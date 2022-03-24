Правительство пообещало молодым предпринимателям гранты до 1 млн рублей на развитие бизнеса Статьи редакции
И на три года освободило российские ИТ-компании от плановых проверок.
- Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал программу грантов для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Они смогут получить деньги на создание или развитие собственного дела. Сумма — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или до 1 млн рублей, если они ведут работу в Арктике.
- Раньше получить такие гранты могли только предприятия, которые занимаются социальными проектами. Теперь ограничений по направлениям работы нет. В 2022 году на эту программу выделили больше 2 млрд рублей.
- Также кабмин на три года освободил российские ИТ-компании от плановых проверок при осуществлении гос- и муниципального контроля.
- До этого, с 10 марта и до конца 2022 года, уже отменили плановые и внеплановые проверки всех российских компаний. Исключение — случаи, когда речь идёт о безопасности жизни и здоровья людей. «Это (проверки — vc.ru) очень чувствительная тема для бизнеса, поэтому крайне важно наладить работу и мониторить её», — добавил премьер.
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А можно получить эти деньги, но не быть предпринимателем?)
Сахар нужно купить просто
Это считается предпринимательством. Получишь
Разве что срок
Грант на Колыму, а после отсидки можно лям просить
Так в Арктике, все верно
Одних денег в этом деле мало, "пока ты спишь - враг качается".
Если с целью перепродажи, то милости просим)
Если потом часть продать, то норм
Делов-то, просто съездите в Арктику и проверьте.
Что такое миллион рублей в 2022к в России? На какой бизнес его хватит?!) купить сотку и сажать помидоры?
Например, купить-перепродать SvetoCopy :)
В Арктике...
А в Сочи нельзя?
Можно, но половину спиздят
А Вы статью читали?
Сажать помидоры в арктике)
Хватит на билет до Венгрии и снять квартиру.
Не миллион. От 100 тыс до 500 (и то, если поделиться).
Белых медведей кормить.
2022000 год?
Да.
А после 25 жизнь видимо уже заканчивается и бизнес открывать поздно.
После 25 ты уже старый предприниматель.
или до 1 млн рублей, если они ведут работу в Арктике.
Этот мем подходит как никогда
Этот мем диаметрально противоположен понятию "подходящий"
Пингвин "благодарен" гранту, который он не получит, потому что никогда в жизни не доберется до Арктики из своего Залупинска (читай Антарктиды). Как и большинство жителей РФ. Все подходит :)
или до 1 млн рублей, если они ведут работу в Арктике.
и до 5 млн рублей, если на дне кольской скважины
П.с. А что делать если взял грант на 100 тыс, открыл дело и пришла повесточка заказным письмом? Ехать помирать на чужбину?
Яндекс курьером, вместе с едой?🤣🙈
Если не введут электронную повестку, которая будет тебе показываться на Рутюбе вместо рекламы. (Ребята из Кремля, свяжитесь со мной для выплаты вознаграждения за идею)
Ну ты пёс конечно
Таким умением утрамбовать в сумку не славятся даже лучшие люди петербургского профсоюза)))
До 18 млн 740 тыс рублей, если на дне Марианской впадины.
и до 20 млн 130 тыс рублей если на Плутоне
Все в Арктику! ))
PS: наши чиновники все еще в неадеквате.
Арктика это не только собственно Арктика, к ней приравнены север Карелии, европейский север, зауралье, и т д на восток. Хоть сумма и небольшая, но все же смысол в этом есть. Другое дело, что ограничение до 25 лет какая-то тупая планка, если хотите помочь запустить новые проекты, то помогайте уже всем 🤦♂️
Ну попробуй сегодня поднять бизнес на востоке, если авиации нет.
Да я не спорю, да и 1 млн это мало для этих регионов, это понятно, нужны будут еще свои/заемные средства. Но буквально вчера смотрел на Ютубе Лядова про Уэлен на Чукотке. Проблемнее с логистикой место найти вряд ли получится, но и там делают бизнес и не ноют. Я пишу про другое, что вот эта вот планка 25 лет максимально тупо выглядит. Создание видимости оперативных действий. Какой КПД на выходе будет у этой помощи, сколько молодых людей откроют бизнес и воспользуются этой программой?! 2 ярда выделили, а сколько из них реально будут реализованы? Плюс молодым предпринимателям нужна информационная, юридическая и прочая поддержка, чтобы не прогореть в условиях высокой волатильности на всё, а не только грант
Нормально распилят эти 2 ярда, не волнуйся. Эффективность там отработана.
