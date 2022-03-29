Правительство определило условия отсрочки от армии для ИТ-специалистов — высшее образование и стаж от года Статьи редакции
Компании должны отправить списки сотрудников до 1 мая.
- Отсрочку смогут получить специалисты до 27 лет, у которых есть высшее образование и они работают в ИТ-компаниях не менее одного года. Если стаж менее одного года, то они должны окончить вуз за год до момента своего назначения на должность. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ пока не опубликован.
- Компании должны сформировать список специалистов, для которых хотят получить отсрочку, и отправить его в Минцифры до 1 мая 2022 года. После министерство отправит обобщённый список в Минобороны, а оно сформирует итоговый для военкоматов.
- Высшее образование для отсрочки должно быть связано с математикой, прикладной информатикой, картографией и геоинформатикой, радиотехникой, электроникой и наноэлектроникой, робототехникой, авиастроением, кораблестроением и другим — всего более 60 направлений.
- 26 марта глава Минцифры назвал условия для получения ИТ-специалистами льготной ипотеки — возраст от 22 до 40 лет и зарплата от 150 тысяч рублей в месяц.
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То есть айтишник должен год официально работать после ВУЗа и при этом косить от армии?
Айтишники учащиеся по профилю начинают работать со 2-3 курса и к окончанию ВУЗа имеют больше года реального опыта.
Это понятно. Мы тоже на авиастроении с почасовым графиком со второго курса работали, но оформление разное бывает. Получается, айтишник должен быть заинтересован, чтобы успеть за время учебы отработать официально больше года, иначе должен будет ждать год и оформляться на должность, судя по тексту публикации 🤷♂️🤔 Уф. Запутался
То есть айтишник должен год официально работать после ВУЗа и при этом косить от армии?
На сколько мне известно, многие профильные ВУЗы или даже ПТУ и Лицеи записывают несколько лет стажа во время обучения. Тут, скорее всего, подразумевается, что студент будет устраиваться работать уже во время учебы, не в Macdonads, а профильно.
Как бы не так. Сказано же: "Если стаж менее одного года, то они должны закончить ВУЗ за год до момента своего назначения на должность".
А без должности айтишник — практикант без стажа🤷♂️🤔
Если сам пту/вуз/лицей запишут такой опыт, то он не должен считаться опытом работы в IT компании.
"Если стаж менее одного года, то они должны окончить вуз за год до момента своего назначения на должность" - если я правильно понял, то после окончания вуза есть ровно год, чтобы устроиться и тебя не беспокоили. Но очень двояко напиано, поэтому гарантировать правильность не могу
через ПризываНет
По лекалам наших законодателей - да.
Ценность российской вышки в IT переоценена. Непонятно требование о ее наличии в принципе.
IT вообще переоценено
Ну да, вы это сейчас пишете с устройства, которое у вас появилось за счёт развития IT.
Кушай айфончик.
Завари его в кастрюле из стали, которую ктото добыл, прокатал, изготовил, привез... Налей, в нее воду, которую кто-то закачал, доставил, какахи твои назад забрал.... Ну и далее, думаю, понятно все....
Человек вам не сказал, что it - это говно и не надо. Он вам сказал, что оно переоценено.
Не стоит воспринимать это так уж болезненно.
Кто на что учился, епта (с)
Дык и ради бога.
Но, врач, получающий 20 000 после 6 лет обучения + унтернатура..... И "вкатываетель в вакууме", котрый хочет начинать с 80 - это показатель 2х вещей :
1)Экономика в России - жопа. И тут совсем не важно, кто и на что учился.
2)IT - перегрет чисто из-за допуска на рынки работы во всем мире. С соответсвующими зарплатами.
И это прекрасно. Люди должны жить хорошо.
Но, многих "горе погроммистов", это возносит чуть ли не до небес. А если он знает css, то вообще - бог.
Я не говорю, что все должны получать, как врачи (у меня мои родители врачи. Всю жизнь людям жизни спасали).
И, хотелось бы, чтобы все получали как айтишники, но сейчас это просто перекос и перегрев.
В начале 90х на коне были силовики (типа охраны уважаемых людей).
В конце 90 - начало 2000х всякие там экономисты юристы и прочие онанисты.
