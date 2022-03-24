Под санкции попали также «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-банк».

{"id":386456,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":386456,"gtm":null} 21 169 просмотров Слушать

Великобритания ввела санкции в отношении 33 физлиц. В списке — глава «Сбера» Герман Греф, основатель TCS Group Holding Олег Тиньков, Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления «Сбера», и другие.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Санкции против Хасиса и Грефа предполагают заморозку активов и запрет на въезд. Против Тинькова введены транспортные санкции: яхтам нельзя заходить в порты Великобритании, а самолётам — пролетать в воздушном пространстве страны или приземляться на её земле.

Обновлено в 16:23. США США ввели новые санкции против России. В список попали оборонные предприятия, 328 депутатов Госдумы и глава «Сбербанка» Герман Греф.

В санкционном списке страны также есть 26 компаний и организаций, в том числе «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Алроса», «Российская венчурная компания», «Уральский банк реконструкции и развития» и другие.

В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что санкции не повлияют на работу банка. Единственное ограничение — компания временно приостанавливает расчёты с контрагентами из Великобритании. В «Тинькофф» сообщили, что санкции затрагивают Тинькова как частное лицо и не влияют на работу группы или банка.