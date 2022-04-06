США ввели блокирующие санкции против «Сбера», «Альфа-банка» и их дочерних компаний Статьи редакции
Под такими же санкциями уже находится ВТБ.
США объявили о новых санкциях против России. Под блокирующие санкции попали «Сбер» и «Альфа-банк» — все их активы, связанные с финансовой системой США, заморозят, а американцам запретят с ними сотрудничать.
В списке также и их дочерние компании — «Альфа-директ», «Альфа-капитал»,«Альфа-форекс», «Альфа-лизинг», «Амстердамский торговый банк», «СберСтрахование», «Расчётные решения», «Деловая среда», «Сбербанк Лизинг», НПФ «Сбербанка», «СберТех», «Юmoney», Sberbank CIB, «СберИнвестиции» и другие.
Генеральная лицензия для «Сбера» разрешает транзакции с ним до 13 апреля, для «Альфа-банка» — до 6 мая.
В санкционный список попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Также США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику.
Кроме того, санкции вводятся против взрослых детей Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также некоторых членов Совета безопасности России.
В «Сбере» заявили, что банк продолжит работать в штатном режиме, а санкции не окажут существенного влияния на его работу и не отразятся на обслуживании россиян, так как система уже адаптировалась к введённым ограничениям. В «Альфа-банке» также заявили, что санкции не коснутся клиентов в России.
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Ну что, потомки, построили мощную экономику?
вы не в той реальности живете. они строили ее в телевизоре. и телевизионная экономика реально мощная.
Строим, а что делать? Нет не одного дня когда тут не меняется север с югом местами, итс рашен кантри
Крайне сложно построить мощную экономику разрушая предприятия для постройки торговых центров и жилых кварталов. Но, судя по масштабам уничтожения предприятий, они очень стараются.
Не раскачивай лодку. Сейчас запрягаем, потом сделаем мощный рывок, а затем прорыв и встанем с колен!
Со спецоперациями и Грефом (с)
Вкладкой с tj ошиблись?
А кто спрашивает?
Классно с втб в альфу перевели инвесторов
В Тинькоф надо было валить.
Ну увы Тинек просто следующий будет. Они будут душить до конца, это же очевидно. При чем уже неважно, отменять спец. операцию или нет.
Бл… zaebali
Вот кстати. Правда, там потом клиентов начали в РСХБ переводить.
Ну вроде пока рано паниковать, не все так страшно, судя по официальным комментариям
Я может быть пропустил новое издание русского словаря, но когда патриотизм стал синонимом дебилизма? ) Дебилы могут себя называть хоть петухами, это ж не повод курятник с ними ассоциировать )
Так что,теперь Альфа-Банк уже не альфа?)) Ну,переименуют в Бета-банк,делов то!
омега
НегроГейбанк - просто не посмеют блокировать
Бедные инвесторы из ВТБ. Только успели очухаться, теперь дальше поедут в Тинёк?
А потом из Тиньк куда нибудь ещё
Не дай б-г, в Россельхозбанк /
А как там небанковские брокеры поживают, БКС Финам кто там еще? Наверно туда придется, если альфа херню не выкинет и не заморозит бумаги. Банковский сектор сейчас весь целиком бомба замедленного действия, у того же Тинька по судя по всему проблемы с ликвидностью, рискованно держать у них даже если не попадет под санкции.
Вроде Альфа и Альфа Инвестиции это разные компании, надо ждать уточнений от Альфы
Еще кто-то не понял, что в России надо избавляться от долларовых/евро бумаг?
И до схем через брокеров Сингапура имхо скоро доберутся.
До потепления придется в рублях жить.
Сколько бы не было негативных постов про тиньков, но видимо все равно всем придется туда мигрировать)
А потом как в том анекдоте - я вас 3 года собирал:D
Зря альфа бюджет сливала на обливание грязью Тинькофф банк)
Верно. И правительство, без капли сомнений, мигрирует, а потом он попадет под санкции.
Ещё ещё кричали дети банифацию
Всегда считал Альфу помойкой, а Сбербанк раскрученным с помощью рекламы и сарафанного радио, якобы «там все честно».
Тинькофф единственный банк который подходит к вопросам адекватно из трёх перечисленных
Ничего не имею против Тинькова, сам думал туда переходить, но блин, тут каждый день люди жалуются, что у них деньги блокирует Тинькофф. То есть, буквально каждый день.
