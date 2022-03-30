В правительстве обсудили возможность снижения страховых взносов для малого бизнеса с 30% до 15% — РБК Статьи редакции
Решение пока не принято.
- Такая мера в качестве антикризисной рассматривалась на совещании первого вице-премьера Андрея Белоусова с «Опорой России» при участии представителей Минэкономразвития, Минфина, ФНС и других ведомств. Об этом пишет РБК со ссылкой на трёх участников встречи и источник, близкий к правительству.
- Речь идёт о том, чтобы применить тариф в 15% ко всем зарплатам. Сейчас он действует только для части окладов, которые превышают минимальный размер оплаты труда. Если в его пределах — 30%.
- Изначально инициативу выдвинул бизнес, но её поддержало Минэкономразвития, говорят источники РБК. Пока предполагается, что снижение будет временным — только на 2022 год.
- Белоусов согласился проработать этот вопрос и дал поручение ведомствам проанализировать его, а также представить в аппарат правительства детальные расчёты по размеру выпадающих доходов. Если меру одобрят, она войдёт в один из антикризисных пакетов, но пока против неё выступает Минфин, говорят источники.
- На совещании Минэкономразвития представило предварительные оценки объема выпадающих доходов внебюджетных фондов от снижения ставки страховых взносов. По подсчётам ведомства, в 2022 году они составят 200-300 млрд рублей, по подсчётам «Опоры России» — не превысят 200 млрд рублей.
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У малого бизнеса как правило УСН, налог по которой как раз отлично уменьшается на долю страховых взносов (а работников взносы зачитываются в пенсию, если ее не отменят).
Так что для работников будет только хуже
Для работодателей тоже. Чем выше зп, тем выше расход на страховые. А вообще мне вот интересно, работодатель отчисляет 22% в пфр, а до пенсии доходит 6%. Где деньги-то??? Откуда такой процент??? Про алгоритм куда и чего распределяется писать не надо, ознакомилась, спасибо. Только не смирилась. В моем понимании я охреневаю ото всего этого О_о
По страховым есть предел в 1450 тыр.
Я тут посчитал, что если при ЗП в 50 тыр, не платить 22%, а отчислять их на депозит под 5%, то за 30 лет накопится 9 млн.
Как куда? Они конвертируются в ебалы по курсу 1/4
вот кстати про уменьшение УСН я не подумал сразу... если доля страховых взносов станет меньше, то и маневров для уменьшения УСН тоже станет меньше :(
А налог по УСН поднимут на пару процентов.
В итоге работники без пенсии, в казну налогов больше и тянет это все работодатель
Сделали - плохо, не сделали - плохо…типичное виси🤦🏿♂️
Ваш типичный комментарий)
Так-то идея хорошая, ДЛЯ бизнеса, а не против. Главное, чтобы потом какой-нить новый налог не ввели процентов так на 40% с оборота ))) "Спецоперация" - хобби не из дешевых.
После спецоперации еще Украину восстанавливать в целом и Донбас в частности. А страна восстановление Крыма еле потянула. Боюсь, без ГУЛАГа не сдюжим столько восстановить.
А можно конкретнее про "еле потянула"? Вот нашел статью, что за 14-19 на инфраструктурные проекты в Крыму потрачено 500 млрд. Это где-то 0.1% от ВВП за те же 5 лет (в районе 500 триллионов). Вот эти самый 0.1% вы и называете тем, что вы "еле потянули"?
Просто заморозят пенсионный фонд, так же, как накопительную часть пенсии и бывай, как знали.
Самая путёвая мера НДС убрать на 1 квартал, а в лучшем 2 квартала
Малый бизнес по большей части не работает с НДС
Если нам повезёт, то владельцы бизнесов будут больше зарабатывать.
Говорю от лица пролетариата.
P. S. Надеюсь это не слишком тонкий сарказм.
Раскатай губу - закатай обратно
Исходя из того что в России все через место гендерной свободы - у всех зарплаты уменьшаться ещё на 15%
особенно у тех, кто за всю жизнь не разобрался с нанотехнологиями тся\ться
Может уже можно было бы уменьшить обязательные взносы за Ип. Ну не все же ворочают миллионами кто то открывает честно Ип а стремительного взлёта не имеет когда уже внесут разграничение по доходам. Хотя бы для Мп там вся выручка видна 0 отчеты не прокатят
Можно, как вариант, перейти на нпд. Социальную пенсию все равно сравняли со страховой, смысл заморачиваться)
Вы про самозанятых? Только там 1001 ограничение. В большинстве случаев для торговли не подходит
Согласна. Но при желании можно подогнать) подумайте как лучше сделать. У знакомой вполне хорошо подошел оквэд)
У меня товар из Чехии фасовка в России я уже об этом думала, но вроде как не походит.
Патент тоже не вариант?
Они такие забавные. Придумывают меры поддержки для ИТ и крупного бизнеса, но хотят выплыть из дерьма за счет ученых, производства и малого бизнеса.
Похоже у них вообще плана нет, пишут на коленке в метро.
И забыли одну простую евангельскую истину:
"И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвёт мехи, и само вытечет, и мехи пропадут" (Лк. 5:37—39)
Боги!!! Зачем это здесь? Можно принять во внимание более современные выражения. Мехами уже давно не пользуются в большем количестве людей, а молодые вина не для пролов, увы😕
Вы не смотрели концерт Газманова в Лужниках, где на разогреве был диктатор с библейской цитатой вырванной из контекста?
Верните енвд , а патент свой заберите 🥴