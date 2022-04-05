Инвестор настаивал, что не знал о рисках вложения денег в криптовалюту.

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6 февраля 2022 года Лондонский международный арбитражный суд отклонил иск разработчика мобильных приложений Zotobi Management к компаниям Telegram и TON Issuer, пишет Forbes со ссылкой на материалы суда. Их подлинность подтвердили два близких к делу источника.

В 2018 году управляющий директор и владелец базирующейся в Дубае Zotobi Игорь Чуприн вложил в криптовалюту TON $1 млн. Неизвестно, инвестировал ли он в проект только свои деньги.

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После того как проект Дурова закрылся из-за решения SEC, TON предложил инвесторам забрать 72% вложенных средств или оставить деньги ещё на год в виде займа Telegram и после этого получить 110% от суммы инвестиций. Zotobi отказалась оставить деньги и принять возврат в $720 тысяч и потребовал от Telegram через Лондонский международный арбитражный суд вернуть оставшиеся $280 тысяч инвестиций. Он подал иск в мае 2020 года.

В суде истец настаивал на том, что «в спешке» принял решение инвестировать в TON, не получал документов с перечислением рисков от Telegram. Арбитраж решил, что Чуприн либо ознакомился с этими документами, потому что они были в свободном доступе, либо «понимал все риски, и его это не беспокоило». Также в подписанном соглашении о покупке криптовалюты Gram указано, что он ознакомился с информацией о рисках.

В заключении суда указано, что Zotobi «очевидно было лучше принять альтернативное предложение Telegram» о выдаче займа. Но в Zotobi «не были уверены в сохранности денег».

Суд отклонил все претензии Zotobi и потребовал покрыть судебные издержки Telegram на $700 тысяч и издержки суда на £55,9 тысяч (всего около 65,6 млн рублей).

Zotobi была создана в августе 2014 года Чуприным. Компания занимается разработкой приложений и игр, цифровой рекламой, закупкой интернет-трафика и другим. По собственным данным, её партнерская сеть насчитывает более 140 млн пользователей в 180 странах.

Кроме Zotobi аналогичные иски к Telegram подали и другие инвесторы TON. Общая сумма инвестиций истцов — около $122 млн, они требуют компенсировать $34 млн, говорит источники Forbes. Например, китайский фонд AID Partners Capital II договорился о мировом соглашении с Telegram и отозвал иск.