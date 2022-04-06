Право
Неясный блик

«Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США Статьи редакции

Под такими же санкциями уже находится ВТБ.

США объявили о новых санкциях против России. Под блокирующие санкции попали «Сбер» и «Альфа-банк» — все их активы, связанные с финансовой системой США, заморозят, а американцам запретят с ними сотрудничать.

В санкционный список попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Также США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Кроме того, санкции вводятся против взрослых детей Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также некоторых членов Совета безопасности России.

В «Сбере» заявили, что банк продолжит работать в штатном режиме, а санкции не окажут существенного влияния на его работу и не отразятся на обслуживании россиян, так как система уже адаптировалась к введённым ограничениям. В «Альфа-банке» также заявили, что санкции не коснутся клиентов в России.

  • «Альфа-банк» уже находится под санкциями США: для него действуют ограничения на привлечение капитала. С конца марта банк находится также под санкциями Великобритании.
  • В конце февраля под блокирующие санкции США попал ВТБ, тогда же их ввели и против «Сбера» — но не полные.

#новость #сбер #альфабанк

11 105 просмотров
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126 комментариев
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Забавный магнит

Ну что, потомки, построили мощную экономику?

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lexa777

вы не в той реальности живете. они строили ее в телевизоре. и телевизионная экономика реально мощная.

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4 комментария
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Александр Анатольевич

Строим, а что делать? Нет не одного дня когда тут не меняется север с югом местами, итс рашен кантри

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1 комментарий
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Mikhail Novikov

Не раскачивай лодку. Сейчас запрягаем, потом сделаем мощный рывок, а затем прорыв и встанем с колен!

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Mishka

Со спецоперациями и Грефом (с)

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Старший следователь

Крайне сложно построить мощную экономику разрушая предприятия для постройки торговых центров и жилых кварталов. Но, судя по масштабам уничтожения предприятий, они очень стараются.

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Andrei

Вкладкой с tj ошиблись?

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Михаил Желтухин

Классно с втб в альфу перевели инвесторов

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Pavel Petel

В Тинькоф надо было валить.

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8 комментариев
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Василий Петров

Ну увы Тинек просто следующий будет. Они будут душить до конца, это же очевидно. При чем уже неважно, отменять спец. операцию или нет.

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1 комментарий
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Яков Мамедов

Бл… zaebali

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Максим Мюллер

Вот кстати. Правда, там потом клиентов начали в РСХБ переводить.

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Андрей Паскарь

Ну вроде пока рано паниковать, не все так страшно, судя по официальным комментариям

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1 комментарий
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Евгений Делюкин
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Красный Дошик
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денис кравцов

Так что,теперь Альфа-Банк уже не альфа?)) Ну,переименуют в Бета-банк,делов то!

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Vladimir Petrov

омега

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3 комментария
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color

Бедные инвесторы из ВТБ. Только успели очухаться, теперь дальше поедут в Тинёк?

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Яков Мамедов

А потом из Тиньк куда нибудь ещё

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5 комментариев
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Игорь Мазаев

Не дай б-г, в Россельхозбанк /

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1 комментарий
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Ildar S

А как там небанковские брокеры поживают, БКС Финам кто там еще? Наверно туда придется, если альфа херню не выкинет и не заморозит бумаги. Банковский сектор сейчас весь целиком бомба замедленного действия, у того же Тинька по судя по всему проблемы с ликвидностью, рискованно держать у них даже если не попадет под санкции.

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2 комментария
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Arthur N

Вроде Альфа и Альфа Инвестиции это разные компании, надо ждать уточнений от Альфы

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1 комментарий
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Андрей Симонов

Сколько бы не было негативных постов про тиньков, но видимо все равно всем придется туда мигрировать)

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Pavel Petel

А потом как в том анекдоте - я вас 3 года собирал:D

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EK

Зря альфа бюджет сливала на обливание грязью Тинькофф банк)

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Cramol

Верно. И правительство, без капли сомнений, мигрирует, а потом он попадет под санкции.

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FRIENDLY FIRE

Всегда считал Альфу помойкой, а Сбербанк раскрученным с помощью рекламы и сарафанного радио, якобы «там все честно».
Тинькофф единственный банк который подходит к вопросам адекватно из трёх перечисленных

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Максим Мюллер

Ничего не имею против Тинькова, сам думал туда переходить, но блин, тут каждый день люди жалуются, что у них деньги блокирует Тинькофф. То есть, буквально каждый день.

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7 комментариев
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Nick Night

ну и шиза же у тебя

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Баландина Ольга

Очень смешно, особенно в свете того потока негативных постов, которые ежедневно появляются на VC

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Злюк Бессон

В «Сбере» заявили, что банк продолжит работать в штатном режиме, а санкции не окажут существенного влияния на его работе и не отразятся на обслуживании россиян, так как система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям. В «Альфа-банке» также заявили, что санкции не коснутся клиентов в России.

Ну коснуться, скорее всего, также как и ВТБ, ПСБ и других. Приложения пропадут из сторов. Здравствуйте, интернет-банк. Очень удобно (нет). А те кто пользуются Сбер инвестициями и Альфа инвестициями, вы мазохисты что ли?

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S.Capusta

Детский стишок такой был:
А мне не больно,
Курица довольна!

(это когда тебе пипец как больно, но ты со слезами на глазах
говоришь этот стишок..)

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Таир Бакиев

Ну для андроид телефонов то беды нет, ставите appGallery и получаете обновы.
А вот яблочникам стало еще грустнее.

