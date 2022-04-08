Для моего бизнеса 2022 год — не самый плохой. История о том, как чуть не погибла вся моя семья и бизнес

Буду рад, если эта история послужит мотивацией хотя бы для одного человека — не опускать руки в любой ситуации и не входить в режим «всё пропало».