Право
Громадный американец

Под санкции Великобритании попал Герман Греф, а Олегу Тинькову запретили заводить яхты в британские порты Статьи редакции

Под санкции попали также «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-банк».

Великобритания ввела санкции в отношении 33 физлиц. В списке — глава «Сбера» Герман Греф, основатель TCS Group Holding Олег Тиньков, Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления «Сбера», и другие.

Санкции против Хасиса и Грефа предполагают заморозку активов и запрет на въезд. Против Тинькова введены транспортные санкции: яхтам нельзя заходить в порты Великобритании, а самолётам — пролетать в воздушном пространстве страны или приземляться на её земле.

В санкционном списке страны также есть 26 компаний и организаций, в том числе «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Алроса», «Российская венчурная компания», «Уральский банк реконструкции и развития» и другие.

В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что санкции не повлияют на работу банка. Единственное ограничение — компания временно приостанавливает расчёты с контрагентами из Великобритании. В «Тинькофф» сообщили, что санкции затрагивают Тинькова как частное лицо и не влияют на работу группы или банка.

  • Великобритания уже вводила санкции против российских компаний. Например, в конце февраля под них попали ВТБ, «Аэрофлот», авиастроительная компания ОАК, судостроительная ОСК и «Ростех». В начале марта Лондон предписал закрыть корреспондентские счета «Сбера» и запретил ему проводить клиринговые операции в фунтах.
  • «Альфа-банк» и «Газпромбанк» также находятся под санкциями США: для них действуют ограничения на привлечение капитала.

#новость #днрилнр #санкции

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266 комментариев
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Evgeniy Unknown

А Тиньков тут вообще каким боком? Или палят уже по всем подряд, лишь бы отчитаться о том как борются с империей зла?

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116
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Pavel Voronin

интервью у Дудя посмотрите.

https://riabloggers.ru/news/48

Просто кто-то много лишнего пи...ел, вот и прилетело.

Олег Тиньков рассказал о своем отношении к…
Олег Тиньков рассказал о своем отношении к Путину и Навальному
riabloggers.ru
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39
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Evgeniy Unknown

Человек никак не связан с властью и не учавствует в госурадственном управлении. Единственный его косяк в этой ситуации что он 3 года назад поддержал дядю Вову, но он мог поменять свое мнение отностиельно всего происходящего, на что и недвусмысленно намекнул в своей инсте недавно.

Получается, что святой демократический Запад с его верой в свободу слова и выражения начинает устраивать охоту на ведьм за мнение, которое отлично от их линии партии?
Что-то мне это напоминает. Не подскажете?

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43
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Pavel Voronin

Запад натурально ведет войну с Россией. Воевать оружием боятся, устраивают ковровую экономическую бомбардировку. До чего дотянутся, то разнесут. Потом, может быть, разберутся и что-нибудь откатят.

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24
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Я не программист, но

Ну пока самые тяжелые последствия из-за запрета поставок антишизойдных лекарств. Судя по всему 80% россиян их принимали.

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34
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Вечный Валера

Судя по всему, они им не помогали :(

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7
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Евгений Кузовкин

Как мы теперь без глицина...

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1
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Вечный Валера

"Воевать оружием боятся" - ну или ценят целовеческие жизни. Важно не ошибиться в мотивах, а то может получиться неожиданно :)

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6
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- -

Какая экономическая война. Просто дали возможность России опереться на свою экономику и посмотреть насколько она реальна.

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2
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Pavel Voronin

ну или так =)

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1
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Skynet

На фоне происходящих событий санкции ещё очень мягкие. Если эти кошмарные "фейки" (по версии пропаганды) будут продолжаться в том же масштабе – то нас полностью изолируют от мира.

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0
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Василий Степанофф

от западного мира?

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–2
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Garik Som

Павел плюньте, не оправдывайте, таких тут пустышек пруд пруди, сил, нерв не хватит. Слышат только себя.

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–2
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Roman

Англия на протяжении своей истории охотится на ведьм) Теперь вот богатым россиянам запрещено высказывать свое мнение, даже на российскую публику.

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1
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nambavan

недвусмысленно намекнул в своей инсте
 Вот именно, что-то там пробубнил про «миру и мир» и все, типа он не пределах. Так не пойдет. Пусть вилы в руки берет. Учитывая, что против него ввели неполные санкции, ему просто решили намекнуть.

