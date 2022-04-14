Специалист Х5 о том, как запускали Brand Lift и Search Lift

Что нужно подготовить для запуска Brand Lift и Search Lift в Яндекс.Директе и Google Ads, чтобы не расходовать деньги впустую, с какими трудностями сталкиваются при запуске и как с ними справляются. Х5 делится опытом.