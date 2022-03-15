Право
Маша Цепелева

Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС Статьи редакции

Из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Путиным.

Худавердян стал одним из 15 человек, которых совет ЕС решил добавить в санкционный список. Это связано с работой «Яндекс Новостей» и их освещением ситуации в Украине, и его участием во встрече с Путиным в первый день начала «военной операции».

Бывший глава отдела новостей «Яндекса» обвинил компанию в том, что она стала «ключевым элементом в сокрытии информации» от россиян о «войне» в Украине. Более того, компания в своей поисковой системе предупреждала российских пользователей, которые ищут новости об Украине, о недостоверной информации после того, как российское правительство начало следить за публикациями в СМИ.

24 февраля 2022 года Худаверян присутствовал на встрече олигархов в Кремле с Владимиром Путиным, чтобы обсудить влияние западных санкций. Тот факт, что его пригласили на эту встречу, показывает, что он член ближайшего окружения Путина, и что он поддерживает или осуществляет действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости, стабильности и безопасности в Украине.

Кроме того, он — один из ведущих бизнесменов, занятых в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству России.

Совет ЕС

В санкционный список также попали Роман Абрамович, один из контролирующих акционеров «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичёв, глава «Первого канала» Константин Эрнст и другие.

  • 2 марта Худавердян ответил на призывы занять позицию по событиям в Украине. Он сказал, что «любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами». Также он добавил, что «война чудовищна, а происходящее — невыносимо».
  • 15 марта Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России, он будет совмещать должность с обязанностями управляющего директора.
  • В четвёртый пакет санкций ЕС также вошли ограничения на импорт российских изделий из стали, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и другое.
Тигран Худавердян

#новость #ес

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Pushkareva Ekaterina

Ссыкло поганое. Так ему и надо

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49
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Mishka

Не помогла Тигранчику "позиция" моя хата с краю))))

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19
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Andrey Novikov

Надо его и в наши санкции добавить с лишение гражданства. Предателю не место в наших рядах))

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2
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Арсен Аникян

Воот почему они дзен с новостями продают!
А ларчик то просто открывался!

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35
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Никита Лукьянов

Тоже хотят всем сразу понравиться! И тем, и нашим

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7
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Lev al' Aaraf

нафинь персонул, джаст биснесь

Мало ли почему продают, может просто факторы наложились, что решили форсировать события. А так - продали бы завтра.

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3
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Sergei Timofeyev

А толку? Продаст он этот актив, санкции же персональные. Ему уходить надо.

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1
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Евгений Дроздов

Отличная новость!

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16
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Αлексей Μихеев

Но её не покажут в Яндекс-Новостях

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37
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Промышленный якорь

Тигран Вевропуневьезжян

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2
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Шамиль Джанболатов

Яндекс продался кремлевской мафии с потрохами, получи карму

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20
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Джон Картошкин

получил две звёздочки, дружок

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22
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Sergey Vasilev

"Да на х я вертел эти санкции" ответил Хуевертян

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17
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Джон Картошкин

тонко, ржу, верчу

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3
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Alexey

Дзен продать хочу

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1
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Alexey Fedotov

Яша в кои-то веки пиздюлей получила. Дожили. Хоть какая-то хорошая новость!

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16
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Alex Petrov

Это божья кара, за пот и кровь, водителей Яндекс.Такси

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13
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Sergey Vasilev

Вдарят праздничным автопробегом?))

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1
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Джон Картошкин

надеюсь я.новости напишут что вып*здили своего директора. радость

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0
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Αлексей Μихеев

любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами
 Пусть тоже как робот сейчас спокойно схавает это, поищет ключи и приоритеты

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14
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Alex Petrov

Ответ комиссии ЕЭС на запрос Худавердяна, "это решение окончательное и не может быть пересмотрено."

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12
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Хозяин

А как же "раскаявшийся грешник дороже праведника"?

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0
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Deni Feni

Круто, когда люди сами ничего не делают в данном вопросе, но обвиняют руководителя по сути уникального европейского (представьте себе) явления в трусости, когда за ним ответственность за сотрудников, пользователей и инвесторов.

Это не игры в добро и зло. Это вопрос больших компаний, капиталов и реальной жизни. Там руководит не эмоция. Яндекс не какой-нибудь летишопс, чтобы взять и уйти без последствий для тысяч людей.

И представьте себе, ВСЕМ корпорациям пофиг на мораль, Украину, Йемен это все. Мерседес спокойно работал и с 3м рейхом и с демократами и с республиканцами и с диктаторами и с людоедами. Вопрос только в рисках получения прибыли, не более. Яндекс долго держался и держится до сих пор, в адекватно возможном в наших реалиях, отдалении от государства.