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0
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kir.st

Демократический запад

Смешно

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–1
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Razanyr

Именно, чисто отлизал лысому

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8
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Алексей Дымов

Ещё не поняли? Он виноват в том, что он русский

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4
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Денис Демидов

И приятель пескова, но это мелочи...

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31
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Алексей Дымов

Богатый русский. Это может быть хуже?

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–2
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Денис Демидов

Русский олигарх либо слуга путина, либо в тюрьме, либо уехал давным давно, бывают исключения?

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10
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Алексей Дымов

Нет, конечно. Все богатые русские - воры и подлецы. Так?

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0
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Денис Демидов

Олигарх не обязательно вор, но обязательно слуга путина.

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6
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Алексей Дымов

Конечно он подчиняется руководству страны. Это нормально

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–6
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Денис Демидов

Это только для фашизма нормально, любой гражданин нормальной страны должен подчиняться закону.

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8
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Dima

Олигарх - это тот, кто поднялся на приватизационных аукционах и сырьевой экономике.
Тиньков к олигархам никогда не относился т.к. работает в технологическом секторе.
У Тинькофф JP Morgan номинальный держатель акций, на нем расписки ADR, плюс МС среди акционеров, а связи с государством они никогда не имели, в отличии от ММФ которому прилетело раньше.

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–2
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Денис Демидов

Олигарх этот тот, кто ведет бизнес привлекая связи в правительстве.

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1
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Vitali Brodetski

Если очень богатые (уровень "олигарх"), то да. Ибо в россии нельзя быть олигархом, и не "заносить" в кремль. Если отказываешься, то либо валить из страны, либо мотать 10 лет в камере-одиночке, либо сразу умирать.

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0
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Алексей Дымов

Везде надо куда-то заносить. У нас это условный "Кремль". Это нормально

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–6
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Vitali Brodetski

вот все кто "заносил", теперь и расплачиваются за это. Причинно-следственная связь.

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3
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Алексей Дымов

Они расплачиваются за то, что поверили и держали свое имущество и деньги не в России. Хотя им много раз говорили.
А Тиньков, вообще, там лечился и не мог там не жить.
В этом их вина.
Причинно-следственная связь очень прямая

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–2
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Andrew, просто Эндрю

Либо мертв

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1
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Rick

В жизни так бывает, когда игнорируешь пиздец вокруг, а потом пиздец приходит домой. Можно не интересоваться политикой (говорить это публично), зарабатывая миллиарды, но политика может поинтересоваться тобой.

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24
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

Тогда уж и Сергея Брина надо банить и Гугл закрывать только потому, что Брин родился в Москве

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–4
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Алексей Дымов

Брин не русский. Он американец русского происхождения. И это не из-за наличия гражданства

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3
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

Sergey Mikhailovich Brin is an American business magnate, computer scientist, and Internet entrepreneur. Together with Larry Page, he co-founded Google. Brin was the president of Google's parent company, Alphabet Inc., until stepping down from the role on December 3, 2019. Wikipedia
Born: August 21, 1973 (age 48 years), Moscow, Russia

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0
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

он русский, но не россиянин, а американец. Это правда. Русский американец.
Я просто попытался показать логику всего этого абсурда

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–1
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Алексей Дымов

Абсурд. Всё верно

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–1
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Evil Pechenka

TINKOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a previous owner or controller (directly or indirectly) and director, or equivalent, of TCS Group Holding PLC and its holding Tinkoff Bank, which are, and have been, entities carrying on business in the financial sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

ТИНКОВ участвовал в получении выгоды или поддержке правительства России в качестве предыдущего владельца или контролера (прямо или косвенно) и директора или эквивалентного лица TCS Group Holding PLC и его холдинга Тинькофф Банк, которые являются и были, юридические лица, осуществляющие деятельность в финансовой сфере - отрасли, имеющей стратегическое значение для Правительства России.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062891/Russia.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/governme…
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/106…
assets.publishing.service.gov.uk
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16
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Nice Man

Типа все системообразующие банки санкционируют? Слабо логика в тексте видна

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4
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Evil Pechenka

Человек спросил за что ввели санкции, я дал выдержку из документа.