ну и шиза же у тебя
Очень смешно, особенно в свете того потока негативных постов, которые ежедневно появляются на VC
В «Сбере» заявили, что банк продолжит работать в штатном режиме, а санкции не окажут существенного влияния на его работе и не отразятся на обслуживании россиян, так как система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям. В «Альфа-банке» также заявили, что санкции не коснутся клиентов в России.
Ну коснуться, скорее всего, также как и ВТБ, ПСБ и других. Приложения пропадут из сторов. Здравствуйте, интернет-банк. Очень удобно (нет). А те кто пользуются Сбер инвестициями и Альфа инвестициями, вы мазохисты что ли?
Детский стишок такой был:
А мне не больно,
Курица довольна!
(это когда тебе пипец как больно, но ты со слезами на глазах
говоришь этот стишок..)
Ну для андроид телефонов то беды нет, ставите appGallery и получаете обновы.
А вот яблочникам стало еще грустнее.
У вас другая реальность но приложение ВТБ на месте в плеймарке и т.д, ну вообще им не мешает прям на сайте .apk выложить и обновлять непосредственно из приложения, Андромеда так позволяет
а ничего страшного. сберкнижки надо было сохранять. отделения на каждом шагу, постояли в очереди полчасика, и нормально. здоровее будем
В том числе, и поэтому и делистинг проводится.
Но вижу, публика тут радуется, как дети, тому, что санкции вводятся.
Тем, кто тут: санкции нас не убьют, и нам дальше жить и развиваться. Не радуйтесь.
Тем, кто там: скоро и у вас будет так хуево, что про санкции вы забудете
... и заплакал
https://youtu.be/6ICC7MzhZe0
Точно!
Что-то я не могу вспомнить, чтобы дети президента были где-то представлены официально. А тут против них санкции.
Ну видишь как, холопам не показывал, а американцам показал каким-то образом. Там, видимо, под дурачка закосить не получается(
1.5 месяца их искали, и наконец нашли :D
Не коверкай новояз! "Эти женщины"
Странно, что Сбер не был в этом списке. По-хорошему эту заевшуюся за счёт пенсионеров и неграмотных вкладчиков контору нужно объявить экстремистской организацией
Санкции нам только на пользу!
Ну как в штатном то? Вот зачем врать то? Мобильные приложения теперь все поудаляют из эп стор / гугл плей. Для конечного пользователя это критично.
Пользоваться мобильной версией лк ой как не удобно.
Ну вот СМП банк с 2014 года под санкциями. Не выпускает ничего кроме карт МИР. А приложение в сторах присутствует и даже обновляется регулярно.
Помимо того, что неудобно, так там еще и часть функций отсутствует. Известный абсурд в сбере - сбп включить можно только через приложение
Пострадают только пользователи айфонов (как всегда).
Сбер просто сделает приложение в .apk самообновляемое как ВТБ, телеграм и т.д.
А в чем неудобство то? Если Допилить нормально мобильную версию, будет хорошая альтернатива
А как это понимать? "Санкции вводятся против взрослых детей". Цитадель демократии уже и на детей санкции накладывают? Даже в былые времена Сталин говорил, "сын за отца не отвечает", а вот в новые времена американские демократы, видимо, с британскими учеными решили, что отвечает. Ждем-с, когда и на внуков будут накладывать санкции, больше же делать им нечего, надо же на кого-то накладывать.
Так их никто в тюрьму и не сажает. Тут логика в том, что они получили несправедливые привилегии, исходя из своего положения близости с развязавшим войну диктатором. В цивилизованном мире с такими не хотят иметь дел.
Хорошо, что у меня нет счетов ни там, ни там)) Тинькофф ван лав))
Ар ю щёр? Мэйби тинькофф некст?
Если против Путина, Мишустина, Лаврова, Медведева и их детей, жён вводят санкции то есть подозрение что они делают всё правильно ))) Против Чубайса и его детей чё-то не ввели ))
шикарная логика
Что будет с USD счетом в банке под блокирующими санкциями?
Ничего не будет. Сможете вывести в рублях свои доллары, как и с любого банка теперь в РФ
Да, только он покупал $по 100, а выходить будет по 80.(
В «Альфа-банке» также заявили, что санкции не коснутся клиентов в России.