Сейчас перегрета айтишечка. Но, это не надолго. И уже не важно, кто на что учился, ибо, лиьо ты в рынке, либо нет.
Ps:Я сам сейчас в ITхоть и без профильного образования. И я, прекрасно понимаю, что это все ненадолго. Пена сойдет. Останутся сильнейшие.
Так может нужно задуматься, почему врач в России получает в разы меньше, чем врач в Польше, одной из самых бедных стран Евросоюза?
Но мы ж тут политикой не интересуемся™.
Айтишники претендуют на конкурентные по мировым меркам зарплаты, т.к. российские компании вынуждены конкурировать за рабсилу с компаниями из-за рубежа (по крайней мере до начала роскомнадзора).
Врачам же можно платить копейки, т.к. куда они денутся.
Вопрос: так ли хороша принципиальная несменяемость власти, если за 22 года сверхприбыли от продажи газа и нефти были инвестированы государством не в медицину, а в ракеты и танки?
А вот вот давайте вы не будеет мне тут говно пихать?
Давай еще про украину поговорим? Это же настоько уместно в свете перегретости рынка IT в россии?))
Я все прекрасно понимаю. И написал это прямо, что у нас не экономика а Жопа.
И на митинги хуитинги я ходил.
И голосовал в 2012 за Прохорова (за только его 1 фразу)...
Вы, перед тем, как пихать свою пропаганду (а это на и есть, но с другой стороны), хоть бы поинтересовались, кто ваш визави.
А вы, возможно, политикой не интересуюетесь (хаха трейдмарку ебанем... Оригинал буду), но она интересуется Вами) 😉
Айтишечка не перегрета, а просто не даёт общаться с рабсилой как со скотом. Потому что сейчас эмигрируют даже те знакомые айтишники, которые всегда были против эмиграции.
Кот всех переиграл.
Я то и написал. Вы читали вообще?
Айти получает нормальные мировые зп (я сам из it), а то, что вся другая часть экономики России в жопе - это факт.
И мне очень хочется, чтобы и другие жили нормально.
Я это и написал.
Но, в рамках россии, it - перегрета.
Как вы думаете, почему ребята валят хоть в армению? А потому что, денег уже не получить с запада, токсичность присутствует.
И, на выходе, эти талантливые ребята понимают, что могут свою жизнь закончить в НИИ госуслуг за 50к в месяц.
Вы, видимо, не читали, что я, выше писал.
все очень просто. 99% врачей не знают иностранный язык и не готовы его учить
99% РФ дипломов врачей бесполезны за границей
в то же время, много айтишников знает иностранный язык и готовы его учить
дипломы никому особо не важны. Главное твои навыки и опыт.
Если умрет пациент, больница заплатит огромные деньги. Огромная ответственность. Такова специфика работы врачей. Тут просто "не повезло".
Без рабочих и инженеров на электростанциях и ГЭСАХ, ваше IT превратится в кирпичи. Сидите хуем по стулу стучите, только и кричите, какие вы бедные и несчастные, мы туда поедем и сюда поедем. Кислород всем перекрывают, не только Вам, кнопочным гениям. От того что в Вашей сфере крутится больше бабла чем в других, не говорит о том что остальные сферы менее важны.
А то же самое оборудование на этих ГЭСАХ работает не за счёт программного кода, а за счёт скрепных молитв и конской тяги. Я понял, спасибо.
Все важны.
ВСЕ!!
И ХВАТИТ НА СЕБЯ ПУХ НАБРАСЫВАТЬ!
Что сталеварам, что айтишникам.
Это как железо и софт.
Софт без железа - фигня.
Нл и железо без софта, просто "жеоезо".
К слову, я гуманитарий, работающий в телеком сфере, а не айтишник, который топит за своё. И не согласен, что все важны. На это счёт есть хороший фильм Философы.
Ну.... Пусть это останется на уровне философии.
Важны ли комары, мухи и тараканы в экосистеме...
Или важны лишь крс и люди...
Предлагаю сюла не погружаться. Мы точно с вами не договоримся.
Самое главное для меня, что я (как мне кажется) понял, что Вы мне хотели сказать.
