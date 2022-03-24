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Сотрудники Meta из России боятся вернуться в страну из-за признания компании экстремистской организацией — источники Статьи редакции

По неподтверждённым данным, в офисах Meta* в разных странах работают около 2000 граждан России.

У Meta* нет офисов в России, но за участие в деятельности экстремистской организации при въезде в страну сотрудникам компании может грозить уголовная ответственность. Многие боятся приезжать в Россию, а около десятка уже приняли решение уволиться, чтобы избежать проблем для себя и своих семей. Об этом рассказала журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники в компании.

21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил Instagram* и Facebook* на территории России. Решение суда так и не опубликовали. Адвокат Виктория Шакина, представлявшая Meta в суде, написала, что пока юристы не ознакомятся с полным текстом решения суда, понять его смысл и последствия они не смогут.

В Meta своим российским сотрудникам опровергают, что компанию признали экстремистской, отмечает журналистка со ссылкой на собеседников. Сотрудникам не грозит уголовная ответственность до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. На апелляцию даётся месяц. После этого срока Meta* может появиться в списке экстремистских организаций на сайте Минюста.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в ответ на опасения работников Meta сказал Рустамовой: «Думаю, что на сотрудников Meta решение суда не распространяется. Они не те, кто принимают решения». Он добавил, что сам он «таких опасений» не видит.

*Суд в России признал компанию Meta, владеющую Facebook и Instagram, экстремистской организацией.

#новость

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Маленький велосипед

Ага, боятся. Может, просто не хотят?

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3
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Андрей Донской

Не хотят, потому что боятся. В чем претензия? Я бы тоже не горел желанием в такой ситуации возвращаться. Именно по причине страха.

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30
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Маленький велосипед

Не хотеть жить в России и бояться из-за признания экстремистской организацией — несколько разные вещи.

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0
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Андрей Донской

Человек не хочет жить в России / возвращаться, потому что боится проблем из-за того, что работает в организации, признанной экстремистской.

Кажется, все логично.

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13
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Маленький велосипед

Андрей, ну я же выше написал. Не хотеть жить в России в изоляции от всего мира и бояться присесть, хотя им никто не угрожает — вещи разные. Смысл сейчас сажать айтишников, которых и так не хватает.

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1
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Руслан Абрамов

Вы как первый день в стране. Те кто непосредственно сажает, им все равно на смыслы, им главное что под статью складывается, палка делается

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6
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Маленький велосипед

Соглашусь. Но конкретно с фейсбуком ситуация мне видится иной. Вряд ли рядовые сотрудники какие-то решения там принимали.

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2
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Сергей К

У вас какая-то адская аналитика. Люди являются сотрудниками организации, которую Россия признала экстремистской, соответственно их могут арестовать, оштрафовать и чёрт ещё знает что. А по вашему им просто... прикольнее в другой стране? Разумеется им лучше вне России, там их не посадят.

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9
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Маленький велосипед

У вас не менее адская, учитывая, что мы в России. Можно и с пустым плакатом присесть, а можно и будучи уголовником свободно шататься. Главное, не мешать системе. Или я не прав?

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1
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Revenant

Если вы избегаете прямого контакта с властью, то врядли присядете. Человек, который въезжает в страну, неминуемо проходит таможенный контроль, который в текущих реалиях он может и не пройти.

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0
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Сергей К

Вот только за пустой плакат присядешь только если выйти на площадь. А тут буквально люди по умолчанию уже в розыске.

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0
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Сергей Щукин

Не посадят - просто отпиздят на улице потому что русские

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0
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Илья Курочкин

Не хотят, и что?

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0
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Маленький велосипед

Ничего. Просто предположение.

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2
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Dmitry Kolomin

☝🏼

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0
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Valentin Dombrovsky

Речь же не о возвращении на постоянку, а о том, что теперь им и к родным в гости нельзя будет приехать, например.

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0
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Andrey Dmitriev

Ага, когда возвращали бизнесменов из Лондонского списка тоже говорили, что не видят опасений.
Я бы на месте сотрудников забыл про РФ на несколько лет.

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8
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John Doe

Сотрудники Meta из России боятся вернуться в страну из-за признания компании экстремистской организацией
звучит как строчка из обоснования запроса политического убежища ;-)

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2
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Денис Демидов

Считай в лотерею выиграли)))

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8
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Маленький велосипед

В точку

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1
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Pavel Klimov

Так они уже "там", зачем им убежище?

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0
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Денис Демидов

Гражданство же получить быстрее выйдет.

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0
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Gosoo Gosoo

Не ссыте, солдат ребенка не обидит.

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0
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Fix Play Media

Нечего вам тут делать, живите в своей помойке.

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–11
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Ленин-гриб

И вам тута нечего! Ишь ты! Смотри, вона как! Як мы-ж те-ж! Отто же-ж!

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0
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artёm rudomёtov

А правильно боятся. Есть куча русских пословиц, которые красочно описывают эту ситуацию.

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1
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Dmitry Voloshin

Летом не припасешь, зимой не принесешь

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0
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Gosoo Gosoo

Готовь сани с молоду, а бабу с возу.

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Алексей Дымов

Уволиться из Меты и устроиться в VK. И нет проблем.

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1
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Никита Шультайс

Думаю, что на сотрудников Meta решение суда не распространяется. Они не те, кто принимают решения.
Думаю, что санкции, блокировки (Visa, MC) и уход компаний (Zara, H&M) на жителей России не распространяются. Они не те, кто принимают решения.

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0
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Artem Borisenko

Абсолютно людоедский закон. Который, впрочем, очень характеризует нашу власть.

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Russian lives matter

А они тут были? Или только после приземления сняли офис с одной секретаршей?
Всегда поддержка это были звонки из Полонии и Ирландии

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Gre Li

Слова Хинштейна тут ничего не стоят. Потому что дела будет заводить не он, а сотрудники органов, которым нужны «палки». А тут они считай прямо готовые. Напомню, что закон написан так, распространяется и на сотрудничество с организацией до её признания «экстремистской». Нет никаких оснований считать, что этот он не будет применён в самой жёсткой форме. И что Хинштейн скажет потом посаженным людям: «извините, ошибся»? Депутаты нынче конечно такие, что хоть всех выгоняй за их вредительскую для страны деятельность.

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0
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Нелинейная структура данных

Не раскрыта тема, а зачем им возвращаться в Россию? Ведь на Западе так хорошо живётся, все наоборот бегут из России. Или всё не так просто и "это другое"?

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–1
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Vadim Medvedev

Приехать на пару недель повидать родителей, например.

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Robert Mkhitaryan

Родственники, скорее всего, которые не могут уехать

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