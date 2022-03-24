Сотрудники Meta из России боятся вернуться в страну из-за признания компании экстремистской организацией — источники Статьи редакции
По неподтверждённым данным, в офисах Meta* в разных странах работают около 2000 граждан России.
У Meta* нет офисов в России, но за участие в деятельности экстремистской организации при въезде в страну сотрудникам компании может грозить уголовная ответственность. Многие боятся приезжать в Россию, а около десятка уже приняли решение уволиться, чтобы избежать проблем для себя и своих семей. Об этом рассказала журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники в компании.
21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил Instagram* и Facebook* на территории России. Решение суда так и не опубликовали. Адвокат Виктория Шакина, представлявшая Meta в суде, написала, что пока юристы не ознакомятся с полным текстом решения суда, понять его смысл и последствия они не смогут.
В Meta своим российским сотрудникам опровергают, что компанию признали экстремистской, отмечает журналистка со ссылкой на собеседников. Сотрудникам не грозит уголовная ответственность до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. На апелляцию даётся месяц. После этого срока Meta* может появиться в списке экстремистских организаций на сайте Минюста.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в ответ на опасения работников Meta сказал Рустамовой: «Думаю, что на сотрудников Meta решение суда не распространяется. Они не те, кто принимают решения». Он добавил, что сам он «таких опасений» не видит.
*Суд в России признал компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, экстремистской организацией.
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Ага, боятся. Может, просто не хотят?
Не хотят, потому что боятся. В чем претензия? Я бы тоже не горел желанием в такой ситуации возвращаться. Именно по причине страха.
Не хотеть жить в России и бояться из-за признания экстремистской организацией — несколько разные вещи.
Человек не хочет жить в России / возвращаться, потому что боится проблем из-за того, что работает в организации, признанной экстремистской.
Кажется, все логично.
Андрей, ну я же выше написал. Не хотеть жить в России в изоляции от всего мира и бояться присесть, хотя им никто не угрожает — вещи разные. Смысл сейчас сажать айтишников, которых и так не хватает.
Вы как первый день в стране. Те кто непосредственно сажает, им все равно на смыслы, им главное что под статью складывается, палка делается
Соглашусь. Но конкретно с фейсбуком ситуация мне видится иной. Вряд ли рядовые сотрудники какие-то решения там принимали.
У вас какая-то адская аналитика. Люди являются сотрудниками организации, которую Россия признала экстремистской, соответственно их могут арестовать, оштрафовать и чёрт ещё знает что. А по вашему им просто... прикольнее в другой стране? Разумеется им лучше вне России, там их не посадят.
У вас не менее адская, учитывая, что мы в России. Можно и с пустым плакатом присесть, а можно и будучи уголовником свободно шататься. Главное, не мешать системе. Или я не прав?
Если вы избегаете прямого контакта с властью, то врядли присядете. Человек, который въезжает в страну, неминуемо проходит таможенный контроль, который в текущих реалиях он может и не пройти.
Вот только за пустой плакат присядешь только если выйти на площадь. А тут буквально люди по умолчанию уже в розыске.
Не посадят - просто отпиздят на улице потому что русские
Не хотят, и что?
Ничего. Просто предположение.
☝🏼
Речь же не о возвращении на постоянку, а о том, что теперь им и к родным в гости нельзя будет приехать, например.
Ага, когда возвращали бизнесменов из Лондонского списка тоже говорили, что не видят опасений.
Я бы на месте сотрудников забыл про РФ на несколько лет.
Сотрудники Meta из России боятся вернуться в страну из-за признания компании экстремистской организацией
звучит как строчка из обоснования запроса политического убежища ;-)
Считай в лотерею выиграли)))
В точку
Так они уже "там", зачем им убежище?
Гражданство же получить быстрее выйдет.
Не ссыте, солдат ребенка не обидит.
Нечего вам тут делать, живите в своей помойке.
И вам тута нечего! Ишь ты! Смотри, вона как! Як мы-ж те-ж! Отто же-ж!
А правильно боятся. Есть куча русских пословиц, которые красочно описывают эту ситуацию.
Летом не припасешь, зимой не принесешь
Готовь сани с молоду, а бабу с возу.
Уволиться из Меты и устроиться в VK. И нет проблем.
Думаю, что на сотрудников Meta решение суда не распространяется. Они не те, кто принимают решения.
Думаю, что санкции, блокировки (Visa, MC) и уход компаний (Zara, H&M) на жителей России не распространяются. Они не те, кто принимают решения.
Абсолютно людоедский закон. Который, впрочем, очень характеризует нашу власть.
А они тут были? Или только после приземления сняли офис с одной секретаршей?
Всегда поддержка это были звонки из Полонии и Ирландии
Слова Хинштейна тут ничего не стоят. Потому что дела будет заводить не он, а сотрудники органов, которым нужны «палки». А тут они считай прямо готовые. Напомню, что закон написан так, распространяется и на сотрудничество с организацией до её признания «экстремистской». Нет никаких оснований считать, что этот он не будет применён в самой жёсткой форме. И что Хинштейн скажет потом посаженным людям: «извините, ошибся»? Депутаты нынче конечно такие, что хоть всех выгоняй за их вредительскую для страны деятельность.
Не раскрыта тема, а зачем им возвращаться в Россию? Ведь на Западе так хорошо живётся, все наоборот бегут из России. Или всё не так просто и "это другое"?
Приехать на пару недель повидать родителей, например.
Родственники, скорее всего, которые не могут уехать