаров народного потребления при оформлении на таможне, в первую очередь продуктов питания и медикаментов, а также зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин.
  • Запустить специальную кредитную программу для системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств. Сначала для промышленности, торговли и агрокомплекса, позже — для предприятий связи, транспорта и строительства.
  • Правительство запустило несколько программ для малого и среднего бизнеса, которому нужны дополнительные займы. Это новые инвесткредиты на срок до трёх лет, программа льготного кредитования по профильному нацпроекту, а также увеличение с 4,5% до 10% предельного уровня риска, который «Корпорация МСП» может принять на себя за предпринимателей по «зонтичному» механизму поручительств.

#новость #днрилнр

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S S

Мне вот просто даже интересно, все эти меры поддержки для кого? Снова для пула друзей человека которого нельзя называть?

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27
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Константин Лучко

Надо бы снизить НДС и страховые взносы, а не вот это вот все!

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23
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Сергей Иваница

НДС надо отменять, это вообще какой-то мутный налог

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6
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Максим

Всегда было интересно, а что мешает делать тоже самое в обычное время, а не когда всё горит

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14
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Александр Еремин

"а где вы были 8 лет"

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5
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Валик Торсионный

давай нулевые пошлины на грузовую и сельскохозяйственную технику и легковые автомобили
отменяй экологические классы и ограничения по возрасту для техники б/у

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8
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Евгений Кузнецов

Вряд ли правительство читает тут комментарии.

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1
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Дмитрий Банников

Кредит под 2%
Отмена НДС!
Отмена всех проверок!
Предприниматели сами все наладят.

Только не мешайте нам))))

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6
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Андрей

Про порог безполленной, норм тема

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6
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Сергей Иваница

Только по евразэс

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0
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Евгений М

Так думается ….. эти инициативы нас не касаются 🙈 все пролетит мимо ….

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5
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Антон Тюриков

Как я уже писал здесь, необходимо убрать НДФЛ с заработной платы всем гражданам РФ у кого она меньше 200 000 рублей. Это автоматически даст + 10% к окладу

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4
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Vangelis

давай лучше 250.
а то нихера не подпадаю

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4
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Alexey Shabolkin

Блядь, это на «сейчас» всего 2000 долларов США или 60 000 рублей в 2014.

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3
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Vangelis

да. я себя чувствовал очень хорошо до 24 февраля. А теперь туалетную бумагу мониторю полдня

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0
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Alexey Shabolkin

«Она утонула»(((

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3
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Антон Тюриков

Это лучше, чем ни чего. Это увеличить людям зарплату, при этом, бизнесу это обойдётся в 0 рублей

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0
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Alexey Shabolkin

С подходом «лучше чем ничего» мы скоро отбудем в 1995, только периода первоначального накопления капиталов не будет уже. Никто не спорит мера неплохая, но нужен комплекс.

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0
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Никитка Хархардинов

+13

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2
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Незаконный кубок

Так и быть, кремлевские прихвостни старого деда, ловите подсказку:

1) Легализация крипты и признание ее сред-вом платежа
2) Декриминализация наркотиков - люди должны работать а не в тюрячке сидеть
3) НДС макс 6 процентов
4) Упрощенка для всех с оборотом менее 1 млрд рублей
5) Запрет на любые налоговые и другие проверки на 10 лет
6) Отмена призыва в армию

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3
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Alexey Shabolkin
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0
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Роман Вяткин

Сами напортачили все,а теперь пытаются все исправить….

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2
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Трудящийся якорь

Дык интересно же в государство играть... то там отменят посмотрят, то тут добавят посмотрят. Круто же ...

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1
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Илья Михайлов

Интересно, льготные кредиты это те что по ставке 13%?)) Если да, то меры абсолютно бесполезные))

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2
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Сергей Иваница

НДС отменяйте уже

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Data Ardbelava

Сделаем все что не нужно, а то что не нужно - сделаем! Главное провести хоть какие-то реформы

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2
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Никитка Хархардинов

Всё эти меры выглядят как сделанные на коленке! На быструю руку! Если они готовили эту Роскомнадзор то почему такие вялые меры?

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1
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Maxim Petrukhin

Помню, чот разговоры были про борьбу с бедностью. Бизнес так устроен, что ему надо кому-то продавать. А на свете есть ещё и b2c, сюрприз. Платежеспособность россиян щас наполовинку упадёт, а ведь и так была не фонтан. И кто будет в итоге покупать-то?

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Никитка Хархардинов

Друзья солнцеликова

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Вадим Чиняев

Достаточно одной инициативы - нахлобучивать по конски госкодлу, а не за 3 года. Тут хоть 100 триллионов - все равно списдят, огородят Крым, а тачилы и лакшери с сырами с того же Дубая пойдут.

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Gosha Saks

План как загнать малый бизнес в долги по самый не балуй

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Иван Иванов

Очередное замыливание глаз, дайте этому путины пи-ды! пусть идет нах-й! У вас все есть, только эта скотина все портит!

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Alan Kalaev

А в какой стране или в какое время интересно народ поддерживает инициативы власти? Сталина на вас нет!

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