Я не переживаю, вопросы то риторические) ситуация в мире и стране кардинально изменилась, а методы все те же, да и собственно как они могут поменяться, если чиновники не поменялись)
и т д на восток.
там еще вся Мурманская область и пол Архангельской.
Ну да, под европейским севером это и имел ввиду) север Карелии, вся Мурманская, и Архангельская
Миллион. Ебать. Миллион рублей. Охуеть.
Это чуть больше, чем нихуя!!!
В сраной Арктике!!!
Равнозначно тому, что они сказали бы: мы тебе рюкзак соберём, тушняка купим на первое время, носки теплые, а дальше сам давай, строй чё-нибудь. Если хуёво построишь, носки и рюкзак обретём. А за тушёнку должен будешь.
А до 25 лет включительно или нет?)
Поменял слова в тексте хаотично: "Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал программу грантов: Молодые предприниматели могут получить до 25 лет в Арктике "
Отлично, прям классная подработка для молодого фрилансера, мульт взял посмотреть и поехал работать
Хера себе сегрегация... А чо не после 25? Или после 25 уже все уехали?
После 25 все уже поняли что вести бизнес в РФ нихера невозможно и пошли слесарями в ЖЭК.
в Германский ЖЭК причем
Германский - на какую букву ударение?
Типичный пример того, на сколько государство оторвано от людей. Даже близко не понимает потребности бизнеса.
США на первом раунде посевно стадии даёт 200к долларов, 1,5 млн на втором.
Китай в конкурсах поддержки стартапов даёт 2 миллиона долларов.
И только в России бизнесмен по мнению государства это нищее убожество, которое должно щелчком пальцев выслать бизнес.
Я как человек, который прошел практически все крупнейшие структуры развития могу сказать, что ни одна из них толком не работает.
Даже в лучшие годы бардак.
Тот же фонд Бортника по положению разворачивает 90%. А с учётом коррупции и пр, всё вообще печально.
Государство не может понять, что нужно выстроить НОРМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ.
Вот эта муть для галочки тупо бесполезна и ничего не даст.
Или делать нормально, или не делать. Да, люди уедут и/или будут делать стартапы за рубежом. Но зато они не потратят время, силы и деньги на борьбу с ветряными мельницами.
Все будет честно, государство скажет, что мы поддерживать бизнес не будем. Бизнес скажет ОК, и сделает так как считает нужным.
Ложь, непоследовательность убивает страну.
А если государство хочет жить нормально, так не нужно дичь разводить.
Я думаю, что все же государство вполне понимают людей - просто цель не поддержать кого-то. Цель - пустить пыль в глаза большей части населения.
Да у нас 90% населения скажет "ОООО, миллион! Путин красавчик, поддерживает предпринимателей! А они работать не хотят. Зажрались!".
И типа все хорошо - царь хороший, а предприниматели кровопийцы, работать не хотят и поэтому все плохо.
C 146% электоратом всегда срабатывает.
Пните, если кто-то получит
Лежачих не бьют.
"Перспективный стартап с сильной командой предлагает релокацию в Арктику и зарплату в песцовых шкурках. Возможна удаленная работа из Индигирки, Оймякона или Анадыря"
Из Мурманска в НАТО автобусы ходят 2 раза в день, ехать 4 часа.
Единственно верная Гранта на развитие бизнеса.
Бадум-тсс
Арктика ? А это где ?)))
Может дополнить статью хотя бы такой картинкой ?
Это устаревшая картинка, зону расширили, к сожалению, не могу актуальную найти, но зона Арктики шире точно сейчас
Вроде вот так:
Гранты нужно выдавать на покупку офисной бумаги...
Это что за деньги такие...