Этого мне достаточно. Переубеждать я никого уж точно не собираюсь.
Ваше мнение я услышал.
Почитайте, когда появились первые электростанции, электромобили, электротрактора... IT завязано на кучу других секторов. Да, оно сделало жизнь удобней, но многие предметы существовали и до него.
Ну вот как скрепные молитвы и конская тяга и существовали. Вам об этом написали. А ещё палки-копалки. Скрепность некоторых персонажей поражает. Я не обесцениваю ваш труд, но IT-отрасль уменьшает количество тяжелого физического труда. И это должно быть перспективой, а не "копать лопатой от забора до обеда".
Ну вы когда будете копать лопатой, кнопку не забудьте нажать
Надеюсь, что не буду. За свою работу можете быть спокойны, я вам не конкурент.
Я и не спорю что есть фундаментальные вещи и та же пирамида Маслоу нам прямым текстом говорит, что первоочередно в жизни человека.
Давайте так, в айти как и во многих областях есть переоцененные направления, но говорить о переоценке всей области это перебор.
Вы меня не правильно поняли, я просто не понимаю всех этих движений в сторону IT. Это и так не самая бедная отрасль, а ставить ее выше остальных большая ошибка. Поддержка одной ножки стола ни к чему хорошему не приведет. В силу последних событий, я понял только одно IT это сборище нытиков и нежных мальчиков, которые считают что вокруг них должна крутиться вся страна, не все страны сильно развиты в IT, достаточно быть цивилизованной страной чтобы были все блага. И мне лично пофигу какой ITишник разработал продукт наш и заморский.
А то что вы пьете, едите, одеваете за счет простых работяг в поле и на заводах
А эти работяги потом открывают ВК и лайкают котиков. Вот тут то колесо Сансары сделало свой оборот
Врят ли, вы просто не понимаете и не видите этот рабочий класс
Ага, смартфон это прям набор кода и ничего более. Пшли нах ученые.
А по какому не формальному принципу рекомендуете тогда формировать льготы?
Я не политик, но критическим мышлением обладаю и вижу здесь некую абсурдность.
Тот же Клименко в недавнем интервью говорил, что в правительстве представление об айтишниках вообще нулевое - выходцам из 90-х у власти просто не понять, что IT это своя собственная культура со своими ценностями и одна из таких ценностей - постоянное обучение и движение в ногу со временем. В таком ключе ценность ВУЗов, в которых программы 20-30 летней давности сводится к нулю.
Возвращаясь к вашему вопросу - я вижу явную некомпетентность со стороны власти при проработке данного вопроса.
Я думаю просто это формальный подход как и во всех раздачах льгот . А как ещё определить и разделить кандидатов, выбрали самый простой вариант. Программы кстати современные я как тот самый))) ит с в.о скажу. . Просто программы в. о они ознакомительного характера и про все направления , можно сравнить с курсами для начинающих. Вполне себе возможность для молодого человека выбрать направление в будущем и в нем углублённо работать.+ диплом.
Не, ну определённая ценность с CS 101 и матаном есть, но да, должна быть хорошая программа, ориентированная на программирование.
Скажем там, если взять 5 лет обучения в ВУЗе и 3-4 года работы во время этого самого обучения, то рабочий опыт на выходе будет несравним по качеству и востребованности с ВУЗовским.
Да, какие-то фундаментальные вещи вроде алгоритмов актуальны и сейчас, но это скорее исключение. Как образовательный институт в IT ВУЗ себя исчерпал давно.
При чём здесь IT?
Спроси юристов или экономистов или инженеров. Они тебе ровно то же самое скажут.
Вы не уникальны как бы вам не хотелось и как бы вы не кичились этим.
Не исчерпал а набирает обороты так как , в рамках гос управления Сертификация и регулирование самое главное. Ит без во это как панки с гитарой в гараже или палатка на рынке с картонкой в глазах чиновников, безобразие одним словом))))
По около айтишному Data Science (т. е. программы прикладной математики, по сути, который под закон попадают) вуз, конечно, тоже не всегда принципиально важен, но я не уверен, что сам бы задрачивал матан и копался в статьях по нейронкам на arXiv’е, если бы не универ.
