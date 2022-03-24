Под санкции попали также «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-банк».

Великобритания ввела санкции в отношении 33 физлиц. В списке — глава «Сбера» Герман Греф, основатель TCS Group Holding Олег Тиньков, Лев Хасис, занимавший пост первого зампреда правления «Сбера», и другие.

Санкции против Хасиса и Грефа предполагают заморозку активов и запрет на въезд. Против Тинькова введены транспортные санкции: яхтам нельзя заходить в порты Великобритании, а самолётам — пролетать в воздушном пространстве страны или приземляться на её земле.

В санкционном списке страны также есть 26 компаний и организаций, в том числе «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Алроса», «Российская венчурная компания», «Уральский банк реконструкции и развития» и другие.

В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что санкции не повлияют на работу банка. Единственное ограничение — компания временно приостанавливает расчёты с контрагентами из Великобритании. В «Тинькофф» сообщили, что санкции затрагивают Тинькова как частное лицо и не влияют на работу группы или банка.

Великобритания уже вводила санкции против российских компаний. Например, в конце февраля под них попали ВТБ, «Аэрофлот», авиастроительная компания ОАК, судостроительная ОСК и «Ростех». В начале марта Лондон предписал закрыть корреспондентские счета «Сбера» и запретил ему проводить клиринговые операции в фунтах.

«Альфа-банк» и «Газпромбанк» также находятся под санкциями США: для них действуют ограничения на привлечение капитала.