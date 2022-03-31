Минцифры предложило снизить налог для малого бизнеса в сфере ИТ на «упрощёнке» до 1% Статьи редакции
Также ведомство предлагает ввести льготы на аренду и региональные гранты.
Минцифры отправило письмо с преложением новых льгот для ИТ-компаний губернаторам регионов России. Его копию опубликовал Telegram-канал «Нецифровая экономика», с документом также ознакомились «Ведомости». В министерстве подтвердили изданию подлинностью письма, но не стали комментировать детали предложений.
Ведомство предлагает принять меры на уровне российских субъектов, период льгот — до 2024 года. Среди предложений:
- Установить ставку налога в 1% при расчёте с доходов и 5% с «доходы минус расходы» для малого и среднего бизнеса в сфере ИТ.
- Снизить «не менее чем в два раза ставки налога на имущество, земельного налога для объектов связи и центров обработки данных (ЦОД)».
- Снизить не менее чем в два раза ставку арендной платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и ЦОДов.
- Предоставить региональные гранты.
Все эти меры предусматриваются для компаний на упрощённой системе налогообложения. Чтобы получить льготы, программы компании должна быть зарегистрированы в реестре отечественного ПО или сам бизнес — иметь статус отечественной аккредитованной ИТ-компании. Сейчас в этом реестре больше 10 тысяч программ от более чем 4000 правообладателей, пишет газета.
Это может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов, пишет РБК.
Когда случился кризис 14-15 года, я попала под сокращение, т.к. была молодым и, соответственно, не самым ценным сотрудником. В тот момент я посвятила все свое время работе на фрилансе, чтоб выжить. Но за свою самостоятельную практику в шесть лет, тогда я впервые столкнулась с заказчиками, которые могли кинуть на деньги, слить. Сейчас сложное…
Привет, меня зовут Олег Громов, я основатель IT-продакшна Extyl. Уже 18 лет мы занимаемся заказной разработкой: создаем b2b-сервисы, интранеты и личные кабинеты для крупного бизнеса.
Она позволяет анализировать конкурентов и сводить отчёты из разных источников продаж.
Изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK, говорит источник.
Поздно пить Боржоми, когда почки отказали.
Назревает новая схема обнала через аккредитованные ит-компании
Тоже подумал об этом, все о людях думают)
Успевайте... Уже десятки тысяч человек из ИТ уехали. Перспективы слишком "перспективные"
О чем этот комментарий? Тот кто уехал не остался бы здесь ни за какие налоги, меры рассчитаны на тех кто еще не уехал.
Понятно, что видят отток специалистов. И заманивают бонусами и тд. остаться. Но много спецов уже уехало. И это печально... Релокация - новое слово
В России большая экономика, которая требует много IT. Из Батуми и Еревана всё это работать не будет. Далеко не всё IT сводится к написанию агрегаторов и работе на рынки США и ЕС.
Выше выложил видео об ит эмиграции... У спецов и за рубежом становится печально. Рекомендую посмотреть
И теперь ничего не делать? Не логично
https://youtu.be/eEWXW06kq2k
Так-то годнота
Чтобы получить льготы, программы компании должна быть зарегистрированы в реестре отечественного ПО или сам бизнес — иметь статус отечественной аккредитованной ИТ-компании.
но жаль не для всех :)
А ИП в этот статус вообще могли вписаться?
Надо запихнуть в этот реестр свой Калькулятор и можно обналить :)
Идете к успеху :)
https://reestr.digital.gov.ru/
листал - там много такого, так что можно делать )
Нече эти IT поддерживать, и интернет нам не нужон этот ваш!1 Что там с бананами? По 130₽ это оверпрайс.
Можно ещё раз плюсики собрать?
Правительство - мы поддерживаем IT, но хотим выехать из кризиса, за счёт малого бизнеса, промышленности и науки.
В не могли всё это делать без «спецопераций» и санкционного давления? Сейчас это выглядит как смертному припарка, есть уже данные что уехали около 100 тыс it специалистов, как игровые студий будут существовать? У них же вся выручка в валюте через Swift, как сейчас транзакций проходят?
Будут открывать прокси в Казахстане и Армении и продолжать работать дальше. Собственно, этот процесс уже идёт во всю.
Ну надеемся что всё будет хорошо.
Свифт работает же
Интересно, скоро начнут выдавать гранты для тех, у кого просто компы рабочие)
Да что нахрен такое Айти?
Всё равно в итоге придется делать старые добрые шараги отправлять туда этих айтишников по уголовке за наличие инсты... ну к чему эти заигрывания во время спецоперационного времени?