А ещё нет нет, да и проскакивает требование к M.Sc. и Ph.D. у работодателей, особенно в Европе.
(Но по сути это никак не отменяет вашего комментария, с которым я по большей части согласен)
Там пердуны старые.
Для них - it это "лина безопасного интернета" и россграм, котоый спизжен за 69 баксов.
Старую собаку новым трюкам не обучишь, а там у нас сейчас КПСС в чистом виде.
Средний возраст 70+
это чтобы деревенских болванов за деньги не записывали в фиктивные итшники. Они нужны в окопах под Мариуполем.
вангую, что в Дагестане появится целый ИТ кластер с дагестанскими айтишниками
Как Дагестанская академия наук? 😂
да. Дашь списать, по-братске?
Форкни
Очевидно, чтобы меньше людей попало в эту категорию.
То есть условный Сегалович, который учился на геофизика - АйТишником бы не считался.
Дурову который по образование филолог, тоже лучше не приезжать.
Ну у нас правительство: "кручу-верчу, обмануть хочу". Тяжелее хера в руках не держали, зато страной пытаются управлять, кухаркины дети.
Через неделю: под отсрочку попадают IT-специалисты рожденые в последний день февраля високосного года в год дракона при нарастающей луне, с опытом от 1 года в компаниях с названием начинающимся на букву Ы
Как с меня писал, только мне больше 27 лет )
1988 год - дракона, високосный. 29 февраля, но перенесли на 28 так как в СССР нельзя было в документах указывать високосные дни.
Высшее образование для разработчика совсем не обязательно. У большинства его нет. Странное требование
подтверждаю.
Большинство первоклассных специалистов - самоучки, а в вузах убогие учебные программы, и учат не тому.
Я помню, как в колледже изучали БД по Visual Foxpro. И поступив в универ, не сильно удивился, увидев знакомое название.
Фронтов, например, не учат, вообще.
Компании должны отправить списки сотрудников до 1 мая.
Удачи вам, парни...
я бы напрягся попасть в такой список...
может в плюс конечно сработать, попадешь в войска ПВО или радиоразведки, а может и в минус, станешь невыездным к примеру.
В армии люди с вышками на вес золота, их там самый минимум и обычно забирают в штаб делать бумажную, компьютерную работу, они в наряды и по сборам всяким не ездят, сидят чисто как на работу ходят, казарма-штаб.
В очередной раз правительство показало свою некомпетентность. Ведь даже на минуту не могут воспользоваться серым веществом и погрузиться в сферу, которую пытаются регулировать. Знаю много хороших разработчиков с непрофильным образованием или даже вообще без.
Хитро...
В армию не отправят, но и выехать по спискам не позволят )
Собственно, что и ожидалось. План обречен на провал. Единственное, что из себя представляет это постановление, это громкий заголовок для СМИ. Реальную отсрочку IT не получить, только для "своих". И хрен знает, что хуже, войти в этот список или нет.
От армии освобождаются лица женского пола до 27 лет, у которых есть высшее образование и они работают в ИТ-компаниях не менее одного года.
Айтишники без вышки и без стажа сгодятся только на пушечное мясо. Намек понят.
теперь то точно отток ИТ специалистов сократится, ведь всем известно что все прогеры с высшим техническим/математическим и у всех есть год стажа.
Это было известно заранее, печально, что ни на что повлиять не получилось.
.
А что с выпускниками колледжей?
Идут в армию
Началось маняВрирование. Господи, они хоть одну поддержку выкатят без надписи *мелким шрифтом
Мне уже 27 лет :(
Иди получай свой военник и можешь послать своего военкома туда куда его все посылают в этом возрасте
Чет херня какая-то, а не бонус.
А вы что-то от наперсточников хотели получить? Надо же им как-то компенсировать кривость своего управления.
Очередная "крутая" инициатива. Ну ничего , электорат и не такое хавает
Интересно, а там в правительстве в курсе, что в ИТ-компаниях не только прогеры сидят?
Особенно, когда речь идёт про компании, предоставляющие рекламные продукты (которых, на минуточку, Минцифры признал итишными). Почему нельзя дать стажерам (тем более, когда сферу медиа и рекламы просто развалили в хлам) отсрочку?