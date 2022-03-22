Право
Комсомольский ихтиандр

Минюст предложил ввести для бизнеса скидки на штрафы за административные нарушения — ТАСС Статьи редакции

Предприниматели смогут оплачивать только половину штрафа, если внесут деньги в течение 20 дней.

  • Минюст подготовил проект изменений в действующий КоАП, чтобы снизить административную нагрузку для бизнеса. Он станет частью мер по поддержке российской экономики в условиях санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
  • Ведомство предлагает применять к нарушителям минимальные штрафы, если они предотвратят «вредные последствия» или добровольно возместят ущерб.
  • Если организация оплатит штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления, она сможет заплатить только половину суммы.
  • Если компания совершила нарушение впервые, штраф могут заменить на предупреждение. Сейчас такое условие действует только для малого и среднего бизнеса.
  • Также Минюст предлагает запретить тем контрольным органам, которые проводили проверку бизнеса, рассматривать дела об административных нарушениях.
  • Срок отсрочки оплаты штрафа, административного ареста или другого наказания предлагается увеличить с одного месяца до шести.

#новость #минюст

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18 комментариев
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Мурад Муртазалиев

В чате ГИБДД посмотрели что-ли?)

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Donna Bauer

Того и гляди, свой офшор откроют скоро... на Новой земле

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Михаил Зеленин

Так то свой оффшор давно есть -в Калининграде

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Klim Kin

Так-то время подлета больше
Да и кто туда в здравом уме сунется, на Новую землю)

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Кигхриль Vselensky

Да и там солдаты нато вокруг

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Владимир Степанов

А что, хорошее место. Архипелаг большой, медведей много. Даже свой ядерный полигон есть!

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Сидор

Скидки на штрафы. Как скидка на воздух.
Нет чтобы отменить. А тут скидочка прилетела.

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Акакий Зирбернштейн

Скоро введут накопительные скидки... Для постоянных клиентов!

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RomanistHere

"Если компания совершила нарушение впервые, штраф могут заменить на предупреждение. Сейчас такое условие действует только для малого и среднего бизнеса."

Не читал но осуждаю (с)

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Давудов Расул

Как представитель малого бизнеса хочу сказать, что 20 дней ничего не решают. Инициатива хорошая, но видно что всё как обычно - для галочки.

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Zaebaniy Underground

Ооо, скидочки это хорошо.

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Сергей Исаков

Пздц бесит на самом деле.

В соседнем доме НЕЗАКОННАЯ вулканизация со всеми вытекающими ( шум, блокировка тротуара, разные личности и тд и тп). По обращению администрация провела проверку и вынесла 10000 рублей штрафа. Всё.
Второй раз говорят НЕ ИМЕЮТ права за одно и тоже нарушение штрафовать чаще раза в год.

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Павел Родюков

«Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!» (М. Булгаков, написано в 1928-1940)

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Алекс Косс

А ещё введут штрафы на скидки)

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Maksim M

ну блин, столько ждали и вот... оттепель!!!

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Кигхриль Vselensky

Деливери клаб очень обрадуется что не придется платить 10к штрафа за сервисный сбор, эх

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Rinat Mechsherov

А карта лояльности с накоплением баллов будет?

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LeodVinci

Скидки на штрафы🤣. Лучше введите скидки на швабры для тюремных работников.

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