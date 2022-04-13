Курьер Lamoda отказался продать мне товар и наклеветал о том, что ему пришлось вызвать МВД, чтобы забрать заказ

Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.