Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством — это не значит, что им придётся ездить по дороге Статьи редакции
В решении речь идёт о конкретном самокате, который и так приравнивался бы к мопеду или мотоциклу.
Верховный суд России признал законным положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать.
Суд отказался удовлетворить иск мужчины, который требовал признать, что к транспортным средствам нужно относить лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права.
Представитель Генпрокуратуры, который выступал ответчиком, пояснил, что в законе нет полного списка транспортных средств, а это позволяет отнести к ним электросамокаты «в силу их скорости передвижения».
Как пишет РБК, следователь после экспертизы назвал транспортным средством электросамокат с мощностью 5,4 киловатт и максимальной скоростью до 85 км/ч.
В «Юренте» пояснили vc.ru, что решение не означает, что все электросамокаты должны теперь ездить по дорогам вместо пешеходной зоны. В сервисе сообщили, что скорее всего речь идёт о конкретном самокате, а само решение «Юрент» сможет прокомментировать, как только с ним ознакомится.
Также «Юрент» напомнил, что у их собственных самокатов скорость ограничена до 25 км/ч, а мощность не превышает 250 ватт. По действующим ПДД, если мощность электродвигателя менее 250 ватт, пользователи электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальном мобильности (СИМ) приравнены к пешеходам.
При мощности от 250 ватт до 4 киловатт электросамокат считается мопедом, ещё мощнее — мотоциклом.
- В октябре 2021 года в МВД и Минтрансе разработали поправки, которые определяют правила движения для электросамокатов и других СИМ. Ведомства предложили ограничить максимальную скорость до 25 км/ч, массу устройств до 35 кг.
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Тебя тоже школьники постоянно пытаются переехать в погожий денёк? :)
Признал самокат транспортом. А я и не знал. Думал самокатом нужно не как транспортом пользоваться, а как микроволновкой. Спасибо суду, можете выписать бонусы из налогов себе
Ну тут суть в том, что и права нужно на него получать, возможно они под это подводят.
Ну хоть права на самокат делать еще не надо)
Да, надо было на иск того мужчины из поста сказать "Не хотим ничего решать, а то на висиру смешные комменты про налоги строчить будут в нашу сторону". И расстрелять мужика. Россия, хули
По ПДД самокат раньше приравнивался к пешеходу со всеми вытекающими, ну не было раньше электросамокатов :)
Отличный кейс.
Странно. Я думал это холодное оружие 🤔