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1 комментарий
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Grigoriy Malyshev

а ничего страшного. сберкнижки надо было сохранять. отделения на каждом шагу, постояли в очереди полчасика, и нормально. здоровее будем

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Хафизов Дамир

Ещё ещё кричали дети банифацию

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Игорь Мазаев

Странно, что Сбер не был в этом списке. По-хорошему эту заевшуюся за счёт пенсионеров и неграмотных вкладчиков контору нужно объявить экстремистской организацией

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Алексей Дымов

В том числе, и поэтому и делистинг проводится.
Но вижу, публика тут радуется, как дети, тому, что санкции вводятся.
Тем, кто тут: санкции нас не убьют, и нам дальше жить и развиваться. Не радуйтесь.
Тем, кто там: скоро и у вас будет так хуево, что про санкции вы забудете

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Maxim Petrukhin

... и заплакал

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6 комментариев
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Slava Reznor

https://youtu.be/6ICC7MzhZe0

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4 комментария
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Старший следователь

Что-то я не могу вспомнить, чтобы дети президента были где-то представлены официально. А тут против них санкции.

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Mikhail Novikov

Ну видишь как, холопам не показывал, а американцам показал каким-то образом. Там, видимо, под дурачка закосить не получается(

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Виктор Исаков

Хорошо, что у меня нет счетов ни там, ни там)) Тинькофф ван лав))

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Василий Буров

Если против Путина, Мишустина, Лаврова, Медведева и их детей, жён вводят санкции то есть подозрение что они делают всё правильно ))) Против Чубайса и его детей чё-то не ввели ))

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Марат Нагаев

шикарная логика

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Максим Мюллер

А кто еще не попал под "блокирующий санкции" со стороны США, из более-менее крупных банков? Тинькофф, Газпромбанк и Россельхозбанк? Кого-то забыл?

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hakhagmon

в газпром банк надо переходить, тиньку вангую скоро тоже пизда

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Виктор Булов

Все попадут, не переживай. Газпромбанк оставят для оплаты газа и нефти

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Slava Reznor

Что будет с USD счетом в банке под блокирующими санкциями?

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Вадим

Ничего не будет. Сможете вывести в рублях свои доллары, как и с любого банка теперь в РФ

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Шахриёр Карим-зода

Да, только он покупал $по 100, а выходить будет по 80.(

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1 комментарий
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Anton Beloborodov

Есть список банков, которые можно использовать для переводов их США ?

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Mike Glukhov

Слышал что даже тех что нет в списке Свифт ходит с трудом(((

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1 комментарий
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Таир Бакиев

Я так понимаю нужно срочно качать приложения Сбера и Альфа банка в эпп стор, ибо скоро их оттуда выпилят

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Сбер

Здравствуйте! Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям.
Вся актуальная информация есть на нашем сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person

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1 комментарий
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Алексей Осипов

Уже, у многих уже есть с этим проблемы

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Andrey Vasilev

Правильно понимаете. Андроидисты будут apk качать с сайта сбера, а для айфонщиков только доступ в лк через браузер.

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Граф Монтекристо

Горжусь!

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cindy katss

как неожырданно капиталисты обижают капитолистов
которые гнобили не капиталистов
чудные тела твои ос

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Paul Brezcuu

Ну что за прекрасный день сегодня)

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Александр Рюмин

Довые$ывались...

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Гоня Парадаглидовузишкин

Скажите. Блокирующие санкции это значит Альфа будет отключен от Свифта? Тепер из-за рубежа не смогут перевести деньги на счёт в альфу. Или же пока это будет работать?

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Парень

Ну как в штатном то? Вот зачем врать то? Мобильные приложения теперь все поудаляют из эп стор / гугл плей. Для конечного пользователя это критично.
Пользоваться мобильной версией лк ой как не удобно.

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Даниил Славин

А в чем неудобство то? Если Допилить нормально мобильную версию, будет хорошая альтернатива

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2 комментария
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Духовный цветок

Помимо того, что неудобно, так там еще и часть функций отсутствует. Известный абсурд в сбере - сбп включить можно только через приложение

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Shoo

В «Альфа-банке» также заявили, что санкции не коснутся клиентов в России.
@Альфа-Банк т.е. Я правильно понимаю, что я все ещё могу спокойно получать валютные переводы от контрагентов из США, раз меня эти санкции не коснутся?

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Andrey Kulakov

"Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надёжно. "
"Также мы временно приостанавливаем расчёты с контрагентами из США 😔"

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Владимир Кусачев

Эхх, а у меня карточка в Альфе((

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Mikhail Novikov

Санкции нам только на пользу!

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Денис Демидов

всем крышка?

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Виктор Булов

Тинькофф следующий

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Ni Ck

А что, платить по облигациям из замороженных активов опять не запретили?

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Super 72

Вопрос - только против именно банка или из сторов пропадут и продукты экосистемы типа сбермаркет и прочие

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Таир Бакиев

ВТБ мобайл не пропал, например

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Сбер

Super 72, здравствуйте! Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям.
Вся актуальная информация есть на нашем сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person

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Aleksandr Starikov-Razborov

ну, приложения сбера и альфы из app store скоро вылетят. что как бы означает, что "коснутся".

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Mik Petrov

Жил без баксов вся жизнь, покупал только когда в Европу ездил, сейчас вм Европе делать не чего и вся эта фигня мало затронет. В России денен заработать всегда можно, если есть желание

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