Forbes: инвестор TON проиграл иск к Telegram — он требовал вернуть $280 тысяч, а теперь должен заплатить $700 тысяч Статьи редакции
Инвестор настаивал, что не знал о рисках вложения денег в криптовалюту.
6 февраля 2022 года Лондонский международный арбитражный суд отклонил иск разработчика мобильных приложений Zotobi Management к компаниям Telegram и TON Issuer, пишет Forbes со ссылкой на материалы суда. Их подлинность подтвердили два близких к делу источника.
В 2018 году управляющий директор и владелец базирующейся в Дубае Zotobi Игорь Чуприн вложил в криптовалюту TON $1 млн. Неизвестно, инвестировал ли он в проект только свои деньги.
После того как проект Дурова закрылся из-за решения SEC, TON предложил инвесторам забрать 72% вложенных средств или оставить деньги ещё на год в виде займа Telegram и после этого получить 110% от суммы инвестиций. Zotobi отказалась оставить деньги и принять возврат в $720 тысяч и потребовал от Telegram через Лондонский международный арбитражный суд вернуть оставшиеся $280 тысяч инвестиций. Он подал иск в мае 2020 года.
В суде истец настаивал на том, что «в спешке» принял решение инвестировать в TON, не получал документов с перечислением рисков от Telegram. Арбитраж решил, что Чуприн либо ознакомился с этими документами, потому что они были в свободном доступе, либо «понимал все риски, и его это не беспокоило». Также в подписанном соглашении о покупке криптовалюты Gram указано, что он ознакомился с информацией о рисках.
В заключении суда указано, что Zotobi «очевидно было лучше принять альтернативное предложение Telegram» о выдаче займа. Но в Zotobi «не были уверены в сохранности денег».
Суд отклонил все претензии Zotobi и потребовал покрыть судебные издержки Telegram на $700 тысяч и издержки суда на £55,9 тысяч (всего около 65,6 млн рублей).
Zotobi была создана в августе 2014 года Чуприным. Компания занимается разработкой приложений и игр, цифровой рекламой, закупкой интернет-трафика и другим. По собственным данным, её партнерская сеть насчитывает более 140 млн пользователей в 180 странах.
Кроме Zotobi аналогичные иски к Telegram подали и другие инвесторы TON. Общая сумма инвестиций истцов — около $122 млн, они требуют компенсировать $34 млн, говорит источники Forbes. Например, китайский фонд AID Partners Capital II договорился о мировом соглашении с Telegram и отозвал иск.
- Дуров объявил об окончательном закрытии проекта TON в мае 2020 года. Telegram должен вернуть инвесторам $1,22 млрд из вложенных $1,7 млрд и заплатить штраф SEC $18,5 млн.
- В мае 2021 года фонд Da Vinci Capital подал иск к Telegram из-за «некорректного предложения» вернуть инвестиции в TON.
- В декабре 2021 года Дуров сообщил, что проект больше не имеет отношения к Telegram и у него теперь новые владельцы. Он заявил, что гордится тем, что технология жива.
- 19 января 2022 года TON сообщил, что запустит новые сервисы до конца 2022 года — среди них платёжная система, сервис для обхода блокировок, облачное хранилище данных, аналог анонимной сети Tor и другие продукты. Одним из руководителей блокчейн-проекта стал бывший вице-президент по социальным платформам VK Андрей Рогозов.
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Павел присоединился к заседанию в онлайн-формате:
А в итоге в выигрыше оказались адвокаты, которые вели дело. 700к срубили. Повезло, повезло.
TONко.
Бизнес Павла Дурова.
Вложили: $1,7 млрд
Вернул: $1,22 млрд
Прибыль: $ 480 млн
Про таких говорят: предприниматель от Бога.
минус 18 млн. штраф. Но, это мелочь)
Деньги отдали в январе 2018
Биткоин стоил $ 10к за штуку
Индекс S&P 500 - 2800 пунктов.
Пускай 50% инвестировал в биток, 50% в американские бумаги.
Незначительную часть денег отдал в мае 2020, остальным отдал в апреле 2021.
Апрель 2021
Биткоин $ 55к за штуку, получил доход 450%
Индекс S&P 500 - 4000 пунктов, получил доход 42%.
Золотые руки у шельмеца.
Доход.
Он пытался.
Пашка- лучшая версия Элизабет Холмс 😁
пора уже привыкнуть, что дел с россиянами иметь не стоит, гарантированное кидалово
Пора уже понять, что дел с американцами иметь не стоит, гарантированное кидалово.
Иван, а вы россиянин?
Ему стыдно, что он русский, поэтому оправдан)))))))
думаешь откуда столько знает
А кого Дуров кинул? )) Там как бы SEC кинула всех
.
Тон дон дон
Пацан к успеху шёл, не получилось, не фортануло 😢
Лох - это судьба
"вернуть инвесторам $1,22 млрд из вложенных $1,7 млрд и заплатить штраф SEC $18,5 млн."
то есть, $460 млн. в кармане остается. Чтобы не говорили, но Пашка знает, как рубить бабло.
Рост TON на этой новости ожидается?)
UPD: но и резкое падение тоже неплохо было бы закупиться
Кстати, а оставшиеся инвесторы получили обещанные 110% ?
700000$ судебные издержки?! А еще говорят, что айтишники много зарабатывают.
В суде истец настаивал на том, что «в спешке» принял решение инвестировать в TON
На что они там вообще рассчитывали.
доверять свои денежки челу с такой эпичной фамулией :)