Мишустин рассказал о поддержке экономики: 40 млрд рублей на рынок труда, снятие ограничений на границе с Белоруссией Статьи редакции
Основные тезисы из выступления премьера.
Премьер-министр Михаил Мишустин провёл очередное заседание правительства по вопросу «повышения устойчивости экономики в условиях усиления санкций»:
- С 00:00 мск 18 марта 2022 года снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Он не уточнил, о каких именно ограничениях речь. Но 14 марта страны обсуждали снятие ограничений на пересечение границы на машине, введённые из-за пандемии.
- В мае 2022 года правительство начнёт выплаты на детей от восьми до 16 лет в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля.
- Чтобы поддержать тех, кто потерял работу, кабмин расширил возможности службы занятости: теперь обращаться туда могут не только безработные, но и те, кто рискует быть уволенным. Например, если компания уже объявила, что планирует сокращения либо закрытие, перевела сотрудников на неполный день или отправила в неоплачиваемый отпуск. Мера будет действовать в течение 2022 года.
- Правительство выделит 40 млрд рублей на реализацию первого пакета мер поддержки занятости. Больше 25,5 млрд из них — на создание в регионах временных вакансий для тех, кто находится под риском увольнения, и на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда.
- Более 7 млрд рублей направят на региональные программы переподготовки сотрудников предприятий. Почти 6 млрд — на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.
- Россияне и бизнес, взявшие кредиты под плавающую ставку в условиях умеренной инфляции и попавшие сейчас в затруднительное положение, смогут реструктуризировать кредиты.
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Целых 40 млрд резаной бумаги... вау
пока считается в млрд, а не килограммов
Лучше же конечно вообще ничего не выделять)
Абсолютно верно. Холодильник ещё не скоро победит телевизор такими темпами
Скоро, как дети будем листочками с деревьев оплачивать покупки)
Да успокойся. Скоро не будет товаров, а значит и оплачивать ничего не нужно будет.
И не такое проходили, вытерпим
Но, бумаги, на которую можно купить сахар.
40 ярдов весь пакет, из которых 25 ярдов на организацию «временных работ»? Грядёт сказочный попил.
А 6 ярдов на гранды? Смешно, распечатал методику- на 10 млн. Так и живём.
мне не знаком схематоз с грантами, но вот организация временных работ – хлеб с маслом наших чинуш у кормушки. Не зря каждый год благоустройство городят
Интересно, он будет следующим президентом? У кого какие догадки?
Тут за Набиулину топят )
Было бы охуенно. Женщина президент это то что этой стране не хватает (серьезно)
Не, спасибо, на примере Украины мы видим как всякие экстравагантные президенты доводят страну до того, что в тебя утром летят ракеты внезапно откуда-то. Как-то это не очень клёвенько.
Кроме РФ больше стран дебилов нет поблизости.
Страна-дебил пока у нас только Украина. Вместо встраивания в мировые торговые отношения со всеми вокруг, пользуясь своим географическим положением, 30 лет орёт о независимости. Откуда идея независимости в век глобального разделения труда и глубокой его специализации? Ни одна страна уже давно не является независимой. В мире объединяются даже по принципу "делаем в одной половине планеты, а жрём сделанное в другой". Откуда в нормальной голове 21 века может возникать идея о независимости от кого-либо и какие рациональные задачи такая говноидея должна решать?
Это как бабка на базаре, где все другие бабки торгуют картофаном, будет месяц орать что справа сидит дура, спереди идиотка, а сама она хочет быть прямо сейчас официальным дилером феррари. Ясен хрен, что её рано или поздно отмудохают ведром. При этом в главном офисе Феррари будут печально комментировать, попивая кофе: "надо же, что в мире делается, всякое быдло бьёт людей со светлыми устремлениями! Мда, куда мир катится". Да, в процессе схватки Михалычу сломают руку, а другой бабке ударят веслом по роже, но дальше терпеть деградацию торгового сообщества было бы странно.
