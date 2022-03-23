Право
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Проект «Сетевые свободы» начал собирать коллективный иск против «Яндекс.Еды» из-за утечки данных клиентов Статьи редакции

Юристы проекта получили уже 300 обращений.

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Пользователи, которые нашли себя в опубликованной базе с данными клиентов «Яндекс.Еды», могут обратиться на горячую линию проекта, сообщают «Сетевые свободы».

Проект объявил, что готов помочь с привлечением сервиса к ответственности за утечку. От пользователя понадобится доверенность, которая позволит адвокату действовать от его имени.

«Сетевые свободы» планируют иск, к которому могут присоединиться все обратившиеся к ним люди, чьи данные оказались в открытом доступе и которые согласятся выдать доверенность, уточнил vc.ru руководитель проекта Дамир Гайнутдинов.

Всего «Сетевые свободы» получили уже 300 обращений, но нужно «посмотреть, сколько человек доберутся до суда», рассказал он. По словам Гайнутдинова, основания для подачи иска достаточно убедительные — «Яндекс» частично признал утечку и обратился к правоохранительным органам.

Утечка была и люди вправе ожидать от «Яндекса» более подробных объяснений причин утечки, её последствий, а также тех мер, которые компания намерена предпринять для восстановления прав клиентов и предупреждения подобных инцидентов в будущем.

Дамир Гайнутдинов
руководитель проекта «Сетевые свободы»
  • 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов клиентов и информации о заказах, времени доставки, адресов и других. 22 марта в сети опубликовали карту с данными клиентов сервиса, а 23 марта сайт заблокировал «Роскомнадзор».
  • В «Яндекс.Еде» объяснили, что новых утечек не было, для карты использовали данные из утечки от 1 марта. Также сервис делает всё, что можно, чтобы минимизировать распространение данных вместе с надзорными и правоохранительными органами.

#новость #яндекседа

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Практический завод

Да, какова хера мои данные утекли. И не важно какие, главное сам факт.

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4
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qwerty

Там человеческий фактор. Походу был борец против спецоперации, если даже Ситник в своём Твитторе предлагал диверсии в VK, Yandex устраивать.

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0
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Igor Kalashnikov

Борец против спецоперации слил данные Яндекс еды?

Теперь, что угодно можно этим объяснить???

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0
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qwerty

что угодно можно этим объяснить
У тебя с головой как?

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2
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Igor Kalashnikov

Это у меня то? Прочитай, что ты написал.

Там человеческий фактор. Походу был борец против спецоперации, если даже Ситник в своём Твитторе предлагал диверсии в VK, Yandex устраивать.

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0
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Ivan Ardintsev

Непонятно почему Яндекс хранил все эти данные в открытом виде, без всякого шифрования. Теперь возникает куча вопросов к другим его сервисам: что еще может слить такой диванный боец? Все перемещения на такси? Все покупки с маркета?

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1
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Аркадий Поляков

Не беспокойтесь, роскомпоzор Zаблокировал этот сайт. Все надёжно! Сталь!

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0
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Alexey

А как мне без карты узнать утекли или нет? Мне писем не приходило, но это же яндекс. Я бы тоже в суд подал, денежки не лишние

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2
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Толик Шериев

Напиши мне город и номер свой :)

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2
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Alexey

Яндекс перелогинься

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1
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Евгений Дроздов

Есть у кого ссылка для слоу?

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2
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Лена Нест

Ребята! НИКОГДА не обращайтесь в яндекс. ПРОКОРУМПИРОВАННАЯ организация, в которой работают 99% мошенников! И работники, зачастую, такие. В такси исправились. С подачей порядок, т. к. полная монополия! Сити хорошо внедрилась в таксишный проект. Так и их, под себя, подмяли.

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–1
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Anderson Silva

Я этому рад.

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1
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Andry

закончится тем, что яндекс добьется блокировки открытых ресурсов, на которых предоставлены эти данные, например той же карты. а потом никто ничего не докажет, что был какой-то слив. даже промо-коды не будут раздавать)

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1
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Aydar Sultanov

А где можно подписать петицию ЗА подобные сливы? Ну разве что без имен и номеров телефонов. Но чтобы были открыты суммы заказов, адреса (без номера квартиры), даты и тому подобное? Чтобы прямо на карте можно было посмотреть частотность заказов, всякую аналитику и т.п. Открытые данные это круто!

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Светлана

Как же бесят все эти сливы. Мои тоже утекли. Вот вам и Яндекс. Что он не далел бы дальше, наши данные уже утекли! Это уже не исправишь

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Макс Лакостов

Хах, утечки чуть ли не каждый день, а эти уристы решили на крупную рыбу напасть)))

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