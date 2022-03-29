Право
Маша Цепелева

Правительство определило условия отсрочки от армии для ИТ-специалистов — высшее образование и стаж от года Статьи редакции

Компании должны отправить списки сотрудников до 1 мая.

  • Отсрочку смогут получить специалисты до 27 лет, у которых есть высшее образование и они работают в ИТ-компаниях не менее одного года. Если стаж менее одного года, то они должны окончить вуз за год до момента своего назначения на должность. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ пока не опубликован.
  • Компании должны сформировать список специалистов, для которых хотят получить отсрочку, и отправить его в Минцифры до 1 мая 2022 года. После министерство отправит обобщённый список в Минобороны, а оно сформирует итоговый для военкоматов.
  • Высшее образование для отсрочки должно быть связано с математикой, прикладной информатикой, картографией и геоинформатикой, радиотехникой, электроникой и наноэлектроникой, робототехникой, авиастроением, кораблестроением и другим — всего более 60 направлений.
  • 26 марта глава Минцифры назвал условия для получения ИТ-специалистами льготной ипотеки — возраст от 22 до 40 лет и зарплата от 150 тысяч рублей в месяц.

#новость #льготы

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79 комментариев
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Игорь Мазаев

То есть айтишник должен год официально работать после ВУЗа и при этом косить от армии?

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Revenant

Айтишники учащиеся по профилю начинают работать со 2-3 курса и к окончанию ВУЗа имеют больше года реального опыта.

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Игорь Мазаев

Это понятно. Мы тоже на авиастроении с почасовым графиком со второго курса работали, но оформление разное бывает. Получается, айтишник должен быть заинтересован, чтобы успеть за время учебы отработать официально больше года, иначе должен будет ждать год и оформляться на должность, судя по тексту публикации 🤷‍♂️🤔 Уф. Запутался

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Axel Denisenko

То есть айтишник должен год официально работать после ВУЗа и при этом косить от армии?
 На сколько мне известно, многие профильные ВУЗы или даже ПТУ и Лицеи записывают несколько лет стажа во время обучения. Тут, скорее всего, подразумевается, что студент будет устраиваться работать уже во время учебы, не в Macdonads, а профильно.

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Игорь Мазаев

Как бы не так. Сказано же: "Если стаж менее одного года, то они должны закончить ВУЗ за год до момента своего назначения на должность".
А без должности айтишник — практикант без стажа🤷‍♂️🤔

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Phonk && Shitpost

Если сам пту/вуз/лицей запишут такой опыт, то он не должен считаться опытом работы в IT компании.

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RomanistHere

"Если стаж менее одного года, то они должны окончить вуз за год до момента своего назначения на должность" - если я правильно понял, то после окончания вуза есть ровно год, чтобы устроиться и тебя не беспокоили. Но очень двояко напиано, поэтому гарантировать правильность не могу

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Руслан Призыванет

через ПризываНет

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Сергей Галкин

По лекалам наших законодателей - да.

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Revenant

Ценность российской вышки в IT переоценена. Непонятно требование о ее наличии в принципе.

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Gorbun iz Notr Dama

IT вообще переоценено

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Revenant

Ну да, вы это сейчас пишете с устройства, которое у вас появилось за счёт развития IT.

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Сергей Галкин

Кушай айфончик.
Завари его в кастрюле из стали, которую ктото добыл, прокатал, изготовил, привез... Налей, в нее воду, которую кто-то закачал, доставил, какахи твои назад забрал.... Ну и далее, думаю, понятно все....
Человек вам не сказал, что it - это говно и не надо. Он вам сказал, что оно переоценено.
Не стоит воспринимать это так уж болезненно.

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Василий Степанофф

Кто на что учился, епта (с)

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Сергей Галкин

Дык и ради бога.
Но, врач, получающий 20 000 после 6 лет обучения + унтернатура..... И "вкатываетель в вакууме", котрый хочет начинать с 80 - это показатель 2х вещей :
1)Экономика в России - жопа. И тут совсем не важно, кто и на что учился.
2)IT - перегрет чисто из-за допуска на рынки работы во всем мире. С соответсвующими зарплатами.
И это прекрасно. Люди должны жить хорошо.
Но, многих "горе погроммистов", это возносит чуть ли не до небес. А если он знает css, то вообще - бог.
Я не говорю, что все должны получать, как врачи (у меня мои родители врачи. Всю жизнь людям жизни спасали).
И, хотелось бы, чтобы все получали как айтишники, но сейчас это просто перекос и перегрев.
В начале 90х на коне были силовики (типа охраны уважаемых людей).
В конце 90 - начало 2000х всякие там экономисты юристы и прочие онанисты.
Сейчас перегрета айтишечка. Но, это не надолго. И уже не важно, кто на что учился, ибо, лиьо ты в рынке, либо нет.
Ps:Я сам сейчас в ITхоть и без профильного образования. И я, прекрасно понимаю, что это все ненадолго. Пена сойдет. Останутся сильнейшие.