Бля чел ты настолько не знаешь новейшей истории что хуй знает даже с чего начать тебя ебалом в твое говно макать как котенка
Ты серьезно хочешь каких-то аргументов от человека, который не понимает чем отличается суверенитет страны от экономических отношений? Я бы даже не пытался в этот маразм лезть.
Суверенитет без силы не бывает. Начинать выёбываться с суверенитетом, не имея для этого силовых оснований - так же признак еблана, надо признать. Украина считала, что её сила - это всякое там НАТО, но была жостко прокинута с началом заварухи. Телохранитель отказался защищать хозяина. О каком суверенитете можно говорить без силы?
Почему страна не может жить независимо, торгуя с Европой и живя в безвизе? Почему страна в Европе должна быть чьей-то колонией?
Таковы правила капитализма.
Правила коммунизма таковы. При капитализме может быть ты и про-американский, но живет твой народ достойно (как пример Швеция). Долгое время та же Германия была про-российской, хотя была сателитом США и ничего.
Украине при Януковиче в еще одну Белоруссию превратилась. Этакая полу-изгой страна
Независимо - что под этим понимается? Ты всегда дико зависишь от всех, с кем ведёшь какие-либо отношения.
независимость, это когда ты можешь сменить президента с другой политикой. Например, есть про-европейский президент, он народу не нравится, они меняют его на про-российского; не нравится про-российский - меняют на про-американского и т.д. Вон пример Белоруссии, в которой сидит один человек 30 лет и ни с кем, кроме России (которая кроме ресурсов и кредитов ничего не может предложить на данный момент) нормально не дружит
Когда ты можешь сменить президента - это просто одна из идей организации власти внутри страны. Тебе для этого нужно иметь крепкую систему, чтобы для устойчивости этой системы было примерно посрать, кто сейчас президент. Чтобы пентагоны, генштабы, разведки, экономические институты работали как часы и не возникало угроз пиздецов, военных переворотов, военных прилётов и прочего от смены президентов. Идея такого устройства государства (со сменой президентов) требует от государства неиллюзорной подготовки фундамента и данная идея весьма высокоуровнева, если смотреть на государство через некую пирамиду Маслоу. Надо запилить дохрена базовых слоёв, чтобы работала такая забава.
Это называется парламент, который в нашей стране стал бесполезным, ибо все решает один человек. После его смерти, нам всем придется разгребать все что он наделал. Ибо когда фактически правит один человек, ни к чему хорошему это не приводит. Опыт Югославии и других стран это показал
Известно как это называется. Но без охрененного фундамента это не более чем идея о том, как сделать доброе добро против злого зла.
Все верно, но как по мне, дружественная в прошлом нам страна ясно дала понять, что не желает быть в зависимости от моего государства. Навязывать что-то силой - абсурд. Все равно рано или поздно ты перестаешь все контролировать.
"Рано или поздно перестанешь всё контролировать" - идея упадочная, признак слабости. Расскажите США, что они рано или поздно перестанут всё контролировать или Израилю. Страны, в которых псы режима круглосуточно роют землю, чтобы никакой исламист в аэропорту ничего не взорвал. Великие государства/экономики/системы обязательно обладают мощным силовым блоком, который всё контролирует и бросать это дело не собирается. Сила не работает в категориях логики/философии/морали. Ей на всё насрать, пока она есть.
Примеров в истории достаточно, как в нашей стране, так и в США.
Примеров достаточно, без проёбов такое не бывает. И это тоже норма. Даже в США умудрились 2 небоскрёба в центре финансовой столицы мира выпилить самолётами. Хотя некоторые говорят, что они сами, но какая разница.
Проблема в том, что мы сейчас играем с гранатой, которая может погубить всех. Агрессия в любом случае порождает противодействие, и кто его, знает на чем мы(земляне) остановимся сейчас или потом. Ничто в этом мире не вечно, ни нервы, ни люди. Все мы постоянно пребываем в хаосе - предугадать "отчаянные меры" порой просто невозможно. Никто не просыпается утром с пониманием того, что сегодня весь мир окончательно и бесповоротно ёкнулся и поэтому пора спускаться в бункер, долго в котором не просидишь. И поэтому, если есть хоть капелька интеллекта - надо меньше нажигать сегодня и при любом раскладе договариваться за столом, без угроз "весь мир в труху".