До 25 лет, кажется, грант в 1+ млн легче получить от РСВ или УМНИК – особенно, если ты являешься студентом. И никаких тебе условий с Арктикой. Все максимально приземленно, а денег не меньше.
Они ждали пока мне исполнится 26
Что не так? Купил ладу гранту, открыл ИП и таксуешь
Хз. Налог на ИП - 43 тыс. Аренда помещения - пусть даже месяца 3 уже тыс 50. Зарплату если сам не работаешь тоже не мало. Даже просто, чтобы что-то перепродавать товар купить - сейчас 100-150 тыс это очень мало. Конечно можно там вообще с минималки начать и что-то на 30-50 тыс купить. Но тогда резонный вопрос зачем тогда вообще это всё официально показывать - торгуй себе спокойно через вк, vpn-инстаграм.
Как по мне на что-то серьёзное этих денег мало. Поэтому и возраст до 25 лет. Расчитано на авантюристов, которым любые трудности в радость. Это конечно хорошо. Сам такой был. Открывал развлекательное заведение лет 8 назад. Всё по минималке и максимум своего собственного бесплатного труда, но уже тогда 1 млн было очень мало.
Молодые предприниматели до 25 лет, ведущие свое дело в Арктике???...Интересно, сколько таких молодых людей проживает в РФ (Арктике)?
А сколько людей, не понимающих, что такое сегодня "миллион"(
Следуя "старой" памяти и стереотипному мышлению, миллион это много)...
Берешь арктический гектар на халяву + лям на бизнес = что-то мутишь.
Например, что?
Если только алмазы искать, либо другие ценные ресурсы. Говорят, там палладия много. В общем, геологической разведкой заниматься. А это нужно организовать экспедицию из нескольких человек, провизия + техника + топливо. Как раз и выйдет миллион, а все что сверху в кредит)
Проверки значит чувствительная тема и мешает зарабатывать, а почему тогда они существуют в таких количествах?
Чтобы предприниматель очко не расслаблял ;)
Это стартап такой от государства:
Чтобы большой бизнес не парился насчёт проверок и делал что хочет, надо занести.
А малый и средний - покошмарить и потрясти, авось копеечка выпадет
Фиг вы что получите ;)
На каких условиях подскажите где можно найти инфу т куда подавать заявление
пните, когда ответят)
Как раз на авиабилеты с перелётом до севера, я уж не говорю о регистрации на месте, этот миллион и потратится. Или речь о северянах, только им миллиончик? Ну вот зачем придумывать настолько малые, я бы сказал микроскопические мероприятия? Ну сколько им воспользуются, чтобы на север да ради миллиона, который ещё непонятно как возвращать? Может ещё Земельные участки на севере раздавать, из той же серии. Да хоть забесплатно, кто-то возьмёт? Потом ещё налог на землю придётся платить))
Кароч ребят, когда по телеку лебединое озеро? Устали ждать.
А если ты старше 25, то кури бамбук. И что это за суммы? Что за бизнес c текущими бешеными ценами и сумасшедшей инфляцией можно открыть аж на 100 - 500 тысяч рублей?
Арктика? Серьёзно?
"Поддержка" IT бизнеса аж на 3 года смотрится смешно. Освободите полностью IT бизнес и его сотрудников от всей базы налогообложения на 10 лет, давайте кредиты под 0% годовых с отсрочкой платежей лет в 5. Да дайте блин реальную поддержку.
IT бизнес же умирает.
В Воркуте можно 3-4 хаты купить на лям так-то!)
p.s. Интересно а там есть Цыгане ?🧐
Хочешь разводить в Воркуте морозостойких цыган для воровства оленей?
Как быстро закончатся 100 000 рублей?? Одна пачка бумаги стоит 100 рублей.
Мишустин бы пошел в люди и попробовал САМ бы сделать. Я бы на это посмотрел. Что он сделает на 100 тысяч.
Мне кажется, сейчас даже шаурму на такие деньги не открыть.
Зачем вам шаурма? Знакомая получила от государства подобный грант, купила швейную машинку б/у, немного ткани, начала своё домашнее производство, которое сейчас состоит уже из 40 человек сотрудников.