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Андрей

Так может нужно задуматься, почему врач в России получает в разы меньше, чем врач в Польше, одной из самых бедных стран Евросоюза?

Но мы ж тут политикой не интересуемся™.

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Андрей

Айтишники претендуют на конкурентные по мировым меркам зарплаты, т.к. российские компании вынуждены конкурировать за рабсилу с компаниями из-за рубежа (по крайней мере до начала роскомнадзора).

Врачам же можно платить копейки, т.к. куда они денутся.

Вопрос: так ли хороша принципиальная несменяемость власти, если за 22 года сверхприбыли от продажи газа и нефти были инвестированы государством не в медицину, а в ракеты и танки?

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Сергей Галкин

А вот вот давайте вы не будеет мне тут говно пихать?
Давай еще про украину поговорим? Это же настоько уместно в свете перегретости рынка IT в россии?))
Я все прекрасно понимаю. И написал это прямо, что у нас не экономика а Жопа.
И на митинги хуитинги я ходил.
И голосовал в 2012 за Прохорова (за только его 1 фразу)...
Вы, перед тем, как пихать свою пропаганду (а это на и есть, но с другой стороны), хоть бы поинтересовались, кто ваш визави.
А вы, возможно, политикой не интересуюетесь (хаха трейдмарку ебанем... Оригинал буду), но она интересуется Вами) 😉

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Андрей

Айтишечка не перегрета, а просто не даёт общаться с рабсилой как со скотом. Потому что сейчас эмигрируют даже те знакомые айтишники, которые всегда были против эмиграции.

Кот всех переиграл.

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Сергей Галкин

Я то и написал. Вы читали вообще?
Айти получает нормальные мировые зп (я сам из it), а то, что вся другая часть экономики России в жопе - это факт.
И мне очень хочется, чтобы и другие жили нормально.
Я это и написал.
Но, в рамках россии, it - перегрета.
Как вы думаете, почему ребята валят хоть в армению? А потому что, денег уже не получить с запада, токсичность присутствует.
И, на выходе, эти талантливые ребята понимают, что могут свою жизнь закончить в НИИ госуслуг за 50к в месяц.
Вы, видимо, не читали, что я, выше писал.

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Vangelis

все очень просто. 99% врачей не знают иностранный язык и не готовы его учить
99% РФ дипломов врачей бесполезны за границей

в то же время, много айтишников знает иностранный язык и готовы его учить
дипломы никому особо не важны. Главное твои навыки и опыт.

Если умрет пациент, больница заплатит огромные деньги. Огромная ответственность. Такова специфика работы врачей. Тут просто "не повезло".

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ROME

Без рабочих и инженеров на электростанциях и ГЭСАХ, ваше IT превратится в кирпичи. Сидите хуем по стулу стучите, только и кричите, какие вы бедные и несчастные, мы туда поедем и сюда поедем. Кислород всем перекрывают, не только Вам, кнопочным гениям. От того что в Вашей сфере крутится больше бабла чем в других, не говорит о том что остальные сферы менее важны.

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Revenant

А то же самое оборудование на этих ГЭСАХ работает не за счёт программного кода, а за счёт скрепных молитв и конской тяги. Я понял, спасибо.

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Сергей Галкин

Все важны.
ВСЕ!!
И ХВАТИТ НА СЕБЯ ПУХ НАБРАСЫВАТЬ!
Что сталеварам, что айтишникам.
Это как железо и софт.
Софт без железа - фигня.
Нл и железо без софта, просто "жеоезо".

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Revenant

К слову, я гуманитарий, работающий в телеком сфере, а не айтишник, который топит за своё. И не согласен, что все важны. На это счёт есть хороший фильм Философы.

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Сергей Галкин

Ну.... Пусть это останется на уровне философии.
Важны ли комары, мухи и тараканы в экосистеме...
Или важны лишь крс и люди...
Предлагаю сюла не погружаться. Мы точно с вами не договоримся.
Самое главное для меня, что я (как мне кажется) понял, что Вы мне хотели сказать.
Этого мне достаточно. Переубеждать я никого уж точно не собираюсь.
Ваше мнение я услышал.

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- -

Почитайте, когда появились первые электростанции, электромобили, электротрактора... IT завязано на кучу других секторов. Да, оно сделало жизнь удобней, но многие предметы существовали и до него.