@Альфа-Банк т.е. Я правильно понимаю, что я все ещё могу спокойно получать валютные переводы от контрагентов из США, раз меня эти санкции не коснутся?
"Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надёжно. "
"Также мы временно приостанавливаем расчёты с контрагентами из США 😔"
Жил без баксов вся жизнь, покупал только когда в Европу ездил, сейчас вм Европе делать не чего и вся эта фигня мало затронет. В России денен заработать всегда можно, если есть желание
Зачем тебе баксы в Европе, дурачок?
Или ездил ты только в своих влажных фантазиях?
очень жаль тебя , пидров, ну не все же такие неудачники.
Вы, похоже, не застали времена, когда, имея много денег, нечего было на них купить. Ну и зарабатывать их, это не со всем то, что на VC об этом разглагольствовать. Успехов, в общем.
А в какой валюте откладывал?
А кто еще не попал под "блокирующий санкции" со стороны США, из более-менее крупных банков? Тинькофф, Газпромбанк и Россельхозбанк? Кого-то забыл?
в газпром банк надо переходить, тиньку вангую скоро тоже пизда
У Газпромбанка довольно крепкая позиция, так как именно через него проходят платежи за газ и нефть.
Ещё есть дочки западных банков: Райффайзен и Росбанк.
Но тут сложно что-то загадывать.
Главное - не хранить все деньги в одной кубышке.
Все попадут, не переживай. Газпромбанк оставят для оплаты газа и нефти
Я так понимаю нужно срочно качать приложения Сбера и Альфа банка в эпп стор, ибо скоро их оттуда выпилят
Здравствуйте! Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям.
Вся актуальная информация есть на нашем сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person
Уже, у многих уже есть с этим проблемы
Правильно понимаете. Андроидисты будут apk качать с сайта сбера, а для айфонщиков только доступ в лк через браузер.
Есть список банков, которые можно использовать для переводов их США ?
Слышал что даже тех что нет в списке Свифт ходит с трудом(((
Мелкие региональные банки. Теперь их время пришло. Хотя это касается ВЭД. Если компания не занимается ВЭД, то менять банк нет смысла.
Горжусь!
Ну что за прекрасный день сегодня)
Довые$ывались...
Скажите. Блокирующие санкции это значит Альфа будет отключен от Свифта? Тепер из-за рубежа не смогут перевести деньги на счёт в альфу. Или же пока это будет работать?
Эхх, а у меня карточка в Альфе((
всем крышка?
Тинькофф следующий
А что, платить по облигациям из замороженных активов опять не запретили?
Вопрос - только против именно банка или из сторов пропадут и продукты экосистемы типа сбермаркет и прочие
ВТБ мобайл не пропал, например
Super 72, здравствуйте! Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям.
Вся актуальная информация есть на нашем сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person
ну, приложения сбера и альфы из app store скоро вылетят. что как бы означает, что "коснутся".
Рубль почему начал укрепляться на этой новости ?
Может просто доллар ослаб
Где бы купить доллары, с таким крепким рублём, и потом пойти и спокойно забрать, а то доллар упал а купить и забрать не получается, может подскажите в каком банке купить и 😂 сразу забрать.
Откроют отделения в российском Крыму наконец-то
«Альфа-банк» заявил, что продолжит выпускать карты Visa и Mastercard — они будут работать в стране, и «когда международные платёжные системы вернутся в страну, карты автоматически заработают по всему миру».
Всего-то месяц назад было
https://vc.ru/finance/375906-visa-i-mastercard-obyavili-o-priostanovke-deyatelnosti-v-rossii-kak-oni-budut-rabotat
Правду говорят, что у те лица, кто переводил валюту после введения санкций в отношении Сбера, через их корреспондента Дойче-банк, могут сказать своим деньгами "Айфедерзейн", т.к. немецкая сторона рассматривает все контакты с российской как ультра-мега токсичные и не рассматрвиает запросы: будь там 100 евро, 1000 евро илм 100 000 евро. Было Ваше - стало наше, европейское.
₿
"санкции не коснутся клиентов в России"
Хорошо, но мало 🙂
как неожырданно капиталисты обижают капитолистов
которые гнобили не капиталистов
чудные тела твои ос