Все бы хорошо, да в России проблема уж точно не в ателье, которых хватает.
В России колоссальная проблема с продуктами высоких технологий во всём их многообразии. Куда ни глянь, везде импорт, зависимость и проблемы.
Так что, в первую очередь, развивать нужно критически важные области.
Страна должна стремиться в будущее, а не застыть на уровне каменного века.
т.е. всем остальным можно не давать деньги на бизнес и у нас бизнес по вашему будет только тот кто делает чипы?
Меня всегда учили из СССР, что все профессии нужны, и все профессии важны.
Я уважаю вас, какой бы у вас ни был бизнес, я уважаю других людей.
НО! Есть такая вещь как целесообразность. С точки зрения развития страны, достатка людей, доходности бизнеса лучше шмотки из Турции привести, а чтобы люди занимались сложными вещами, которые приведут к множеству различных эффектов.
Есть другая вещь, потребность. Сейчас есть потребность в одежде?? Нет. Шаурма и кафе на каждом шагу. И так далее.
Зато есть огромный пласт потребностей в целых отраслях экономик.
Т.е. люди которым физика, математика, информатика вообще никак не интересуют, а им хочется создавать одежду и возможно продавать другим людям - должны заткнуться, потому что у нас сейчас повестка только в создании микросхем? Я вас правильно понял? Почему нельзя что бы каждый занимался тем чем он хочет, а не тем что нужно кому-то другому?
+15
13 марта 2022 видимо купила и стартовала?
Есть ссылка на магазин вашей знакомой?
Салтыков-Щедрин и его генералы с хлебом, растущим на деревьях.
"И тут читатель может подумать, что генералы вновь показали себя плохими людьми и не отблагодарили крестьянина за свое спасение. Но нет – они отправили ему аж рюмку водки. И целых пять копеек! Веселись, мол, мужик!"
А можно подробности? Кому и как они положены?
А то чует моё сердце, что как обычно это на словах будет Лев Толстой, а на деле для его получения нужно будет принести в налоговую нотариально заверенную чешую с жопы дракона и иметь специальный ОКВЭД, который хрен откроешь или который нужно будет подтверждать пачкой договоров.
Я вот своей работой помогаю малому бизнесу и делаю благое дело, а ОКВЭД основной - "Деятельность рекламных агенств", потому что ничего ближе по смыслу для маркетингового агентства нет.
Для маркетинговых агентств и веб-студий другого ОКВЭД нет. Что разработка сайтов, что построение маркетинговых стратегий - всё одно.
А то что я учу людей делать работающий маркетинг, это - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".
И то и другое, с точки зрения бюрократов и налоговой - хуйня собачья.
Может надо бы уже ввести поправки в ОКВЭД-2? А то там до сих пор 1990ые царят. Производство мебели там расписано подробно и отдельными строками чуть ли не сорта шпона. А всё айтишное и современное на уровне "разработка ПО" и "рекламное агентство"
upd. Сорян, не увидел про Арктику. Коммент выше отменяется.
А по теме - расходимся
Чуйка не обманула )))
До 25 лет, серьезно?
😂
до 1 млн рублей, если они ведут работу в Арктике
Для кого это, в Арктике? Мишустин вообще хоть глобус видел?
Попахивает офшорами в Арктике)))
Это очень смешная статья. 📰 Посмеялся от души. 1 млн в Арктике))
короче будут закидывать всякими высерами вместо того чтобы снизить налоговую и административную нагрузку на мсб (например по ведению отчетности, трудоустройству мигрантов и т.д.), снизить штрафы
А чем должны заниматься молодые предприниматели в арктике? Ну, кроме того, что будут получать 1 млн ₽.
В Арктике? Простите, что??))
Не, ну за миллион можно и палатку с шаурмой в Мурманске открыть. Заместо самого северного Макдональдса
Придётся паспорт подделывать...
Suki и тут дискриминация
Звучит к пливок от государства.
Как гранты то получить? Я серьезно.
Ребята, у меня возникла гениальная идея: получить грант (миллион) и эмигрировать в другую страну (в отместку нашему Правительству за разрушение экономики). Что скажите?