Это про Россию тоже.
Разные крылатые ракеты летают, как показала практика 2015 и 2022, что ещё тебе надо как пруф силы?
ммм.... может, еще надо бы, чтобы в ответ не прилетело?
Да, надо, для этого существует ПВО, разведка, диверсанты в тылу врага и ещё куча всего. Пока рядом с Москвой ничего не падает, значит всё зашибись.
если ты служишь в ПВО МО, то я тебе, может, и поверю, что тут ничего не упадет. Если просто трепло, то я не уверен - особенно после текущих военных "успехов".
Я не сказал, что ничего не упадёт. Я сказал, что когда мы кидаем на других, то нам ничего под Москву не падало пока. Да, иногда обиженные исламисты в метро что-то взрывают, но ПВО ещё не пробили.
Начинать выёбываться с суверенитетом, не имея для этого силовых оснований
Ты даже не представляешь как ты прав...
Ну всмысле. Это же базовая вещь, известная в детском саду. Чтобы пойти харкнуть в рожу Пете, будучи меньше чем он, надо заручиться, что за тебя вписывается Вася, который может навалять Пете.
Ты описал действия России к сожалению.
Ну пока мы на практике видим, что Россию в ответ никто не бьёт. Ну да, экономический срачик. Посрутся и успокоятся, как с Крымом. Тогда тоже вою было примерно столько же - Россия нарушила все мыслимые международные права. И что?
Ну да, экономический срачик
Небольшой такой.
Плюс расовая сегрегация.
Ок. Я, очевидно, сильнее тебя. Теперь ты, не имея силы передо мной, должен прислушиваться к моему мнению.
спорить с человеком, у которого сломана психика в части отсутствия чувства собственного достоинства (да и с образованием проблема - о существовании Виктора Франкла ему не известно) и который ощущает себя рабом - неблагодарное дело, не находите?
А я и не спорю, я жду от него пятихатку
Не, сила - она не про прислушаться. Тебе, имея силу, позволяющую мне переебать, не важно прислушался я к тебе или нет - ты прость берёшь меня за шкирку и делаешь что тебе надо: моему телу с этого момента голова уже не нужна и этой голове не нужно уметь ничего слушать.
Тогда жду пятихатку через 10 минут.
почитай про поставки оружия - напр вчера Байден выделил миллиард на это дело.
Смотрел вчера в прямом эфире, Байден уходил прям тяжело, возраст дает о себе знать. Интересно, а они бабки перечислят украинцам, или чисто пушек и гуманитарки на эту сумму отправят? Хотя, какая разница...
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Независимость от диктата России, а не от остального мира. Отмечу отдельно: диктата, а не нормальных отношений. Реальность путина (да и большинства русских) так и не включила в себя понимание того, что Украина - самостоятельная, другая, чужая страна. И что отношения надо выстраивать на равных - путин и мы, русские все еще продолжают считать Россию великой страной, которая что-то значит в мире с ее 2% (а сейчас -> 0%) мирового ВВП.
Независимость от диктата России хорошо, но как ты это собрался обеспечивать, если тебе нечем этой России переебать?
Разговоры о другая там страна или не другая интересуют только детей за компьютерами на диванах. Взрослых людей интересует дело, рациональные отношения. Если 30 лет продолжается какой-то вой про политоту (суверенитет, независимость, другая страна), а никакой работы навстречу не идёт - почему такому соседу не переебать? Где хоть одна здравая логичная не-полит-теоретическая причина не ставить в стойло такого мудака?
образ мысли питекантропа не очень подходит для международных отношений и не надо, к тому же, судить по себе. Переебать-то и в ответ могут - и делают. Или "а нас-то за что??" Что удалось сгопстопить в 14-м уже не прокатывает. И я не расчитываю на то, что Украина выстоит - Россия завалит мясом, как и в ВОВ, но последствия для нас будут очень плохие.