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Sam Esq

Ну вот как скрепные молитвы и конская тяга и существовали. Вам об этом написали. А ещё палки-копалки. Скрепность некоторых персонажей поражает. Я не обесцениваю ваш труд, но IT-отрасль уменьшает количество тяжелого физического труда. И это должно быть перспективой, а не "копать лопатой от забора до обеда".

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ROME

Ну вы когда будете копать лопатой, кнопку не забудьте нажать

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Sam Esq

Надеюсь, что не буду. За свою работу можете быть спокойны, я вам не конкурент.

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Revenant

Я и не спорю что есть фундаментальные вещи и та же пирамида Маслоу нам прямым текстом говорит, что первоочередно в жизни человека.
Давайте так, в айти как и во многих областях есть переоцененные направления, но говорить о переоценке всей области это перебор.

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ROME

Вы меня не правильно поняли, я просто не понимаю всех этих движений в сторону IT. Это и так не самая бедная отрасль, а ставить ее выше остальных большая ошибка. Поддержка одной ножки стола ни к чему хорошему не приведет. В силу последних событий, я понял только одно IT это сборище нытиков и нежных мальчиков, которые считают что вокруг них должна крутиться вся страна, не все страны сильно развиты в IT, достаточно быть цивилизованной страной чтобы были все блага. И мне лично пофигу какой ITишник разработал продукт наш и заморский.

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ROME

А то что вы пьете, едите, одеваете за счет простых работяг в поле и на заводах

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Roman Vasilev

А эти работяги потом открывают ВК и лайкают котиков. Вот тут то колесо Сансары сделало свой оборот

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ROME

Врят ли, вы просто не понимаете и не видите этот рабочий класс

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Дмитрий Филиппов

Ага, смартфон это прям набор кода и ничего более. Пшли нах ученые.

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Elijah Mono

А по какому не формальному принципу рекомендуете тогда формировать льготы?

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Revenant

Я не политик, но критическим мышлением обладаю и вижу здесь некую абсурдность.
Тот же Клименко в недавнем интервью говорил, что в правительстве представление об айтишниках вообще нулевое - выходцам из 90-х у власти просто не понять, что IT это своя собственная культура со своими ценностями и одна из таких ценностей - постоянное обучение и движение в ногу со временем. В таком ключе ценность ВУЗов, в которых программы 20-30 летней давности сводится к нулю.
Возвращаясь к вашему вопросу - я вижу явную некомпетентность со стороны власти при проработке данного вопроса.

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Elijah Mono

Я думаю просто это формальный подход как и во всех раздачах льгот . А как ещё определить и разделить кандидатов, выбрали самый простой вариант. Программы кстати современные я как тот самый))) ит с в.о скажу. . Просто программы в. о они ознакомительного характера и про все направления , можно сравнить с курсами для начинающих. Вполне себе возможность для молодого человека выбрать направление в будущем и в нем углублённо работать.+ диплом.

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Gre Li

Не, ну определённая ценность с CS 101 и матаном есть, но да, должна быть хорошая программа, ориентированная на программирование.

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Revenant

Скажем там, если взять 5 лет обучения в ВУЗе и 3-4 года работы во время этого самого обучения, то рабочий опыт на выходе будет несравним по качеству и востребованности с ВУЗовским.
Да, какие-то фундаментальные вещи вроде алгоритмов актуальны и сейчас, но это скорее исключение. Как образовательный институт в IT ВУЗ себя исчерпал давно.

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Artem Tuichiev

При чём здесь IT?
Спроси юристов или экономистов или инженеров. Они тебе ровно то же самое скажут.
Вы не уникальны как бы вам не хотелось и как бы вы не кичились этим.

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Elijah Mono

Не исчерпал а набирает обороты так как , в рамках гос управления Сертификация и регулирование самое главное. Ит без во это как панки с гитарой в гараже или палатка на рынке с картонкой в глазах чиновников, безобразие одним словом))))

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Никита Олтян

По около айтишному Data Science (т. е. программы прикладной математики, по сути, который под закон попадают) вуз, конечно, тоже не всегда принципиально важен, но я не уверен, что сам бы задрачивал матан и копался в статьях по нейронкам на arXiv’е, если бы не универ.

А ещё нет нет, да и проскакивает требование к M.Sc. и Ph.D. у работодателей, особенно в Европе.

(Но по сути это никак не отменяет вашего комментария, с которым я по большей части согласен)

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Сергей Галкин

Там пердуны старые.
Для них - it это "лина безопасного интернета" и россграм, котоый спизжен за 69 баксов.
Старую собаку новым трюкам не обучишь, а там у нас сейчас КПСС в чистом виде.
Средний возраст 70+

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Джо Б

это чтобы деревенских болванов за деньги не записывали в фиктивные итшники. Они нужны в окопах под Мариуполем.