P.S. готов к сотням минусов от людей, которые не выйдут никогда на митинг, не рискнут и 1 штрафом, но хейтят человека, который несет ответственность за более чем 10к людей....

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11
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Alexander Shibaev

"ответственность за сотрудников, пользователей и инвесторов." ага. И как дела с капитализацией, бонусами сотрудникам и всем прочим?)
Претензии к Яндексу же не только по текущей ситуации. И надо понимать, что его их выбор ни к чему хорошему с бизнесовой точки зрения не приведёт.

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–1
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Deni Feni

Бизнес Яндекса это российский рынок. Плохой выбор в его случае - это в лучшем случае Яндекс проданный VK, в худшем Россия без Яндекса
А теперь я жду от Вас аргументов, почему политика Яндекса ущербна с точки зрения БИЗНЕСА и как они должны были поступить. Мне интересно Ваше мнение.

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0
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Cramol

Завтра, я так понимаю, будет новый ген.директор

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9
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Sergei Timofeyev

Если санкции к нему применены, то он стал токсичным членом. Должны убрать.

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4
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Allestor Krei

Волож?

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0
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Sergey Vasilev

Чубайс

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4
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Lev al' Aaraf

боже упаси

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3
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Allestor Krei

Добродеев снова

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0
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Alex Alexeev

Только получил повышение и сразу на понижение))

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11
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Sergei Timofeyev

На самом деле для него это означает дисквалификация как CEO.

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1
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Max Payne

Так тебе и нужно, ссыкло.

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9
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Alexey Morozov

Судя по комментам, боевые тжшники сюда переехали, а не на дтф.

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7
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Αлексей Μихеев

Уже даже вполне себе придворные звёзды стали высказывать своё недовольство ситуацией или недвусмысленно показывать это, но некоторым как этот человек видимо "ещё рано"

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8
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Андрей Федоренко

Там в каждой башне свой двор и свои скоморохи

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1
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Alexander Shibaev

Я на самом деле прекрасно понимаю, что на Яндекс чудовищное давление со стороны АП (об этом бобук говорил недавно), но нельзя выбирать безопасность, жертвуя свободой. Как итог Яндекс потеряет со временем и то, и другое. Хорошо, что Сегалович этого не видит. Он много на эту тему размышлял, пока был жив.

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6
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Эдуард

а разве есть выбор?

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1
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Vladimir Kudryavcev

Как минимум - можно закрыть новости. Всё лучше будет.

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0
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Антон Антонов

Сливают сервисы уже. Я не я... ну вы поняли.

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0
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Deni Feni

А можно узнать, какие риски понесли ЛИЧНО Вы, выбирая свободу, а не безопасность? Это не сарказм, мне действительно интересно. Просто на практике я видел мало такого...

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0
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Alexander Shibaev

потеря свободы / всего капитала. Вполне достаточные.

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Deni Feni

Ну то есть на практике ничего. Как всегда. Зато критиковать всех за "не те действия" можно... Я Вас понял. Спасибо.

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Alexander Shibaev

что значит ничего?)) деньги я потерял, вполне себе приличные) вы же про риски спрашивали, а не про потери)

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0
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Deni Feni

А то, что это какой-то общий ответ в никуда. Потеряли деньги и... что?) Я тоже терял деньги на каких-то проектах. Но они никак не были сопряжены с борьбой за свободу

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0
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Товарищ

Если бы вы были на его месте. то поступили так же. Не нужно из себя изображать героя... Сидеть на печке и пиздеть - не мешки ворочить.

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0
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Alexander Shibaev

в какое время? прямо сейчас? вероятно сейчас да.

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Люц Шнайдер

Как бы я не относился к его персоне, но это бред. Особенно ремарка про освещение событий сервисом Яндекс.Новости. Я вот также читаю CNN и вчера про ракету в Донецке часа три выпускали после событий. И если в иных новостях любые разрушения в Киеве, а также убийство журналиста — явные действия со стороны ВС РФ (по мнению журналистов CNN), то упавшая ракета сразу была обозначена как неизвестная.

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5
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Андрей Буров

Вот потому и продают Дзен с новостями. Читал эту новость.
Но лучше бы напалмом прошлись

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2
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Sergei Timofeyev

Выскажу непопулярное мнение здесь, но агрегатор новостей имеет полное право исключать некоторые новости из своего пространства, даже если их индекс цитируемости велик.

