Право
Погибший Илья

Минцифры предложило снизить налог для малого бизнеса в сфере ИТ на «упрощёнке» до 1% Статьи редакции

Также ведомство предлагает ввести льготы на аренду и региональные гранты.

Минцифры отправило письмо с преложением новых льгот для ИТ-компаний губернаторам регионов России. Его копию опубликовал Telegram-канал «Нецифровая экономика», с документом также ознакомились «Ведомости». В министерстве подтвердили изданию подлинностью письма, но не стали комментировать детали предложений.

Ведомство предлагает принять меры на уровне российских субъектов, период льгот — до 2024 года. Среди предложений:

  • Установить ставку налога в 1% при расчёте с доходов и 5% с «доходы минус расходы» для малого и среднего бизнеса в сфере ИТ.
  • Снизить «не менее чем в два раза ставки налога на имущество, земельного налога для объектов связи и центров обработки данных (ЦОД)».
  • Снизить не менее чем в два раза ставку арендной платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и ЦОДов.
  • Предоставить региональные гранты.

Все эти меры предусматриваются для компаний на упрощённой системе налогообложения. Чтобы получить льготы, программы компании должна быть зарегистрированы в реестре отечественного ПО или сам бизнес — иметь статус отечественной аккредитованной ИТ-компании. Сейчас в этом реестре больше 10 тысяч программ от более чем 4000 правообладателей, пишет газета.

#новость #ит

1917 просмотров
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23 комментария
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Никита Брагин

Поздно пить Боржоми, когда почки отказали.

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Лев Коптев

Назревает новая схема обнала через аккредитованные ит-компании

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Евгений Кузнецов

Тоже подумал об этом, все о людях думают)

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Техноголик

Успевайте... Уже десятки тысяч человек из ИТ уехали. Перспективы слишком "перспективные"

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О чем этот комментарий? Тот кто уехал не остался бы здесь ни за какие налоги, меры рассчитаны на тех кто еще не уехал.

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Техноголик

Понятно, что видят отток специалистов. И заманивают бонусами и тд. остаться. Но много спецов уже уехало. И это печально... Релокация - новое слово

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Антон piter

В России большая экономика, которая требует много IT. Из Батуми и Еревана всё это работать не будет. Далеко не всё IT сводится к написанию агрегаторов и работе на рынки США и ЕС.

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Техноголик

Выше выложил видео об ит эмиграции... У спецов и за рубежом становится печально. Рекомендую посмотреть

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Основной корабль

И теперь ничего не делать? Не логично

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Техноголик

https://youtu.be/eEWXW06kq2k

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Мимопрохожий

Так-то годнота
Чтобы получить льготы, программы компании должна быть зарегистрированы в реестре отечественного ПО или сам бизнес — иметь статус отечественной аккредитованной ИТ-компании.
 но жаль не для всех :)
А ИП в этот статус вообще могли вписаться?

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Наил

Надо запихнуть в этот реестр свой Калькулятор и можно обналить :)

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Мимопрохожий

Идете к успеху :)

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Вадим Чиняев

https://reestr.digital.gov.ru/
листал - там много такого, так что можно делать )

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Сергей Я

Нече эти IT поддерживать, и интернет нам не нужон этот ваш!1 Что там с бананами? По 130₽ это оверпрайс.

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Дмитрий Филиппов

Можно ещё раз плюсики собрать?
Правительство - мы поддерживаем IT, но хотим выехать из кризиса, за счёт малого бизнеса, промышленности и науки.

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Radna

В не могли всё это делать без «спецопераций» и санкционного давления? Сейчас это выглядит как смертному припарка, есть уже данные что уехали около 100 тыс it специалистов, как игровые студий будут существовать? У них же вся выручка в валюте через Swift, как сейчас транзакций проходят?

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Антон piter

Будут открывать прокси в Казахстане и Армении и продолжать работать дальше. Собственно, этот процесс уже идёт во всю.

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Radna

Ну надеемся что всё будет хорошо.

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Андрей

Свифт работает же

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Евгений Кузнецов

Интересно, скоро начнут выдавать гранты для тех, у кого просто компы рабочие)

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Сергей

Да что нахрен такое Айти?

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Pavel Loginov

Всё равно в итоге придется делать старые добрые шараги отправлять туда этих айтишников по уголовке за наличие инсты... ну к чему эти заигрывания во время спецоперационного времени?

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