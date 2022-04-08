Право
Маша Цепелева

«Кассир.ру» подал вторую жалобу на соглашение ФАС и «Яндекса» о «колдунщиках» — первую суд посчитал необоснованной Статьи редакции

«Яндекс» несправедливо исключил «Кассир.ру» из участников соглашения из-за отказа подписывать его на предложенных условиях, считают в компании.

  • Сервис для продажи билетов «Кассир.ру» подал в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу на мировое соглашение между «Яндексом», коалицией интернет-компаний и ФАС по делу о «колдунщиках» — обогащенных ответах в поисковой выдаче, пишет «Ъ» со ссылкой на судебные материалы.
  • Компания подала первую жалобу 26 января, суд оставил её без движения, потому что не были указаны основания для отмены документа. Тогда «Яндекс» назвал претензии «Кассир.ру» безосновательными: «В результате соглашения, компания в кратчайшие сроки добавила более 50 сервисов в поиск».
  • «Кассир.ру» утверждает, что попал в невыгодные условия по сравнению с ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и другими сервисами, подписавшими соглашение. Компания настаивает, что не успела сформировать позицию, отказалась подписывать документ на предложенных условиях, и «Яндекс» в одностороннем порядке исключил её из числа участников. При этом ФАС «подписав мировое соглашение, уклонилась от своих обязанностей».
  • Новая жалоба принята к производству, первое заседание пройдет 26 апреля.
  • ФАС, «Яндекс», Avito, Profi.ru и другие участники интернет-коалиции заключили соглашение 19 января 2022 года, его одобрил арбитражный суд Москвы. После этого «Яндекс» опубликовал политику, условия, технические требования интеграции партнёров в поисковую выдачу и примеры партнёрских интеграций. Компания обещала выплатить 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий» (РФРИТ) на гранты малым ИТ-компаниям.

#новость #колдунщики #яндекс #кассирру

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Кто не успел, тот опоздал.

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Василий Степанофф

Так им и надо. Продали билеты, взяли комиссию, наступил ковид, деньги за несостоявшийся концерт возвращать отказались, отправили к организатору, которого и след простыл.

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