Разговоры об образах мысли - опять же волнуют только "эстетствующих кастратов" за копмьютерами, психологов, визажистов, профессоров гуманитарных наук. Практика мирового взаимодействия людей как была животной природы, так и осталась - все друг друга ебут и режут, а ёблю и резню останаваливает только страх прилёта обратки.
Пока не вижу, чтобы сейчас что-то не прокатывает. Мясом заваливать никто не собирается, работа будет вестись медленно и профессионально с опытом, полученным и при выкуривании неправильных чуваков на кавказе и в сирии и др. Что там у тебя "не получается" никто не понял, вроде всё норм идёт. Да, люди в таких операциях умирают, это норма.
искренне сочувствую твоему жизненному опыту...
Сочувствуешь? С кем не бывает. Лучше бы ты пошёл делом занялся каким-то, стартапчик основал например, а не впадал в эмоции.
ну а тебе пора к психологу с такой разрухой в голове, видимо, много тебя е..ли и резали, а ответку ты кинуть не можешь...
Я нихуя не понял, но это тоже бывает!
Разве к России это не относится? Что мы сейчас делаем вместо того чтобы своим географическим положением?
Мы уже достаточно долгое время пилим евразийскую экономическую зону, договариваясь как можем со всеми соседями. Мы не пытаемся искать независимости ни от кого, кто есть по нашим границам, а наоборот ищем разные способы вступить в плотные взаимовыгодные созависимости и поюзать преимущества друг друга. Независимость в 21 веке - идея для каких-то ебанатов, думающих жопой.
Если завтра Монголия оттяпает у нас ресупбику Тыву, мы будем поддерживать с ней торговые отношения?
Если мы не сможем ввалить ей, то будем. Срачи срачами, а работать надо.
А как же бесконечные санкции и торговые войны, которые мы ведем с соседями?
С соседями торговых войн не ведём и санкции не вводим. Кто первый ввёл санкции? Ты спал последние годы?
Конечно ведем. Прекрасно помню, как запрещали вино, помидоры и т.д. под надуманными предлогами.
Скажи, а ты хамски-агрессивным поведением желаешь лишний раз нам покосплеить "стратега" нашего, который все профукал, начав военные действия не подготовив к ним страну?
Это не войны, а обычные торговые разборки, торгашество и базарные отношения. Всё как на базаре.
Это торговые войны - когда страна под надуманным предлогом желает нанести ущерб экономике соседей.
Базарные отношения - это пошлины. А полный запрет на основании якобы "опасности" чего-то - это торговая война.
Предлог не надуманный. Предлог - желание получить выгоду. Когда я на базаре говорю "скинь сотку" - это тоже надуманный предлог оскорбить продавца и лишить его денег? Нет, это обычное базарное торгашество и мир так работает.
Какую выгоду получила наша страна от запрета на поставку овощей из Турции? Вообще-то никакую. Когда поставки возобновились то цены были не ниже.
Какие-то у Вас очень хилые аргументы, прямо скажем - продавец из Вас слабенький, не можете в базовых вещах меня убедить.
Я не помню что там был за замес с овощами. Но разборки с овощами в любом случае никак не тянут на какую-то там межгосударственную неприязнь.
"С соседями торговых войн не ведём и санкции не вводим." - оказалось что вводим вполне.
Просто Вы забыли почему-то об этом. Ну я вот напомнил.
Санкции после февраля 2022 начала вводить не Россия.
А кто братьев белорусов в 2009 по молоку щемил?? по газу 2006/2007? а ну да, это другое, это ж спецоперация...
Обычные торговые срачи. Базар он и есть базар.
Кто "мы"? Ты и твои виртуальные альтер - эго?
Мы = Кремль.
Но ты не Кремль - такой вот парадокс.
Хотя в России, на словах, каждый бомж в курсе геополитических планов кремля)
Ну то есть ты не можешь опровергнуть, что Кремль стремится только к налаживанию экономическо-военных отношений с соседями, а не пытается обрести от них какую-то там независимость? Отлично.
Глядя на надвигающийся пиздец в экономике России, на то как распиареная российская армия получает неиллюзорных пиздюлей в Украине, я могу сказать, что Кремль сейчас в лице старого деда стремится к сохранению свой жопы, что неудивительно.
