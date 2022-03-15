Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС Статьи редакции
Из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Путиным.
Худавердян стал одним из 15 человек, которых совет ЕС решил добавить в санкционный список. Это связано с работой «Яндекс Новостей» и их освещением ситуации в Украине, и его участием во встрече с Путиным в первый день начала «военной операции».
В санкционный список также попали Роман Абрамович, один из контролирующих акционеров «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичёв, глава «Первого канала» Константин Эрнст и другие.
- 2 марта Худавердян ответил на призывы занять позицию по событиям в Украине. Он сказал, что «любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами». Также он добавил, что «война чудовищна, а происходящее — невыносимо».
- 15 марта Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России, он будет совмещать должность с обязанностями управляющего директора.
- В четвёртый пакет санкций ЕС также вошли ограничения на импорт российских изделий из стали, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и другое.
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Ссыкло поганое. Так ему и надо
Не помогла Тигранчику "позиция" моя хата с краю))))
Надо его и в наши санкции добавить с лишение гражданства. Предателю не место в наших рядах))
Воот почему они дзен с новостями продают!
А ларчик то просто открывался!
Тоже хотят всем сразу понравиться! И тем, и нашим
нафинь персонул, джаст биснесь
Мало ли почему продают, может просто факторы наложились, что решили форсировать события. А так - продали бы завтра.
А толку? Продаст он этот актив, санкции же персональные. Ему уходить надо.
Отличная новость!
Но её не покажут в Яндекс-Новостях
Тигран Вевропуневьезжян
Яндекс продался кремлевской мафии с потрохами, получи карму
получил две звёздочки, дружок
"Да на х я вертел эти санкции" ответил Хуевертян
тонко, ржу, верчу
Дзен продать хочу
Яша в кои-то веки пиздюлей получила. Дожили. Хоть какая-то хорошая новость!
Это божья кара, за пот и кровь, водителей Яндекс.Такси
Вдарят праздничным автопробегом?))
надеюсь я.новости напишут что вып*здили своего директора. радость
любые действия должны быть продиктованы не эмоциональными порывами, но ключевыми приоритетами
Пусть тоже как робот сейчас спокойно схавает это, поищет ключи и приоритеты
Ответ комиссии ЕЭС на запрос Худавердяна, "это решение окончательное и не может быть пересмотрено."
А как же "раскаявшийся грешник дороже праведника"?
Круто, когда люди сами ничего не делают в данном вопросе, но обвиняют руководителя по сути уникального европейского (представьте себе) явления в трусости, когда за ним ответственность за сотрудников, пользователей и инвесторов.
Это не игры в добро и зло. Это вопрос больших компаний, капиталов и реальной жизни. Там руководит не эмоция. Яндекс не какой-нибудь летишопс, чтобы взять и уйти без последствий для тысяч людей.
И представьте себе, ВСЕМ корпорациям пофиг на мораль, Украину, Йемен это все. Мерседес спокойно работал и с 3м рейхом и с демократами и с республиканцами и с диктаторами и с людоедами. Вопрос только в рисках получения прибыли, не более. Яндекс долго держался и держится до сих пор, в адекватно возможном в наших реалиях, отдалении от государства.
P.S. готов к сотням минусов от людей, которые не выйдут никогда на митинг, не рискнут и 1 штрафом, но хейтят человека, который несет ответственность за более чем 10к людей....
"ответственность за сотрудников, пользователей и инвесторов." ага. И как дела с капитализацией, бонусами сотрудникам и всем прочим?)
Претензии к Яндексу же не только по текущей ситуации. И надо понимать, что его их выбор ни к чему хорошему с бизнесовой точки зрения не приведёт.
Бизнес Яндекса это российский рынок. Плохой выбор в его случае - это в лучшем случае Яндекс проданный VK, в худшем Россия без Яндекса
А теперь я жду от Вас аргументов, почему политика Яндекса ущербна с точки зрения БИЗНЕСА и как они должны были поступить. Мне интересно Ваше мнение.
Завтра, я так понимаю, будет новый ген.директор
Если санкции к нему применены, то он стал токсичным членом. Должны убрать.
Волож?
Чубайс
боже упаси
Добродеев снова
Только получил повышение и сразу на понижение))
На самом деле для него это означает дисквалификация как CEO.
Так тебе и нужно, ссыкло.
Судя по комментам, боевые тжшники сюда переехали, а не на дтф.
Уже даже вполне себе придворные звёзды стали высказывать своё недовольство ситуацией или недвусмысленно показывать это, но некоторым как этот человек видимо "ещё рано"
Там в каждой башне свой двор и свои скоморохи
Я на самом деле прекрасно понимаю, что на Яндекс чудовищное давление со стороны АП (об этом бобук говорил недавно), но нельзя выбирать безопасность, жертвуя свободой. Как итог Яндекс потеряет со временем и то, и другое. Хорошо, что Сегалович этого не видит. Он много на эту тему размышлял, пока был жив.
а разве есть выбор?
Как минимум - можно закрыть новости. Всё лучше будет.
Сливают сервисы уже. Я не я... ну вы поняли.
