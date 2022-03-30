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Право
Собачий щит

Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством — это не значит, что им придётся ездить по дороге Статьи редакции

В решении речь идёт о конкретном самокате, который и так приравнивался бы к мопеду или мотоциклу.

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Верховный суд России признал законным положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать.

Суд отказался удовлетворить иск мужчины, который требовал признать, что к транспортным средствам нужно относить лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права.

Представитель Генпрокуратуры, который выступал ответчиком, пояснил, что в законе нет полного списка транспортных средств, а это позволяет отнести к ним электросамокаты «в силу их скорости передвижения».

Как пишет РБК, следователь после экспертизы назвал транспортным средством электросамокат с мощностью 5,4 киловатт и максимальной скоростью до 85 км/ч.

В «Юренте» пояснили vc.ru, что решение не означает, что все электросамокаты должны теперь ездить по дорогам вместо пешеходной зоны. В сервисе сообщили, что скорее всего речь идёт о конкретном самокате, а само решение «Юрент» сможет прокомментировать, как только с ним ознакомится.

Также «Юрент» напомнил, что у их собственных самокатов скорость ограничена до 25 км/ч, а мощность не превышает 250 ватт. По действующим ПДД, если мощность электродвигателя менее 250 ватт, пользователи электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальном мобильности (СИМ) приравнены к пешеходам.

При мощности от 250 ватт до 4 киловатт электросамокат считается мопедом, ещё мощнее — мотоциклом.

  • В октябре 2021 года в МВД и Минтрансе разработали поправки, которые определяют правила движения для электросамокатов и других СИМ. Ведомства предложили ограничить максимальную скорость до 25 км/ч, массу устройств до 35 кг.

#новость #электросамокаты

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9 комментариев
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Pushkareva Ekaterina

Хоть одна хорошая новость

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Щитпостер на зарплате

Тебя тоже школьники постоянно пытаются переехать в погожий денёк? :)

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Волоцкой Дмитрий

Признал самокат транспортом. А я и не знал. Думал самокатом нужно не как транспортом пользоваться, а как микроволновкой. Спасибо суду, можете выписать бонусы из налогов себе

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Евгений Кузнецов

Ну тут суть в том, что и права нужно на него получать, возможно они под это подводят.

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Денис Козак

Ну хоть права на самокат делать еще не надо)

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Roman G

Да, надо было на иск того мужчины из поста сказать "Не хотим ничего решать, а то на висиру смешные комменты про налоги строчить будут в нашу сторону". И расстрелять мужика. Россия, хули

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Сергей Коновалов

По ПДД самокат раньше приравнивался к пешеходу со всеми вытекающими, ну не было раньше электросамокатов :)

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Щитпостер на зарплате

Отличный кейс.

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Игорь Мазаев

Странно. Я думал это холодное оружие 🤔

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