Остальной твой бред про "налаживания" оставь для колхозников, плиз.
Неиллюзорных никаких пока нет, обычные пиздюли, плановые. Неиллюзорным я бы назвал полный просёр ПВО целой страной или когда на тебя 24 февраля дохера металла с неба навалило. Причём навалило не в поле, а, блять, прямо на аэропорты и системы ПВО. Вот это да, что-то неиллюзорное. А гибель людей происиходит даже в процессе взятия хаты бандитов ментами, не говоря уже о военных действиях.
Ясно, что в экономике будет некоторый пиздец, если ты повязан экономическими связями много с кем, кто решил тебе поуказывать твоё место у параши. Что поделать, надо было тебе не в интернете жопу просиживать, а выстраивать системы резервирования на этот случай, щас бы не был в жопе.
«Некоторый пиздец в экономике»
- это долгосрочная стратегия Кремля.
Теперь к ним добавились еще и реальные пиздюли на фронтах Украины.
Совершенно непонятно, почему вот этот график так важен. У тебя модель экономики в голове - это вечная зависимость от поставщиков чего-то из-за границы за доллар? Других критериев нет? Бугага.
Разумеется тебе непонятно - для этого нужно экономическое образование иметь)
Непонятно не только мне, а всем людям на земле. Бугага.
Ну не всем, конечно.. Есть в России огромное количество идиотов, подобных тебе, которые даже не в курсе, что годовой объем российского импорта около $300 млрд.
И есть идиоты, подобные тебе, которые думают что за год все можно импортозаместить.
Но это далеко не все люди на земле)
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"на то как распиареная российская армия получает неиллюзорных пиздюлей в Украине, я могу сказать, что Кремль сейчас в лице старого деда стремится к сохранению свой жопы, что неудивительно." Похоже на фейки и оскорбление. Аккуратнее товаристч. 8)
Простите, я забыл, что распиаренная российская армия - это фейк!
Уточняю для товарища майора!)
Больше похоже что Кремлю завидно, что без него люди нормально живут в своих странах соседях, и старается гадить везде где и чем может.
Да вроде в Кремле тоже нормально живут в сравнении с окружающими его странами. В Москве живётся хуже, чем в Киеве или в столице Казахстана или Монголии или Китая?
Ну кто бы сомневался, что в кремле хорошо живут, только вот Москва это не вся Россия
Ну возьми любой другой город РФ. Екатеринбург. И такой же по удалённости от столицы в Казахстане. Или в Беларуси. Или в Монголии. И сравни.
Объясните тогда, почему 95% беженцев из Украины бегут в Европу, а не в росиию?
В Европе очевидно жить лучше, чем в России. Странный вопрос. Мы же говорим о соседях России. При чём тут те светлые европейские державы, куда хотят украинцы?
Ну или с соседом Китаем или Финляндией или Норвегией, Японией на которые РФ не могла влиять и которым не мешала развиваться и где не поддерживала режим. Сколько там Шанхаев или Гуанчжоу у России? Максимум Москва.
Извинисъ.
Дон
Неужели сам царек заглянул?
Эмм...
Без сарказма, я поддерживаю!
Ставим лайки, поднимем в ТОП)
Тогда Шульман сразу. Набибулина опять не туда вложится
Голосуй - или проиграешь
Набиулину можно избрать под лозунгом - просрала 300 миллиардов народных денег, просру страну!
Ее просто забыли предупредить, что мы решили повоевать немного.
Такая вот офигенная у нас система управления страной.
Если вы думаете, что резервы это несколько пачек наличности, которые можно было незаметно переложить из одного кармана в другой, то сильно заблуждаетесь. Деньги были вложены в ценные бумаги, что-то лежал на коррсчетах в зарубежных банках.
Резервы нельзя было обналичить даже если бы диктатор сообщил ЦБ о своем плане за полгода.
Вы совершенно правы, но обратите внимание как начали наращивать эти резервы перед войной.
