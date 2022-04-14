Клиенты «Яндекс.Еды» подали ещё один коллективный иск к сервису из-за утечки своих данных Статьи редакции
Они требуют отчитаться о принятых мерах и выплатить компенсации по 100 тысяч рублей на человека. Суд иск пока не зарегистрировал.
- «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали иск в Замоскворецкий суд Москвы, пишет РБК. В иске участвуют 20 пользователей сервиса. По словам «Роскомсвободы», к нему планируют подключиться ещё 8000 человек, которые отправили заявки правозащитникам.
- Истцы требуют, чтобы «Яндекс» в течение месяца с момента вступления в силу решения суда опубликовал информацию о принятых мерах по обеспечению сохранности личных данных. Также они просят выплатить компенсации морального вреда — по 100 тысяч рублей на каждого заявителя.
- В пресс-службе Замоскворецкого суда сообщили, что иск пока не зарегистрирован. В «Яндекс.Еде» отказались от комментариев.
- Это не первый коллективный иск к сервису из-за утечки данных. В конце марта иск подали больше 30 пользователей, которые также потребовали компенсацию в 100 тысяч рублей на человека. Тогда же пользователи, которых представляет межрегиональная общественная организация «Ответственность», подали ещё один иск — они требуют по 10 тысяч рублей.
- 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов, информации о заказах и других. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами электронной почты. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
- Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды».
- 24 марта сервис добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. Тогда же проект «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» начали собирать коллективный иск против «Яндекс.Еды».
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о какой сохранности личных данных может идти речь вообще? я скачал себе весь архив. кому скинуть?
мне не надо, у меня есть
Теперь вся Россия знает что я люблю пиццу с ананасами...
А по правде обидно.
И любой кто защищает права ананасов может прийти к тебе домой и подискутировать с тобой об этом.
Нет! Любой ИТАЛЬЯНЕЦ (а они считают, что пицца с ананасом - это реально западло) может прийти в гости. А итальянцы они такие итальянцы (особенно сицилийцы).
Игорь, так там нет деталей заказа. Только сумма.
Это не база (блин, не помню, вроде, вкусные суши, но не уверен), где было _все_. Правда, выборка маленькая :)
Мне пожалуйста 🙏 telegram:@aidarovcy
залей в гугл диск, и кинь ссылку
Встречал мнение, что коллективные иски не работают в общем случае.
Нужно каждому составлять отдельный иск и идти с ним в суд
Правильно, отдельный иск + доп работа для одного юриста, скажем нет безработице 🙂
Коллективные иски нужны там, где люди не хотят заморачиваться подавать отдельный иск: тратиться на юриста, госпошлину, доверенность.
Они работают при таких обстоятельствах, проверено на собственном опыте.
Встречал мнение что к утечке причастна раса Ваарси
Скорее уж Вузэй.
Это всё проделки Изначального
А можно подать иск из-за утечки супа?
проще в поддержку написать)
Тогда в тинькофф, будете завтраками сыты)
Вот коллективный иск к Яндекс Еде, к которому можно присоединиться через чат-бот в Телеграме https://vc.ru/legal/393687-vklyuchenie-v-kollektivnyy-isk-k-yandeks-ede-cherez-chat-bot
Это вы подали иск в один день с гр. Фельдманом? МОО потребителей "Ответственность"?
Да. На следующий день на сайте суда появились еще пару исков, они тоже могут быть коллективными, это пока не ясно.
Прикольно придумали с ботом, но я так просто заполнила форму на компе, которая у вас на канале. не стала печатать, просто в текст картинку с подписью вставила. А доверенность точно не нужна была? А то уже не первый раз читаю что надо, может что упустла
Абзац 2 пункта 1 статьи 244.22 ГПК РФ устанавливает, что: «лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, действует от имени группы лиц без доверенности».
Где список всех исков? К какому из них присоединиться? Верно ли, что присоединиться нужно только к какому-то одному?
Где ставить свою подпись для 3 иска? 😂
где поставить свою подпись, кто-то знает?
Там нужно оформлять генеральную доверенность на ведение дел от вашего имени в суде юристу Сетевых Свобод. Просто расписаться не выйдет. Второй вариант – самостоятельно подать иск
Где забирать сто тыщ?
"100 тысяч рублей на человека"-нормально так 2 ляма ...
С первого иска получил кто нить компенсацию??
То что попало в интернет навсегда останется в интернете
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Я тоже хочу :))