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12
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Nice Man

Минусаторы, объясните логику в тексте выше

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0
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Evil Pechenka

Экономике будет писец — не будет денег на войну. Ненулевой шанс, что голодный народ вставит в попу Великому Стратегу швабру.

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4
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Олег Пиняев

Чей голодный народ? Голод походу европу скоро накроет

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–2
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Evil Pechenka

Европы, конечно. Сейчас люди в ЕС взбунтуются, скинут демократически выбранных марионеток США, потребуют перейти на рубли, присоединятся к России и будут купаться в нефти и газе.

Ответить
12
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- -

А папа римский поедет на поклон к Гундяеву и примет православную веру. Станет ватиканским епископом московского патриархата.

Ответить
5
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Василий Степанофф

Вы ничего не понимаете.
Римский епископ по чести остается первым по диптиху.Именно поэтому у православных церквей нет своих епископов с титулом епископ Рима, иначе бы товарищу Гундяеву пришлось бы лобызать туфЛю оного святителя.

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0
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Вечный Валера

Краткий анонс содержания завтрашних выступлений Киселева и Соловьева? :)

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3
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Skynet

Ахаха, ну по мнению кремлеботов именно так всё и будет. Для них, чем дебильнее идея – тем лучше. Электорат такое любит. Не удивлюсь если нам скоро начнут втирать про голодные бунты в Европе и США ))

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0
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Дмитрий Сорвачев

По мнению западных ботов, что вот сейчас сместят Путина и как заживем... Идиоты и с той, и с другой стороны. Прежде, чем зажить, надо перестать быть периферией. Сами мы себя в этой системе поднять не можем, т.к. есть определенные правила игры: либо кто-то нас поднимает из сырьевого придатка, либо страна выходит из этой системы. Понятное дело, что ни тот, ни другой вариант практически невозможен. Мы уже давно все просрали.

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0
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Олег Пиняев

ну лучше то в европе не становится и это факт, беженцы последний кусок хотят урвать, инфляция бешеная, топлива и удобрений дефицит

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0
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Evil Pechenka

Да, мы тут тяжко страдаем сейчас, надеюсь россияне смогут нам присылать еду и деньги.

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0
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Sergei Timofeyev

Осталось найти ещё два ядерных чемонадчика Шойгу и Герасимова

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2
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Andrew, просто Эндрю

Тут пишут что хотя бы найти самого Шойгу уже задачка...

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10
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Evil Pechenka

Пытают, чтобы кнопку нажал.

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1
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Andrew, просто Эндрю

Членом)

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2
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Aleksandr Ostrenko

Прошу уточнить, пытают таким способом или нажать надо им? )

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2
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Andrew, просто Эндрю

Я в швабрах не силён

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2
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Михаил Желтухин

Да

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1
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- -

В чемоданчике уже давно осталось только дистанционное управление аквадискотекой и шестом в кальянной.

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–1
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Nice Man

Голодный-то не будет, в том и прикол, но беженцев = проблем другим странам, прибавится. Я не говорю уже про то, что зерно и нефть они едят чьи

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0
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kir.st

Del

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0
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Марк Нилов

Вы послушайте Джонсона - там вся логика. Изолировать всю финансовую систему страны - постепенно к этому и идут.

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0
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Nice Man

Бля, вредят только обычным людям, а своих целей не достигают.

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–1
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Andrew, просто Эндрю

Обычные люди Греф и Тиньков и еще 59 владельцев "Газпромбанка", "Россельхозбанка", "Альфа-банка", "СМП Банка", РЖД, "Совкомфлота", "РусГидро" и оборонных предприятий...

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8
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Цкуро Бесцветный

Забываете про инвесторов в западные бумаги, а таких в РФ миллионы.

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0
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Andrew, просто Эндрю

Не понял к чему "западные бумаги" в новости про санкции к руссо-банкам и руссо-олигархам.

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0
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Таня С

И как они навредят олигархам отжав их яхты? Они только злят обычный народ. А олигархам наоборот деваться теперь некуда. Если раньше они могли "жить" "там", то сейчас только "тут". Либо они там все идиоты (что маловероятно), либо цели какие-то другие.

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0
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Mr Gold

Интересно, а для какой страны финансовая сфера - не стратегическая. Звучит как «имел большой бизнес и получал прибыль».