Когда надо было их медленно сокращать, переводя финансовые потоки на внутренние ресурсы страны. Это можно было спокойно сделать за полгода не привлекая внимание, прикрываясь "эпидемией". Налицо вообще как минимум халатность, а можно и больше накопать...
Надо было отменять бюджетное правило в 41 доллар.
У меня два варианта, того почему это произошло:
-ЦБ прямым текстом Путин и Ко не сообщили о планах или сообщили слишком поздно;
-либо экономических блок недооценил уровень риска по заморозке активов.
Оба варианта валидны. Не сообщили, потому что не доверяют (патология), чтобы утечки не было. Не рассчитали, так как после Крыма2014 "прокатило"...
Очень бы хотелось почитать мемуары Набиуллиной лет так через 20. Но судя по тому, что до сих пор не рассекречены архивы с 1917 годов, то этого может не произойти.
Кстати, открытие архивов советского периода будет одним из первых и главных признаков исцеления страны от чекистского безумия.
Долги надо было наращивать внешние в первую очередь.
Ээ... С целью потом не отдавать? Ну это билет в один конец в таком случае...
Да, с целью не отдавать. Отдельные страны этим шантажировать. Билет и так в один конец, но можно было бы хотя бы кинуть мир на бабки. А так только собственные отдали Украине.
Я думаю у ЦБ было достаточно времени что бы вывести активы из юрисдикции ЕС и США.
Дол и евро невозможно вывезти из юрисдикции, их заблочат в любом банке в любой точке мира. А вот гасить долги досрочно и скупать чувствительные технологии и ресурсы запросто...
еще немного и уровень вашей экономической экспертизы сравняется с одним известным российским экономистом. Самым известным.
А судьи кто?
А где их нужно было хранить и как другие страны поступают? Можно что-то почитать на это счёт? И почему те кто принимал решение о спецоперации ничего не предприняли?
Как оказывается облигации какого нибудь Вьетнама оказались надёжное облигаций Британии. А если изменить закон о ЦБ то не будет такого идиотизма что ЦБ размещает евро в европейских облигациях под 2%, а Минфин занимает евро в ЕС под 5%.
Лишь бы не нынешний диктатор
После смерти верховнокоммандующего? Врядли, там будет дележка власти между олигархами как в 90х. А до его смерти он будет президентом и дальше будет вести страну в "светлое будущее".
Олигархи скажут, что они все потеряли из-за санкций и мол имеют полное право на возмещение ущерба. И начнется все по новой
C Кадыровым будет интереснее
Мне кажется, что после окончания всего этого безумия Путина в Кремле от своих же будет охранять бригада Кадырова, воюющая сейчас на территории Украины. То-то диктатор вчера с ними братался и приветики передавал
нет, это кадырова будет охранять бригада путина, вероятность такого ужаса не нулевая.
Президентом чего, простите?
Союзного братского государства Киевско-Беларусская Русь!
Скорее, президентами Дальневосточной Республики, Чечни и остальных, сколько их там ещё возникнет.
Все равно больше чем Гуцульская Республика
Кто думает, что Навальный?
Сомневаюсь, что Навальный когда-нибудь выйдет. Готов даже сказать, что не выйдет.
Ой-ли...
Фиг знает...
своё мнение это хорошо, но вот простой вопрос:
какова вероятность, что чудики с vc, рассказывающие про то, что всё неправильно и надо было вообще иначе, понимают хоть в чём-то, кроме того, как кодить или готовить презентации?
понятно, что сейчас будет куча минусов, потому что "этот комментарий косвенно намекает на поддержку нынешнего тоталитарного режима" (хотя это не так), но если обойтись без эмоций, каков ответ будет? как много из местных экспертов реально в чём-то разбираются, анализируют всю доступную информацию - политическую, финансовую, геополитическую? или достаточно быть подписанным на 3-4 телеграмм канала? :)
Эта вероятность примерно такая же как и вероятность у чудиков с красной площади. Проценты сравнялись очевидно, при том, что ресурсы не равны.
