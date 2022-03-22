Минюст предложил ввести для бизнеса скидки на штрафы за административные нарушения — ТАСС Статьи редакции
Предприниматели смогут оплачивать только половину штрафа, если внесут деньги в течение 20 дней.
- Минюст подготовил проект изменений в действующий КоАП, чтобы снизить административную нагрузку для бизнеса. Он станет частью мер по поддержке российской экономики в условиях санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
- Ведомство предлагает применять к нарушителям минимальные штрафы, если они предотвратят «вредные последствия» или добровольно возместят ущерб.
- Если организация оплатит штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления, она сможет заплатить только половину суммы.
- Если компания совершила нарушение впервые, штраф могут заменить на предупреждение. Сейчас такое условие действует только для малого и среднего бизнеса.
- Также Минюст предлагает запретить тем контрольным органам, которые проводили проверку бизнеса, рассматривать дела об административных нарушениях.
- Срок отсрочки оплаты штрафа, административного ареста или другого наказания предлагается увеличить с одного месяца до шести.
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Так-то время подлета больше
Да и кто туда в здравом уме сунется, на Новую землю)
Да и там солдаты нато вокруг
А что, хорошее место. Архипелаг большой, медведей много. Даже свой ядерный полигон есть!
Скидки на штрафы. Как скидка на воздух.
Нет чтобы отменить. А тут скидочка прилетела.
Скоро введут накопительные скидки... Для постоянных клиентов!
"Если компания совершила нарушение впервые, штраф могут заменить на предупреждение. Сейчас такое условие действует только для малого и среднего бизнеса."
Не читал но осуждаю (с)
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Как представитель малого бизнеса хочу сказать, что 20 дней ничего не решают. Инициатива хорошая, но видно что всё как обычно - для галочки.
Ооо, скидочки это хорошо.
Пздц бесит на самом деле.
В соседнем доме НЕЗАКОННАЯ вулканизация со всеми вытекающими ( шум, блокировка тротуара, разные личности и тд и тп). По обращению администрация провела проверку и вынесла 10000 рублей штрафа. Всё.
Второй раз говорят НЕ ИМЕЮТ права за одно и тоже нарушение штрафовать чаще раза в год.
«Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!» (М. Булгаков, написано в 1928-1940)
А ещё введут штрафы на скидки)
ну блин, столько ждали и вот... оттепель!!!
Деливери клаб очень обрадуется что не придется платить 10к штрафа за сервисный сбор, эх
А карта лояльности с накоплением баллов будет?
Скидки на штрафы🤣. Лучше введите скидки на швабры для тюремных работников.