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2
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Печенька

Банк то его не попал, это главное

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7
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Evgeniy Unknown

Судя до какого маразма могут дойти "западные партнеры" в гонке за лояльностью своей аудитории и клиентуры, то введут против всего, и банк Тинькова на очереди.

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16
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Я не программист, но

И в чем они не правы?
Как-то очень странно думать что Тинька не связан с государством, после обзора на его банк к Немагии из Москвы полиция/следователи приезжали. Это может устроить только человек с очень хорошими связями.

PS
Надо им поспамить про этот инцидент в МИД на английском, глядишь и банк в список внесут.

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–3
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Evgeniy Unknown

Секрет полишинеля.
Естественно у большого бизнеса будут связи на верхах. Но имеет ли Тиньков отношение к тому маразму, что происходит сегодня? Очевидно что нет.
На тех рельсах, что сегодня катится коллективный Запад, можно начать накладывать санкции на Макрона, а то что-то он любитель созваниваться с кое-кем, или на верхушку Германии, за то что братались с империей зла и хотели закрепить свои дружеские узы СП-2.

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8
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Марк Нилов

Ну спецоперацию проводит не Макрон а сами знаете кто. Странные параллели.

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4
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Evgeniy Unknown

Тиньков тоже проводит спецоперацию? Какой дивизей или полком командует?

Ответить
2
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- -

Тиньков тоже любитель лизнуть в нужное время и место, несмотря на все его крики "бизнес отдельно, политика отдельно".

Путин — царь, его дочь — императрица
Бизнесмен Олег Тиньков известен своими откровенными высказываниями. Недавно он предложил…
inosmi.ru
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0
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Evgeniy Unknown

У меня ощущение, что я записался во внештатные адвокаты Тинькова на vc.ru, хотя лишь пытаюсь сказать то, что Запад сам же идет против своих принципов, которыми дорожил все эти годы, и бездумно палит по всему и вся, подсирая не только людям живущим в России, которые против всего этого, но и своим же собственным избирателям, хоть и с их согласия, но улюлюкания и шапкозакидательства надолго не хватит, терпение не бесконечное.

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3
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Andrew, просто Эндрю

Думаешь поляки озабоченные судьбой Тинькова подымуть бунтъ?

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–1
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Evgeniy Unknown

Если ты не заметил, то вся эта санкционная борьба затрагивает не только одну страну, а касается вообще всех. Случай с Тиньковым просто показателен, в погоне за политическими очками под дружное улюлюкание избирателей они палят куда ни попадя.
Бизнес, который закрывает для россиян все и вся, это тоже касается.

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2
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Chester Rush

Ни один крупный бизнес не может существовать без связи с государством в принципе. Неправы они хотя бы в том, что Тиньков отошел от дел и к банку не имеет отношения, лечится от рака. Последние годы он занимается только своим фондом.

А глобально они не правы в том, что те, кто возможно придерживался европейских или нейтральных взглядов посмотрят на разжигаемую русофобию и поверят Путину.

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0
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Skynet

Маразм – это то что сейчас происходит. Полный. Блин, в комменты на VC сейчас зайти – всё равно что в говно вляпаться, какое тут засилье ботов

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2
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Василий Степанофф

какое тут засилье ботов
 Написал бот под именем Скайнет

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0
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Andrey P.

а не звоночек ли это?..

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4
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Gre Li

Один шаг остался. В пояснении отмечено, что Тинькофф Банк попал в список «системообразующих».

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4
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Магомед Шереметьев

Именно его банк и может попасть под санкции. Он же не торгует птинским газом и нефтью.
Тиньков, держись

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0
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Михаил Зеленин

У него там нет 51% и от дел он отошёл

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0
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Plusoman Nepidoraska

банк нет, а вот миноритарный собственик TSG Group Да.
Но ты разницы не видишь

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0
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CommentMan

Он не особо-то дистанцировался.

Занятно наблюдать, как сейчас все эти персонажи поехали наперегонки доказывать "янитакая"

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9
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Дмитрий Филиппов

Достаточно ТЖ почитать, Тинькофф поддерживает деда.

