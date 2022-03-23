Юристы проекта получили уже 300 обращений.

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Пользователи, которые нашли себя в опубликованной базе с данными клиентов «Яндекс.Еды», могут обратиться на горячую линию проекта, сообщают «Сетевые свободы».

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Проект объявил, что готов помочь с привлечением сервиса к ответственности за утечку. От пользователя понадобится доверенность, которая позволит адвокату действовать от его имени.

«Сетевые свободы» планируют иск, к которому могут присоединиться все обратившиеся к ним люди, чьи данные оказались в открытом доступе и которые согласятся выдать доверенность, уточнил vc.ru руководитель проекта Дамир Гайнутдинов.

Всего «Сетевые свободы» получили уже 300 обращений, но нужно «посмотреть, сколько человек доберутся до суда», рассказал он. По словам Гайнутдинова, основания для подачи иска достаточно убедительные — «Яндекс» частично признал утечку и обратился к правоохранительным органам.

Утечка была и люди вправе ожидать от «Яндекса» более подробных объяснений причин утечки, её последствий, а также тех мер, которые компания намерена предпринять для восстановления прав клиентов и предупреждения подобных инцидентов в будущем. Дамир Гайнутдинов руководитель проекта «Сетевые свободы»