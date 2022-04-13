Право
Маша Цепелева

ИТ-компании смогут отправить списки сотрудников на отсрочку от армии через Госуслуги Статьи редакции

В них надо указать личные данные — место жительства, специальность, номер диплома и другое.

  • Списки сотрудников для отсрочки можно будет подать через форму на Госуслугах с 19 апреля до 1 мая, сообщило Минцифры.
  • При заполнении надо указать ФИО, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, название вуза и дату выпуска, номер диплома, специальность, стаж работы в аккредитованной ИТ-компании, военный комиссариат, где сотрудник стоит на учёте.
  • Призывная комиссия начнёт принимать решения об отсрочке после 1 июня.
  • В марте 2022 года правительство определило условия отсрочки от армии для ИТ-специалистов, среди них высшее образование и стаж от года.

#новость #льготы

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146 комментариев
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Влад Борщ

При заполнении надо указать ФИО, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, название вуза и дату выпуска, номер диплома
 Какой нахрен диплом и ВУЗ? Многие ИТ'шники самоучки. Лишнее доказательство того, что в правительстве сидят долбоебы.

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Noblesse. tv

Так отсрочка в пакете тем, кто по специальности IT'шник, а не для самоучек.

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10 комментариев
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Hnorr

В том и прикол с этой отсрочкой, что в нее попадают крайне мало айтишников. Одно из условий - диплом по ИТ направлениям, да еще и не по любым, а из списка.
Это как с льготной ипотекой. Положена тем, у кого зп от 200к в столице или 150к в регионе. Выбрали самых нуждающихся. Поэтому и попадает не больше 5% от всех айтишников.
Бюджет на это ограничен, а создать видимость помощи надо, чтобы не все уехали

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16 комментариев
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Аполлон Степанов

Да, согласен. Ещё не учитывается ИТ на стыке наук. И что интересно, о развитии ИТ на стыке наук говорили в самом правительств, но как вами справедливо замечено, это не учтено.

Например, ИТ+машиностроение - автоматизация, САПР, системы контроля и пр.
ИТ+медицина
ИТ+финтех
ИТ+ ...
И так далее.

Я даже больше скажу. Такие специалисты, которые развиваются на стыке наук КУДА БОЛЕЕ ЦЕННЫЕ. И зарабатывают больше, и имеют квалификацию выше.

Особенно, если они развиваются в Datascience.

Например, Datascientist в области медицины или финтеха.

И эти люди тоже идут мимо.

Я согласен с тем, что государство показало полную некомпетентность и отсутствие понимания в вопросе ИТ. Хотя это странно. Это ведь примитивные вещи.

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4 комментария
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Roman Kotov

ИТ вузов в стране по пальцам одной руки можно посчитать, остальные просто косят под это... И кстати... Это вам не Это

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19 комментариев
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Пабы старой Руси

Меня больше интересует: нафига вся эта простыня, если фамилии и снилса достаточно для распознавания человека?

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1 комментарий
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Boris Treukhov

Там конкретный запрос на выпускников с дипломами, по специальностям родственным тем, какие могут работать в оборонных НИИ. Причем очень обширный перечень, например, геоинформационные системы, радиосвязь, управление качеством и т.п.
Плюс это отсеет случайных людей, иначе все призывники устроятся к друзьям айтишникам в рандомные ООО, чтобы дешево откосить, я думаю процесс был бы массовый.

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Александр Котовский

И они почему-то решили что отсрочка от армии пары сотен джунов это нихуа какая поддержка айти-отрасли.

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Клинический Абдужаббор

Значит,отслужишь)))

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Noblesse. tv

Программа называется- "Сдай своих IT-шников через Госуслуги в армию"?)

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Джон Картошкин

бля ржу, точно же

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Александр Голубев

Сделал мне утро! Респект! )))

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Марта Сапожонкова

Чтобы стать ITшником вузы не нужны. Если даже этого дебилы из правительства не понимают, пусть тогда не удивляются оттоку специалистов за границу. Какой нибудь деревенский алкаш может позволить себе потерять год жизни маршируя в кирзовых сапогах, но у айтишников каждый месяц в казарме - это потерянные клиенты и заказы, которые уходят к более удачливым конкурентам.

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Клинический Абдужаббор

Сходи в вуз,получи корочку) как понять кто айтишник а кто нет? Самое простое- по образованию.

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21 комментарий
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Noblesse. tv

Смотря в какой казарме... быстро организуют IT казармы как в Китае, для бездипломных самоучек )

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1 комментарий
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Timur

)

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Nk

))

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6 комментариев
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evilnw

Составляют список кого нельзя выпускать из страны.

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Вася Пражкин

А точнее - кандидатов для научной роты.

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2 комментария
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indig3n

Там есть ещё нюанс - год стажа по специальности или, если меньше, то не более года между окончанием вуза и трудоустройством. Сегодня получили как раз письмо от минцифры

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Noblesse. tv

Тоесть, если ты закончил КСУ, а работаешь с базами данных или в обучении ИИ, то не прокатит?:)

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2 комментария
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Эзиз Артыков

Чувствую следущий год айтишников будет валом

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Федор Мрак

Надо бы попкорна купить впрок, чувствую будет забавно

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1 комментарий
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Ким Чен Ын

Призывная комиссия начнёт принимать решения об отсрочке после 1 июня.
Ну, а до 1 июня будьте добры явиться в военкомат для успешного прохождения службы на Укр..., ой в России)

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Знатный Тролль

Именно с этой целью и собирают данные, чтобы наверняка. Будут компьютерные войска.

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Вася Пражкин

номер диплома
 Ну что, айтишники, уели вас, да? А вы думали, там чудаки чтоль сидят? Отсрочку они захотели..