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3
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Таня С

А никаким. Просто все рассказы про английское право, европейские ценности и прочие независимые суды в миг превратились в лживый пиздеж. И про частную собственность тоже. Да так, что наверное скоро даже самая упоротая либерстная задумается.

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1
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Plusoman Nepidoraska

Друг Пескова?
Этого мало?

Ответить
1
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Andrey P.

я аж поперхнулся

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67
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Robert Mkhitaryan

Новость опоздала на 70 лет

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57
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Артем Гришин

- Великобритания, остановись, что ты делаешь?
- Простите, привычка

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2
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Алексей Дымов

При расчетах в рублях санкции уже не так важны. Они сами делают всё, о чём мы так долго мечтали

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–26
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Антон Штадлер

О чём, стать вторым Ираном?😂

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79
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Ware Wow

Ну смотри, будет уже ДВА Ирана.
Китай еще подтянуть и Катар.
И їм усім пiзда

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7
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Денис Демидов

Китай в этот пиздец не полезет, там внутренней консенсус держится исключительно на экономическом росте, да и Иран соскочит при первой возможности, если бы не Трамп, он уже вышел из под санкций. Насчет Катара ничего не понял, он то тут причем?

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11
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- -

Китай ждет когда можно будет Газпром и Роснефть купить в счет купонов Алиэкспресс.

Ответить
14
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vic smirnoff

Стамбул еще.

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0
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Денис Демидов

Стамбул просят с-400 Украине отдать, он пытается как-то отбрехаться от хозяина, в яме с рф он точно сидеть не будет.

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1
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vic smirnoff

Абхазия?

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0
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Денис Демидов

Слава богу, мы не одни! Урааа, Россия, Россия

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1
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Я не программист, но

А в чем пизда? С 2014 слышу урапатриотические сказки, но пока только в рахе пизда.

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5
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vic smirnoff

Если президент страны развязал кровопролитную войну, если большинство стран мира это не оценили и закидали санкциями и блокировками, если элита и средний класс валят из страны, несмотря на то что в стране грохнулась авиация, если в стране жесткие финансовые ограничения, если в стране жесткая цензура СМИ - то какие у страны перспективы? Интересно послушать ваше мнение.

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1
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Антон Штадлер

И Катар не подтянуть, кстати. Он уже лапки потирает, предвкушая новые хранилища СПГ для своего газа в ЕС

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5
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Alex Moren

Ага, мы тоже когда новый газопровод начинали строить радовались. Очень выгодно с такими дела иметь.

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3
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Антон Штадлер

Это проблемы тех, кто строил. Никто не просил этого делать. Даже наоборот, просили этого не делать, а отдать транспортировку газа независимым трейдерам ибо директива ЕК гласит, что одни должны добывать газ, вторые доставлять, а третьи продавать на розничном рынке. И все это должны быть разные контрагенты

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0
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Alex Moren

Я не против, пусть строят, это прикольно)

Директива после уже появилась, удобно.

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–1
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Антон Штадлер

Третий энергопакет появился в 2009 году. Ещё даже первую нитку не начали строить.
Я не против, пусть строят
 Странно. Там просто деньги в землю закапывают, причем, именно российские. Без шансов на отдачу в ближайшей перспективе

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2
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Alex Moren

Так деньги Катара закопают и будет энергобезопасней от меньшего количества поставщиков.
Третий энергопакет чуть позже притянули, хотя и по нему можно было работать.

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0
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Антон Штадлер

Почему поставщиков станет меньше? Их станет больше за счёт роста СПГ. Для СПГ не нужно тянуть трубу, газ можно получать отовсюду. Особенно при таких ценах

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2
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Alex Moren

Доставка СПГ дороже, тоже много чего нужно строить. Поставщиков станет меньше из-за планов полного отказа от наших поставок. Германия тоже нормально закопала в этой трубе.

Я про другое, очень выгодно работать с партнерами, когда центры сертификации, законы и тд. под их контролем.

Ответить
0
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Антон Штадлер

Да, как 2 палочки твикс. Вам какая больше по вкусу?)

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1
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Дмитрий

ты немножечко странный человек, если не понимаешь разницы между этими странами, Иран и Россия. Но как вброс собрать плюсов вполне себе нормальный аргумент

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7
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Антон Штадлер

Ну много нас таких. Вот ЕС, Британия, США тоже не сильно понимают разницу. А телек в РФ я не смотрю. Поясни нам.

