Как сохранить и приумножить свои сбережения, и во что точно не стоит вкладываться во время кризиса-2022

Приветствую сообщество vc.ru! Я — Константин Анисимов, человек, влюблённый в драгоценные камни, владелец ювелирного дома Sinnergems и единственный русский, который лично ездит на места добычи драгоценных камней по всему миру: от Азии до Африки и Южной Америки (меня даже называют русским Индианой Джонсом). В это сложное для всех нас время я хочу…