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Семен Смирнов

Диплом нынче зашквар?

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2 комментария
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Aleks Fox

ахаха ну теперь то точно не уедут))

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Aleksei Novikov

Это не на отсрочку, это на невыезд.

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Ким Чен Ын

Диплом нынче в IT секторе годится, как подставка для чая, ну еще для льгот с барского плеча от бояр из Москвы)

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Mikhail Novikov

Если в госдуме все покупают дипломы и считают, что все остальные тоже так делают, то нет ребята, тут люди работают, а не фигней маются

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George Berezkin

Как удобно. А еще размер головного убора и справку, что здоров.

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Alexei Ageyev

Кстати, а теперь в таких компаниях будут пугать армией, как это делают в вузах? Вместо "сейчас я тебе незачет поставлю и пойдешь в армию" будет "сейчас я у тебя проект не приму и пойдешь в армию"?

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Олег Ильин

ITшники просто не знают что такое «военная кафедра»

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Андрей

Удобно. кстати

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Чужой чувак

Закон распространяется только на тех, у кого есть диплом.

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Alexandr Leibowitz

Раз правительство считает айтишниками только тех, кто закончил определенные специальности в ВУЗах, которые, по его мнению, считаются "айтишными", то это приведет к забавным и печальным прецедентам в будущем. Например, что те, кто реально заканчивал те ВУЗы, будут платить за удаление данных о своём образовании, чтобы не попасть под ограничения выезда айтишников. Будут платить не за то, чтобы получить диплом, а за то, чтобы отмазаться от него.

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Aleksey Bobkov

похоже на правду, многоходовочка

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High Stakes

Компетенций нет, но вы держитесь там. Мы лучше погуляем пока.

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Alexei Ageyev

Подстава подстав, конечно, для работников таких компаний. Если таковые особо одаренные компании найдутся. Так-то военкомат может и забить на призывника, прислать одну повестку для формальности и все, если призыв нормально выполняется. А вот если призывник будет в каких-то особых списках, то и и контроль будет за ним особый.

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Alexei Ageyev

Но вообще, конечно, нормальный айтишник должен за месяц зарабатывать себе на пожизненную отсрочку

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Игрок

По факту, армия это шанс убежать из России в Европу бесплатно. Но не забудьте надеть белые трусы.

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Pavel Pavel

Зачем им ИТ-шники? Процессоров же не будет, лол.

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Бублик

Отряд мигрантов со счетами будет в роли процессора

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2 комментария
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Pavel Petel

Разрабам армия и так не особо грозила в силу возраста, а джуны не особо и нужны будут.

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High Stakes

Фронтендеров на фронт.

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2 комментария
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Человек мира

А сейчас действуют ещё военные кафедры? Я так и «отмазался» фактически совершенно легально: несколько лет по средам, помню, нужно было ходить на пары утром, где все сидели, болтали, играли на компах древних в DOOM и вообще гоняли балду. Некоторые ещё бухать умудрялись.) Потом немного денег, чтобы зачли сборы. Даже ездить туда было не надо (1 день что-то там приехать прочитать только нужно было, не помню уже). И вот вся эта проблема к выходу из универа и забылась.

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yesYouStp

ну так тебя заберут по мобилизации (возможно). В Украине как раз щас военно-кафедровников забирают. Надо было учиться военному делу, а так считай попадешь абсолютно без знаний, играть в doom было глупой затеей, имхо конечно. Знания то тебе бы пригодились, чтобы жизнь свою сохранить.
Это все в случае мобилизации, но за нее топят много народу щас, вертолеты украинцев (украинцев ли?) странным образом пролетает наше ПВО в Белгороде. Щас еще что-нибудь где-нибудь бахнет, не факт, что не срежессированное на что гордые зрители телевизора кулаком бахнут о стол и крикнут «мобилизация». И поедешь «на сборы»

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1 комментарий
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Pavel Petel

Военная кафедра ж вроде не освобождает полностью. Могут и забрать. Или я не прав?

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1 комментарий
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David Shaner

приложение Яндекс.Откос дальше ?

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Andrey Shevtsov

Как раньше жили-служили - х/з…

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Егор Павлов

О божеее… когда эти великолепнейшие замыслы осуществляют, они хотя бы хоть одного айтишника привлекают ?)) а вообще в чем план ?)) на кой черт им сдалась эта армия айтишников ? Они должны создать гигантского робота-Путина ?

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Ян Полянский

Что же это за армия, если отсрочка от нее является наградой?..

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Аполлон Степанов

Я за свою жизнь понял одну простую вещь. Никаких дел лучше не иметь с государством. Мне много раз говорили бизнесмены разного уровня, но я не верил.

К сожалению, у нас государство не здорового человека. Нормальное государство не будет решать для галочки. Нормальное государство решает вопрос, чтобы закрыть проблему, решить ее корень.

Для меня совершенно абсурдно, чтобы государство занималось маркетингом, популизмом и пропагандой. Такое государство обречено. И страна вместе с ними.

Я считаю, что у нашего государства нужно на год-другой просто забрать все СМИ и соцсети. Чтобы люди начали судить по делам, а не словам.

***

Также я замечу, что я бы лучше жил так чтобы ничего не быть должным государству. Чтобы спокойно можно было уехать, делать бизнес в любой точке мира.

Не хотят жить нормально?? Пусть живут как хотят, лишь бы нормальных людей не трогали.

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. .

За тебя ещё гуглить нужно, посмотри сколько данных собирает о теле хром и сафари, по самой бизнес модели компаний можно все понять. У эпла есть недостатки но, альтернативы на данный момент по качеству близкой к ней нет, как бывший пользователь вин и дроида говорю.

Что за бред про вайфай и блютуз, в любой момент можешь отключить все.

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