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10
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Алексей Дымов

Всё можно уложить в 3 основные блока:
- Ресурсы
- Расположение
- Народ

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1
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Антон Штадлер

Там же по классике 2 беды: дураки и дороги. Но тут я соглашусь, что в случае РФ ресурсы тоже проблема, которая усиливает первые 2😂

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0
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Алексей Дымов

Да, ресурсы - это проблема, так как их захотели забрать. Как и люди тоже проблема, так как не захотели отдавать эти ресурсы. Как продала всю свою землю Украина, например.
Это всё беда, да.
Но не для нас.

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4
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Антон Штадлер

так как из захотели забрать
 Ну эту пластинку я уже слышал. Причем, в разных аранжировках: с солдатами НАТО, с фашистами, нацистами, биооружием, гмо-чипизаций, легионами ЛГБТ, берущими посконно-скрепный Омск. Особенно доставляет, когда говорят о том, что все европейцы и американе просто мечтают переехать в Сибирь и начать за 1000-1500 у.е. работать на скважинах где-то в районе Селехарда 😂 Там правда мне говорили, что работать все так же останутся россиянцы, но деньги то начнут выводить из России-матушки. Жаль, ребята перед этим не заглянули в отчёт ЦБ по оттоку капитала по годам, офигели бы уже сейчас.
Как продала всю свою землю Украина
 Ну те хоть платят в отличии от Восточного соседа, который просто взял бесплатно часть 😎
Но не для нас
 Ну это да. С такими Ктулху, не даст в обиду

Ответить
–1
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Алексей Дымов

Всё верно, правду не утаишь. Ресурсы и армия - это самое важное в мире сейчас.
Ничего не пишу по теме войны, в ней нет ничего хорошего.
Случилось то, что случилось. И явно подготовленная заранее реакция запада говорит о том, что всё это не на пустом месте возникло

Ответить
0
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Антон Штадлер

И явно подготовленная заранее реакция запада
 Ну вообще это нормальное состояние, когда люди готовы к тем или иным раскладам, включая тотальный пздц. А не мычат в стиле "мы решили начать маленькую победоносную войну, но не ожидали, что нас лишат всего и сделают страной-изгоем, с которой стрёмно вести дела напрямую даже Китаю"

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Алексей Дымов

Россия говорит, как раз, обратное. Санкции ввели бы всё равно. Их цель - не помощь Украине, а сдерживание России.
Все описано же, можете почитать первоисточники

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Олег

Ну давай я поясню. А начни ка ты сынок с древней истории.. А, ты же написал нам. Ну значит начните ка сынки.

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Антон Штадлер

С какой эпохи, мезозоя или палеозоя?

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Олег

Ты/вы сильнее чем я думал. Вообще история начинается с первобытных обществ. Это палеолит. Но тебе/вам рекомендую с большого взрыва прям начать. И телек всё-таки смотреть. Там запоминать надо. У вас похоже комп заменяет память.

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Вечный Валера

Какой большой взрыв, когда церкви по всей стране строят и в школах религию продвигают?
Надо начинать от сотворения Адама и Евы

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2
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Антон Штадлер

Да, на свою оперативку не надеюсь особо

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Дмитрий

процентов 5-7 это не мало, не могу не согласиться

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LeodVinci

В Иране работает фондовая биржа, так что нет.

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Антон Штадлер

В РФ тоже работает, не русофобь😂

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7
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Дон Борщ

А чего там с Ираном? Так и не успел туда слетать.
Судя по информации, которую о них читал, у них много разработок новых видов вооружения, значит страна явно не в "каменном веке".

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3
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Антон Штадлер

Читал, что СевКорея тоже полна разработок. Есть нюанс, им за это новых санкций добавили, поэтому она вынуждена теперь даже сено импортировать

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2
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- -

Мировое сообщество не очень одобряет научные изыскания в области "как уничтожить всех евреев" (это про иран).

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3
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Марк Нилов

Расскажите подробней о чем мы мечтали - сделать деревянный мировой валютой?

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21
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Nikita Kharchenko

у этих мечтателей хуевых причинно-следственные связи работают очень туго, вопрос впустую задаёте

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31
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Валентин Малиновски

Мы это кто?Ты здесь один пока что

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10
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Алексей Дымов

Русские

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–5
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Maxim Petrukhin

Перечень русских приведите, пажалста. Я русский, я о таком не мечтал.

