Под такими же санкциями уже находится ВТБ.

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США объявили о новых санкциях против России. Под блокирующие санкции попали «Сбер» и «Альфа-банк» — все их активы, связанные с финансовой системой США, заморозят, а американцам запретят с ними сотрудничать.

В списке также и их дочерние компании — «Альфа-директ», «Альфа-капитал»,«Альфа-форекс», «Альфа-лизинг», «Амстердамский торговый банк», «СберСтрахование», «Расчётные решения», «Деловая среда», «Сбербанк Лизинг», НПФ «Сбербанка», «СберТех», «Юmoney», Sberbank CIB, «СберИнвестиции» и другие.

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Генеральная лицензия для «Сбера» разрешает транзакции с ним до 13 апреля, для «Альфа-банка» — до 6 мая.

В санкционный список попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Также США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Кроме того, санкции вводятся против взрослых детей Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также некоторых членов Совета безопасности России.

В «Сбере» заявили, что банк продолжит работать в штатном режиме, а санкции не окажут существенного влияния на его работу и не отразятся на обслуживании россиян, так как система уже адаптировалась к введённым ограничениям. В «Альфа-банке» также заявили, что санкции не коснутся клиентов в России.