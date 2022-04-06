Под такими же санкциями уже находится ВТБ.

США объявили о новых санкциях против России. Под блокирующие санкции попали «Сбер» и «Альфа-банк» — все их активы, связанные с финансовой системой США, заморозят, а американцам запретят с ними сотрудничать.

В санкционный список попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Также США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Кроме того, санкции вводятся против взрослых детей Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также некоторых членов Совета безопасности России.

В «Сбере» заявили, что банк продолжит работать в штатном режиме, а санкции не окажут существенного влияния на его работу и не отразятся на обслуживании россиян, так как система уже адаптировалась к введённым ограничениям. В «Альфа-банке» также заявили, что санкции не коснутся клиентов в России.

«Альфа-банк» уже находится под санкциями США: для него действуют ограничения на привлечение капитала. С конца марта банк находится также под санкциями Великобритании.

В конце февраля под блокирующие санкции США попал ВТБ, тогда же их ввели и против «Сбера» — но не полные.