А можно узнать, какие риски понесли ЛИЧНО Вы, выбирая свободу, а не безопасность? Это не сарказм, мне действительно интересно. Просто на практике я видел мало такого...
потеря свободы / всего капитала. Вполне достаточные.
Ну то есть на практике ничего. Как всегда. Зато критиковать всех за "не те действия" можно... Я Вас понял. Спасибо.
что значит ничего?)) деньги я потерял, вполне себе приличные) вы же про риски спрашивали, а не про потери)
А то, что это какой-то общий ответ в никуда. Потеряли деньги и... что?) Я тоже терял деньги на каких-то проектах. Но они никак не были сопряжены с борьбой за свободу
Если бы вы были на его месте. то поступили так же. Не нужно из себя изображать героя... Сидеть на печке и пиздеть - не мешки ворочить.
в какое время? прямо сейчас? вероятно сейчас да.
Как бы я не относился к его персоне, но это бред. Особенно ремарка про освещение событий сервисом Яндекс.Новости. Я вот также читаю CNN и вчера про ракету в Донецке часа три выпускали после событий. И если в иных новостях любые разрушения в Киеве, а также убийство журналиста — явные действия со стороны ВС РФ (по мнению журналистов CNN), то упавшая ракета сразу была обозначена как неизвестная.
Вот потому и продают Дзен с новостями. Читал эту новость.
Но лучше бы напалмом прошлись
Выскажу непопулярное мнение здесь, но агрегатор новостей имеет полное право исключать некоторые новости из своего пространства, даже если их индекс цитируемости велик.
Для Тиграна, к сожалению, карьера в больших компаниях закончилась. Он стал токсичным. Продажа этих активов не приведёт ни к чему.
Право то имеет, но так «может» и не исключать, не правда ли?
У них есть своя стратегия и план, которых придерживаются. Кто мы такие, чтобы их в этом обвинять? Лично я делаю проще: игнорирую.
Яндекс - уникальная компания. Нормальный поисковик есть только у Штатов, Китая и нас.
Конечно, Штаты будут вводить против него ограничения.
Южнокорейский Naver у себя тоже довольно хорошо чувствует, так-то
Это хорошо, что он есть
Яндекс совершила очень опасный маневр в 2012 году, сблизившись с государством.
Обидно, честное слово. Только вошёл...
https://youtu.be/ksRVC_UAYyA
«Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска и городских сервисов. Поэтому компания планирует продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Одними из причин продажи стали сложности доступа к капиталу и изменение экономической ситуации. Как сообщил РБК, главный претендент на покупку сервисов — холдинг VK.
Потрясающе.
Рокировочка не удалась
Как крысы сначала лишили людей всякой свободы, а потом бегут с тонущего корабля.
Во как! и даже диаспора не вступилась!)
Ты что, уже послали грузовик с 5 миллиардами евро на помощь земляку. Всем селом в Краснодаре собирали
Худо было Худавердяну….
Зря я в январе акциями Яндекса закупился?
Как не пытался выкрутиться типа я не причем, все же не удалось ))
В списке миллиардеров теперь
Хорошо хоть не под лошадь попал)
Интересна ситуация с Яндексом — все его зарубежные активы сейчас стоят больше чем российский бизнес, даже если включать в эту цену то, что конкурентов в лице Гугла не будет. Сегодня быть главным национальным поисковиком и рекламной сеткой стремительно нищающей закрытой страны менее престижно чем международным сервисом быстрой доставки продуктов родом из Турции.
Тем не менее отказаться от России Яндекс не может, так как основа бизнес модели это заработок на дешевых русских мозгах — если поставить Яндекс в равную конкуренцию за кадры с Google и Microsoft на международном рынке, то не факт, что он вывезет. Все международные проекты у Яндекса сейчас в основном операционные, с RnD в России. При этом часть проектов уже пострадали, например доставка колесными дронами в США.
Для себя я рисовал следующие сценарии:
1) Яндекс разделяется на две компании и продает все русские активы местном стратегу, вероятнее всего Сбербанку, а для второй компании — западных активов вывозит часть RnD из России и становится Yango.
2) Яндекс становится национальной компанией, избавляется от западных активов, теряет часть сотрудников
3) Яндекс выводит центральные активы в Европу, избавляется от всех медиа-активов, пытается сохранить российский бизнес как часть международного холдинга, делая упор на то, что это всего лишь один из активов в специфической юрисдикции.
Сейчас уже становится понятно что №3 все менее и менее вероятный сценарий и усидеть на двух стульях будет невероятно тяжело.
Когда у вас есть возможность говорить первому лицу, вы должны говорить а не молчать. Все молчат- результат сегодня -страну раздербанили
Такой же беспринципный пропагандон как и боброедка симонян. Туда им и дорога.
Хоронили Яндекс, порвали три баяна.
А весело этот Яндекс зажил. Ещё год назад супераппами выпижживался
Понятно, что он действует в интересах компании и вынужден идти на компромисс с властью. Но куда он побежит когда за ним придут. Цивилизованный мир закрыт.
Поддерживаю Тиграна.
Вот тут мусора в комментах конечно.
Мда, Путин как-то низко опустился, коли лично встречался с бездарным менеджером, случайно ставшим ген.директором