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Василий Степанофф

вангую, что в Дагестане появится целый ИТ кластер с дагестанскими айтишниками

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Revenant

Как Дагестанская академия наук? 😂

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Василий Степанофф

да. Дашь списать, по-братске?

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Roman Vasilev

Форкни

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RomanistHere

Очевидно, чтобы меньше людей попало в эту категорию.

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Stas Vasilevskii

То есть условный Сегалович, который учился на геофизика - АйТишником бы не считался.

Дурову который по образование филолог, тоже лучше не приезжать.

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Sam Esq

Ну у нас правительство: "кручу-верчу, обмануть хочу". Тяжелее хера в руках не держали, зато страной пытаются управлять, кухаркины дети.

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Ипполит Волжский

Через неделю: под отсрочку попадают IT-специалисты рожденые в последний день февраля високосного года в год дракона при нарастающей луне, с опытом от 1 года в компаниях с названием начинающимся на букву Ы

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Alexander Veber

Как с меня писал, только мне больше 27 лет )

1988 год - дракона, високосный. 29 февраля, но перенесли на 28 так как в СССР нельзя было в документах указывать високосные дни.

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Алексей Дымов

Высшее образование для разработчика совсем не обязательно. У большинства его нет. Странное требование

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DeepFakescovery channel

подтверждаю.
Большинство первоклассных специалистов - самоучки, а в вузах убогие учебные программы, и учат не тому.

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Dmitriy Ch

Я помню, как в колледже изучали БД по Visual Foxpro. И поступив в универ, не сильно удивился, увидев знакомое название.

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Алексей Дымов

Фронтов, например, не учат, вообще.

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Ware Wow

Компании должны отправить списки сотрудников до 1 мая.
Удачи вам, парни...

я бы напрягся попасть в такой список...
может в плюс конечно сработать, попадешь в войска ПВО или радиоразведки, а может и в минус, станешь невыездным к примеру.

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Alex

В армии люди с вышками на вес золота, их там самый минимум и обычно забирают в штаб делать бумажную, компьютерную работу, они в наряды и по сборам всяким не ездят, сидят чисто как на работу ходят, казарма-штаб.

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Евгений Кондрашов

В очередной раз правительство показало свою некомпетентность. Ведь даже на минуту не могут воспользоваться серым веществом и погрузиться в сферу, которую пытаются регулировать. Знаю много хороших разработчиков с непрофильным образованием или даже вообще без.

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Роман Милованов

Хитро...

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Artur Kuramshin

В армию не отправят, но и выехать по спискам не позволят )

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Alexstis

Собственно, что и ожидалось. План обречен на провал. Единственное, что из себя представляет это постановление, это громкий заголовок для СМИ. Реальную отсрочку IT не получить, только для "своих". И хрен знает, что хуже, войти в этот список или нет.

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Василий Степанофф

От армии освобождаются лица женского пола до 27 лет, у которых есть высшее образование и они работают в ИТ-компаниях не менее одного года.

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vic smirnoff

Айтишники без вышки и без стажа сгодятся только на пушечное мясо. Намек понят.

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Aleksey

теперь то точно отток ИТ специалистов сократится, ведь всем известно что все прогеры с высшим техническим/математическим и у всех есть год стажа.

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Phonk && Shitpost

Это было известно заранее, печально, что ни на что повлиять не получилось.

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дмитрий

.

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дмитрий

А что с выпускниками колледжей?

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Константин Гребенкин

Идут в армию

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RobinzonCruzo

Началось маняВрирование. Господи, они хоть одну поддержку выкатят без надписи *мелким шрифтом

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Anderson Silva

Мне уже 27 лет :(

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Alexander Veber

Иди получай свой военник и можешь послать своего военкома туда куда его все посылают в этом возрасте

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Павел

Чет херня какая-то, а не бонус.

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Sam Esq

А вы что-то от наперсточников хотели получить? Надо же им как-то компенсировать кривость своего управления.

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Артём Новиков

Очередная "крутая" инициатива. Ну ничего , электорат и не такое хавает

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Hambala Fully

Интересно, а там в правительстве в курсе, что в ИТ-компаниях не только прогеры сидят?

Особенно, когда речь идёт про компании, предоставляющие рекламные продукты (которых, на минуточку, Минцифры признал итишными). Почему нельзя дать стажерам (тем более, когда сферу медиа и рекламы просто развалили в хлам) отсрочку?

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Источник: aukett-heese.de 
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