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12
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Evil Pechenka

Вот не надо, тут наткнулся на Ткачёва, он рассказывал, что кадыровцы больше русские, чем русские. 🤷‍♀️

Интересно, Кадыров в курсе, что он русский?

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7
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Алексей Дымов

Терпите. Увидите.

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–2
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Михаил Цветков

Мы русские уже лет 15 терпим. Хватит уже.

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1
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Максим Мостовой

Лёш, под твоими надеждами нет никакого базиса

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1
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Михаил Цветков

С вами Бог?

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0
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Evil Pechenka

Да, Ктулху.

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6
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Антон Штадлер

И за что рассчитываются в рублях?)

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1
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Виталий Голуб

У вас странные мечты, мазохист?

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Андрей Васильев

Мда. У запада совсем едет крыша. Запретите солнцу светить над Россией уже. Дауны

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–13
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Kits Unger

Скорее в России введут налог на солнечный свет, для оздоровления экономики.

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31
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Евгений Разманов

Ну покашто с карбоновым следом, ебя мозг и кошельки граждан, боремся не мы.

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4
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Kits Unger

Уж про еблю мозгов и кошельков граждан равных нам нет... Впереди планеты всей.

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7
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Евгений Разманов

Это вы наверное просто не спрашивали мнения их граждан.

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1
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user_90123129312

Пригожинского действительно никто не спрашивал.

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–5
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Евгений Разманов

Я, дорогой мой друг, в разных инкарнациях здесь года с 2014-го, а то и с 2013-го. Аксакалы, возможно, ещё помнят комментные баталии со мной по моим имени и фамилии.

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Всеволод Севостьянов

Я спрашивал :) тема глобального потепления и карбонового следа парит многих в ЕС

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Сергей Я

Над Сибирью уже давно ограничили.

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2
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Vladislav Dyugay

Классическое - А что случилось?

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7
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Алексей Дымов

Европейские страны начинают собственную деиндустриализацию

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Leo Uvarov

у них нет шансов против сверхдержавы: 1 процент мирового ВВП это не шутки!

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59
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Сергей Я

Почти 2%, попрошу!

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17
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Pavel Petel

Был.

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17
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Дон Борщ

А сейчас сколько?

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0
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Pavel Petel

К концу года посчитают на сколько упал. До 15% падение будет.

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3
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Дон Борщ

Если из 2% отнять 15% от этих 2%, то получиться примерно 2%😆
Или на языке формул: 2%-2*0.15%=2%-0.3%=1, 7~2%

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–2
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Я не программист, но

После Крыма сократился с 2.2 до 1.3, к 2020 стал 1.6.
Но т.к. эти санкции гораздо жестче то падение может быть с 1.6 до 0.7-0.8 триллиона USD.
Чтобы понимать, это будет уровень ВВП штата Огайо или Пенсильвании.

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7
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Pavel Petel

До 15% только за этот год. ВВП падать будет не только в 2022.

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2
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Peter Skokov

Сейчас уже к единице стремится, если в номинальных долларах считать (не ппс)

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2
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Дмитрий Кузнецов

Надо понимать, лидер свободного мира Президент Байден наврал, когда обвинил однопроцентного ВВП в рекордной инфляции в США?

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10
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Dima Kurilov

Хорошее замечание, кстати. Пропорция между размером и масштабом потенциальных проблем не всегда линейная. Как не вспомнить одного капитана одного контейнеровоза в одном канале.

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3
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- -

Зато дед не наврал что нападут. И почти угадал с датой.

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–1
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Заходил вчера

Попробуй без нефти сделать iphone. А потом нужно будет включить логику и проследить цепочки что эти 2% фундаментальные.

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0
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Марк Нилов

Ага, весь мир держится на 2% ввп рф. Видимо сейчас начнут закрываться все заводы Эппл и заводы всех стран мира встанут.

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7
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Заходил вчера

Я такого не говорил, я сказал что это тупо считать в процентах. Если у тебя есть офигенные станки, высоквалифицированные рабочие и все материалы на складе, но нет электричества, то ты ничего не произведешь.

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3
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