мы о правительстве или около него? это что-то из серии попал по блату\через постель в верха, держишься за счёт устрашения и жестких мер, а "работу" делаешь хоть как-то, лишь бы на том уровне удержаться? т.е. мы всерьез ставим на одни весы мнение комнатных писюнов с вц, которые не обладают никакой инфой кроме сми и тех, кто, пускай и через постель, но имеет доступ практически ко всему?
я не встаю ни на чью сторону, но мне правда очень интересно, как так выходит, что чуваки, которые круглые сутки сидят в инстаграме или пилят свои стартапы по доставке кофе в соседний офис по подписке, обладают настолько мощным и объемным мнением о ситуации?
Одни жалкие разбрасывания фантиками...
Что раньше мешало не покупать виллы и яхты заграницей, а вкладывать в свою же страну? А сейчас типа всё будет? Не поздно-ли, друзья-чиновники?
Зато теперь у них и у их детей остался один выход - жить, лечиться и учиться в той чудесной стране, которую они столько лет строили. И поддержать отечественного производителя непосредственно своим кошельком.
Есть ещё один выход. Ну вы сами понимаете какой…
В окно?
один? говорят 3 (по кол-ву аэропортов) с таким баблищем сменить гражданство (а то и пластику сделать)
С чего вы взяли?
Речь про США, Маями?
Есть ОАЭ, Израиль. Не пропадут.
Ставить президентом человека под санкциями нет никакого смысла. Без взаимодействия с западными миром страна не сможет развиваться.
При наличии адекватной власти в стране санкции долго не продлятся. Но вот откуда она возьмётся...
Это пока только теория, чтобы санкции быстро сняли. В истории пока нет ни одного примера вашего предложения. Персональные санкции вряд ли снимут, это "клеймо неадекватности" ... Несмотря на то, что многие членов правительства фактически заложники режима.
А уже создано союзное государство? Я что-то пропустил)
Да, ЕАЭС уже неформально
Ещё при Ельцине, погуглите
Намечается очередной распил. Без вариантов.
До 8 лет помощь не нужна? В 8 лет уже кейсы могут продавать в кс или группы в вк делать, а все траты как раз на ребёнка малолетнего. На хорошие смеси и тп уходит тысяч 60 в месяц.
Дал Бог зайку, даст и на лужайку (с)
Ваше тело - ваше дело (с)
А где они были восимь лет?
Ковидные выплаты врачам продлите, пожалуйста, хотя бы до конца года
Ковид ушел, типа. Так что правительство врачей опять киданет.
Пригородный поезд Красное — Орша-Центральная из-за коронавируса ходил только по территории РБ. Можно ли ожидать восстановление движения? В прошлом году БЧ присылали бумажной почтой ответ, что пока что не рассматривается.
Вот так поддержка. Мишустин - молодец 💪🇷🇺👍
Весь мир у наших ног 😂 всем мира
ммм.... оплачиваемые общественные работы... (в упор не понимаю зачем такие деньги на организацию подметания улиц и т.п.).
"гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов" - это какие некоммерческие организации переобучат и на кого? Уж не лучше ли тогда оплачивать курсы айтишные вместо того, что предложили "для удержания специалистов" этой сферы?
На курсы ноготочков что ли податься. А то сейчас глянул на кого учат в центре занятости местном - водители грузовиков, кладовщики, водители погрузчика (будет что хранить и грузить?), парикмахеры и мастера ноготочков - что люди будут обрастать и что современные дамочки не перестанут делать ноготочки даже на последние сомнений почти нет.
Охереть, нет слов.
Наюиудина устала
Похоже к нам присоединят не украину, а белорусь.
дык уже давно союзное государство
СНГ, это немного другое.
ага, СНГ это немного другое. Я про союзное государство
я понимаю, что Вы проспали, но попробуйте погуглить
Тут будет больше чем союз.
Чувак, прости, у тебя русский родной?
союзное государство это не союз государств. Это разные вещи
Россия-Беларусь уже давно "больше чем союз"
Да и я говорил о другом
к нам присоединят
да какая разница, Беларусь и так на шее сидит
да какая разница
Зачем, с таким подходом, вообще затевать диалог?