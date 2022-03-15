Правительство подготовило план поддержки экономики: льготные кредиты для малого бизнеса, упрощение импорта и другое Статьи редакции
Всего в плане более 100 инициатив, он будет пополняться.
Российское правительство подготовило план первоочередных действий по «повышению устойчивости» экономики — в нём больше 100 инициатив без учёта уже принятых, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, на поддержку экономики суммарно направят около 1 трлн рублей. План будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от ситуации.
В частности, правительство до конца марта 2022 года предложит партнёрам по Евразийскому экономическому союзу (кроме России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров, купленных через интернет. По данным «Ведомостей», обсуждается повышение лимита для физлиц до €1000. Сейчас он составляет €200.
Среди других предложений правительства:
- Сформировать список критически важных ввозимых товаров, упростить для них процедуры таможенного оформления и обнулить ввозные пошлины.
- Установить приоритет для товаров народного потребления при оформлении на таможне, в первую очередь продуктов питания и медикаментов, а также зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин.
- Запустить специальную кредитную программу для системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств. Сначала для промышленности, торговли и агрокомплекса, позже — для предприятий связи, транспорта и строительства.
- Правительство запустило несколько программ для малого и среднего бизнеса, которому нужны дополнительные займы. Это новые инвесткредиты на срок до трёх лет, программа льготного кредитования по профильному нацпроекту, а также увеличение с 4,5% до 10% предельного уровня риска, который «Корпорация МСП» может принять на себя за предпринимателей по «зонтичному» механизму поручительств.
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Мне вот просто даже интересно, все эти меры поддержки для кого? Снова для пула друзей человека которого нельзя называть?
Надо бы снизить НДС и страховые взносы, а не вот это вот все!
НДС надо отменять, это вообще какой-то мутный налог
Всегда было интересно, а что мешает делать тоже самое в обычное время, а не когда всё горит
"а где вы были 8 лет"
давай нулевые пошлины на грузовую и сельскохозяйственную технику и легковые автомобили
отменяй экологические классы и ограничения по возрасту для техники б/у
Вряд ли правительство читает тут комментарии.
Кредит под 2%
Отмена НДС!
Отмена всех проверок!
Предприниматели сами все наладят.
Только не мешайте нам))))
Про порог безполленной, норм тема
Только по евразэс
Так думается ….. эти инициативы нас не касаются 🙈 все пролетит мимо ….
Как я уже писал здесь, необходимо убрать НДФЛ с заработной платы всем гражданам РФ у кого она меньше 200 000 рублей. Это автоматически даст + 10% к окладу
давай лучше 250.
а то нихера не подпадаю
Блядь, это на «сейчас» всего 2000 долларов США или 60 000 рублей в 2014.
да. я себя чувствовал очень хорошо до 24 февраля. А теперь туалетную бумагу мониторю полдня
«Она утонула»(((
Это лучше, чем ни чего. Это увеличить людям зарплату, при этом, бизнесу это обойдётся в 0 рублей
С подходом «лучше чем ничего» мы скоро отбудем в 1995, только периода первоначального накопления капиталов не будет уже. Никто не спорит мера неплохая, но нужен комплекс.
+13
Так и быть, кремлевские прихвостни старого деда, ловите подсказку:
1) Легализация крипты и признание ее сред-вом платежа
2) Декриминализация наркотиков - люди должны работать а не в тюрячке сидеть
3) НДС макс 6 процентов
4) Упрощенка для всех с оборотом менее 1 млрд рублей
5) Запрет на любые налоговые и другие проверки на 10 лет
6) Отмена призыва в армию
Сами напортачили все,а теперь пытаются все исправить….
Дык интересно же в государство играть... то там отменят посмотрят, то тут добавят посмотрят. Круто же ...
Интересно, льготные кредиты это те что по ставке 13%?)) Если да, то меры абсолютно бесполезные))
НДС отменяйте уже
Сделаем все что не нужно, а то что не нужно - сделаем! Главное провести хоть какие-то реформы
Всё эти меры выглядят как сделанные на коленке! На быструю руку! Если они готовили эту Роскомнадзор то почему такие вялые меры?
Помню, чот разговоры были про борьбу с бедностью. Бизнес так устроен, что ему надо кому-то продавать. А на свете есть ещё и b2c, сюрприз. Платежеспособность россиян щас наполовинку упадёт, а ведь и так была не фонтан. И кто будет в итоге покупать-то?
Друзья солнцеликова
Достаточно одной инициативы - нахлобучивать по конски госкодлу, а не за 3 года. Тут хоть 100 триллионов - все равно списдят, огородят Крым, а тачилы и лакшери с сырами с того же Дубая пойдут.
План как загнать малый бизнес в долги по самый не балуй
Очередное замыливание глаз, дайте этому путины пи-ды! пусть идет нах-й! У вас все есть, только эта скотина все портит!
А в какой стране или в какое время интересно народ поддерживает инициативы власти? Сталина на вас нет!