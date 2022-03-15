Бывший глава отдела новостей «Яндекса» обвинил компанию в том, что она стала «ключевым элементом в сокрытии информации» от россиян о «войне» в Украине. Более того, компания в своей поисковой системе предупреждала российских пользователей, которые ищут новости об Украине, о недостоверной информации после того, как российское правительство начало следить за публикациями в СМИ.

24 февраля 2022 года Худаверян присутствовал на встрече олигархов в Кремле с Владимиром Путиным, чтобы обсудить влияние западных санкций. Тот факт, что его пригласили на эту встречу, показывает, что он член ближайшего окружения Путина, и что он поддерживает или осуществляет действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости, стабильности и безопасности в Украине.

Кроме того, он — один из ведущих бизнесменов, занятых в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству России.