Для Тиграна, к сожалению, карьера в больших компаниях закончилась. Он стал токсичным. Продажа этих активов не приведёт ни к чему.

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2
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Алексей Соколов

Право то имеет, но так «может» и не исключать, не правда ли?

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0
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Sergei Timofeyev

У них есть своя стратегия и план, которых придерживаются. Кто мы такие, чтобы их в этом обвинять? Лично я делаю проще: игнорирую.

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0
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Алексей Дымов

Яндекс - уникальная компания. Нормальный поисковик есть только у Штатов, Китая и нас.
Конечно, Штаты будут вводить против него ограничения.

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1
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Daniel W

Южнокорейский Naver у себя тоже довольно хорошо чувствует, так-то

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1
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Алексей Дымов

Это хорошо, что он есть

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0
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Sergei Timofeyev

Яндекс совершила очень опасный маневр в 2012 году, сблизившись с государством.

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0
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Evgeni Nabokov

Обидно, честное слово. Только вошёл...
https://youtu.be/ksRVC_UAYyA

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1
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Антон Антонов

«Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска и городских сервисов. Поэтому компания планирует продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Одними из причин продажи стали сложности доступа к капиталу и изменение экономической ситуации. Как сообщил РБК, главный претендент на покупку сервисов — холдинг VK.

Потрясающе.

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1
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Ким Чен Ын

Рокировочка не удалась

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0
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Евгений Кузнецов

Как крысы сначала лишили людей всякой свободы, а потом бегут с тонущего корабля.

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0
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Игорь Гарановский

Во как! и даже диаспора не вступилась!)

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Артём Календжян

Ты что, уже послали грузовик с 5 миллиардами евро на помощь земляку. Всем селом в Краснодаре собирали

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John Smith

Худо было Худавердяну….

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0
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Хозяин

Зря я в январе акциями Яндекса закупился?

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0
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Ульяна Белкина

Как не пытался выкрутиться типа я не причем, все же не удалось ))

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0
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Green Base

В списке миллиардеров теперь

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0
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Евгений Зыскинд

Хорошо хоть не под лошадь попал)

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Ivan Kuznetsov

Интересна ситуация с Яндексом — все его зарубежные активы сейчас стоят больше чем российский бизнес, даже если включать в эту цену то, что конкурентов в лице Гугла не будет. Сегодня быть главным национальным поисковиком и рекламной сеткой стремительно нищающей закрытой страны менее престижно чем международным сервисом быстрой доставки продуктов родом из Турции.

Тем не менее отказаться от России Яндекс не может, так как основа бизнес модели это заработок на дешевых русских мозгах — если поставить Яндекс в равную конкуренцию за кадры с Google и Microsoft на международном рынке, то не факт, что он вывезет. Все международные проекты у Яндекса сейчас в основном операционные, с RnD в России. При этом часть проектов уже пострадали, например доставка колесными дронами в США.

Для себя я рисовал следующие сценарии:

1) Яндекс разделяется на две компании и продает все русские активы местном стратегу, вероятнее всего Сбербанку, а для второй компании — западных активов вывозит часть RnD из России и становится Yango.

2) Яндекс становится национальной компанией, избавляется от западных активов, теряет часть сотрудников

3) Яндекс выводит центральные активы в Европу, избавляется от всех медиа-активов, пытается сохранить российский бизнес как часть международного холдинга, делая упор на то, что это всего лишь один из активов в специфической юрисдикции.

Сейчас уже становится понятно что №3 все менее и менее вероятный сценарий и усидеть на двух стульях будет невероятно тяжело.

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0
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tadassana

Когда у вас есть возможность говорить первому лицу, вы должны говорить а не молчать. Все молчат- результат сегодня -страну раздербанили

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Марта Сапожонкова

Такой же беспринципный пропагандон как и боброедка симонян. Туда им и дорога.

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0
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Вячеслав Маковецкий

Хоронили Яндекс, порвали три баяна.

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0
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Артём Календжян

А весело этот Яндекс зажил. Ещё год назад супераппами выпижживался

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–1
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Anton Beloborodov

Понятно, что он действует в интересах компании и вынужден идти на компромисс с властью. Но куда он побежит когда за ним придут. Цивилизованный мир закрыт.

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–2
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Александр Шабанов

Поддерживаю Тиграна.

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–3
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Александр Шабанов

Вот тут мусора в комментах конечно.

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–3
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Чит Чат

Мда, Путин как-то низко опустился, коли лично встречался с бездарным менеджером, случайно ставшим ген.директором

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–5
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