В решении речь идёт о конкретном самокате, который и так приравнивался бы к мопеду или мотоциклу.

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Верховный суд России признал законным положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать.

Суд отказался удовлетворить иск мужчины, который требовал признать, что к транспортным средствам нужно относить лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права.

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Представитель Генпрокуратуры, который выступал ответчиком, пояснил, что в законе нет полного списка транспортных средств, а это позволяет отнести к ним электросамокаты «в силу их скорости передвижения».

Как пишет РБК, следователь после экспертизы назвал транспортным средством электросамокат с мощностью 5,4 киловатт и максимальной скоростью до 85 км/ч.

В «Юренте» пояснили vc.ru, что решение не означает, что все электросамокаты должны теперь ездить по дорогам вместо пешеходной зоны. В сервисе сообщили, что скорее всего речь идёт о конкретном самокате, а само решение «Юрент» сможет прокомментировать, как только с ним ознакомится.

Также «Юрент» напомнил, что у их собственных самокатов скорость ограничена до 25 км/ч, а мощность не превышает 250 ватт. По действующим ПДД, если мощность электродвигателя менее 250 ватт, пользователи электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальном мобильности (СИМ) приравнены к пешеходам.

При мощности от 250 ватт до 4 киловатт электросамокат считается мопедом, ещё мощнее — мотоциклом.